Warum die Gesetzgeber die WHO-Vorschläge für Pandemien ablehnen sollten

[Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD), die im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und im Büro des Hochkommissars für Menschenrechte im Bereich des internationalen Rechts tätig war, hat an diesem Artikel mitgearbeitet. Anschließend verwaltete sie Partnerschaften mit multilateralen Organisationen für den Intellectual Ventures Global Good Fund und leitete die Entwicklung von Umweltgesundheitstechnologien für ressourcenarme Gebiete].

Demokratien und vernünftige Gesellschaften basieren auf Rationalität und Ehrlichkeit. Sie mögen dies nicht immer zeigen, aber diese Werte müssen die Grundlage für wichtige Entscheidungen sein. Ohne sie sind weder Demokratie noch Gerechtigkeit nachhaltig. An ihre Stelle tritt eine Struktur, in der die Wenigen den Vielen diktieren und die Auswüchse von Feudalismus, Sklaverei oder Faschismus die Oberhand gewinnen. Aus diesem Grund haben so viele Menschen so lange und so hart für diese Ideale gekämpft. Die Menschen in den demokratischen Ländern wählen dann Vertreter in die privilegierte Position der Hüter ihrer Freiheit.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt sich für einen Pandemievertrag („CA+“) und Änderungen der bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) ein, um ihre Befugnisse in gesundheitlichen Notfällen zu erweitern. Mit diesen Vorschlägen wird auch der Geltungsbereich von Notfällen auf potenzielle statt auf tatsächliche Schäden ausgeweitet. Der Vertragsentwurf schlägt eine Definition von „One Health“ vor, die jedes Ereignis in der Biosphäre umfasst, das das menschliche Wohlbefinden beeinträchtigen könnte. Die Entscheidungsbefugnis wird in die Hände einer einzigen Person, des WHO-Generaldirektors, gelegt. Die WHO wird von den Ländern verlangen, diese Abkommen zu unterzeichnen, um die Stimmen derjenigen zu unterdrücken und zu zensieren, die das Diktat der Generaldirektorin in Frage stellen.

Die beiden Vorschläge, auf die an anderer Stelle näher eingegangen wird, zielen darauf ab, eine internationale Bürokratie für gesundheitliche Notfälle mit einem zusätzlichen Jahresbudget aufzubauen, das von der Weltbank auf das Dreifache des derzeitigen WHO-Budgets geschätzt wird. Dieses Programm wird in hohem Maße von den wichtigsten Einzel- und Unternehmenssponsoren der WHO unterstützt, die von den vorgeschlagenen warenorientierten Maßnahmen direkt profitieren werden. Hauptsächlich wird es jedoch von den Steuerzahlern finanziert werden.

Dies ist ein neues Modell für die WHO und für die öffentliche Gesundheit. Ursprünglich sollte die WHO den Ländern dienen, nicht sie belehren. Die Vorschläge zielen darauf ab, die individuelle und nationale Entscheidungsbefugnis bzw. Souveränität zu beschneiden und sie durch Gehorsam gegenüber den Empfehlungen der WHO zu ersetzen. Als der Generaldirektor der WHO vor kurzem meinte, dass dies nicht stimme, bezog er sich nicht auf die Vorschläge der WHO, sondern auf eine separate, öffentlichkeitswirksame Kampagne. Im Sprachgebrauch der WHO verbreitete er Fehlinformationen.

Individuelle Souveränität und Menschenrechte waren einst von zentraler Bedeutung für die öffentliche Gesundheit. Diese Konzepte werden in der Regel durch gewählte Vertreter und durch die Beibehaltung der unveräußerlichen Rechte einer Person bei Entscheidungen über ihren eigenen Körper ausgeübt. Antifaschistische Vereinbarungen wie der Nürnberger Kodex beruhen auf diesem Verständnis. Dies allein sind zwingende Gründe, sich gegen diese WHO-Vorschläge auszusprechen. Aber es gibt noch weitere zwingende Gründe, warum diese Vorschläge sowohl lächerlich als auch gefährlich sind.

Entwicklung eines Drogenkartells

Ein Großteil der Finanzierung der WHO stammt von privaten und unternehmerischen Sponsoren, die festlegen, wie ihr Geld verwendet wird. Die Unternehmen sind ihren Aktionären gegenüber verpflichtet, diese Beziehung zur Steigerung ihrer Gewinne zu nutzen, während Einzelpersonen direkt in Unternehmen investiert sind, die von den Vorschlägen der WHO für den Gesundheitsnotstand profitieren werden. Wir haben dies während Covid-19 gesehen.

