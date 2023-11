Ein umfassender Krieg könnte gerade im Nahen Osten begonnen haben

Peter Koenig

Al Jazeera berichtet (am Abend des 27. Oktober), dass es zu äußerst massiven und kontinuierlichen Bombardierungen des nördlichen Gazastreifens gekommen ist; anders als alles bisher Gesehene. Sie glauben, dass eine Bodenoffensive begonnen hat.

ALLE KOMMUNIKATIONSMITTEL MIT GAZA UNTERBROCHEN: Telefone, Fax, Internet, Mobilfunk – alles ist aus.

Biden sendet eine „Kriegsvollmachten“-Mitteilung an den Kongress über die Situation in Gaza (PM des 27. Oktober).

Alle Kommunikationsmittel per Mobiltelefon und Internet wurden durch israelische Bombenangriffe blockiert oder zerstört. Gaza ist vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Massentötungen, im Stil von Auslöschungen, sind zu erwarten.

Israelische Marinefahrzeuge haben begonnen, die nördliche Spitze des Gazastreifens zu beschießen. Dies kommt zu den laufenden Luftangriffen und Artilleriebeschüssen hinzu.

Die IDF plant, die Bodenoperationen im Gazastreifen heute Nacht auszuweiten; Israel erwägt, auf einen Geiselaustausch zu verzichten und plant eine vollständige Invasion Gazas.

Die WHO, deren Auftrag es ist, den Covid-mRNA-Killer-Impfstoff zu implementieren – Great Reset/UN-Agenda 2030 — beklagt heuchlerisch, dass sie keinen Zugang zu ihrem Personal vor Ort in Gaza hat und daher nicht helfen kann.

Andere UN-Organisationen mit der „Absicht zu helfen“, – UNICEF et al – geben ähnliche Erklärungen ab.

Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten ist wieder geschlossen, was bedeutet, dass es kein Wasser, keine Nahrung, keinen Treibstoff, keinen Strom gibt – zusätzlich zu keiner Kommunikation.

Es muss ein Nürnberger Tribunal nicht nur für die Verantwortlichen dieses Völkermordes eingerichtet werden, sondern auch für die Organisationen, die diese Befehle ausführen.

Das Palästinensische Rote Kreuz sagt, es habe den Kontakt zu seinem Operationshauptquartier in Gaza verloren.

Sehen Sie sich das an.

Es klingt wie ein Todesurteil für Gaza. Das ist die Absicht Israels – die vollständige Auslöschung der Bevölkerung von Gaza. Gaza von der Karte zu löschen. Möglich nur, weil der Westen Israel vollständig unterstützt.

Die gestrige (27. Oktober) UN-Resolution für einen Waffenstillstand [eine von etwa 200-300 unbeachteten UN-Resolutionen zu israelischen Aggressionen gegen Palästina in den vergangenen 70 Jahren, Friedensverhandlungen, Freilassung von Geiseln und Gefangenen, sowie eine Aussage von Antonio Guterres ein paar Tage zuvor — die Hamas für den „Überraschungs“-Angriff am 7. Oktober verurteilt, und hinzufügt, dass der Angriff nicht isoliert stattfand, sondern nach 57 Jahren israelischer Unterdrückung — ist eine vollständige Farce.

Die Medien sagen ausdrücklich, dass diese Resolutionen nur symbolisch sind und keine rechtliche Bedeutung haben – dies wird den Menschen wiederholt eingehämmert, gestern von den vollständig gekauften Schweizer und sicherlich auch EU-Medien stündlich berichtet.

Die einzige halbwegs würdige Erklärung des UN-Generalsekretärs in seiner 6 ½-jährigen Karriere wurde von Israel – und den meisten ihrer westlichen Verbündeten – zerschmettert, die Guterres aufforderten, zurückzutreten.

