Israel hat dem Ansehen Israels mehr geschadet als es seine Feinde je getan haben

Caitlin Johnstone

Israel hat dem Ansehen Israels in den vergangenen sieben Wochen mehr Schaden zugefügt als die Antisemiten in den letzten sieben Jahrzehnten.

❖

Wenn Israel auf die Hamas schimpft, weil sie Israelis tötet, dann ist das so, wie wenn ein Mensch auf seinen Schatten schimpft, der seinen Fußboden verdunkelt. Es ist zum Verrücktwerden, wenn erwachsene Menschen vorgeben, als sei die Hamas ein fremder Eindringling, der aus Hass auf das jüdische Volk Israelis aus heiterem Himmel angreift, als seien sie internetradikalisierte Neonazis aus Osteuropa oder was auch immer.

Die Hamas hat Israel angegriffen, weil Israel ein mörderisches und tyrannisches Apartheidregime ist, das Kinder abschlachtet und dem palästinensischen Volk das Leben schwer macht. Die Gewalt am 7. Oktober war ein Echo der Gewalt, die Israel den Palästinensern seit Generationen antut. Nur ein Narr ärgert sich über dieses Echo, weil es ihm widerspricht.

❖

❖

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum die berühmtesten und einflussreichsten Stimmen der Gesellschaft alle eine beschissene Status-quo-Politik verfolgen, dann schauen Sie sich nur die aktuelle Säuberung von pro-palästinensischen Schauspielern in Hollywood an. Wenn die eigenen elitären Klasseninteressen und die Loyalität zu den reichen Freunden nicht ausreichen, um die Informationsinteressen des Imperiums zu unterstützen, wird man einfach rausgeschmissen.

Der Einfluss, der mit dem Prominentenstatus einhergeht, bedeutet, dass man zu einer Bedrohung für das Machtgefüge des Establishments wird, wenn man anfängt, Ideen und Informationen zu verbreiten, die dessen Interessen zuwiderlaufen. Deshalb gibt es so viele Sicherheitsvorkehrungen, um das zu verhindern. Wer die US-Außenpolitik scharf kritisiert, wird von den Hollywood-Gatekeepern, die für die kulturelle Hegemonie und die Propaganda der USA verantwortlich sind, nicht in den Status einer Berühmtheit erhoben, und wenn man es schafft, sich an ihnen vorbeizuschleichen, wird man sofort rausgeschmissen, wenn man deutlich macht, dass man kein vertrauenswürdiger Loyalist des Imperiums ist.

Dies hat zu einem System geführt, in dem die einflussreichsten und lautesten Stimmen in der westlichen Zivilisation diejenigen sind, die den politischen Status quo unterstützen, während die einfachen Menschen, die unter eben diesem Status quo leiden, fast ohne Stimme bleiben. Dies trägt zu dem falschen Eindruck bei, dass das System zuverlässig funktioniert und keine revolutionären Veränderungen notwendig sind, weil alle sichtbaren Menschen sagen, dass alles in Ordnung ist.

❖

Eine lustige Herausforderung: Nennen Sie einen bekannten westlichen Politiker, der die US-Außenpolitik energisch und konsequent kritisiert hat, ohne jemals als Antisemit und/oder russischer Agent beschuldigt worden zu sein.

❖

Eines der schlimmsten Dinge, die Trump während seiner Amtszeit getan hat, war der Versuch, die humanitäre Hilfe für den Jemen zu behindern, indem er die Ansarallah zu einer „terroristischen“ Organisation erklärte. Nun erwägt Biden den gleichen Schritt.

❖

Die Behauptung, die Unterstützung Israels diene nicht den Interessen der USA, ist je nach Betrachtungsweise wahr oder falsch. Es ist wohl wahr, dass sie nicht dem amerikanischen Volk dient und den USA als Nation nicht hilft, aber sie dient sehr wohl den Interessen des US-Imperiums.

Man kann argumentieren, dass es dem amerikanischen Volk nicht nützt, wenn der Reichtum seiner Nation ständig in einen fremden Staat fließt, und es den USA als Nation nicht nützt, wenn sie die Aggression und den Militarismus im Nahen Osten ununterbrochen unterstützen, aber man kann nicht behaupten, dass es nicht der globalen Machtstruktur dient, die lose um Washington herum zentralisiert ist.

Wären die USA ein normales Land, das sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert und für sein eigenes Volk sorgt, wäre es in der Tat unsinnig, so viel Reichtum und Ressourcen in Israel zu investieren. Sie sind das Zentrum eines riesigen, unerklärten Imperiums, das aus Verbündeten, Klientelstaaten, Stellvertretern und Systemen militärischer, wirtschaftlicher und finanzieller Nötigung besteht, die den weltweit größten Teil in Übereinstimmung mit den Wünschen der Manager des Imperiums in Bewegung halten.

Die Geschichte hat gezeigt, dass dieses Machtgefüge nur durch endlose Gewalt, Drohungen, Zwang, massive psychologische Manipulation in Form von Propaganda und Angst vor nuklearer Vernichtung aufrechterhalten werden kann. Als verlässlich mit den USA verbündete Atommacht, die eng in die westliche Kriegsmaschinerie und das US-Geheimdienstkartell eingebunden ist, dient Israel nicht den Interessen der in den USA lebenden Menschen, sondern ist ein absolut unverzichtbarer Bestandteil des US-Imperiums.

Biden hat nicht ganz gelogen, als er sagte: „Wenn es kein Israel gäbe, müssten die Vereinigten Staaten ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen“. Er sagt nur die halbe Wahrheit, denn mit den „Vereinigten Staaten“ meint er das US-Imperium, nicht die USA als Nation.

❖

Die Leute meckern immer, wenn ich sage, dass die Generation Z einfach bessere Menschen sind als alle vorherigen Generationen, aber die letzten sieben Wochen haben viele Beweise für meine Position geliefert.

❖

Man hört immer, dass die Hamas bewiesen hat, dass man ihr nicht erlauben kann, die Kontrolle über den Gazastreifen zu behalten, während man eigentlich hören sollte, dass das israelische Regime bewiesen hat, dass man ihm nicht erlauben kann, die Kontrolle über Palästina zu behalten.