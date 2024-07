Welche Lobbyisten bewirten die Gesetzgeber hinter den Kulissen der RNC Convention

Von Lee Fang

Trotz einer deutlichen Verschiebung in der GOP-Rhetorik hielten die Einflussnehmer der großen Unternehmen hinter den Kulissen des Parteitags Hof.

Der Nationale Parteitag der Republikaner, der nur wenige Tage nach dem schrecklichen Attentat auf den Spitzenkandidaten der Partei stattfand, vermittelte ein Gefühl der Einigkeit und des Optimismus. Von den Spitzenkandidaten bis hinunter zu den Rednern wurde eine Politik propagiert, die sich an Arbeiter und „den vergessenen Mann“ wendet.

Die viertägige Veranstaltung präsentierte eine neu gestaltete Partei, die sich auf die Trump’schen Themen Populismus der Mittelschicht, Grenzsicherheit und Handelsprotektionismus konzentriert. In einer ungewöhnlichen Wendung wandte sich Sean O’Brien, der Präsident der Teamsters, an die Menge und rief die Teilnehmer auf, sich dem Kampf gegen die Wirtschaftseliten anzuschließen, die das Land ausgeplündert und ein „politisches Kastensystem“ geschaffen haben.

Senator J.D. Vance, der zu Beginn des Kongresses als Trumps Vizepräsidentschaftskandidat vorgestellt wurde, wandte sich gegen die wirtschaftliche Orthodoxie der Republikaner, die auf eine Verkleinerung des Staates oder Steuersenkungen setzt. „Wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die nicht in der Tasche des Großkapitals sitzt, sondern sich für die Arbeiter einsetzt, egal ob sie gewerkschaftlich organisiert sind oder nicht“, sagte Vance mit Nachdruck.

In seiner Rede zur offiziellen Annahme der republikanischen Nominierung versprach Trump eine Zukunft, in der kein amerikanisches Unternehmen Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, und eine Rückkehr der Autohersteller aus Mexiko und Kanada auf den heimischen Markt.

Doch ein Großteil der traditionellen Spenderklasse hatte immer noch das Sagen, zumindest weit weg von den Augen der Zuschauer zu Hause. Große Unternehmen stellten über 85 Millionen Dollar für den Kongress zur Verfügung und gaben während der gesamten Woche ungezählte Summen für private Veranstaltungen aus. Zu den größten Spendern gehörten das American Petroleum Institute, eine Handelsgruppe für Firmen wie Chevron und ExxonMobil, und GM.

Hinter den Kulissen luden Vertreter der größten amerikanischen Unternehmen zu Dutzenden von privaten Partys und Veranstaltungen ein, um Einfluss auf die Partei zu gewinnen:

Akin Gump, das Lobbying-Multitalent, veranstaltete im Il Cervo, einem italienischen Restaurant mit Dachterrasse in der Nähe des Stadions, einen „Toast auf die Mehrheit im Repräsentantenhaus“. Die Firma, die Lobbyarbeit für Meta, BlackRock und andere Unternehmensgiganten betreibt, wurde durch den ehemaligen Abgeordneten Kevin Brady vertreten, der jetzt als leitender Berater für die Firma tätig ist. Repräsentant Jason Smith, R-MO, der derzeitige Vorsitzende des mächtigen Steuerausschusses, hielt eine kurze Rede. An der Veranstaltung, die von Amazon.com, dem Business Roundtable und KPMG mitorganisiert wurde, nahmen ein halbes Dutzend weiterer GOP-Gesetzgeber teil.

Jeff Miller, einer der bestverdienenden republikanischen Lobbyisten in Washington D.C., organisierte am Dienstagabend ein Abendessen im Mason Street Grill mit führenden Lobbyisten und VIP-Gästen. Zu den anwesenden Unternehmensvertretern gehörten Mike Sommers vom American Petroleum Institute, Todd Walker und Phil Park von Altria, Gary Cohn von IBM, der Milliardär und Bankier Warren Stephens, Andrew Lundquist von ConocoPhillips und Chris Young von PhRMA. Zu den politischen Gästen gehörten Donald Trump Jr., der ehemalige Sprecher Kevin McCarthy, Tucker Carlson, der Abgeordnete French Hill, R-Ark, Senator John Barrasso, R-Wyo, Senator Steve Daines, R-Mont, Abgeordneter Richard Hudson, R-N.C., Senator Tom Cotton, R-Ark, und Senator Bill Hagerty, R-Tenn.

ACG Advocacy, eine prominente Lobbyfirma, die unter anderem Comcast, General Dynamics und Oracle vertritt, veranstaltete am Dienstag im Milwaukee Athletic Club eine Podiumsdiskussion zum Thema „Antitrust Regulation and Intellectual Property in the Next Trump Administration“.

Die U.S. Global Leadership Coalition, eine gemeinnützige Organisation, die sich für höhere Militär- und internationale Hilfsbudgets einsetzt und von großen staatlichen Auftragnehmern finanziert wird, veranstaltete einen privaten Vortrag zum Thema Republican Approach to a Dangerous World“. An der Veranstaltung nahmen Senator Mitch McConnell und der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Trump, Robert O’Brien, teil. Berichten zufolge nutzte McConnell die Veranstaltung, um Vances Bedenken über ausländische Interventionen und den Krieg in der Ukraine zu entkräften.