Stellen Sie sich vor, woher die westlichen Nichtführer, die sich in seelenlose Mücken verwandelt haben, aber vorgeben, die Welt zu regieren, ihre Befehle, Drohungen und viel, viel Geld bekommen, um das Töten voranzutreiben?

Gleichzeitig berichtet ZeroHedge, dass die USA mit Luftangriffen gegen Syrien und den Irak (iranische Stellvertreter) begonnen haben, wo sich iranisch verbundene Militante und

Einrichtungen in Ostsyrien befinden, behaupten die USA.

Der US-Kriegsminister, Lloyd Austin, erklärte:

„Heute, auf Anweisung von Präsident Biden, haben die US-Streitkräfte Selbstverteidigungsangriffe auf zwei Einrichtungen in Ostsyrien durchgeführt, die von den iranischen Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und verbundenen Gruppen genutzt wurden.“

Die Angriffe wurden angeblich von US-Kampfflugzeugen des Typs F-15 und F-16 durchgeführt, die wahrscheinlich entweder aus dem Golf- oder Mittelmeerraum operieren, wo kürzlich neue US-Naval-Assets positioniert wurden, um die schnell voranschreitenden Ereignisse in Gaza im Auge zu behalten.

Fox News berichtet ebenfalls über die israelische Bodeninvasion in Gaza, wobei Panzer die Grenze nach Gaza überqueren. Wie die Situation vor Ort derzeit aussieht, ist schwer zu sagen – da die Kommunikation zwischen Gaza und der Außenwelt völlig zusammengebrochen ist. Daraus kann man erwarten, dass ein israelischer und westlich unterstützter Völkermordantrieb stattfindet, Gott bewahre, unbeschreibliche Massaker können stattfinden.

Israel hat erneut gewarnt, dass die verbleibende Bevölkerung in Gaza-Stadt und im Norden des Gazastreifens wahllos bombardiert – oder überrollt wird, angesichts der Anzahl von Panzern, die sich über die nördlichen Grenzgebiete bewegen.

Die Einwohner von Gaza, einschließlich Reporter, Ärzte und Krankenschwestern – und die noch vorhandene medizinische Ausrüstung — werden abgeschlachtet und zerstört, da es keinen Fluchtweg gibt. Der Grenzübergang Rafah ist geschlossen.

Sehen Sie sich das und das an.

Der nächste Schritt in dieser rücksichtslosen Kriegseskalation könnte ein US-Angriff auf den Iran sein – von der US-Militärflotte im Golf- und Mittelmeerraum aus – die noch vervollständigt wird. Das ist es, was Col. MacGregor in einem kürzlichen Interview mit Tucker Carlson befürchtet, „Der 3. Weltkrieg wird in Israel beginnen und im Iran enden…“ Siehe unten.

Lasst uns beten, dass solch eine Katastrophe gestoppt werden kann, bevor es zu spät ist. Einmal losgetreten, ist nichts vorhersehbar und höchstwahrscheinlich wird sich Russland einmischen, denn Russland wird den Iran nicht wehrlos US-Angriffen ausgesetzt lassen. Sollte das passieren, könnte Europa zum dritten Mal in wenig mehr als 100 Jahren Teil eines Weltkriegstheaters werden.

Die rücksichtslosen, seelenlosen, gewissenlosen und schlimmstenfalls rückgratlosen, von der Kabale eingesetzten „Führer“ in Europa, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz, natürlich Schüler von Klaus Schwabs WEF, und ihr ganzes korruptes Gefolge, würden weitgehend die Schuld tragen.

Atlantic Council beherbergt Von Der Leyen, September 2023

Sie haben es in ihrer Macht, Israel und den Westen zurückzurufen, zu einem Waffenstillstand aufzurufen, zu Friedensgesprächen aufzurufen – wenn sie das nicht können, sollten sie zurücktreten und der Welt ihre Unstimmigkeit mit dem WEF und der Finanz-Militär-IT-Medien-Pharma-Macht hinter dem WEF zeigen.

Ein großflächiges Aufwachen ist angesagt.