Ein mangelndes Interesse der großen Medien, die ihre größten privaten Werbeeinnahmen von denselben Unternehmen beziehen, sollte nicht als Grund dafür genommen werden, das Thema zu ignorieren. Die Sponsoren der WHO wollen davon profitieren, dass sie den repräsentativen Regierungen die Kontrolle über potenziell profitable Aspekte des Gesundheitswesens entziehen, so dass ihre Produkte auf breiterer Basis und immer häufiger eingesetzt werden können.

Rückbau der Demokratie

Es ist richtig und fair, dass alle Länder in der Weltgesundheitsversammlung vertreten sein sollten. Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt jedoch unter autoritären Regierungen und Militärdiktaturen. Der derzeitige WHO-Generaldirektor war Minister in einer diktatorischen Regierung. Das ist in Ordnung für eine Organisation, die Tagungen einberuft und Krankheiten benennt. Aber es ist offensichtlich unangemessen für ein demokratisches Land, die Autorität über seine eigenen Bürger an eine solche Organisation und an nicht rechenschaftspflichtige internationale Beamte abzutreten, die Interessenkonflikten, Einflüssen und Vorurteilen ausgesetzt sind.

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sollten ausschließlich von den eigenen Werten und Prioritäten der Bevölkerung abhängen, nicht von denen ausländischer Diktatoren oder ihrer Beauftragten. Es wäre dumm, die Kontrolle denen zu überlassen, die ganz entgegengesetzte Werte vertreten.

Offensichtliche Inkompetenz

Bevor man seine Gesundheit anderen anvertraut, muss man wissen, ob sie kompetent sind. Trotz früherer evidenzbasierter Leitlinien für Pandemien hat die WHO mit Covid-19 einen katastrophalen Fehler begangen. Sie unterstützte eine Politik, die Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Unterernährung verschlimmerte und Schulden und Armut vergrößerte, um die Gesundheit der nächsten Generation zu sichern. Diese Politik förderte die Kinderarbeit und erleichterte die Vergewaltigung von Millionen von Mädchen, die zur Kinderheirat gezwungen wurden, während Hunderten von Millionen von Kindern die formale Bildung verweigert wurde. Kranke ältere Menschen konnten keine Pflege erhalten, während gesunde Menschen zu Hause eingesperrt wurden. Sie haben die größte Wohlstandskonzentration in der Geschichte und die daraus resultierende Massenverarmung gefördert.

In den letzten zwei Jahren hat die WHO ein Projekt zur Massenimpfung von 70 Prozent der afrikanischen Bevölkerung in Angriff genommen, obwohl die Hälfte der Bevölkerung unter 20 Jahre alt ist und somit nur ein minimales Risiko aufweist und die WHO in einer eigenen Studie nachgewiesen hat, dass die große Mehrheit bereits an Covid-19 erkrankt war. Dieses Programm ist das teuerste pro Jahr, das die WHO je gefördert hat. Sie bemüht sich nun um Befugnisse, die es ihr ermöglichen, diese Art von Maßnahmen häufig zu wiederholen.

Geringschätzung der Menschenrechte

Die Länder, die die vorgeschlagenen IHR-Änderungen annehmen, werden die WHO-Empfehlungen als verbindlich akzeptieren. Die in den IHR enthaltene Liste umfasst Grenzschließungen und die Verweigerung von Individualreisen, die Isolierung „verdächtiger“ Personen, vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen, Ausreisekontrollen und die Forderung nach einem Nachweis von Tests. Diese Maßnahmen werden den Bürgern eines Landes auferlegt, wenn eine Einzelperson in dieser von großen multinationalen Unternehmen und reichen Investoren gesponserten Organisation unabhängig entscheidet, dass eine nicht näher definierte „Gesundheitsbedrohung“ ein Risiko für andere Länder darstellt.

