Pfizer erklärt, dass eine dritte Dosis für Kleinkinder in Untersuchung ist

Pfizer gab bekannt, dass die Experimente mit Kindern ab 6 Monaten bei 2- bis 5-Jährigen nicht erfolgreich waren, da sie keine Immunreaktion hervorriefen, was zu einer Empfehlung für eine dritte Impfung und einer Verzögerung der EUA für die Jüngsten führte

Obwohl die Versuche bei Kindern im Alter von 6 bis 24 Monaten und 5 bis 12 Jahren eine starke Reaktion hervorriefen, kündigte das Unternehmen an, dass es auch eine Erhöhung dieser Dosen prüfe.

Bei der Studie handelt es sich um ein Modell der Phasen 1, 2 und 3, bei dem Sicherheit, Dosis und Wirksamkeit gleichzeitig untersucht werden – eine Strategie, die selten, wenn überhaupt, angewandt wird. Die Datenerhebung und -analyse wird in einem Jahr an einer Bevölkerungsgruppe mit geringem Krankheitsrisiko abgeschlossen sein.

Trotz der leicht zugänglichen und öffentlich zugänglichen Daten fordern einige weiterhin eine Impfung für Kinder, um die Herdenimmunität zu gewährleisten. Laut einer kürzlich durchgeführten technischen Analyse sind jedoch mehr Menschen in kürzerer Zeit an der Impfung als an der Krankheit gestorben

Kinder sind die Zukunft. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele von ihnen unter den Grausamkeiten der Erwachsenen gelitten. Doch der jüngste Vorstoß, Kindern ein genetisches Experiment zu injizieren, ist möglicherweise eines der schlimmsten Vergehen im Bereich der öffentlichen Gesundheit an einer Bevölkerungsgruppe, die nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sprechen, keine rechtliche Stimme hat und von Erwachsenen abhängig ist, die sie schützen.

In dem Bestreben, jedem eine Spritze zu verpassen, hat Pfizer kürzlich bekannt gegeben, dass die klinischen Studien für die COVID-Impfung bei Kindern ins Stocken geraten sind. Und dennoch kann man die Entwicklung, Prüfung und Herstellung dieser Impfung nur als unglaubwürdig bezeichnen.

In der Vergangenheit wurden Impfstoffe nach gemeldeten Schäden zurückgezogen

Zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte wurden „Impfstoffe“ so ungestraft hergestellt und verteilt. Das ähnlichste Szenario ereignete sich 1976, als ein junger Soldat an einer neuen Form der Grippe starb, was Angst auslöste und zur Entwicklung eines Grippeimpfstoffs führte, der für 80 % der amerikanischen Bevölkerung bestimmt war. Während die Weltgesundheitsorganisation eine abwartende Haltung einnahm, stürzte sich die CDC mit beiden Füßen hinein.

Es war eine Pandemie, die nie eintrat, und die wahren Opfer waren die etwa 450 Menschen, die das Guillain-Barre-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, entwickelten, und die etwa 53, die an dem Impfstoff starben.

Der Ansturm auf die neueste Version des Impfstoffs begann angeblich Anfang 2020, nachdem die WHO angekündigt hatte, dass SARS-CoV-2 eine weltweite Pandemie auslösen würde, und ein frühes, fehlerhaftes mathematisches Modell Millionen von Todesfällen in Amerika vorausgesagt hatte. Dabei handelte es sich jedoch nicht um ein medizinisches Produkt, das der Definition eines „Impfstoffs“ entsprach.

Es handelte sich um etwas, von dem die Impfwissenschaft noch nie zuvor gehört hatte und das auf einer experimentellen mRNA-Technologie basierte, die den Körper zur Produktion eines Spike-Proteins anregt. Es war sogar so neu, dass die CDC beschloss, die Definition von „Impfstoff“ zu ändern, und die Wissenschaftler waren sich nicht sicher, wie der Körper auf die Gentherapie-Injektion reagieren würde. Während die Schweinegrippeimpfung nach 45 Millionen verabreichten Impfungen zurückgezogen wurde, nachdem 53 Menschen gestorben waren, wird die COVID-19-Injektion eine andere Geschichte haben.

