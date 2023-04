Vorsicht vor katastrophisierenden Klimamodellen und Aktivisten

Alle Anhänger der The Science™ des Klimawandels haben die Lehren, die sich aus der Coronavirus-Pandemie in den Jahren 2020-22 für den Umgang mit dem „Klimanotstand“ ergeben, aufmerksam zur Kenntnis genommen. Die beiden Agenden haben neun Punkte gemeinsam, die uns beunruhigen, sehr beunruhigen sollten.

Der erste ist das abstoßende Schauspiel der Heuchelei der erhabenen Eliten, die den Bedauernswerten die richtige Etikette der Enthaltsamkeit predigen, um mit dem Notfall umzugehen, und ihre eigene unbekümmerte Befreiung von einem restriktiven Lebensstil. Kürzlich wurden wir Zeuge des surrealen Spektakels, als das britische Parlament den in Ungnade gefallenen ehemaligen Premierminister Boris Johnson zu den Vorwürfen verhörte, er habe serienweise gegen die Abriegelungsregeln verstoßen, die er allen anderen auferlegt hatte – ohne jedoch die wissenschaftsfeindliche Dummheit der Regeln selbst in Frage zu stellen. Das wohl berüchtigtste Beispiel aus den USA ist der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und seine Kumpane, die ohne Maske im gleichnamigen Restaurant French Laundry speisten, als dies noch verboten war, und dabei von vollständig maskiertem Personal bedient wurden.

Auch Prinz Harry, Meghan Markle, Al Gore und John Kerry wurden weithin verspottet, weil sie um die Welt jetten, um die Menschen vor der globalen Erwärmung zu warnen. Ich frage mich, ob irgendjemand den gesamten Kohlenstoff-Fußabdruck jedes jährlichen Treffens in Davos berechnet hat, bei dem CEOs, Premierminister, Präsidenten und Prominente in Privatjets einfliegen, in benzinschluckenden Limousinen herumfahren und uns über die Dringlichkeit der Emissionsreduzierung belehren? Ich habe gehört, dass die Nutten während dieser Woche recht gut verdienen, also gibt es vielleicht einen Silberstreif am Horizont.

Eine zweite Gemeinsamkeit zwischen Covid und dem Klimawandel ist die Diskrepanz zwischen den Modellen, die der Politik zugrunde liegen, und den Daten, die den Modellen widersprechen. Die lange Erfolgsbilanz abgrundtief falscher katastrophaler Vorhersagen zu Infektionskrankheiten durch den Rattenfänger des Pandemie-Pornos, Professor Neil Ferguson, wird durch die Fehlschläge der Vorhersagen der Klimawandel-Alarmisten sogar noch übertroffen. Das jüngste Beispiel für den Trommelwirbel „Das Ende ist nah und dies ist die absolut letzte Chance, den Weltuntergang durch einen Klimakollaps abzuwenden“ ist ein weiterer Chicken Little Sixth Assessment Report des unermüdlichen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Irgendwann hat sich der IPCC von einem Team von Wissenschaftlern in Aktivisten verwandelt. „Es gibt ein sich schnell schließendes Zeitfenster, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern“, warnt uns der Bericht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte ihn einen „Überlebensleitfaden für die Menschheit„. Aber ein ehemaliger Klima-Aktionsjournalist, der zum Skeptiker wurde, Michael Shellenberger, bezeichnete die UN als „Klima-Desinformations-Bedrohungsakteur„.

Forderungen nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen, die sich auf die Formulierung „Kipppunkte“ stützen, werden seit vielen Jahren erhoben. Die Atmosphärenwissenschaftler und ehemaligen IPCC-Mitglieder Richard McNider und John Christy stellen fest, dass die Prognosen der Klimamodelle „das Ausmaß der Erwärmung der Erde im Vergleich zu dem, was wir im realen Klima sehen, immer überbewertet haben“. Ein paar Beispiele:

1982 warnte der UNEP-Exekutivdirektor Mostafa Tolba vor einer irreversiblen Umweltkatastrophe bis zum Jahr 2000, wenn nicht sofortige Sofortmaßnahmen ergriffen würden. Im Jahr 2004 warnte ein Pentagon-Bericht, dass bis zum Jahr 2020 europäische Großstädte durch den Anstieg des Meeresspiegels überflutet würden, Großbritannien mit einem sibirischen Klima konfrontiert wäre und die Welt von Megadürren, Hungersnöten und weit verbreiteten Unruhen heimgesucht werden würde. Im Jahr 2007 erklärte der Vorsitzende des IPCC, Rajendra Pachauri: „Wenn wir nicht vor 2012 handeln, ist es zu spät“. Am witzigsten ist, dass der Glacier National Park in Montana Tafeln mit der Aufschrift „Goodbye to the glaciers“ (Auf Wiedersehen den Gletschern) angebracht hat: „Computermodelle zeigen, dass die Gletscher bis zum Jahr 2020 verschwunden sein werden.“ Im Jahr 2020 waren alle 29 Gletscher noch da, aber die Schilder waren verschwunden und wurden von der Parkverwaltung aus Verlegenheit abmontiert.

