Januar 2022: Ein spielverändernder Moment zwischen Russland, Amerika und der Welt

Was Moskau wirklich will, ist die Neuziehung der Grenzen des Einflusses zwischen Russland und dem Westen.

Eine der am häufigsten gestellten Fragen zu den amerikanisch-russischen Beziehungen war in den letzten Jahren: „Haben wir den Tiefpunkt erreicht?“. Ganz gleich, wie schlecht die Lage zu sein scheint, etwa alle sechs Monate kommen ein paar Kongressabgeordnete mit fragwürdigen Motiven mit einem neuen Paket von Sanktionen oder anderen Drohungen, um die Situation noch ein wenig zu verschlimmern. Nach so vielen Jahren scheint es, als ob die Beziehungen immer noch weiter in den Abgrund sinken könnten, in dem sie sich befinden. Washington könnten jedoch die Ideen und Drohungen ausgegangen sein, denn beide Seiten des Kalten Krieges 2.0 wollen sich um den 10. Januar herum treffen, direkt nach dem offiziellen Ende der Ferienzeit in Russland, um eine solide, von beiden Seiten gebilligte Vereinbarung auszuarbeiten, so dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland hoffentlich endlich wieder ans Tageslicht kommen können.

Aus russischer Sicht gibt es endlich Anlass zu Optimismus, denn Russland hat sich für eine logische Hardliner-Position entschieden und Washington hat sich dennoch zu Gesprächen bereit erklärt. Obwohl amerikanische Diplomaten und Politiker (wie die vieler anderer Länder) sehr geschickt darin sind, ein paar Stunden lang mit dem Kopf zu nicken und dann zu tun, was immer sie wollen, um den Anschein zu erwecken, sie würden einen Olivenzweig ausstrecken, ist die russische Position diesmal so klar, dass Washington sich nicht einmal die Mühe machen würde, sich zu beteiligen, wenn sie völlig vom Tisch wäre. Es wäre wahrscheinlicher, dass sie über die Mainstream-Medien einen PR-Fauxpas begehen und den Russen X, Y und Z vorwerfen, als dass sie sich stundenlange Verhandlungen mit einer Position anhören, die sie abstoßend finden. Im Grunde genommen ist es sicher ein positiver Schritt, wenn die amerikanische Seite zumindest auf die russischen Forderungen eingeht.

Letztlich wollen die Russen eine multipolare Weltordnung, in der sie einer der Pole sind. Für Washington ist dies eine absolut inakzeptable Vision, die im direkten Gegensatz zu ihrer monopolaren/Pax Americana steht. Kleingeistige Clowns können behaupten, die Probleme zwischen Russland und Amerika seien kulturelle Missverständnisse oder beruhten auf Schlagwörtern wie „Menschenrechte“, aber die wahre Wahrheit liegt in diesen beiden konkurrierenden Visionen für die geopolitische Gestaltung des 21Jahrhunderts.

Ausgehend von diesem Wunsch nach einer multipolaren Welt und der Vermeidung eines dritten Weltkriegs haben die Russen jetzt eine harte Haltung eingenommen: „Keine weitere NATO-Erweiterung“. Diesem Artikel von RT zufolge lautet die allgemeine Forderung Moskaus wie folgt…

„Die Gespräche, die am 10. Januar stattfinden sollen, werden sich auf zwei öffentlich veröffentlichte Vertragsentwürfe konzentrieren, die eine Liste von Versprechen enthalten, die Russland von den USA und der NATO erhalten möchte. Neben der Zusage, dass der Block nicht nach Osten expandieren wird, beinhalten die Vorschläge auch das Ende der westlichen Zusammenarbeit mit postsowjetischen Ländern, den Abzug der US-Atomwaffen aus Europa und den Abzug der NATO-Truppen und -Raketen von der russischen Grenze.“

Wenn wir zwischen den Zeilen lesen, können wir erkennen, dass Moskau in Wirklichkeit eine Neuziehung der Einflussgrenzen zwischen Russland und dem Westen fordert, was im Kontext einer monopolaren Welt im Wesentlichen bedeutet, dass sie abgebaut werden soll. Das bedeutet, dass der Januar 2022 der offizielle Geburtsmonat einer multipolaren Welt sein wird, wenn Washington zumindest der Beendigung der NATO-Erweiterung zustimmt und mit Sicherheit aufhört, Marionettenregime auf ehemals sowjetischem Gebiet zu unterstützen. Für die Hersteller von Sammlermünzen und Briefmarken wird dies eine großartige Gelegenheit sein, mit Sicherheit Geld zu verdienen.

