Japanische Ärzte sprechen ehrlich über Covid-Impfstoffe

In der vergangenen Woche veröffentlichte das Wochenmagazin Josei Seven ein Interview der impfskeptischen Journalistin Touru Toridamari mit vier japanischen Ärzten über ihre Erfahrungen während der Pandemie. Die Ärzte schreiben für den Twitter-Account/Blog 勤務医団の本音 (kinmuidan no honne; wahre Gefühle der arbeitenden Ärzte). Aufgrund der Sensibilität dieses Themas haben die Ärzte beschlossen, anonym zu bleiben.

Das Interview ist auch auf der Website von News Postseven zu finden. Im ersten Teil geht es um die Meinung der Ärzte zu Covid (nicht viel anders als die Grippe) und die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe (überbewertet und unterbewertet). Im Folgenden übersetze ich den zweiten Teil des Interviews, in dem es um die Erfahrungen der Ärzte mit den unerwünschten Wirkungen der Covid-Impfungen und ihre Einstellung dazu geht.

Dr. A (männlicher Arzt aus Kanto, spezialisiert auf Rheumatismus und Volkskrankheiten): Ich möchte, dass jeder weiß, dass die Zahl der Patienten mit Kollagebeschwerden im letzten Jahr gestiegen ist. Nachdem ältere Menschen von April bis August 2021 geimpft worden waren, habe ich mit eigenen Augen gesehen, dass die Zahl der Patienten, die an der Kolgen-Krankheit erkrankten, zunahm. Die Kolgenkrankheit wird durch eine abnorme Immunreaktion verursacht und betrifft etwa 1 % der Bevölkerung. Ein plötzlicher Anstieg der Patientenzahlen ist unvorstellbar.

Trotzdem war unser Krankenhaus im vergangenen Jahr zu mehr als 120 % ausgelastet, neue Patienten mit Kolgenkrankheit Krankheit entwickelten Symptome, und bei einigen kam es aufgrund ihres verschlechterten Gesundheitszustands zu Komplikationen durch interstitielle Lungenentzündung. In meinem Krankenhaus starben von September letzten Jahres bis Februar dieses Jahres doppelt so viele Patienten mit der kollegialen Erkrankung wie in einem durchschnittlichen Jahr. Diese Situation ist definitiv abnormal.

Toridamari: Kurz gesagt, Sie sagen, dass der Covid-Impfstoff Autoimmunkrankheiten verursacht hat?

Dr. A: Das können wir mit Sicherheit sagen, denn in der Vergangenheit gab es ähnliche Vorfälle. Es gab etwa in den 1970er-Jahren in Amerika eine Massenimpfung gegen die Schweinegrippe. Doch unmittelbar danach erkrankten mehr Menschen an der Autoimmunerkrankung Guillain-Barré-Syndrom und einige starben. Es ist bekannt, dass nach einer Massenimpfung eine bestimmte Anzahl von Menschen Autoimmunkrankheiten entwickelt. Ich habe jedoch den Verdacht, dass die Bevölkerung nicht aktiv über diese Möglichkeit informiert wird.

Toridamari: In der Tat gibt es in vielen akademischen Gesellschaften Berichte über den Ausbruch oder die Verschlimmerung von Krankheiten, bei denen ein Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen vermutet wird. Dazu gehören nicht nur Kolgenerkrankungen, sondern auch Hauterkrankungen, Vaskulitis, Nierenerkrankungen und neurologische Erkrankungen. Aber die akademischen Gesellschaften informieren die Menschen nicht proaktiv darüber.

Dr. A: Die Kritik an den Covid-Impfstoffen in den akademischen Gesellschaften wird dazu führen, dass sich die Ärzte gegenseitig kritisieren, sodass die meisten Ärzte in Wirklichkeit so tun, als würden sie nichts sehen.

Dr. D (männlicher Arzt aus Kanto, der auf Infektionskrankheiten spezialisiert ist): Tatsächlich vermuten aber nicht wenige Ärzte, dass das Immunsystem [durch die Impfstoffe] beeinträchtigt wird. Unter den Ärzten, die sich mit Autoimmunerkrankungen auskennen, haben einige gesagt, dass bei Patienten, die Immunsuppressiva einnehmen, das Gleichgewicht des Immunsystems nach der Impfung zusammengebrochen ist, was zu ernsthaften Problemen geführt hat.