Es gibt keine klaren Kriterien für ein „Risiko“, und es muss kein Schaden nachgewiesen werden, damit diese drakonische Abschaffung grundlegender Menschenrechte durchgesetzt werden kann. Die WHO-Generaldirektorin muss nicht einmal eine breitere Öffentlichkeit konsultieren und um Zustimmung bitten. Es sind weitere Initiativen im Gange, um sicherzustellen, dass die geforderten Impfungen nicht den üblichen Sicherheitstests unterzogen werden müssen. Man macht sich keine Gedanken über die verheerenden Folgen, die ähnliche Maßnahmen während des Covid-19 für den Einzelnen und die Wirtschaft hatten. Stattdessen behaupten die WHO und ihre Partner, die Dringlichkeit sei erhöht worden, und rechtfertigen ihre Eile mit irrelevanten Ausbrüchen wie den Affenpocken. Das ist gemeinschaftsorientierte Gesundheit und die Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg, die auf den Kopf gestellt werden.

Ein sich selbst aufrechterhaltendes schwarzes Loch

Mit dem von der WHO vorgeschlagenen System wird eine globale Gesundheitsbürokratie geschaffen, die sich von der traditionellen WHO-Bürokratie deutlich unterscheidet. Die Organisation wird alle zwei Jahre prüfen, inwieweit die einzelnen Länder bereit sind, auf seltene Ereignisse zu reagieren, und Abhilfe verlangen. Eine intensive Überwachung wird die neuen Virusvarianten aufspüren, die sich in der Natur ständig weiterentwickeln. Anstatt zuzulassen, dass diese Varianten unbemerkt verschwinden, wird diese Bürokratie sie sequenzieren, sie benennen, entscheiden, dass sie eine Bedrohung darstellen, und die gesellschafts- und wirtschaftszerstörenden Maßnahmen einleiten, die sie seit 2020 verfeinert hat.

Obwohl die WHO in den letzten 100 Jahren nur eine leichte „Pandemie“ pro Generation verzeichnete, macht dieses System die Ausrufung häufiger Notfälle unvermeidlich. Ein solcher „Erfolg“ wird eine wesentliche Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung der Finanzierung sein. Die Reaktion wird Abriegelungen und Grenzschließungen umfassen, und dann Massentests und Impfungen, „um diesen Abriegelungen zu entgehen und die Wirtschaft zu retten“. Die Medien werden die neuesten Nachrichten verkaufen, indem sie Infektionen und verfügbare Krankenhausbetten zählen, ohne den Kontext zu nennen; die Gesundheitsministerien werden die unentbehrlichen Mitarbeiter als Helden auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene anpreisen. Covid-19 hat dieses Modell eingeführt.

In einem Land mit einer funktionierenden konstitutionellen Demokratie wäre ein System, das auf solch perversen Anreizen beruht, nicht zulässig. Aber die WHO untersteht keiner nationalen Gerichtsbarkeit und ist auch keiner Bevölkerung direkt unterstellt. Sie muss die negativen Auswirkungen ihres Diktats nicht ertragen. Sie stellt die Bedürfnisse ihrer Geldgeber in den Vordergrund und versucht, sie anderen aufzudrängen. Wenn sie diese Mittel in Anspruch nehmen und die Gehälter ihrer Mitarbeiter bezahlen soll, hat sie keine andere Wahl.

Die Gesundheit realistisch einschätzen

Die WHO ist nicht mehr die Organisation, die sie vor 40 Jahren war. Gemessen an der Krankheitslast (was Menschen verstümmelt und tötet) sind die großen Killer der Menschheit neben dem Alter die nicht übertragbaren Krankheiten (d. h. die meisten Krebsarten, Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Diabetes und andere Stoffwechselkrankheiten), Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, HIV/AIDS, Malaria und die vielen Krankheiten, die durch Unterernährung im Kindesalter entstehen. Im Vergleich dazu haben Pandemien der Menschheit im vergangenen Jahrhundert nur einen geringen Tribut abverlangt. Unbeeindruckt von diesen Tatsachen betrachtet die WHO Covid-19 (durchschnittliches Sterbealter >75 Jahre) und sogar Affenpocken (<100 Todesfälle weltweit) immer noch als internationale Notfälle.

Die Finanzierungsvereinbarungen der WHO, ihre Erfolgsbilanz und der perverse Charakter ihrer vorgeschlagenen Pandemiebekämpfung sollten ausreichen, um diese vorgeschlagenen Vereinbarungen in demokratischen Staaten zu einem Gräuel zu machen. Wenn sie umgesetzt werden, sollte die WHO weder öffentliche Gelder erhalten noch Gesundheitsberatung leisten dürfen. Die internationale Gemeinschaft kann von einer Koordinierung im Gesundheitsbereich profitieren, aber es wäre leichtsinnig, diese Aufgabe einer Organisation anzuvertrauen, die eindeutig anderen Interessen dient.