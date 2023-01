Japans Covid-Albtraum

Ramesh Thakur

Covid-19 machte im Jahr 2020 weniger als 0,3 Prozent aller Todesfälle in Japan aus und lag damit deutlich unter den Raten in Europa und Amerika, die am stärksten betroffen waren. Im Jahr 2020 starben mehr Japaner an 25 anderen Ursachen (Abbildung 1), zum Beispiel siebenmal so viele Selbstmorde. Japan war auch eines der wenigen Länder, in denen es im ersten Jahr der Pandemie keine Übersterblichkeit gab.

Japan erregte weltweit Aufsehen, weil es weder eine Abriegelung verhängte noch die Asymptome zwanghaft testete. Der Stringency Index der Blavatnik School der Universität Oxford misst die Strenge verschiedener Abriegelungsmaßnahmen, darunter Schul- und Arbeitsplatzschließungen und Reiseverbote, wobei 100 der strengste Wert ist. Japans Index blieb bis zum 8. Dezember 2020 unter 50, während alle G7-Partner meist über 50 blieben.

Dies löste eine Pandemie der Angst vor der Bedrohung durch Covid aus. Als die Diamond Princess Anfang 2020 in Yokohama anlegte, mit 712 infizierten Passagieren von insgesamt 3.711 Menschen an Bord, von denen 14 starben, bezeichnete Kentaro Iwata von der Universität Kobe das Kreuzfahrtschiff als eine „Covid-19-Mühle“. Die Mainstream-Medien waren auf einer Mission, das Lockdown-Narrativ zu bejubeln, und Länder wie Schweden und Japan standen im Mittelpunkt von Angriffen, um ihre Abweichung vom anerkannten Narrativ zu diskreditieren. Ein Großteil der westlichen Medien übte scharfe Kritik und sagte ein Massensterben in Japan voraus.

In einem Artikel in der Washington Post vom 20. Februar hieß es, Japans Reaktion sei „völlig unzureichend“. Am 10. April sagte William Pesek: „Japans Reaktion auf das Coronavirus kommt zu spät und zu wenig“ und riet Premierminister Abe Shinzo, „auf das Pandemie-Kabuki zu verzichten und eine strikte Schutzraumpolitik einzuführen“. Das Magazin Science fragte am 22. April, ob Japan „seine Chance, das Coronavirus in Schach zu halten“, verpasst habe.

Am 25. Mai berichtete die Washington Post, dass Japan seine „sanfte Abriegelung“ als Teil einer „eigenwilligen“ Politik des Lebens mit dem Virus beendet habe. Am 11. August warnte Pesek, dass Japan auf einer „tickenden Zeitbombe“ sitze. Der australische Sender ABC, der wie kein anderer Pandemie-Angstpornos ausstrahlt, erklärte, „wie Shinzo Abe Japans Reaktion auf das Coronavirus verpatzt hat“. Mit der zweiten Welle im Winter 2020/21 begannen die Mediziner erneut, Schreckensszenarien zu entwerfen.

Von Anfang an gab es kaum empirische Daten, die die Wirksamkeit von Abriegelungen untermauert hätten. Das Virus war nicht neu, aber die drakonischen gesellschaftlichen Abschottungen, die den bestehenden wissenschaftlichen und politischen Konsens umstießen, waren es. Nur wenige hätten ein Jahr zuvor, im März 2019, geglaubt, dass westliche Demokratien Chinas autoritäres Verhalten so enthusiastisch nachahmen und von den Bürgern dafür bejubelt werden würden.

