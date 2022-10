Warum hat Afrika bei COVID besser abgeschnitten? Ein genauerer Blick auf den Vergleich zwischen Niger und Australien.

Es wurde festgestellt, dass die COVID-19-Infektionsraten und die damit verbundenen schweren Erkrankungen und Todesfälle in den afrikanischen Ländern im Allgemeinen deutlich niedriger waren. Und das, obwohl zu Beginn der Pandemie die Befürchtung im Raum stand, dass die einkommensschwachen Länder mit ihrer weniger entwickelten Gesundheitsinfrastruktur, der endemischen Armut und den beengten Lebensverhältnissen von Infektionen und Todesfällen überrollt werden würden. Hinzu kommt, dass die COVID-19-Impfraten in den afrikanischen Ländern insgesamt viel niedriger sind als in den Industrieländern. In den USA mit ihren hochentwickelten Gesundheitssystemen und relativ hohen Impfraten wurden beispielsweise mehr Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-coV-2, dem Virus hinter COVID-19, verzeichnet als in jedem anderen Land. Im Folgenden wird ein vergleichender Überblick über zwei bevölkerungsmäßig ähnlich große Länder gegeben, die jedoch sehr unterschiedliche Ergebnisse bei der Pandemie erzielt haben – Australien und Niger.

TrialSite hat bereits früher über die unerwartet niedrigen COVID-19-Werte in Afrika berichtet, die zum Thema der Forschung geworden sind. Ein Blick auf die neuesten Zahlen für die einzelnen Kontinente (Tabelle 1) zeigt, dass dieses Muster nach wie vor Gültigkeit hat. Obwohl hier fast 18 % der Weltbevölkerung leben, sind auf dem afrikanischen Kontinent bisher weniger als 4 % der weltweiten COVID-19-Todesfälle zu verzeichnen.

Tabelle 1: Weltweite Covid-19-Statistiken nach WHO-Regionen

In diesem Artikel vergleicht TrialSite zwei Länder mit ähnlicher Bevölkerungsgröße – Niger als Vertreter eines afrikanischen Entwicklungslandes und Australien als Vertreter einer fortgeschrittenen Volkswirtschaft – um zu sehen, welche Hypothesen zutreffen.

Niger und Australien im Vergleich

Trotz der fast identischen Bevölkerungsgröße weisen die COVID-19-Statistiken von Niger und Australien keine Gemeinsamkeiten auf (Tabelle 2). Die australischen Impfraten liegen über dem weltweiten Durchschnitt, die nigrischen dagegen weit darunter, was dem Muster entspricht, das man in fortgeschrittenen und Entwicklungsländern beobachten kann. Dennoch waren die COVID-Infektions- und Todeszahlen in Niger während der gesamten Pandemie drastisch niedriger.

Tabelle 2: COVID-19-Statistiken, Niger vs. Australien

Niger vs. Australien

Population 26.26 million 26.19 million Economic status Developing Advanced Deaths with or from COVID 313 14,853 Total number of cases since the pandemic began 9,411 10.19 million Population fully vaccinated (%) 12.3 85.4 Quellen: WHO, World Population Review: Niger, and World Population Review: Australia, October 4, 2022.

Warum die COVID-19-Raten in Afrika niedriger sein könnten

Für die Unterschiede bei den COVID-19-Infektions- und Sterberaten wurden mehrere Hypothesen aufgestellt. Einem im Oktober 2020 veröffentlichten Artikel von UNICEF zufolge wurden fünf Gründe ermittelt, die zu den niedrigeren COVID-19-Raten in Afrika beitragen. Diese sind schnelles Handeln, öffentliche Unterstützung, eine junge Bevölkerung (und weniger Altersheime), ein günstiges Klima und kommunale Gesundheitssysteme. Dies war jedoch keine ausreichende Erklärung.

Reaktion der Regierung und öffentliche Unterstützung

Die afrikanischen Länder hatten das Glück, einen Puffer an zusätzlicher Vorbereitungszeit zu haben, da die ersten Fälle und der Anstieg der Fälle später auftraten als in Europa, Asien, Amerika und sogar Australien, das nicht so stark betroffen war wie die anderen.

Ferner haben Mittel wie das COVID-19-Notfallprojekt in Niger (13,95 Mio. USD), das „die rasche Beschaffung wichtiger Medikamente und Geräte für die Behandlung von Coronavirus-Infektionen unterstützte“, den afrikanischen Ländern geholfen, diese Zeit zu nutzen, um Kapazitäten zur Bekämpfung des Virus aufzubauen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel aus dem Jahr 2022 spricht der nigrische Gesundheitsminister davon, dass die ohnehin niedrigen Sterberaten nach den Maßnahmen der Regierung, die von der Öffentlichkeit angenommen wurden, zurückgegangen sind, was auf die Bereitschaft der Menschen hinweist, sich an die Vorschriften zu halten. Trotz der offensichtlichen Unterstützung für die Maßnahmen wird auch das kontinentweite Problem der COVID-19-Verweigerung erwähnt, das sich möglicherweise auf die Bekämpfungsmaßnahmen auswirkt, die von den Behörden nicht wahrgenommen werden. Australien ist dafür berüchtigt, dass es während der Pandemie einige der strengsten und am längsten andauernden Abriegelungen und Beschränkungen durchführte, offenbar weit mehr als Niger, das seine Abriegelung im Mai 2020 beendete und keine wiederholten Abriegelungen vorgenommen hat.