Nach den Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), die von der CDC und der FDA gesammelt werden, wurden bis zum 10. Dezember 2021, d. h. 12 Monate nach der ersten Impfung in den USA, 20.244 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-Impfungen registriert. Nach Angaben von Bloomberg wurden bis zum 23. Dezember 2021 in den USA 499 Millionen Impfungen verabreicht.

Es ist schwierig, diese Zahlen zu vergleichen, da zwei der drei verfügbaren COVID-Impfungen eine Doppelimpfung erfordern, so dass nicht 497 Millionen Menschen geimpft worden sind. Dennoch treten die unerwünschten Ereignisse und Todesfälle auch nach nur einer Impfung auf.

Für bare Münze genommen, haben die USA das Impfprogramm 1976 eingestellt, nachdem 0,000117 % der Menschen gestorben waren, während VAERS schätzt, dass 0,00407 % der Menschen nach einer COVID-Injektion gestorben sind (unter Verwendung der von Bloomberg am 21. Dezember genannten Zahl von 497 Millionen Impfungen).

Mit anderen Worten: Gemessen am Prozentsatz der Verstorbenen starben nach der COVID-Injektion 3.378 % mehr Menschen als an der Schweinegrippe-Injektion. Es wurden 965.841 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter dauerhafte Behinderungen und Herzinfarkte bei jungen Menschen. Dennoch beharren die Befürworter der Impfung darauf, dass die nächste Generation von Amerikanern die Impfung erhalten muss.

Pfizer gab bekannt, dass die jüngsten Kinder nicht auf die Impfung ansprechen

Pfizer hat an einer klinischen Studie gearbeitet, um die Sicherheit der mRNA-Spritze bei gesunden Kindern zu untersuchen, und beabsichtigt, eine Dosis für Kinder ab 6 Monaten zu entwickeln. Endpoints berichtet, dass Pfizer kürzlich bekannt gegeben hat, dass die Nichtunterlegenheit bei Kindern zwischen 2 und 5 Jahren im Vergleich zu älteren Teenagern in der aktuellen Studie nicht erreicht wurde.

Ursprünglich hatte das Unternehmen gehofft, bis Ende Dezember 2021 eine Notfallzulassung (EUA) für die Jüngsten beantragen zu können. Da sich die Daten jedoch nicht als erfolgreich erwiesen haben, hofft das Unternehmen, die EUA „in der ersten Hälfte des Jahres 2022“ zu beantragen, ein knappes Jahr nach Beginn des Versuchs. Das Unternehmen gab an, es sei dazu übergegangen, drei Dosen in kleineren Mengen zu verabreichen, um die Immunreaktion zu verstärken. Es erklärt diese Entscheidung folgendermaßen:

Im Vergleich zu der 16- bis 25-jährigen Population, in der eine hohe Wirksamkeit nachgewiesen wurde, war die Nichtunterlegenheit für die 6- bis 24-monatige Population gegeben, nicht aber für die 2- bis unter 5-jährige Population in dieser Analyse … Die Entscheidung, eine dritte Dosis von 3 µg für Kinder im Alter von 6 Monaten bis unter 5 Jahren zu untersuchen, spiegelt das Engagement der Unternehmen wider, sorgfältig die richtige Dosis auszuwählen, um das Nutzen-Risiko-Profil zu maximieren …

Pfizer und BioNTech planen außerdem, eine dritte Dosis der 10-µg-Formulierung bei Kindern im Alter von 5 bis unter 12 Jahren zu testen.

