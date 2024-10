Japanisches Unternehmen erschafft AI-Wissenschaftler: Stellen Sie sich eine Armee von ihnen vor

Künstliche Intelligenz (KI) wird auf verschiedene Weise in die Medizin- und Forschungsbranche integriert. Im Juni dieses Jahres stellte China das erste KI-Krankenhausvor, das bis zu 3000 Patienten pro Tag behandeln kann. Sowohl die Ärzte als auch die Krankenschwestern sind vollständig virtuell und werden von einem großen Sprachmodell (LLM) gesteuert, der generativen KI, die z. B. ChatGPT antreibt, und sie interagieren selbstständig miteinander. Es gibt 14 Ärzte und vier Krankenschwestern, und ein virtuelles medizinisches Personal, das zusammenarbeitet, um virtuelle Patienten zu beraten, zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Berichten zufolge können die Ärzte bis zu 10.000 Patienten in nur wenigen Tagen behandeln und damit die menschliche Produktivität weit übertreffen. Ein menschlicher Arzt würde einige Jahre benötigen, um so viele Patienten wie möglich zu behandeln. Die Chinesen nennen dies das „Agenten-Krankenhaus, und es umfasst sowohl Konsultations- als auch Untersuchungsräume, die es den Arzt-Agenten ermöglichen, sowohl Diagnosen zu stellen als auch eine Behandlung für die Patienten zu finden. Jetzt hat ein japanisches Unternehmen die KI-Forschung einen Schritt weiter gebracht.

Der KI-Wissenschaftler

Im August stellte Sakana AI den AI Scientist vor, die erste umfassende Lösung für vollautomatische wissenschaftliche Entdeckungen, die es Foundation Models wie LLMs ermöglicht, eigenständig zu forschen. Das internationale Forscherteam, das den AI Scientist entwickelt hat, suchte nach einer Innovation, die den gesamten wissenschaftlichen Prozess abdeckt. Mit anderen Worten: interessante Hypothesen aufstellen, Experimente durchführen und über die Ergebnisse schreiben.

Laut Cong Lu, einem der Forscher von der University of British Columbia, wird das KI-Tool als gleichwertig mit einem Doktoranden angesehen. Laut Lu hatte der KI-Wissenschaftler einige „überraschend gute Ideen“, die von den schlechten übertroffen wurden. Der KI-Wissenschaftler hatte Mühe, seine Ideen kohärent zu formulieren und verstand seine Ergebnisse manchmal falsch. „Das ist gar nicht so weit entfernt von einer wilden Vermutung eines Doktoranden, warum etwas funktioniert“, sagte Lu. Und da es dem AI Scientist offensichtlich an Ethik mangelt, denkt er sich Dinge aus. Das Unternehmen sagt, dass der KI-Wissenschaftler so konzipiert ist, dass er absolut effizient ist. Stellen Sie sich vor, wenn einer dieser KI-Wissenschaftler zuverlässig wird, könnten die Kosten für die Forschung weiter sinken, aber noch wichtiger ist, dass die Produktivität steigen könnte.

Halluzinationen

Der KI-Wissenschaftler hat ein Problem mit Halluzinationen, was der Fachbegriff für das Erfinden von Dingen ist, um es einfach zu halten.

Dies ist auch ein Problem für Chat GPT, obwohl das Problem offenbar lösbar ist. The AI Scientist verfügt über ein Peer-Review-Modul zur Bewertung der von ihm erstellten Arbeiten. Lu sagte, dass das verwendete Modell in zehn Prozent der Fälle Fehler gemacht hat, aber zehn Prozent, auch wenn es eine kleine Zahl ist, sind immer noch inakzeptabel, und sie arbeiten jetzt an einer Lösung für dieses Problem. Das System hat aber auch weniger offensichtliche Fehler gemacht, die schwieriger zu beheben sind. Lu fügt hinzu, dass sie ihre Gutachterrichtlinien nach denen der führenden KI-Konferenz NeurIPS gestaltet haben.

Finanziert von Silicon Valley

Sakana AI erhielt eine Series A-Finanzierung von Silicon Valley VC’s einschließlich New Enterprise Associates (NEA), Khosla Ventures, Lux Capital, Translink Capital, 500 Global und NVIDIA. Laut Lu wird das Forschungsteam den KI-Wissenschaftler weiterentwickeln. „Ich denke, die Zeit wird zeigen, wozu diese Modelle gut sind“, sagt Lu. Sie können für den Beginn eines Projekts gut sein, wenn ein Forscher versucht, ein Gefühl für die Forschungsrichtungen zu bekommen. Kritiker behaupten jedoch, dass künftige Studien Zeit benötigen, um zu sehen, ob diese Werkzeuge wirklich „umfassend und unvoreingenommen“ sind.

Sakana AI räumt ein, dass der KI-Wissenschaftler „Unzulänglichkeiten“ hat und erwartet Verbesserungen. Das Unternehmen stellt sich ein vollständig KI-gesteuertes Ökosystem vor, nicht nur mit LLM-gesteuerten Forschern, sondern auch mit Gutachtern, Bereichsleitern und ganzen Konferenzen. Ein menschlicher Wissenschaftler wird nicht ausgeschlossen, sondern wird sich mit der neuen Technologie anpassen und verändern. Das Unternehmen glaubt, dass der KI-Wissenschaftler ein großartiger Begleiter des menschlichen Wissenschaftlers sein wird. Natürlich, so Cong Lu, ist noch mehr Forschung nötig.