Australien hat bis zu einem gewissen Grad eine COVID-19-Nulltoleranzpolitik nach chinesischem Vorbild eingeführt, über die in diesen Medien ausführlich berichtet wurde.

Außerdem hat Australien keine Landgrenzen mit anderen Ländern, sodass es mehr Kontrolle darüber hat, wer ins Land ein- und ausreist, auch wenn die Abriegelungen und Beschränkungen im Land nachlassen. Diese Kontrolle wurde bis ins Jahr 2022 beibehalten, weit länger als in den meisten anderen Ländern.

Lokale Infrastruktur

Es wurde behauptet, dass Afrika im Allgemeinen von bereits bestehenden Gesundheitsprogrammen der Gemeinden profitiert, die dann für die COVID-19-Maßnahmen genutzt werden konnten. Wichtig ist, dass Niger das neuntärmste Land der Welt ist und nur über eine begrenzte öffentliche Infrastruktur verfügt.

Und alle Behauptungen, dass die Gesundheitsinfrastruktur der Gemeinden von COVID-19 profitiert hat, schließen den potenziellen Störfaktor der geringeren Test- und Überwachungsinfrastruktur auf dem Kontinent ein, der auch als Grund für die niedrigeren Infektionsraten angeführt wird.

Dennoch ist Niger ein furchtbar armes Land, das mit der Gesundheitsinfrastruktur zu kämpfen hat, was sich in den von US AID gemeldeten Raten von Infektionskrankheiten und Grundnahrungsmitteln widerspiegelt.

Unterschiede in der Bevölkerung und im Klima

Niger hat wie viele afrikanische Länder eine junge Bevölkerung, deren Durchschnittsalter bei 14,8 Jahren liegt. Zum Vergleich: In Australien liegt das Durchschnittsalter bei 37,5 Jahren. Jüngere Menschen sind im Allgemeinen weniger anfällig für schwere COVID-19 als ältere Menschen, bei denen Durchbruchsinfektionen sowohl häufiger als auch schwerer verlaufen.

Außerdem ist die Bevölkerungsdichte in Niger aufgrund der Größe des Landes und der geringen Bevölkerungszahl gering. Auch der Urbanisierungsgrad ist in Niger geringer, nur etwa 19 % der Bevölkerung leben in Städten und größeren Ortschaften. Australien wiederum hat ebenfalls eine geringe Bevölkerungsdichte auf der gesamten Landfläche, aber die Bevölkerung konzentriert sich auf einen kleinen Teil dieser Fläche. Schätzungen zufolge leben etwa 79 % der australischen Bevölkerung in Städten, und nur 2,5 Millionen Menschen (9,6 %) leben in Gebieten, die als Außenregionen oder abgelegene Gebiete eingestuft werden.

Auch das Klima kann eine Rolle bei den festgestellten Unterschieden spielen. 80 % des Nigers sind Wüste oder Halbwüste (niedrige Luftfeuchtigkeit und höhere Temperaturen), was zu einer geringeren Ausbreitung und Überlebensrate des Virus beitragen kann. Dies gilt jedoch auch für große Teile Australiens und erklärt nicht den Unterschied in den COVID-19-Werten zwischen den beiden Ländern.

Unterschiede im Immunsystem

Das Immunsystem eines Menschen passt sich an die Bakterien und Viren an, denen er ausgesetzt ist, und diese Erfahrungen prägen die Immunantwort. Es wurde vermutet, dass Antikörper gegen lokal zirkulierende Coronaviren in Afrika zu einem gewissen Schutz beigetragen haben könnten, obwohl die Prävalenz dieser Antikörper in der Bevölkerung nicht untersucht wurde.

Auch politische und wirtschaftliche Faktoren haben Einfluss auf die Immungesundheit einer Bevölkerung. So deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass die modernen Hygiene- und Abwassersysteme in den fortgeschritteneren Ländern zu einer fast vollständigen Ausrottung vieler Organismen geführt haben, die seit Hunderten von Millionen Jahren im Körper unserer Vorfahren existierten. Eine „Mikrobiom“-Perspektive. Dies wiederum hat dazu geführt, dass die Menschen in den fortgeschritteneren Teilen der Welt den Schutz verlieren, den Menschen in Entwicklungsregionen gegen COVID-19 und andere Infektionen haben.

Das (un)beliebte Antiparasitikum

Der Unterschied in den Fallzahlen könnte auch mit dem Einsatz von Ivermectin zur Behandlung helminthenbedingter Erkrankungen in endemischen Gebieten zusammenhängen.