Doch europäische Länder und US-Bundesstaaten mit harten Verboten schnitten nicht besser ab als ihre weicheren Pendants. Nach einem Jahr dieses extremen Experiments zeigten Daten aus der ganzen Welt, dass die Ausbreitung der Pandemie eher mit geografischen, demografischen und saisonalen Faktoren korrelierte als mit der Strenge der Abriegelung und der Reihenfolge der Maßnahmen. Diese Politico-Schlagzeile vom 23. Dezember 2020 wäre lustig, wenn sie nicht so tragisch wäre: „Dem abgeriegelten Kalifornien gehen die Gründe für den überraschenden Anstieg aus.“

Im Jahr 2020 entfielen auf Europa dreimal so viele Covid-Todesfälle wie auf seinen Anteil an der Weltbevölkerung, auf Nordamerika sechsmal und auf Südamerika 2,3-mal (Tabelle 1). Dagegen betrug der Anteil Ozeaniens nur ein Zwölftel, der Afrikas ein Fünftel und der Asiens ein Drittel seines jeweiligen Anteils an der Weltbevölkerung.

Wie lassen sich die Unterschiede zwischen den Kontinenten erklären? In Afrika und in den meisten Teilen Asiens mit Ausnahme Ostasiens ist die durchschnittliche Lebenserwartung sehr viel niedriger. Covid-19 ist stark altersabhängig und trifft diejenigen, die älter als 75 Jahre sind, mit besonderer Härte.

Ein Grund dafür, dass das Leben in den Entwicklungsländern hart, brutal und kurz ist, liegt darin, dass verhältnismäßig viel mehr Menschen mit schweren Krankheiten aufgrund von Mängeln in der Gesundheitsversorgung früher sterben als in den Industrieländern mit hohem Einkommen, und Covid ist für Menschen mit Begleiterkrankungen viel tödlicher.

Drittens ist in Ländern wie Indien die allgemeine BCG- und Polioimpfung obligatorisch, während das Immunsystem der Menschen lebenslang heilenden und vorbeugenden Malariamedikamenten ausgesetzt ist. Untersuchungen indischer Wissenschaftler legen nahe, dass die Inder durch die Exposition gegenüber einer Vielzahl von Krankheitserregern seit ihrer Kindheit eine stärkere Immunität gegen Covid-19 entwickelt haben. Eine andere Studie legt eine ähnliche Schlussfolgerung für die afrikanischen Länder südlich der Sahara nahe.

Beispiele aus der realen Welt, die zeigen, dass Länder, in denen kein Einschluss erfolgt, ähnliche oder sogar bessere Ergebnisse erzielen als Länder, in denen der Einschluss erfolgt, jedoch ohne die damit einhergehenden massiven Beeinträchtigungen der Gesundheit, der psychischen Gesundheit, der Existenzgrundlage, der Wirtschaft und der bürgerlichen Freiheiten, wären zu begrüßen gewesen. Stattdessen schienen viele Kommentatoren insgeheim zu wollen, dass die „weichen“ und „nicht verschlossenen“ Länder scheitern.

Als die vorhergesagte Katastrophe ausblieb, gingen die Medien dazu über, den Erfolg Japans (und Ostasiens im weiteren Sinne), dem Schlimmsten zu entgehen, mit der Kultur des Maskentragens zu erklären. Japan ist eine sehr konformistische Gesellschaft mit einem außerordentlich hohen Grad an öffentlicher Befolgung von Regierungsanweisungen. Das Tragen von Masken ist allgegenwärtig, sowohl zur Quellenkontrolle bei Erkältungen und Grippe (und seltener, um eine Ansteckung zu verhindern) als auch als sichtbares Zeichen der Rücksichtnahme auf die Gemeinschaft.

Am 22. Juni 2020 beschrieb Joel Rush in einem Forbes-Artikel, dass das Geheimnis des Erfolgs Japans im Kampf gegen das Virus in der über 90-prozentigen Maskierung der Bevölkerung liegt: „Der überwiegende Gebrauch von Masken hat eine entscheidende Rolle bei der Unterdrückung der Ausbreitung des Coronavirus in Japan gespielt.“

Am 19. Oktober 2020 schrieb Julian Ryall für die Deutsche Welle, dass die japanische Maskentradition dazu beigetragen habe, Leben zu retten, während andere gegen Masken als „unnötig, unwirksam“ und „eine Verletzung der bürgerlichen Freiheiten“ protestiert hätten. Am 18. Juni 2022 argumentierten Kanoko Matsuyama und James Mayger in Bloomberg, dass „fortgesetztes Maskentragen“ und „umfassende Impfungen“ zu den „Hauptfaktoren“ dafür gehören, dass Japans Covid-Todesrate die niedrigste „unter den reichsten Nationen“ ist.