Autoimmunstörungen treten in verschiedenen Formen auf. Wenn beispielsweise zu befürchten ist, dass ein Zusammenbruch des Gleichgewichts des Immunsystems zum Verlust des Augenlichts führen könnte, wird in manchen Fällen aus Gründen des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von einer Impfung abgeraten. Aber nicht alle Ärzte verfügen über dieses Fachwissen.

Dr. A: Außerdem müssen wir uns nicht nur über das Auftreten und die Verschlimmerung von Autoimmunkrankheiten Sorgen machen, sondern auch über die Forschungsergebnisse, die auf eine Unterdrückung des Immunsystems hinweisen. Das macht Krebs zu einem Problem. Normalerweise kann das Immunsystem Krebs unterdrücken, aber das kann durchbrochen werden. Ein Kollege von mir, der an einer Krankheit leidet, wurde nach der Impfung extrem schwach, die Symptome verschlimmerten sich, und es wurde festgestellt, dass er an Magenkrebs gestorben war.

Ich kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass dies mit der Impfung zusammenhing, aber die Geschwindigkeit des Fortschreitens nach der Impfung war abnormal. Ich werde nie vergessen, wie er auf der Station schrie: „Ich war früher gesund, aber der Impfstoff hat das mit mir gemacht. Machen Sie mich wieder zu dem, was ich war!“

Dr. B (Ärztin aus Chubu): In meinem Krankenhaus gab es eine Reihe von vergleichsweise jungen Menschen, bei denen Krebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wurde. Es ist schwierig, den Zusammenhang mit dem Impfstoff zu klären, aber Tatsache ist, dass es Fälle von fortgeschrittenem Krebs gab, die nach der Impfung festgestellt wurden.

Dr. A: Wie ich mir dachte, ist das landesweit der Fall. Bei einer Patientin von mir ist nach der Impfung ein Brustkrebs von vor 20 Jahren wieder aufgetreten, der sich im ganzen Körper ausgebreitet hat, und sie hat Lungenkrebs entwickelt. Eine andere Patientin entwickelte nach der Impfung plötzlich einen Abszess in der Lunge. Ein anderer entwickelte eine Hirnhautentzündung, nachdem Bakterien in das Gehirn eingedrungen waren und ihm schwindlig wurde. Solche Fälle kamen selten vor, bevor die Covid-Impfstoffe auf den Markt kamen, sodass ich nicht davon ausgehen kann, dass kein kausaler Zusammenhang besteht.

Dr. B: Ich habe gesehen, dass eine ganze Reihe von Patienten nach der Impfung Anomalien entwickelt haben. Ich höre häufig von Menstruationsstörungen. Eine Frau war bereits in den Wechseljahren, aber ein paar Wochen nach der Impfung schoss das Blut wie aus Eimern heraus. Bei einer anderen Frau hatte sich die Anzahl ihrer Perioden nach der dritten Dosis drastisch erhöht.

Dr. C (männlicher Arzt aus Kanto): Unter meinen Patienten wurde eine plötzlich sehr schwach. Sie war eine Frau in den 70ern. Etwa drei Wochen nach der dritten Dosis war sie plötzlich nicht mehr in der Lage, zu gehen. Sie verlor ihren Appetit. Mit Schmerzmitteln wurden die Schmerzen gelindert, und sie bekam ihren Appetit zurück, aber ich vermute, dass es sich um Spätfolgen des Impfstoffs handelte.

Dr. D: Bei den Covid-Impfstoffen handelt es sich um noch nie zuvor verwendete mRNA-Impfstoffe, die genetische Informationen übertragen. Natürlich gibt es derzeit keine Statistiken, die eine Zunahme von Krankheiten oder Krebs belegen, sodass die Impfstoffbefürworter dies als Grundlage für die Behauptung nutzen, die Impfstoffe seien sicher. Bis jedoch Anomalien in den Statistiken auftauchen, ist wahrscheinlich schon ein großer Schaden entstanden. Selbst wenn die Kausalität bewiesen ist, wird es also zu spät sein.

