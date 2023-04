China ist wohl eine moderne Technokratie, die ursprünglich von Zbigniew Brzezinski, einem Mitbegründer der Trilateralen Kommission im Jahr 1973, aufgebaut und gelehrt wurde. Als China die Weltwirtschaftsbühne betrat, wurden ihm nicht die Prinzipien der freien Marktwirtschaft beigebracht, sondern die Technokratie oder die von der Kommission selbst ausgerufene Neue Internationale Wirtschaftsordnung.

Es ist nicht verwunderlich, dass China gerade dann zur globalen Führungsmacht aufsteigt, wenn die Trilaterale Kommission das Jahr 2023 zum „Jahr eins“ der neuen Weltordnung erklärt hat. China wird dominieren, so wie es die Kommission 1973 vorausgesagt hat. ⁃ TN-Redakteur

China strebt eine neue internationale Ordnung an, in der Peking der dominierende Akteur ist, und die Europäische Union muss ihre Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen selbstbewusster verteidigen, einschließlich möglicher EU-weiter Kontrollen für Auslandsinvestitionen, sagte die Spitzenbeamtin der EU am Donnerstag.

In einer Rede am Donnerstag vor ihrer China-Reise an der Seite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die nächste Woche stattfinden soll, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die EU weiterhin mit Peking zusammenarbeiten müsse, aber eine Strategie benötige, um ihre Beziehungen und Abhängigkeiten von China zu „entschärfen“.

Sie knüpfte die Zukunft der europäischen Beziehungen zu China auch an Pekings Vorgehen im Ukraine-Krieg und machte die verbleibenden Hoffnungen auf ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China für 2020 zunichte.

Unter Verweis auf Chinas Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg, seine globale Infrastrukturinitiative „Belt and Road“ und sein Durchsetzungsvermögen in multilateralen Gremien sagte Frau von der Leyen, das „klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas sei eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung mit China im Zentrum“.

„Eine, in der die Rechte des Einzelnen der nationalen Souveränität untergeordnet werden. Wo Sicherheit und Wirtschaft Vorrang vor politischen und bürgerlichen Rechten haben“, sagte sie in einer Rede, die von zwei europäischen Think Tanks gehalten wurde, von denen einer, das Mercator Institute for China Studies, von Peking sanktioniert wurde.

Die Äußerungen von Frau von der Leyen kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in den Beziehungen zwischen Europa und China, die durch jahrelange wirtschaftliche Auseinandersetzungen und – seit Russlands Einmarsch in der Ukraine – durch die engen Beziehungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum russischen Präsidenten Wladimir Putin belastet worden sind.

Die meisten EU-Länder, die sich dem Druck Washingtons ausgesetzt sehen, ihren Kurs gegenüber Peking zu verschärfen, und dem Druck Chinas, seine großen wirtschaftlichen Interessen nicht zu gefährden, sind sehr daran interessiert, weiterhin mit Peking zusammenzuarbeiten und nicht direkt in eine Konfrontation zwischen den USA und China hineingezogen zu werden.

Die EU und China treiben täglich Handel im Wert von fast 1 Milliarde Euro, umgerechnet etwa 1,1 Milliarden Dollar, und China ist der größte Importmarkt der EU.

Die bevorstehende Reise von Herrn Macron und Frau von der Leyen ist eine von mehreren Reisen führender europäischer Beamter nach China in den kommenden Wochen.

Offiziellen Angaben zufolge besteht eines der Hauptziele darin, die chinesische Führung zu einer ausgewogeneren Haltung gegenüber dem Krieg in der Ukraine zu bewegen und zu warnen, dass jede Entscheidung Pekings, Russland in der Ukraine militärisch zu unterstützen, schwerwiegende Folgen für die Beziehungen haben würde.

Frau von der Leyen verdeutlichte diese Botschaft am Donnerstag. Sie sagte, dass Chinas Beziehungen zu Russland trotz Russlands „grausamer und illegaler Invasion in der Ukraine“ enger geworden seien, auch wenn Peking als dominanter Partner auftrete.

In Bezug auf Chinas Gerede über einen Friedensplan sagte sie, dass jeder Vorschlag, der faktisch die russischen Annexionen“ ukrainischen Territoriums konsolidieren würde, einfach kein praktikabler Plan“ sei.

„Wie China weiterhin mit Putins Krieg umgeht, wird ein entscheidender Faktor für die Beziehungen zwischen der EU und China sein“, fügte sie hinzu.

China sei weiterhin ein wichtiger Handelspartner, sagte Frau von der Leyen. Sie warnte jedoch davor, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Europa immer unausgewogener würden und dass Chinas explizite Verschmelzung seines Militär- und Handelssektors“ Risiken für die europäische Sicherheit darstelle.

Sie sagte, dass der Block auch die Instrumente, die er bereits hat, um seine wirtschaftlichen Interessen zu schützen, besser durchsetzen könnte.

Neue Regeln für ausländische Subventionen, die später in diesem Jahr in Kraft treten sollen, werden es der EU ermöglichen, chinesische und andere Unternehmen von bestimmten Übernahmen oder großen öffentlichen Aufträgen auszuschließen, wenn sie zuvor von staatlicher Unterstützung profitiert haben, die die EU als wettbewerbsverzerrend ansieht. Die EU steht auch kurz vor einer Einigung über neue Regeln, die es leichter machen sollen, gegen Länder vorzugehen, die versuchen, Handels- oder Investitionsbeschränkungen als Druckmittel einzusetzen.

Die EU-Länder werden zusammenarbeiten müssen, „um diese Instrumente mutiger und schneller einzusetzen, wenn sie erforderlich sind, und um einen durchsetzungsfähigeren Ansatz zu verfolgen“, sagte Frau von der Leyen.

BusinessEurope, eine Lobbygruppe, sagte, dass alle neuen Instrumente, die erhebliche Auswirkungen auf den Handel oder die Investitionsströme zwischen der EU und China haben könnten, wie z. B. die Kontrolle von Auslandsinvestitionen, bewertet und mit der Industrie diskutiert werden sollten.

Andere Schritte zur Verringerung der wirtschaftlichen Risiken, die von China ausgehen, sollten die Verringerung der starken Abhängigkeit der EU von Peking in Bezug auf kritische Rohstoffe, die für die sauberen Technologien und die digitale Industrie der EU benötigt werden, und eine engere Zusammenarbeit mit gleich gesinnten Regierungen beinhalten, sagte Frau von der Leyen.

Sie signalisierte auch, dass die Europäische Kommission nicht mehr auf die Wiederbelebung eines Investitionspaktes mit China drängt, von dem europäische Beamte glaubten, dass er einige Wirtschaftssektoren für EU-Unternehmen geöffnet hätte.

Die Verabschiedung des Pakts, des Comprehensive Agreement on Investment, war ins Stocken geraten, nachdem die EU chinesische Beamte wegen Menschenrechtsverletzungen sanktioniert und Peking Gegensanktionen gegen EU-Gesetzgeber und andere Beamte sowie Think Tanks verhängt hatte. Einige in Brüssel, Paris und Berlin hatten jedoch gehofft, den Pakt wiederzubeleben.

Frau von der Leyen sagte: „Wir müssen erkennen, dass sich die Welt und China in den vergangenen drei Jahren verändert haben – und wir müssen das CAI im Lichte unserer breiteren China-Strategie neu bewerten.“