Japan möchte die digitale ID durchsetzen und erpresst seine Bürger damit, dass sie ihre Krankenversicherung verlieren können

In vielen Ländern gibt es einen erkennbaren und nachdrücklichen Druck in Richtung Digitalisierung und Umstellung der wichtigsten sensiblen persönlichen und finanziellen Daten der Bürger von der „analogen Tristesse“ auf staatlich kontrollierte (und von mehreren Behörden leicht zugängliche) zentrale Datenbanken.

Wie wichtig diese Aufgabe für die Machthaber ist, zeigt die Tatsache, dass sie zunehmend alle Register ziehen oder damit drohen, um eine zögerliche Bevölkerung in die gewünschte Richtung zu drängen.

In Japan wird denjenigen, die sich nicht trauen, sich für eine digitale ID anzumelden – und das sind Berichten zufolge viele – gesagt, dass sie Gefahr laufen, ihre staatliche Krankenversicherung zu verlieren, schreibt AP.

Japans Sozialversicherungsnummer-ähnliches System wurde bereits 2016 eingeführt. Es heißt „Meine Nummer“ und besteht aus 12 Ziffern, die alle Einwohner erhalten. My Number war jedoch alles andere als ein durchschlagender Erfolg, da viele Japaner es vermeiden, es zu benutzen, weil sie befürchten, dass ihre persönlichen Daten und ihr Recht auf Privatsphäre gefährdet sein könnten.

Die japanische Gesellschaft scheint technologisch versiert genug zu sein, um die Risiken und Schäden einiger Arten von Technologie zu verstehen, was bedeutet, dass dieses ansonsten hochtechnisierte Land es bis heute vorzieht, Geschäfte persönlich abzuwickeln, Bargeld, Stempelsiegel und Papierdokumente in Verwaltungsverfahren zu verwenden – mit anderen Worten, in all den Bereichen, die wirklich wichtig sind.

Trotz der Tatsache, dass sich das My Number-System nicht durchgesetzt hat, setzen die japanischen Behörden jetzt offenbar noch einen drauf: Sie wollen My Number-Karten mit Mikrochips an alle ausgeben, und diese Karten sollen auch als Lichtbildausweis dienen, da sie Fotos ihrer Träger enthalten werden. Zu den Informationen und Diensten, mit denen die Karten verknüpft sind, gehören Führerscheine und die öffentliche Krankenversicherung.

Hier wird es spannend, denn die derzeitigen Gesundheitskarten benötigen keine Fotos – diese werden jedoch bis Ende 2024 auslaufen, was bedeutet, dass Einwohner, die keine My Number-Karten beantragen, Gefahr laufen, ihre Krankenversicherung zu verlieren.

Derzeit kursiert eine Online-Petition, die innerhalb weniger Tage über 100 000 Unterschriften gesammelt hat und die Beibehaltung der derzeitigen Form der Gesundheitskarten fordert.

„Wenn dies von einer vertrauenswürdigen Führung käme und die Wirtschaft florieren würde, würden wir vielleicht darüber nachdenken, aber nicht jetzt“, sagte Saeko Fujimori, die in der Musikindustrie arbeitet, gegenüber AP.

Und der Bericht hat einen dunklen Beigeschmack.

„Es muss schon etwas Drastisches passieren, damit die Menschen solche Veränderungen akzeptieren, so wie es eine verheerende Niederlage im Zweiten Weltkrieg benötigte, damit Japan sich in eine Wirtschaftsmacht verwandelte, sagte Hidenori Watanave, Professor an der Universität von Tokio“, schreibt AP.