Wenn das Zwei-Dosis-Schema in der Altersgruppe der 6- bis 24-Monats-Kinder und der 5- bis 12-Jährigen die vom Unternehmen angestrebten Veränderungen des Immunsystems bewirkt, warum sollte man dann zu einem Drei-Dosis-Schema übergehen, wenn nicht aus finanziellen Gründen?

Pfizer geht mit einer Phase 1-2-3-Studie an die Grenzen

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Studie in Clinical Trials als Phase 1-2-3-Studie aufgeführt ist. Bei Phase-1-Studien geht es im Allgemeinen darum, die Sicherheit des Medikaments und den Dosisbereich bei einer kleinen Anzahl gesunder Freiwilliger zu ermitteln. In Phase-2-Studien wird die Wirksamkeit des Arzneimittels an etwa 100 bis 300 Probanden untersucht; sie dauern oft mehrere Monate bis zwei Jahre.

Phase-3-Studien sind die abschließende Bewertung, die an mehreren Zentren mit bis zu mehreren tausend Patienten durchgeführt wird, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels zu testen. Eine Suche in der Datenbank für klinische Studien zeigt nur eine einzige Studie unter mehreren hunderttausend Studien, die sich gleichzeitig in Phase 1, 2 und 3 befinden.

Aber nicht alle Eltern und Wissenschaftler sind entsetzt über die Experimente an 6 Monate alten Babys angesichts der massiven Nebenwirkungen und bleibenden Schäden bei Erwachsenen. Eine Mutter und Epidemiologin, Katelyn Jetelina, schrieb, sie finde es tröstlich, dass die klinische Studie Fehler aufgewiesen habe, und sei überrascht, als sie scheiterte. Sie schrieb:

„Als Mutter war ich schockiert und untröstlich. Meine Mädchen waren so kurz davor, ihre Spritze zu bekommen. Wir haben so lange gewartet und brauchten dringend einen Erfolg.“

Kinder sind durch COVID nicht gefährdet

Trotz der niedrigen Infektions- und Todesraten bezeichnet die American Academy of Pediatrics Impfstoffe als „unsere beste Hoffnung, die COVID-19-Pandemie zu beenden“. Wir wissen jedoch, dass das Risiko für Kinder von der Geburt bis zum Alter von 17 Jahren so gering ist, dass es nicht ins Gewicht fällt.

Die CDC22 gibt die Gesamtzahl der Todesfälle durch COVID-19 in dieser Altersgruppe in den Jahren 2020 und 2021 mit Stand vom 23. Dezember 2021 mit 668 an. Eine Studie, die am 7. Juli 2021 veröffentlicht wurde, untersuchte die Todesfälle im Vereinigten Königreich während der ersten 12 Monate der Pandemie und stellte fest, dass 99,995 % der Kinder überlebten.

Zwischen März 2020 und Februar 2021 starben im Vereinigten Königreich nur 25 Kinder unter 18 Jahren an den direkten Folgen der Infektion. Die Forscher stellten fest, dass es 61 Kinder mit positiven Testergebnissen gab, aber 36 Todesfälle auf andere Ursachen zurückgeführt wurden. Dies entspricht einer absoluten Sterblichkeitsrate von 2 von 1 Million Kindern.24

Mehr Kinder sind an der Impfung als an der Krankheit gestorben

Um die Zahl der Todesfälle durch COVID-Erkrankungen mit der Zahl der Todesfälle durch die Gentherapie-Injektion zu vergleichen, müssen wir den bekannten „Under-Reporting-Faktor“ (URF) in VAERS25 berücksichtigen, einem passiven Meldesystem und dem einzigen Bereich, in dem die Öffentlichkeit freiwillig unerwünschte Ereignisse, einschließlich Todesfälle, melden kann.