Drittens deckte der sich rasch konsolidierende Zensur-Industriekomplex beide Agenden ab, bis Elon Musk begann, die Twitter Files zu veröffentlichen, um aufzudecken, was vor sich ging. Dies bezieht sich auf die außerordentliche Zensur und Unterdrückung abweichender Stimmen, mit weitreichenden und möglicherweise illegalen Absprachen zwischen Regierungen und Big Tech – und, im Falle der Pandemie, auch Big Pharma und der Wissenschaft.

Selbst die Wahrheit war kein Schutz, zum Beispiel bei Berichten über Impfschäden, wenn sie dazu dienten, eine skeptische Haltung zu fördern. Big Tech in den sozialen Medien zensierte, unterdrückte, schattierte und versah Inhalte, die von den Ein-Quellen-Ministerien der Wahrheit abwichen, mit den Etiketten „falsch“, „irreführend“, „ohne Kontext“ usw. Das „Fact-Checking“ wurde zur Waffe, indem frische junge Hochschulabsolventen – ohne Ausbildung, Fähigkeiten oder die Möglichkeit, zwischen echter und unechter Wissenschaft zu unterscheiden – eingesetzt wurden, um Äußerungen von weltweit führenden Experten auf ihrem Gebiet einen solchen wertenden Stempel aufzudrücken.

Viertens: Eine wichtige Erklärung für die Verbreitung von Covid und Klimakatastrophismus ist die Förderung von Angst und Panik in der Bevölkerung als Mittel, um drastische politische Maßnahmen anzustoßen. Beide Agenden sind erstaunlich erfolgreich gewesen.

Umfragen haben immer wieder gezeigt, dass der Glaube an das Ausmaß der Bedrohung durch die Coviden stark übertrieben ist. In Bezug auf den Klimawandel wird die Diskrepanz zwischen den erforderlichen strengen Maßnahmen, den eingegangenen Verpflichtungen und den bisherigen Erfolgen genutzt, um Panik zu schüren. Die Vorstellung, dass wir bereits dem Untergang geweiht sind, fördert eine Kultur der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die am besten durch den verzweifelten Schrei von Greta Thunberg verkörpert wird: „Wie könnt ihr es wagen, mir mit leeren Worten meine Träume und meine Kindheit zu stehlen“.

Ein fünftes gemeinsames Thema ist die Berufung auf wissenschaftliche Autorität. Damit dies funktioniert, ist der wissenschaftliche Konsens entscheidend. Dabei ist das Infragestellen des vorhandenen Wissens, angetrieben von intellektueller Neugier, das eigentliche Wesen des wissenschaftlichen Unternehmens. Damit die Behauptung eines wissenschaftlichen Konsenses auf breiter Ebene akzeptiert wird, müssen die Beweise für die Richtigkeit übertrieben, gegenteilige Beweise diskreditiert, skeptische Stimmen zum Schweigen gebracht und Andersdenkende lächerlich gemacht und ausgegrenzt werden. Dies ist bei beiden Agenden geschehen: fragen Sie Jay Bhattacharya auf der einen und Bjorn Lomborg auf der anderen Seite.

Ein sechstes gemeinsames Element ist die enorme Ausweitung der Befugnisse des überfürsorglichen Staates, der die Bürger und Unternehmen beherrscht, weil die Regierungen es am besten wissen und Gewinner und Verlierer auswählen können. Die zunehmende staatliche Kontrolle über private Aktivitäten wird damit gerechtfertigt, dass sie als geringfügige und vorübergehende Unannehmlichkeiten im moralischen Kreuzzug zur Rettung von Oma und der Welt dargestellt werden.