Dr. A: Die Geschwindigkeit von einem Jahr von der Zulassung bis zur Anwendung erschreckt mich. Früher dauerte die Entwicklung von Impfstoffen 10 Jahre. Auf diese Weise konnte die Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen werden. Das lag daran, dass gesunde Menschen geimpft werden sollten. Wenn man darüber nachdenkt, wie sich ein medizinischer Prozess, der behutsam voranschreitet, in ein schnelles Fortschreiten verwandelt hat, wird das ein Thema für den gesamten medizinischen Bereich sein.

Toridamari: Sie haben auf verschiedene Schäden hingewiesen, aber die Rate der dritten Dosis liegt bei fast 70 %.

Dr. A: Eigentlich ist die Impfrate bei den Ärzten nicht besonders hoch. In meinem Krankenhaus liegt sie bei etwa 80 %. Ich weiß, dass Impfstoffe verschiedene Nebenwirkungen haben, deshalb war ich bei dem Covid-Impfstoff vorsichtig. In meinem Labor gab es ein Experiment, bei dem Mäuse wiederholt mit dem gleichen Impfstoff geimpft wurden. Unabhängig von der Art des Impfstoffs wurde eine Maus immer schwächer, je öfter sie geimpft wurde. Als ich mich daran erinnerte, habe ich gezögert [zu impfen].

Dr. C: Aber wenn man ankündigt: „Ich lasse mich nicht impfen“, gibt es dann nicht eine Atmosphäre des „Warum nicht?“ Ich war es leid, das so oft gefragt zu werden, dass ich erklärte: „Ich habe eine Allergie“.

Dr. D: Man wird überall von Kollegen unter Druck gesetzt. Aber ich glaube, mit der 4. Dosis hat sich der Wind gedreht.

Bis zur 3. Dosis haben alle Krankenhäuser Gruppenimpfungen für fast alle medizinischen Mitarbeiter durchgeführt, aber die Gruppenimpfung, die bei der 4. Impfung herrscht, zeigt jetzt eine Atmosphäre des „Ihr braucht euch nicht impfen zu lassen“.

Dr. C: In meinem Krankenhaus gibt es auf jeden Fall Ärzte der mittleren und unteren Ebene, die sagen, dass sie die vierte Dosis nicht bekommen wollen. Ärzte in der Nähe der Führungsebene wollen sich jedoch impfen lassen.

Dr. A: Ich habe den Eindruck, dass einige von ihnen dadurch angespornt wurden, dass sie Patienten sahen, die an Post-Impf-Syndromen litten. Ein Professor, der meine Berichte entgegennahm, sagte erstaunt: „Erkranken so viele Menschen nach der Impfung an einer kollegialen Erkrankung?“

Dr. D: Obwohl viele Menschen sich freiwillig impfen lassen, haben Ärzte einen großen persönlichen Ermessensspielraum und können ihre eigene Meinung in den Vordergrund stellen. Am meisten Leid tun mir die Krankenschwestern. Sie haben wenig persönlichen Ermessensspielraum und können sich daher nur schwer gegen die Wünsche der Organisation stellen. Es gibt einige verständnisvolle Krankenhäuser, aber in vielen Krankenhäusern ist es im Grunde ein Befehl, wenn die Oberschwester sagt: Nimm den Impfstoff!

Dr. B: Das ist so wahr. Eine Krankenschwester kam zu mir und sagte: „Doktor, helfen Sie mir! Bitte schreiben Sie ein Formular, dass ich nicht geimpft werden darf.“ Aber ich habe nicht die Befugnis zu sagen: „Lassen Sie sich NICHT impfen.“ Am Ende hat sich die Krankenschwester nicht gegen die Oberschwester gestellt und sich impfen lassen.

Dr. D: Ich habe die Möglichkeit, mich nicht impfen zu lassen, aber die Atmosphäre erlaubt es noch nicht, den Leuten zu sagen: „Lassen Sie sich nicht impfen.“ Ich halte es für seltsam, dass wir uns immer noch in einer Situation befinden, in der Krankenschwestern in einer niedrigen Position gezwungen werden, sich impfen zu lassen, unabhängig davon, was sie darüber denken.