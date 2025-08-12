CIA-Leaks nutzen „Quellen und Methoden“-Gesprächspunkte, um DNI Tulsi Gabbard ins Visier zu nehmen

Insider innerhalb der Intelligence Community (IC) – insbesondere aktive CIA-Operatoren – haben die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, im Fadenkreuz.

Das derzeit am wenigsten verstandene Thema ist, wie isoliert und allein Tulsi Gabbard mit ihrer Mission ist, Licht in die Geheimdienstgemeinschaft zu bringen und Korruption aufzudecken.

„Nichts ist schwieriger in die Hand zu nehmen, gefährlicher zu führen oder ungewisser in seinem Erfolg, als die Führung bei der Einführung einer neuen Ordnung der Dinge zu übernehmen.“

Das IC nutzt gezielte Medienlecks und Narrative-Manager, um ihren Feind – in diesem Fall DNI Tulsi Gabbard – zu bekämpfen. Der am häufigsten eingesetzte Hebel ist der Begriff „Quellen und Methoden“.

Die Washington Post berichtet, die Geheimdienstgemeinschaft sei verärgert, weil Gabbard durch die Veröffentlichung des Geheimdienstberichts des Repräsentantenhauses „Quellen und Methoden“ kompromittiert habe – eines Berichts, der die Russiagate-Bewertung der IC auseinander nimmt.

Der Auslöser für den Zorn: Gabbards Veröffentlichung dieses Berichts – jenes Dokuments, das das FBI zu einer Razzia in Mar-a-Lago veranlasste, um es von Trump zurückzuholen. Es ist derselbe Bericht, der beschreibt, wie die CIA Russiagate-Behauptungen fabrizierte. Dass Tulsi für die Veröffentlichung attackiert wird, zeigt, wie brisant dieses Dokument für die CIA ist.

Washington D.C. – Das am 23. Juli von Gabbard veröffentlichte Dokument ist ein 46-seitiger Bericht, der aus einer 2017 von der republikanischen Mehrheit im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses begonnenen Untersuchung hervorging. Er widerspricht der Bewertung der US-Geheimdienste, wonach Putin eine Präferenz für Trump gegenüber Clinton gehabt habe und ihm zum Wahlsieg habe verhelfen wollen.

Der Bericht gilt als das sensibelste bisher von der Trump-Administration veröffentlichte Dokument. Er enthält Hinweise auf menschliche CIA-Quellen zu Putins Plänen – streng gehütete Geheimnisse. Nach Fertigstellung 2020 wurde er als so sensibel eingestuft, dass er bei der CIA aufbewahrt wurde, nicht am Capitol Hill.

Vor der Veröffentlichung kursierten mehrere Versionen, teils mit stärkeren Schwärzungen. Gabbard drängte darauf, so viel wie möglich zu veröffentlichen. Die CIA reichte Streichungs- und Bearbeitungsvorschläge ein, doch Gabbard, die mehr Freigabebefugnisse hat als jede andere Behörde und keine Genehmigung einholen muss, setzte eine Version „mit minimalen Schwärzungen“ durch, die Trump genehmigte.

Ob Trump die konkurrierenden Versionen prüfte, ist unklar. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Veröffentlichung des HPSCI-Berichts bringt die CIA in Rage. Trotz Trumps Bemühungen war er nie veröffentlicht worden – bis Tulsi ihn am 22. Juli freigab. Niemand außerhalb von CIA/DNI hatte ihn zuvor gesehen.

Die Autoren hatten alle Informationen geprüft, die auch John Durham vorlagen. Der Bericht zerlegt die Obama-ICA-Bewertung von Dezember 2016 und ist wegen seiner zugrunde liegenden Beweise eines der wichtigsten freigegebenen Dokumente.

Tulsi ist auf dieser Mission völlig allein. Weder Pam Bondi noch Kash Patel noch John Ratcliffe noch Susie Wiles stehen hinter ihr. Auch Israel-First-Medien und -Aktivisten sind gegen sie. Kein Mitglied der Administration verteidigte sie, als sie wegen ihrer Haltung zu Irans Atomwaffen angegriffen wurde.

Selbst physisch ist sie oft allein in der Verwaltung. Das Präsidentenamt spielt dabei keine Rolle – die Strippenzieher im Oval Office halten Tulsi isoliert. Sollte sie sich jedoch gegen Palantir stellen, wäre sie sofort weg. Erste Anzeichen solcher Spannungen gab es, als sie nicht voll hinter der Bombardierung des Iran stand.

Manche behaupten, der DNI sei nur ein Verwalter. Doch wer das Silosystem kennt, weiß, dass der DNI alles in Washington sehen und offenlegen kann. Die WaPo bestätigt: „Gabbard hat größere Befugnisse zur Freigabe von Informationen als alle anderen Geheimdienste.“

Der DNI kann jedes Silo einsehen und mit „Sonnenlicht“ durchleuchten. Die Fähigkeit, Transparenz zu schaffen, ist Macht – auch wenn manche das Gegenteil behaupten.