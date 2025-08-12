Japan: 25 Millionen Datensätze zeigen alarmierende Zahlen zu Impfopfern und das Projekt, dass global Konsequenzen haben könnte

In einem brisanten Gespräch zwischen Michael Yon und Joe Oltmann, das am 23. Juli 2025 auf dem Rumble-Kanal von Untamed Nation veröffentlicht wurde, wurden erschreckende Zahlen genannt. Dr. Yasufumi Murakami, ein führender Experte und Honorarprofessor an der Tokyo University of Science, leitet ein Wissenschaftsteam, das bislang mehr als 25 Millionen Datensätze zur Covid-Impfung gesammelt hat. Laut ihren Erkenntnissen gibt es in Japan bereits mindestens 600.000 Todesfälle, die durch die Impfungen verursacht wurden.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Diese Zahl könnte noch steigen, da das Team weiterhin Daten sammelt. Die ersten Whistleblower-Berichte und die zugehörige Untersuchung werfen ein erschreckendes Licht auf die Auswirkungen der Impfkampagne, während die japanische Regierung weiterhin auf weitere Impfungen setzt.

Das Team, das unter der Leitung von Dr. Murakami arbeitet, besteht aus rund 350 Freiwilligen und hat Aufzeichnungen über die verheerenden Auswirkungen des Impfstoffs veröffentlicht. Während Japan mit intensiven Impfkampagnen fortfährt, wird die dunkle Seite dieser Programme immer deutlicher.

In der Diskussion wurde auch die Impfstoffproduktion in Fukushima thematisiert, wo eine riesige Impfstofffabrik unter dem Namen „Arcturus“ aufgebaut wurde. Es wird vermutet, dass dieses Projekt nicht nur lokal, sondern auch global weitreichende Konsequenzen haben könnte, wenn sich die Impfstoffe auf ungeimpfte Personen ausbreiten, wie Dr. Murakami erklärt.

Die dramatischen Enthüllungen werfen Fragen auf: Wie viele weitere Länder werden ähnliche Zahlen wie Japan aufdecken? Und warum wird der Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Todesfällen weiterhin so wenig untersucht?