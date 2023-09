James Woods warnt eindringlich: „Sie wollen dich in unsichtbare Ketten legen“.

Was passiert, wenn die Mehrheit der Menschen ihnen sagt: „Nein, das machen wir nicht mit“?

Hollywood-Star James Woods schlägt Alarm angesichts des Wunsches globaler Mächte, die Weltbevölkerung in extremer Gefangenschaft zu halten: „Sie wollen dich in Ketten legen. Nicht sichtbar, aber in Ketten“.

In einer am Mittwoch auf X geposteten Nachricht nannte der Schauspieler Beispiele für unsichtbare Fesseln, die Menschen in Knechtschaft halten sollen.

„Elektroautos, die von ihnen zurückverfolgt und ausgeschaltet werden können. Elektrische Heizung, digitale Währung, verfolgbare Telefone, ‚Cookies‘, medizinische ‚Pässe‘, Masken.“

Woods kommentierte ein kurzes Video, in dem er die sogenannten Gründe und Ausreden auflistet, die von Regierungsbehörden und Linken für drakonische Abriegelungen und Einschränkungen im Kontext der COVID-Pandemie vorgebracht werden.

Das Video zeigt eine kurze Erklärung, die der Öffentlichkeit über die Beschränkungen des Coronavirus mitgeteilt wurde:

Es ist nur eine Maske.

Es sind nur zwei Meter.

Es sind nur drei Wochen.

Es sind nur nicht lebenswichtige Geschäfte.

Es sind nur unwichtige Arbeiter.

Es ist nur, bis wir eine Lösung gefunden haben.

Es ist nur eine Bar.

Es ist nur ein Restaurant.

Es sind nur Pflegeheime.

Es sind nur Schulen.

Es ist nur, um die überwältigenden medizinischen Dienste zu erhalten.

Es ist nur so lange, bis die Fälle zurückgehen.

Es ist nur, um die Kurve abzuflachen.

Es ist nur, damit andere nicht verängstigt werden.

Es ist nur für ein paar weitere Wochen.

Es sind nur Fitnessstudios, Salons, Spas und Sport.

Es sind nur Kirchen und Moscheen.

Es ist nur Singen.

Es ist nur kein Happy Birthday, kein gemeinsamer Kuchen.

Es sind nur ein paar Bodenmarkierungen und temporäre Bildschirme.

Es ist nur ein Einbahnsystem.

Es ist nur, bis wir einen Impfstoff bekommen.

Es ist nur eine App.

Es ist nur für die Rückverfolgung.

Es ist nur, um die Leute wissen zu lassen, dass man in der Nähe sicher ist.

Es ist nur, um andere wissen zu lassen, mit wem man in Kontakt war.

Es sind nur einige Gebiete.

Es sind nur Richtlinien der Regierung.

Es ist nur zu deinem eigenen Besten.

Es ist nur zum Schutz anderer.

Es ist einfach obligatorisch.

Es ist einfach … das Gesetz jetzt.

Es ist einfach eine wissenschaftliche Tatsache.

Es ist nur für diese Wissenschaftler, nicht für jene.

Es ist nur wegen der zweiten Welle.

Es ist nur, um deine Oma zu retten.

Es ist nur eine weitere Abriegelung.

Es sind nur noch vier Wochen.

Es ist nur Weihnachten gestrichen.

Es ist nur die Schule, sie können es von zu Hause aus machen.

Es ist nur fast ein Jahr, es wird bald besser sein.

Es ist nur ein Abstrich.

Es ist nur eine medizinische Information.

Es ist nur eine Impfung.

Es ist nur eine Karte, um deine Krankengeschichte zu speichern.

Es ist nur, damit du reisen kannst.

Es ist nur für deinen Reisepass.

Nur, damit du in Geschäfte und Kneipen gehen kannst.

Nur damit du deine Kinder zur Schule schicken kannst.

Nur damit du deinen Führerschein machen kannst.

Nur damit du wählen kannst.

Nur damit man in ein Konzert gehen kann.

Es ist nur eine Einrichtung, um dich von den anderen zu trennen.

Es sind nur ein paar Jahre mehr.

Es ist nur für diese Leute.

Es ist einfach besser, wenn wir das so beibehalten.“

Das Video schloss mit drei kurzen Aussagen, die als Aufruf zum Widerstand gegen künftige Schließungen und Beschränkungen zu verstehen sind:

„Es ist nicht gerecht. Es ist ungerecht.“

„Fangt jetzt an, euch zu wehren.“

„Sie werden nicht aufhören.“

Das Video, das ursprünglich von Tim Young, Redakteur bei National Mouth, veröffentlicht wurde, hat mehr als 1,4 Millionen Aufrufe.

Young selbst bemerkte: „Wer immer das gemacht hat, ist brillant. Man sollte nie vergessen, wie tyrannisch unsere Regierungen in nur 3 Jahren geworden sind.

Zu den Reaktionen auf das Video gehören unter anderem:

„Nie wieder“.

„Ich habe gesehen, wie dieser Film endet und bin nicht in diesen Zug gestiegen. Come & find me.“

„Totale Regierungskontrolle. Sie werden nicht aufhören, bis sie sie haben.“

„Das fessellose Sklavereisystem. Warum sich auf einen Teil der Bevölkerung beschränken, wenn man das ganze Volk haben kann?“

„Versklavte Menschen zerbrechen unweigerlich die Ketten. Wie lange werden die Amerikaner die moderne Sklaverei tolerieren?“

„Orwells 1984 ist ein harmloser Vergleich zu diesem dystopischen Alptraum einer Regierung, die uns von der Wiege bis zur Bahre überwacht, und Kameras, die jede unserer Bewegungen beobachten, und nichts ist heilig, und es gibt keine Geheimnisse, keine Privatsphäre, und individuelles Denken ist verboten. Beängstigende Zeiten, aber die Gläubigen wissen, dass Christus wiederkommt und am Ende Gott gewinnt.“

„Mr. Woods … Das sollte unser neues Notfall-Rundfunk-Alarmsystem sein, um alle aufzuwecken.“

„Während wir uns in eine Zukunft der Digitalisierung katapultieren, dürfen wir den unschätzbaren Preis unserer persönlichen Freiheiten nicht vergessen. Uns wird ein Märchen von Bequemlichkeit und Fortschritt verkauft, aber zu welchem Preis? Elektroautos, digitale Währungen, verfolgbare Telefone – das sind nicht nur technologische Fortschritte, sondern potenzielle Ketten, die uns binden können. Cookies“, die jede unserer Bewegungen im Internet verfolgen, medizinische „Pässe“, die uns vorschreiben, wohin wir gehen dürfen, Masken, die eher zu Symbolen der Konformität als der Sicherheit geworden sind. Wir müssen den Verlockungen dieses goldenen Käfigs widerstehen. Es ist an der Zeit zu hinterfragen, wer wirklich von diesen ‚Fortschritten‘ profitiert, und ob wir bereit sind, unsere Freiheit für die Illusion des Fortschritts einzutauschen.“

„Was passiert, wenn die Mehrheit der Menschen ihnen sagt, dass wir uns nicht fügen werden?“

„Es ist einfach der Tod.“