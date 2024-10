Er isst 720 Eier im Monat und das ist die überraschende Auswirkung auf seine Gesundheit.

Seit Jahrzehnten werden Eier verteufelt und mit Herzproblemen in Verbindung gebracht. Die „Experten“ behaupten: „Eier sind reich an Cholesterin“. Cholesterin in der Nahrung kann zu einer leichten Erhöhung des Cholesterinspiegels im Blut führen.

Stimmt das?

Der Harvard-Student Nick Norwitz hat die Probe aufs Exempel gemacht und in einem Monat 720 Eier gegessen. Er war neugierig, wie sich das auf seinen Cholesterinspiegel auswirkt.

Norwitz machte eine überraschende Entdeckung: Entgegen den Behauptungen der meisten „Experten“ sank sein Cholesterinspiegel.

Der Mann aß 24 Eier pro Tag, und nach einem Monat war sein LDL-Cholesterin, das auch als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet wird, um 18 Prozent gesunken.

LDL wird als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet, weil es sich in Form von Plaques in den Arterien ablagern kann.

Die andere Art von Cholesterin, das HDL-Cholesterin, wird als „gut“ bezeichnet, weil es überschüssiges Cholesterin aus dem Blut entfernt und zur Leber transportiert.

Obwohl Dr. Norwitz mehr als 133.000 mg Cholesterin zu sich nahm – ein Ei enthält etwa 186 mg – stieg sein LDL-Cholesterin nicht an, sondern sank sogar.

Aus Cholesterin wird im Darm das Hormon Cholesin gebildet, das an den Rezeptor GPR146 in der Leber bindet, der wiederum die Leber anweist, weniger LDL zu produzieren.