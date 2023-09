Tucker Carlson: Als Obama Sex mit Männern hatte und Crack rauchte, war es den Medien egal

„Barack Obama mag Kerle, ich denke, das war bekannt“.

In einer Diskussion über die linke Agenda der Konzernmedien sagte Tucker Carlson, ein prominenter Mitarbeiter von Barack Obama habe behauptet, er habe mit dem ehemaligen Präsidenten vor dessen Wahlkampf 2008 Crack geraucht und schwulen Sex gehabt, aber die Medien hätten sich nicht darum gekümmert, darüber zu berichten.

Im Podcast von Adam Carolla sagte Carlson: „Ein Mann, Larry Sinclair, kam zu mir und sagte: ‚Ich unterschreibe eine eidesstattliche Erklärung‘, und das tat er, ‚Ich mache einen Lügendetektortest‘, und das tat er“.

Carlson fügte hinzu, Sinclair habe behauptet: „Ich habe mit Barack Obama Crack geraucht und Sex gehabt“, und fügte hinzu: „Nun, das war offensichtlich wahr“.

Carlson erklärte, nachdem er mit Larry Sinclair gesprochen hatte: „Es gibt keinen Zweifel daran, dass es geschehen ist.“ Er betonte, dass Sinclair zwar eine Geschichte der Täuschung habe, aber wenn man sich die Einzelheiten dieser Geschichte genau anschaue, sei sie zweifellos authentisch.

Carlson fügte hinzu, dass die Medien pflichtbewusst über die Vorwürfe schwiegen, nachdem „die Obama-Kampagne gesagt hat, dass jeder, der darüber berichtet, keinen Zugang zur Obama-Kampagne erhält“.

„Es wird die Welt nicht verändern, dass Barack Obama auf Kerle steht, ich denke, das war bekannt“, fuhr Carlson fort und fügte hinzu, dass Obama selbst seine eigenen homosexuellen Impulse in einem früheren Brief an eine ehemalige Freundin zugegeben habe.