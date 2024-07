Japanische Biopsie-Spezialisten beweisen, dass Covid-Spritzen tödliche Herzinsuffizienz verursachen

Von Frank Bergman

Eine Gruppe japanischer Wissenschaftler hat mit Hilfe einer speziellen Biopsietechnik den endgültigen Nachweis erbracht, dass Covid mRNA-Spritzen die Ursache für den weltweiten Anstieg der Fälle von tödlichem Herzversagen sind.

Dr. Hiroyuki Yamamoto, Abteilung für kardiovaskuläre Medizin, Narita-Tomisato Tokushukai Hospital, Chiba, Japan, leitete ein Forscherteam, das den weltweiten Anstieg der Herztodesfälle feststellen wollte.

Katsuya Hashimoto, Abteilung für kardiovaskuläre Medizin, Narita-Tomisato Tokushukai Hospital, Chiba, Japan

Hiroyuki Yamamoto, Abteilung für kardiovaskuläre Medizin, Narita-Tomisato-Tokushukai-Krankenhaus, Chiba, Japan

Yoshihiko Ikeda, Abteilung für Pathologie, Nationales Zentrum für zerebrale und kardiovaskuläre Erkrankungen, Suita, Japan

Jun Isogai, Abteilung für Radiologie, Asahi General Hospital, Asahi, Japan

Toru Hashimoto, Katsuya Hashimoto, Abteilung für kardiovaskuläre Medizin, Narita-Tomisato Tokushukai Hospital, Chiba, Japan

Während ihrer Untersuchungen entdeckte das Team Hinweise auf eine impfstoffassoziierte Myokarditis oder „VAM“.

Sie warnen, dass VAM tödlich sein kann, wenn sie unbehandelt bleibt.

Jedoch kann es oft tödlich enden, da es schwer zu diagnostizieren ist und sich wie eine tickende Zeitbombe verhält, die erst explodiert, wenn jemand einen Herzstillstand erleidet.

Eine frühzeitige Diagnose bleibt schwierig aufgrund eines breiten klinischen Spektrums von Phänotypen und Pathophysiologie, wie geringgradige fokale Myokarditis, multisystemisches inflammatorisches Syndrom und fulminante Myokarditis.

Dennoch stellen die Forscher in ihrem Studienpapier fest, dass “die histologische Bewertung noch vollständig verstanden werden muss”.

Der Fallbericht zeigt, dass japanische Spezialisten Impfstoff-assoziierte Kardiomyopathie nachweisen konnten.

Die Studie wurde in ESC Heart Failure veröffentlicht.

Sie enthält einen Fallbericht über eine 78-jährige zuvor gesunde Frau, die von ihrem Hausarzt überwiesen wurde.

Die Patientin wurde dann ins Narita-Tomisato Tokushukai Hospital eingewiesen, um 11 Tage nach Erhalt der dritten Dosis eines Covid-Impfstoffs – der mRNA-1273 (Moderna)-Injektion – ihre Atemnot zu behandeln.

Zuvor hatte die Patientin eine primäre zweimalige BNT162b2 (Pfizer)-Impfserie erhalten.

Vier Tage nach der Moderna-Impfung “erlebte die Patientin Herzrasen und Atemnot, die sich allmählich verschlimmerten”.

Bei einer Vorgeschichte von leichter Demenz, aber ohne Risikofaktoren für koronare Herzkrankheit, berichten die Ärzte, dass die Patientin keine kürzliche Reisehistorie, keinen Kontakt zu COVID-19 bestätigten Patienten, keinen kürzlichen Infektionsprozess oder eine Geschichte von Alkoholkonsum, Zigarettenrauchen oder Drogenmissbrauch hatte.

Die Wissenschaftler führten eine spezialisierte Biopsie durch, die bewies, dass die Patientin an impfstoffinduziertem Herzversagen starb.

Sie führten eine endomyokardiale Biopsie (EMB) durch, wobei die reguläre Technik wahrscheinlich das VAM verpasst hätte.

Diese Studie zeigt VAM, wie durch die Biopsie nachgewiesene dilatative Kardiomyopathie (DCM) – pathologische Diagnose einer chronischen Myokarditis und entzündlichen Kardiomyopathie, einschließlich (iDCM).

Die japanischen Spezialisten enthüllten, dass dies der erste Fall von durch Biopsie nachgewiesener iDCM war, der Tage nach heterologer mRNA-1273-Impfung auftrat.

Nach Durchführung einer endomyokardialen Biopsie konnten sie die Herzschäden identifizieren und erfolgreich mit Kortikosteroiden behandeln, wodurch das Leben der Patientin gerettet wurde.

Die Forscher betonen, dass die Patientin ohne die endomyokardiale Biopsie wahrscheinlich gestorben wäre, obwohl sie bereits im Krankenhaus aufgenommen worden war, da ihr Zustand sonst nicht erkannt worden wäre.

Impfstoffbedingte iDCM ist selten, aber behandelbar, wenn sie frühzeitig diagnostiziert wird.

Die Forscher rufen nun weltweit Kliniker dazu auf, bei Patienten, die nach der COVID-19-Impfung mit mRNA-basierten Produkten das DCM-Phänotyp aufweisen, eine endomyokardiale Biopsie (EMB) durchzuführen.

Diese Nachricht kommt vor dem Hintergrund eines weltweiten Anstiegs von Todesfällen durch Herzprobleme bei den mit Covid-mRNA geimpften Personen.

Wie Slay News berichtete, bestätigte eine kürzlich durchgeführte umfassende Studie führender Kinderärzte, dass der verheerende Anstieg von Herzversagen bei Kindern durch Covid-mRNA-Impfungen verursacht wird.

Die peer-reviewte Studie, veröffentlicht in der angesehenen Zeitschrift Med, wurde von Wissenschaftlern an der University of Hong Kong durchgeführt.

Das Team unter der Leitung von Dr. Hing Wai Tsang an der University of Hong Kong entdeckte Beweise, die bestätigen, dass die Aktivierung von natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) durch Covid-mRNA-Injektionen die Pathogenese einer akuten Myokarditis verursacht.

Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die die Fähigkeit des Körpers einschränkt, Blut zu pumpen.

Die Entzündung kann Schlaganfälle und Herzstillstände verursachen und letztlich zum plötzlichen Tod führen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Covid-mRNA-Impfungen das Risiko von Myokarditis bei Kindern und jungen Menschen, insbesondere bei Männern, massiv erhöhen.