Während der Einsatz von Ivermectin in Australien dank eines Zusammenspiels von Kräften, an denen Regulierungsbehörden und das medizinische Establishment beteiligt sind, sowie wahrscheinlichen Einflüssen der Pharmaindustrie im Hintergrund nahezu verboten ist, wird das Medikament in Niger seit 1987 zur Prophylaxe und Behandlung von Onchozerkose (Flussblindheit) und lymphatischer Filariose vertrieben. Es wird vermutet, dass das Ivermectin zu den niedrigeren COVID-19-Raten im Vergleich zu Australien und ähnlichen Ländern beiträgt, in denen ein solches Programm nicht existiert.

In der Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass Ivermectin als Prophylaxe oder Behandlung von COVID-19 nicht wirksam ist. Wie TrialSite berichtet hat, haben viele Forscher, die positive Ergebnisse mit Ivermectin gefunden haben, Schwierigkeiten, ihre Arbeiten zu veröffentlichen, da wissenschaftliche Zeitschriften offenbar zensiert werden. Diese Medien haben mehr als alle anderen über positive Studien im Zusammenhang mit diesem derzeit zugelassenen Antiparasitikum berichtet und 92 Studien veröffentlicht, von denen die überwiegende Mehrheit positive Ergebnisse zeigt.

Die jüngste Meta-Analyse der verfügbaren Literatur kommt zu dem Schluss, dass Ivermectin als Prophylaxe oder Behandlung von COVID-19 nicht wirksam ist, und rät den Lesern, „wie von der WHO empfohlen, die Verwendung von Ivermectin auf klinische Studien zu beschränken“. In dem Papier heißt es auch, dass Ivermectin „möglicherweise die Sterblichkeitsrate senken kann, allerdings stammen die meisten der unterstützenden Daten aus stark verzerrten Studien“. Die Studie lässt Raum für weitere Forschungen zur Wirksamkeit von Ivermectin in der Zukunft, falls es gelingt, solche Studien zu veröffentlichen.

Eine weitere Studie aus Brasilien unterstützt nachdrücklich den Einsatz von Ivermectin zur Prophylaxe und Behandlung von COVID-19 und deutet auf eine Verringerung der COVID-19-Sterblichkeitsrate um bis zu 92 % in einer Dosis-Wirkungsbeziehung hin. Diese Studie, die sich auf mehr als 88.000 Personen stützt, zeigt, dass Ivermectin möglicherweise zur Prophylaxe und Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden kann.

Leider ist die Diskussion über Ivermectin unglaublich politisiert und führt je nach Standpunkt zu Auseinandersetzungen über den Dialog, unabhängig von der jeweiligen Seite.

Schlussfolgerung

Wie in vielen afrikanischen Ländern ist die Zahl der Todesfälle und die Krankheitslast während der COVID-19-Pandemie erstaunlich niedrig. Mehrere Faktoren scheinen dazu beizutragen, wie die inhärenten Eigenschaften eines günstigen Klimas und der jungen Bevölkerung sowie die rasche Einführung staatlicher Maßnahmen (trotz begrenzter Infrastruktur aufgrund von Armut und geringer Wirtschaftsleistung) und die Akzeptanz dieser Maßnahmen durch die Bevölkerung, unterstützt durch bestehende kommunale Gesundheitsprogramme. Wir müssen uns auch der Möglichkeit bewusst sein, dass die COVID-19-Kennzahlen zu niedrig angegeben werden. Vielleicht ist das menschliche Mikrobiom in afrikanischen Ländern gesünder? Das ist im Moment noch reine Spekulation, aber Forscher von Amerika bis Singapur untersuchen die Zusammenhänge von COVID-19 und der Gesundheit des Darms.

Die Zahlen liefern einige praktische Hinweise auf die mögliche Rolle der Ivermectin-Prophylaxe bei der Verringerung der Auswirkungen von COVID-19, wie sie auch im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh beobachtet wurde. Angesichts des Anstiegs der COVID-19-Todesfälle in Australien und anderen hochgeimpften Ländern machen die WHO, das CDC und andere Gesundheitsbehörden geschlossen Front gegen Ivermectin und fordern Ivermectin-Forscher auf, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, während die wissenschaftlichen Fachzeitschriften ihren Teil dazu beitragen, dass solche Arbeiten aus der Literatur entfernt oder abgelehnt werden. Andererseits gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Ivermectin SARS-CoV-2 durchgängig allein behandeln kann, und die Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind größtenteils nur begrenzt belegbar.

Warum haben afrikanische Länder wie Niger, die arm sind, nur über eine begrenzte Infrastruktur verfügen und oft von anderen Infektionskrankheiten heimgesucht werden, deren Bevölkerung aber jung und insgesamt gesund ist, während der Pandemie besser abgeschnitten als wohlhabende, aber ältere Industrieländer mit hoch entwickelten Gesundheitssystemen und hohen Impfraten? Warum haben die afrikanischen Länder, die weit weniger geimpft sind als die wohlhabenden Industrienationen, so viel besser abgeschnitten, was den Schweregrad und die Todesfälle bei COVID-19 betrifft? Es bleibt zu hoffen, dass die Forscher ihre Untersuchungen fortsetzen und vielleicht eines Tages eine Antwort geben können.