Das VAERS-Dokument ist lang und zeitaufwändig, und obwohl viele der Informationen notwendig sind, kann das Formular leicht überfordernd werden, wenn Ärzte mehrere Patienten mit unerwünschten Ereignissen nach der COVID-19-Spritze haben. Mehrere Faktoren tragen wahrscheinlich zum URF bei, darunter die Länge des Formulars, die mangelnde Kenntnis des Systems und ein zunehmender Mangel an Ärzten.

Ein Untersuchungsteam aktualisierte die URF im November 2021. Die ursprüngliche Zahl war in einem frühen Bericht des US-Gesundheitsministeriums (U.S. Department of Health and Human Services) festgelegt worden, in dem es hieß, dass „weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse gemeldet werden“. Anhand einer technischen Analyse der verfügbaren Daten und einer Beurteilung auf der Grundlage von Fachliteratur und der Expertise der Wissenschaftler wurde eine URF von 41 festgelegt.

Einer der Autoren des Papiers, Steve Kirsch, erkannte, dass die URF die Anzahl der Kinder, die nach der Impfung gestorben sind, im Vergleich zu der Anzahl der Kinder, die an der Krankheit gestorben sind, beeinflussen würde. Er verwendete CDC-Daten bis zum 8. Dezember 2021, die zeigen, dass 757 Kinder unter 18 Jahren Opfer von COVID-19 wurden. Bis zum 22. Dezember 2021 war diese Zahl auf 790 Opfer angestiegen.

In den VAERS-Daten, die am 3. Dezember 2021 endeten, fand er 32 Todesfälle, die auf den Impfstoff zurückzuführen waren. Unter Verwendung der URF von 41 und der Daten, die Kirsch von VAERS und der CDC entnommen hat, bedeutet dies, dass es 1.312 Todesfälle gegeben hat, die wahrscheinlich durch die Injektion verursacht wurden, verglichen mit den 757 Todesfällen, die durch die Krankheit verursacht wurden. Wenn man nachrechnet, bedeutet dies, dass die Spritze etwa 173 % mehr Kinder getötet hat als die Krankheit.

Unter Verwendung desselben URF von 41 und der aktuellen VAERS-Daten, die am 10. Dezember 2021 enden, können wir schätzen, dass wahrscheinlich 39.599.481 unerwünschte Ereignisse und 830.004 Todesfälle auf die Injektion zurückzuführen sind. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Gesamtzahl der bis zum 22. Dezember 2021 für COVID-19 verzeichneten Todesfälle 807.787 beträgt. Das bedeutet, dass die Spritze möglicherweise mehr Kinder und Erwachsene getötet hat als das Virus, und das in kürzerer Zeit.

Betrachtet man außerdem die Daten der CDC, so stellt man fest, dass im Jahr 2021 nach der Freigabe des Impfstoffs 36.931 mehr Todesfälle verzeichnet wurden als im Jahr 2020, als die Krankheit erstmals in Wuhan auftrat. Obwohl die WHO die Pandemie erst im März 2020 ausrief, haben die USA die Todesfälle vor diesem Zeitpunkt neu klassifiziert und festgestellt, dass der erste Todesfall durch COVID am 9. Januar 2020 eintrat.

Kinder für Herdenimmunität zu impfen ist unethisch

Trotz der vorliegenden Daten fordern die American Academy of Pediatrics, die CDC, die FDA und andere weiterhin Impfungen für die Schwächsten in der Bevölkerung: unsere Kinder. Ihr in der Entwicklung befindliches Immunsystem und ihre Unfähigkeit, sich selbst zu schützen, machen sie anfällig für unvorhersehbare Schäden.

Leider werden Mediziner, die ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen, rundheraus ignoriert, obwohl die Zahl derer, die sich zu Wort melden, wächst. Zu ihnen gehört der Herzchirurg und Patientenanwalt Dr. Hooman Noorchashm, der im Januar 2021 einen öffentlichen Brief an den FDA-Kommissar richtete.

Darin ging er ausführlich auf die Risiken der Impfung von Personen ein, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren oder eine aktive SARS-CoV-2-Infektion haben. Er wurde anschließend von Medium.com entfernt.

