Bombastische Meta-Analysen: COVID-19-Impfstoffe werden gefährlicher als nützlich

Kürzlich haben Peter C. Gøtzsche, ein bekannter dänischer Arzt, Forscher und ehemaliger Leiter des Nordic Cochrane Center, und die Biomedizinjournalistin Maryanne Demasi eine systematische Übersicht über systematische Übersichten und Beobachtungsstudien zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (SAE) im Kontext der COVID-19-Impfung erstellt. Das Duo berichtet, dass seine Studie 18 systematische Übersichten, 14 randomisierte Studien und 34 weitere Studien mit einer Kontrollgruppe umfasst. Wichtig ist, dass die Mehrheit der Studien von schlechter Qualität war, schreiben sie. Bemerkenswert ist, dass das Duo bei einer systematischen Überprüfung der Zulassungsdaten für die beiden Zulassungsstudien zu den mRNA-Impfstoffen eine signifikant höhere Zahl an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (SAEs) feststellte, die bei Impfstoffen im Vergleich zu Placebo von besonderem Interesse sind. Die Autoren dieser noch nicht begutachteten Arbeit berichten, dass das übermäßige Risiko erheblich größer war als der Nutzen, so wie auch das Risiko eines Krankenhausaufenthalts. Die Adenovirus-Vektor-Impfstoffe erhöhten das Risiko für Venenthrombose und Thrombozytopenie, während die mRNA-Impfstoffe mit einem höheren Myokarditis-Risiko und einer Sterblichkeitsrate von etwa 1 bis 2 pro 200 Fällen verbunden waren. Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse sind wirklich beunruhigend. Auch wenn sie noch nicht von Experten begutachtet wurden, sollten die Forscher sie sorgfältig prüfen.

Leider sind die Ergebnisse nicht gut, aber auch keine Überraschung, wenn man die Zahl der Impfschäden bedenkt, die TrialSite in den vergangenen Jahren verfolgt hat. In dieser systematischen Übersichtsarbeit berichten die Autoren von „schwerwiegenden neurologischen Schäden im Kontext der COVID-19-Impfstoffe, einschließlich:

Bellsche Lähmung

Guillain-Barré-Syndrom

Myasthenische Störung

Schlaganfall

Sie alle werden wahrscheinlich durch Autoimmunreaktionen ausgelöst, die die Autoren im Kontext der COVID-19-Impfstoffe vermuten. Als weiteren Grund zur Besorgnis weisen die Autoren auf ihre Ergebnisse hin:

„Schädigungen, d. h. solche, die tägliche Aktivitäten verhindern, wurden in den randomisierten Studien zu wenig berichtet.“ Erschwerend kommt hinzu, dass Gøtzsche und Demasi feststellten, dass schwerwiegendere Schäden „in Studien mit Auffrischungsimpfungen nach einer vollständigen Impfung häufig vorkamen“ und auch in einer früheren Studie mit bereits infizierten Personen aufgezeichnet wurden.

Finanzierung

Diese Studie wurde unabhängig vom Institute for Scientific Freedom und einem privaten Geldgeber, der um Anonymität gebeten hat, finanziert. Es handelt sich um einen Filmemacher im Ruhestand, der keine Interessenkonflikte im Kontext unserer Studie hat.

Beschränkungen

Die Autoren berichten über eine Reihe von Einschränkungen: Die Verwendung der Impfstoffe in den verschiedenen Altersgruppen war nicht überall in Europa gleich, und die Hälfte des Beobachtungszeitraums lag, nachdem die EMA Bedenken wegen möglicher Blutgerinnsel durch die Adenovirus-Vektorimpfstoffe geäußert hatte.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden nicht von Fachkollegen überprüft und sollten nicht als medizinischer Beweis angeführt werden.