Doch bei beiden Agenden haben die politischen Maßnahmen zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Die positiven Auswirkungen der Maßnahmen werden übertrieben, optimistische Prognosen werden erstellt und mögliche Kosten und Nachteile werden außer Acht gelassen. Abriegelungen waren angeblich nur für 2-3 Wochen erforderlich, um die Kurve abzuflachen, und Impfstoffe, so wurde uns versprochen, würden uns helfen, zur Normalität vor der Kovid-Krise zurückzukehren, ohne dass sie zwingend erforderlich wären. In ähnlicher Weise wurde uns jahrzehntelang versprochen, dass erneuerbare Energieträger billiger werden und dass Energie billiger und im Überfluss vorhanden sein wird. Dennoch werden immer mehr Subventionen benötigt, die Energiepreise steigen weiter, und die Energieversorgung wird unzuverlässiger und schwankender.

Siebtens wurde die moralische Sichtweise auch dazu benutzt, den massiven wirtschaftlichen Selbstschaden zu ignorieren. Neben den beträchtlichen und dauerhaften wirtschaftlichen Schäden, die durch die brutalen Schließungen von Unternehmen und die langfristigen Folgen des massiven Gelddruckens verursacht werden, ist die hartnäckig anhaltende Überzahl an Todesfällen ein schmerzhafter Beweis für die kollektive Selbstschädigung der öffentlichen Gesundheit.

Auch war die Welt nie gesünder, wohlhabender, besser ausgebildet und vernetzter als heute. Die Energieintensität spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion, die die Grundlage für die Gesundheitsinfrastruktur und den komfortablen Lebensstandard einer großen Zahl von Menschen weltweit bildet. Länder mit hohem Einkommen haben aufgrund ihres nationalen Reichtums einen unvergleichlich besseren Gesundheitsstandard und bessere Ergebnisse.

Achtens hat die Politik der Regierungen in beiden Bereichen dazu beigetragen, die wirtschaftlichen Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Nationen mit fetten Profiten für Big Pharma und renditehungriger grüner Energie erheblich zu vergrößern. Es wurde gesagt, dass eine Menge Geld benötigt wird, um Mahatma Gandhi in der von ihm geforderten Art von Armut zu halten. Ähnlich viel Geld wird benötigt, um das magische Denken von Covid und der Klimapolitik zu unterstützen, wonach die Regierungen alle Probleme lösen können, indem sie mehr Geld ausgeben, das weder verdient noch zurückgezahlt werden muss.

Im Triumph der Luxuspolitik werden die Kosten der in den goldenen Schein der Tugend gehüllten Reichen von den Armen getragen. Hätten in den letzten vier Jahrzehnten eine Milliarde Chinesen und Inder mehr arm und verarmt bleiben sollen, damit sich die Westler tugendhaft-grün fühlen können? Für die postindustriellen Gesellschaften werden die Klimaschutzmaßnahmen jedoch Einschnitte in den Lebensstandard erfordern, da die Subventionen steigen, die Energiepreise steigen, die Zuverlässigkeit sinkt und Arbeitsplätze verloren gehen.

Versuche, Kosten und Nutzen der Covid- und Klimapolitik gegeneinander abzuwägen, werden als unmoralisch und böse abgetan, da sie Gewinne über Leben stellen. Doch weder die Gesundheits- noch die Klimapolitik können die Wirtschafts-, Entwicklungs-, Energie- und andere Politiken diktieren. Alle Regierungen arbeiten daran, mehrere konkurrierende politische Prioritäten auszugleichen. Wo liegt der goldene Mittelweg, der eine zuverlässige, erschwingliche und saubere Energiesicherheit ohne große Arbeitsplatzverluste gewährleistet? Oder wo liegt der „Sweet Spot“ einer erschwinglichen, zugänglichen und effizienten öffentlichen Gesundheitsversorgung, die nicht die Fähigkeit des Landes beeinträchtigt, seine Jugend auszubilden, sich um die Älteren und Schwächeren zu kümmern und angemessene Arbeitsplätze und Lebenschancen für Familien zu gewährleisten?

Das letzte gemeinsame Element ist die Unterordnung der staatlichen Entscheidungsfindung unter internationale Technokraten. Dies wird am besten durch die Ausbreitung der globalen Klimawandel-Bürokratie und das Versprechen – oder die Drohung – eines neuen globalen Pandemie-Vertrags veranschaulicht, dessen Hüterin eine mächtige Weltgesundheitsorganisation sein wird. In beiden Fällen wird die engagierte internationale Bürokratie ein starkes Eigeninteresse an anhaltenden Klimakrisen und immer wiederkehrenden Pandemien haben.

Wiederveröffentlicht von Resistance Press