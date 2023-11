Die Biden Admin, das WEF und Bill Gates sprechen beim Pro-Hamas-Forum in Doha

Die katarische Regierung ist ein Verbündeter der Hamas, aber Regierungen und große Konzerne legitimieren gerne das Haus Thani, da in Doha der Geldhahn aufgedreht wird.

Die Biden-Administration sowie mehrere mächtige internationale Organisationen und multinationale Unternehmen entsenden Redner zum Doha Forum 2023, einer bevorstehenden jährlichen Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des katarischen Regimes, das die Hamas verherrlicht.

The Dossier hat eine Liste der Redner für das nächste Doha Forum erhalten, das am 10. und 11. Dezember stattfinden wird.

Doha Forum vom 2022

Timothy Lenderking, Sondergesandter des US-Außenministeriums, wird die Regierung Biden in Doha vertreten. Neben ihm werden Würdenträger wie Borge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums, anwesend sein. Dr. Antia Zaidi, Vorsitzende der Gender Equality Division der Gates Foundation, wird ebenfalls anwesend sein.

Die berühmt-berüchtigte „Think-Tank“-Industrie in Washington, D.C., wird auch auf dem Doha-Forum stark vertreten sein. Führende „Denker“ des Institute for the Study of War, des Center for Strategic and International Studies und des Wilson Center werden an der Konferenz teilnehmen.

Leider ist es nichts Neues, dass wichtige Regierungen der Welt (einschließlich republikanischer und demokratischer Regierungen), große gemeinnützige Organisationen und führende multinationale Unternehmen Vertreter zu einer Konferenz schicken, die von einem moralisch verwerflichen Regime ausgerichtet wird. Dabei hat Katar ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von 200 Milliarden Dollar, was ausschließlich auf die riesigen Öl- und Gasreserven zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass 90 Prozent der katarischen Bevölkerung ausländische Arbeitskräfte sind, sodass sich die Gewinne aus dem Energiegeschäft auf weniger als eine Viertelmillion Katarer verteilen. Kurzum: In und um Doha gibt es viel Geld zu verdienen.

Das Haus Thani, die Herrscherfamilie von Katar, beherbergt derzeit fast die gesamte Führungsriege der Hamas, der Terrorgruppe, die den Gazastreifen kontrolliert und für das Massaker vom 7. Oktober verantwortlich ist, bei dem im Süden Israels mehr als 1200 Menschen getötet wurden, darunter mindestens 27 US-Bürger. Nach dem Massaker wurden die Führer der Hamas in Doha gesichtet, wo sie feierten und für den Erfolg ihrer heiligen Krieger beteten. Die Regierung von Katar veröffentlichte daraufhin eine Erklärung, in der sie ihre Solidarität mit der Hamas zum Ausdruck brachte und behauptete, dass das Massaker der Hamas an der Zivilbevölkerung die Schuld Israels sei. Seitdem hat sich Doha als Vermittler in den Geiselverhandlungen zwischen Israel und der Hamas profiliert, offensichtlich um sein Ansehen auf der Weltbühne wiederherzustellen.

Die katarische Königsfamilie besitzt das einflussreiche Mediennetzwerk Al Jazeera, das seit seiner Gründung offen dschihadistische Gewalt und Terrorismus fördert und feiert.

Dank seines lukrativen Energieexportgeschäfts, das es den Katarern ermöglicht, Geld aus dem Boden zu stampfen, ohne der Welt etwas von Wert zu bieten, konnte das Regime in Doha zusammen mit zahllosen einflussreichen pensionierten US-Generälen einen großen Teil Washingtons D.C. kaufen, um sich selbst als Brücke zwischen dem Westen und den ruchlosen Akteuren in der islamischen Welt darzustellen. Als drittgrößter Erdgasexporteur der Welt gibt es in den Einfluss- und Machtzirkeln reichlich Schmiergelder zu verteilen. Besonders kompliziert wird das Verhältnis zu Katar durch den Luftwaffenstützpunkt Al Udeid, den Katar als Basis für die US-Streitkräfte und mehrere Partnerregierungen unterhält. Geopolitisch fungiert die Basis als diplomatischer Immunitätsschutz für Katar.