Der Immunologe Dr. Bart Classen warnte Anfang 2021 ebenfalls, dass es beunruhigende Hinweise darauf gibt, dass einige mRNA-Impfungen Prionenkrankheiten wie Alzheimer und ALS auslösen können, und Dr. J. Patrick Whelan, ein pädiatrischer Rheumatologe, der sich auf das Multisystem-Entzündungssyndrom spezialisiert hat, äußerte sich besorgt darüber, dass mRNA-Impfungen „mikrovaskuläre Verletzungen des Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren in einer Weise verursachen können, die derzeit nicht in Sicherheitsstudien untersucht wird.

Die Gesundheitsbehörden sagen den Eltern, dass Kinder im Interesse der Herdenimmunität geimpft werden sollten. Was weitgehend ignoriert wird, sind die Studien, die zeigen, dass Kinder die Pandemie nicht anheizen und das Virus sogar weniger wahrscheinlich übertragen als Erwachsene. Die Organisation Children’s Health Defense stellt fest:

Kurz gesagt, die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens sagen, Eltern müssten ‚die Jungen impfen, um die Alten zu schützen‘. In Anbetracht der Schätzung der Bundesregierung, dass auf 39 verabreichte Impfstoffe ein Impfschaden kommt, scheint klar zu sein, dass die Behörden erwarten, dass Kinder 100 % der Risiken der COVID-Impfung tragen und dafür keinen Nutzen haben.

In einem Meinungsbeitrag im BMJ betonen Peter Doshi, Elia Abi-Jaoude und Claudina Michal-Teitelbaum, warum wir Kinder nicht zur COVID-Impfung zwingen dürfen, nur weil sie gefährdeten Erwachsenen helfen könnte. Sie schreiben:

Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es diesen Schutz gibt, wäre die Zahl der Kinder, die geimpft werden müssten, um auch nur einen Erwachsenen vor einer schweren Covid-19-Erkrankung zu schützen, außerordentlich hoch – angesichts der niedrigen Übertragungsraten, des hohen Anteils der Kinder, die bereits geimpft sind, und der meisten Erwachsenen, die geimpft oder geimpft sind. Außerdem stünde diese Zahl wahrscheinlich in einem ungünstigen Verhältnis zu der Zahl der Kinder, die geschädigt würden, auch bei seltenen schweren Ereignissen. Eine andere, aber entscheidende Frage ist die der Ethik. Sollte die Gesellschaft in Erwägung ziehen, Kinder zu impfen und sie einem Risiko auszusetzen, nicht um ihnen zu nützen, sondern um Erwachsene zu schützen? Wir sind der Meinung, dass es die Aufgabe der Erwachsenen ist, sich selbst zu schützen.

Noch deutlicher wurde Doshi in seinem öffentlichen Kommentar vom 10. Juni 2021 an den Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der FDA. Darin wies er darauf hin, dass die FDA die Verwendung eines medizinischen Produkts in einer Bevölkerungsgruppe nur dann genehmigen kann, wenn der Nutzen das Risiko in dieser Bevölkerungsgruppe überwiegt.

Das bedeutet, dass die COVID-Impfung, selbst wenn sie Erwachsenen zugute käme, nur dann für Kinder zugelassen werden kann, wenn die Kinder selbst davon profitieren würden. Im Falle der COVID-19-Injektionen können Kinder nicht davon profitieren, da ihr Sterberisiko nur 0,005 % beträgt. Gesunde Kinder sind kurz nach der Impfung gestorben, und es wurden Dutzende von Fällen von Herzentzündungen gemeldet.

Seit wann werden in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit Kinder geopfert, um kranke und ältere Menschen zu schützen? Die Gesundheitsbehörden haben die herkömmliche Risiko-Ertrags-Analyse völlig auf den Kopf gestellt.

