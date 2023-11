James Rickards: Wenn die nächste Finanzkrise kommt, planen die Eliten, das globale Finanzsystem einzufrieren

In einem Interview im Jahr 2017 enthüllte James Rickards, dass es ein Netzwerk von 189 Personen gibt, die in den Finanzsystemen der Welt positioniert sind und das Schicksal des globalen Finanzsystems in ihren Händen halten.

Sie haben eine gemeinsame Vision – eine Weltordnung, eine Weltsteuer und eine Weltwährung – und arbeiten hinter den Kulissen daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

James „Jim“ Rickards ist Chief Global Strategist bei der Investmentgesellschaft Meraglim, Herausgeber des Finanznewsletters Strategic Intelligence und Direktor des James Rickards Project, das die komplexen Dynamiken der Geopolitik und des globalen Kapitals untersucht. Er ist Autor von „The New Case for Gold“ (April 2016) und zwei New York Times-Bestsellern: „The Death of Money“ (2014) und „Currency Wars“ (2011). Im Jahr 2016 veröffentlichte er ein weiteres Buch mit dem Titel „The Road to Ruin“.

Seit der Antike träumt die Finanzelite von der Vorherrschaft, von der totalen Kontrolle. Auch wenn der Plan unzählige Male den Besitzer gewechselt hat, ist das Kernziel unverändert geblieben. Die heutige Generation der Elite ist die erste, die über die Technologie verfügt, diesen Plan in die Tat umzusetzen. In einem Interview mit The Daily Reckoning im November 2017 enthüllte Rickards die Pläne der Eliten. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf einen kurzen Auszug aus diesem Interview.

John Burke von The Daily Reckoning leitete den Teil des Interviews, aus dem der Auszug stammt, mit einem Zitat aus Rickards‘ Buch „The Road to Ruin“ ein:

Die bevorstehende Finanzkrise wird nicht nur eine erweiterte Version der Ereignisse von 1998 und 2008 darstellen, sondern sich auch in ihrer Art wesentlich unterscheiden. Sie wird global mehrere Anlageklassen beeinträchtigen und eine Inflation hervorrufen, wie sie seit den 1970ern nicht mehr erlebt wurde, Insolvenzen auf einem Niveau, das an die 1930er Jahre erinnert, sowie eine Schließung der Börsen, die seit 1914 beispiellos ist. Um die Panik einzudämmen, wird staatliches Eingreifen erforderlich sein. Diese Krise wird den Kapitalismus nachhaltig in Verruf bringen.

Die kommende Krise werde nicht nur mehr Anlegervermögen vernichten als 2008 und viel länger dauern als die Große Depression, so Burke, sondern auch aus einem anderen Grund historisch sein. Ein Netzwerk von Eliten wird die nächste Krise als Deckmantel nutzen, um ihren Angriff zu starten. Das Finanzsystem wird zusammenbrechen, weltweit. Billionen Dollar werden augenblicklich und in vielen Fällen für immer verschwinden. Hunderte Millionen Menschen werden für Monate oder gar Jahre von ihrem eigenen Geld abgeschnitten sein. Es wird die größte Enteignung von Vermögen in der Geschichte sein.

Bei einem Abendessen sagte ein hochrangiger Berater des CEO von BlackRock zu Rickards: „Sie möchten uns sagen, dass wir nicht verkaufen können“. Diese beiläufige Bemerkung machte Rickards neugierig: „Wovon hat sie gesprochen? Über wen hat sie gesprochen? Also telefonierte er mit seinen Kontakten in Washington und an der Wall Street. Kurz darauf nahm er an einer Reihe von Treffen in London, Genf, New York und Südamerika teil. Und er begann, die Punkte miteinander zu verbinden. „Es zeichnete sich ein Muster ab“, sagt Rickards.

