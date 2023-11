Die Vereinten Nationen fordern die Länder auf, ihren Fleischkonsum einzuschränken und wollen den ersten „Net Zero“-Ernährungsplan vorstellen

Die Eiferer des Klimawandels (Kommunisten) haben es nicht nur auf Ihre benzinbetriebenen Fahrzeuge abgesehen, sie wollen auch die Viehzucht und die Agrarindustrie unter dem Deckmantel der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen mit einem „Netto-Null-Plan“ zerstören.

Es wird erwartet, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ihre Ernährungsrichtlinien für die Länder der Ersten Welt vorstellt, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Die Botschaft an die reichen“ Länder? Esst weniger Fleisch.

Das neue Ernährungssystem soll beim COP28-Gipfel nächsten Monat in Dubai vorgestellt werden.

„Ländern, die zu viel Fleisch konsumieren, wird geraten, ihren Konsum zu reduzieren, während Entwicklungsländer, in denen ein zu geringer Fleischkonsum zu einem weitverbreiteten Ernährungsproblem beiträgt, ihre Viehzucht verbessern müssen, so die FAO.

Bloomberg berichtete.

Die hoch entwickelten Länder der Welt werden aufgefordert, ihren übermäßigen Appetit auf Fleisch zu zügeln. Dies ist Teil des ersten umfassenden Plans, um die globale Agrar- und Ernährungsindustrie mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang zu bringen.

Es wird erwartet, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) während des COP28-Gipfels im nächsten Monat einen Fahrplan für die globalen Ernährungssysteme bis zum Erreichen des 1,5°C-Ziels veröffentlichen wird. Ländern, die zu viel Fleisch konsumieren, wird empfohlen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, während Entwicklungsländer, in denen ein zu geringer Fleischkonsum zu einem weitverbreiteten Ernährungsproblem beiträgt, ihre Viehzucht verbessern müssen, so die FAO.

Ein durchschnittlicher Amerikaner konsumiert etwa 127 Kilogramm Fleisch pro Jahr, während es in Nigeria 7 Kilogramm und in der Demokratischen Republik Kongo nur 3 Kilogramm sind, so die FAO. Die Eat-Lancet-Kommission empfiehlt, nicht mehr als 15,7 Kilogramm Fleisch pro Jahr zu essen.