Vielleicht sehen Sie in diesen Worten den naiven Optimismus eines Amerikaners, der tief hinter den russischen Linien steht und von besseren Beziehungen zwischen diesen großen Nationen profitieren würde. Als Biden während dieses merkwürdigen Wahlzyklus ins Amt kam, erwarteten die meisten Experten ein Wiederaufleben des alten Amerikas, das außenpolitisch die Waffen strecken würde. Die kurze Anomalie, die Trumps vierjährige Amtszeit ohne neue Kriege darstellte, würde sicherlich zu Ende gehen. Aber in der Biden-Periode gab es den schlampigen Rückzug aus Afghanistan und die Verlagerung vom „Globalen Krieg gegen den Terror“ zum Umgang mit Russland und China – im Wesentlichen das, was Trump wollte, nur ohne den „Russland“-Teil. Der „Globale Krieg gegen den Terror“, der das Wesen der Pax Americana ausmachte, ist einfach verschwunden, und das ist kein Zufall oder ein Versuch, den Russen ein falsches Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Dass Biden die Blockade von Nord Stream 2 aufhob, um die Russen zum Reden zu bringen, war ein nie zuvor gezeigtes Zeichen der Schwäche. Die Tatsache, dass die amerikanische Seite Russlands Forderungen nach einer NATO-Erweiterung und Einflussnahme auf ihr ehemaliges Territorium gelesen und nicht gelacht hat, sondern zu Gesprächen bereit war, ist enorm. Syrien und die Ukraine sollten Russland in zwei neue „Vietnam“-Szenarien verwickeln, wobei sich ersteres als relativ billiger Sieg für Moskau entpuppte, während Damaskus die harten Kämpfe führte, und letzteres nie wirklich in Gang kam. Die verschiedenen Sanktionspakete waren so schrittweise, dass sie der kapitalistischen (oder staatskapitalistischen) russischen Wirtschaft viel Zeit ließen, sich anzupassen und zu gedeihen. Jetzt scheint nichts anderes übrig zu bleiben, als (erneut) damit zu drohen, Russland aus dem SWIFT auszuschließen, aber selbst das übersteigt offenbar die Möglichkeiten von Bidens Washington. Die Dinge haben sich sehr verändert.

Wie Sie sehen, ist die „Russland-Frage“ viel schwieriger, wenn man die Albernheiten eines kommunistischen Systems im Stile Chruschtschows weglässt, wenn Amerika im Niedergang begriffen ist und wenn Washington bereit ist, den „verdammten Russen“ die Kontrolle über ihr traditionelles 1/7 der Weltoberfläche zu überlassen und damit fertig zu werden. Die Russen haben sich, ungeachtet dessen, was CNN Ihnen erzählen wird, ideologisch nach innen orientiert und sind nicht mehr auf der gleichen Mission des „Internationalismus“, wie sie es unter dem Kommunismus waren. Moskau wird froh sein, wenn seine sowjetischen Grenzen im Wesentlichen wiederhergestellt sind und die NATO-Güter und die amerikanischen Atomwaffen aus seinem neuen, schicken Einflussbereich zurückgedrängt werden.

An diesem Punkt würden beide Seiten davon profitieren, die Landkarte neu zu zeichnen, was bedeutet, dass dies sehr wohl möglich ist und die Dinge in unserer Welt, die sich in letzter Zeit so sehr verändert haben, erneut einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen werden. Der Januar 2022 wird ein sehr wichtiger Monat für die Geopolitik sein.