„Es offenbarte ein Netzwerk von mehr als 189 Personen, die in den weltweit wichtigsten Finanzinstitutionen tätig sind. Einige von ihnen bekleiden Führungspositionen im IWF, in der Weltbank und in jeder Zentralbank der G20, einschließlich unserer eigenen Federal Reserve.“

Im weiteren Verlauf des Interviews sagte Rickards, dass diese 189 Personen auch einen Großteil dessen kontrollieren, was in den Zentralbanken Chinas, Russlands, Indiens, Brasiliens, Kanadas und Europas geschieht. „Diese Institutionen bilden eine Art globalen Überbau. Sie bilden eine Art Schlingennetz, das alle Nationen umspannt“, so Rickards. „Ihre Führer sind nicht demokratisch gewählt, sie sind Ihnen und mir gegenüber nicht rechenschaftspflichtig, sie sind außerhalb der Reichweite der Regierungen [und] der Bürger, und doch halten sie das Schicksal des globalen Finanzsystems in ihren Händen“, fügte er hinzu.

Zum globalen Überbau gehören Organisationen wie die Federal Reserve, die Bilderberger, Zentralbanken, Geheimdienste und die Medien. „In all diesen Sphären gibt es Eliten“, sagte er.

„Diese Eliten haben eine gemeinsame Vision, und sie sind dabei, sie zu verwirklichen. Diese Vision ist die Eine-Welt-Ordnung, die Eine-Welt-Besteuerung und das Eine-Welt-Geld …. Alles, was sie tun, ist darauf ausgerichtet, diese Agenda voranzubringen.

„Sie haben jahrelang hinter den Kulissen gearbeitet, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Sie haben buchstäblich die Gesetze des internationalen Finanzwesens manipuliert; im Grunde ist alles bereits in Kraft, und es gibt praktisch keine Möglichkeit, es zu verhindern. Wenn die Krise ausbricht, werden sie den Schalter umlegen und das globale Finanzsystem einfrieren. Das gibt ihnen Zeit, die Weltwirtschaft nach ihren Vorstellungen umzugestalten.

Das ist der Ice-Nine-Plan.

Ice-Nine“ ist ein Begriff aus Kurt Vonneguts Buch „Die Wiege der Katze“. Rickards verwendet diesen Begriff als Metapher, um zu erklären, was im Finanzsystem und in der nächsten Finanzkrise passieren wird. Kurz gesagt besteht der Ice-Nine-Plan darin, das globale Finanzsystem einzufrieren und durch ein neues System zu ersetzen, das nicht auf dem US-Dollar basiert.

Weiterführende Literatur: The Ice-Nine Lockdown, James Rickards, 23. Januar 2017

Viele der 189 Personen, die er als Teil des Netzwerks identifiziert habe, hielten sich versteckt, sagte Rickards. Er nannte einige und sagte, dass diese Liste nur die Spitze des Eisbergs sei:

Christine Lagarde, ehemalige geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds („IWF“) und derzeitige Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der Bank of England und derzeit Vorsitzender des Bereichs Impact Investing bei Brookfield Asset Management und Bloomberg Inc.

Raghuram G. Rajan, ehemaliger Gouverneur der Reserve Bank of India, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und derzeit Professor für Finanzen an der Chicago Booth University.

Haruhiko Kuroda, ehemaliger Gouverneur der Bank von Japan und derzeit Professor am National Graduate Institute for Policy Studies („GRIPS“).

William C. Dudley, ehemaliger Präsident der Federal Reserve Bank of New York. Er trat am Vorabend der Finanzkrise 2008 in die Federal Reserve ein.

Agustín Carstens, ehemaliger Gouverneur der Bank von Mexiko und derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich („BIZ“).

Janet Yellen, ehemalige Vorsitzende des Federal Reserve System und derzeit Finanzministerin unter Joe Biden.

Mario Draghi, ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank und ehemaliger Ministerpräsident von Italien.

Zhu Min, ehemaliger stellvertretender geschäftsführender Direktor des IWF und derzeit stellvertretender Vorsitzender des China Centre for International Economic Exchanges („CCIEE“).

Zhou Xiaochuan, ehemaliger Gouverneur der People’s Bank of China und derzeit Präsident der China Society for Finance and Banking, stellvertretender Vorsitzender des Boao Forum for Asia und Chinas Hauptvertreter beim Boao Forum.

Robert E. Rubin, emeritierter Vorsitzender des Council on Foreign Relations.

Das vollständige Interview von Daily Reckoning mit Rickards mit dem Titel „The Coming Big Freeze“ kann hier angesehen werden. Der folgende Ausschnitt, der Gegenstand dieses Artikels ist, beginnt bei 6:17.