Ein Blick auf Abbildung 3 verdeutlicht den Grund für die Einnahmeausfälle bis Mitte 2022. Leider hat dies die Covid-Götter auf den Plan gerufen. Japans gleitender 7-Tage-Durchschnitt der täglichen neuen Todesfälle pro Million Menschen übertraf am 11. August den US-amerikanischen und den europäischen Durchschnitt, sank am 3. Oktober kurzzeitig unter diesen, stieg aber am 26. November wieder über den Durchschnitt und liegt seitdem hartnäckig darüber. Am 18. Januar war die japanische Rate mit 3,43 Todesfällen pro Million Menschen mehr als doppelt so hoch wie die der USA (1,44) und viermal so hoch wie die Europas (0,82).

Und das trotz der allgegenwärtigen Maskierung und der sehr hohen Durchimpfungsrate (Abbildung 2).

Japan erreichte am 9. Dezember 2021 einen Durchimpfungsgrad von 80 % (was einer Durchimpfung von über 90 % der Erwachsenen entspricht), als die tägliche Covid-Todesrate bei 0,01 pro Million lag. Diese war am 9. Januar 2023 auf 3,43 pro Million gestiegen. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg in diesem Zeitraum von 18.370 auf 63.777 (Abbildung 4).

In den 13,5 Monaten danach starben also 2,5 Mal so viele Menschen an Covid wie in den 21,3 Monaten vor der 80-prozentigen Vollimpfung. Dennoch weigern sie sich immer noch, den Gedanken zu erwägen, dass Impfstoffe das Problem und nicht die Lösung sein könnten.

Das fortgesetzte Festhalten am Mantra der „sicheren und wirksamen“ Impfstoffe und der Gesichtsmasken für die Wirksamkeit der Bekämpfung des Coronavirus ist ein Grund zur Verzweiflung über die Verlogenheit der Behörden und die Leichtgläubigkeit der Öffentlichkeit. Die vorübergehende Wirksamkeit der Impfstoffe hat dazu geführt, dass alle paar Monate Auffrischungen erforderlich waren. Häufig fielen die Impfstoffeinführungen mit einem Anstieg der Infektionen und Todesfälle zusammen, was auf eine negative Wirksamkeit schließen lässt. Neuere Studien zeigen, dass Nachfolgeimpfungen weniger wirksam sind und wiederholte Dosen Infektionen durch Schädigung der Immunfunktion begünstigen können.

Viele haben von Anfang an davor gewarnt, dass SARS-CoV-2 wie alle Coronaviren seinen eigenen Weg gehen würde – ein Virus nach dem anderen – und sich als politikinvariant erweisen würde. Nichts deutet darauf hin, dass diese allgemeine Erkenntnis falsch war und ist. Je eher die Regierungen ihre fatale Einbildung aufgeben, dass sie das Virus kontrollieren können, desto eher können wir zur Normalität vor dem Ausbruch der Covis zurückkehren.

Vielleicht in Anerkennung dieser harten Realität gibt es Spekulationen, dass Japan sich darauf vorbereiten könnte, den Status von Covid-19 herabzustufen. Es ist derzeit auf der höchsten Bedrohungsstufe gelistet, könnte aber nach einer Neueinstufung auf Nummer 5 herabgestuft werden. Dies würde dazu beitragen, die verbleibenden Beschränkungen aufzuheben.

Die Unwirksamkeit der Covid-Impfstoffe ist inzwischen allgemein anerkannt und bekannt. Was die „sichere“ Hälfte des Mantras anbelangt, so haben wachsende Zweifel am alterssegregierten Netto-Schaden-Nutzen-Verhältnis ebenfalls begonnen, die Mauer der offiziellen Zensur und der medialen Apathie zu durchbrechen.

Die Menschen schenken ihren „Lebenserfahrungen“ mehr Glauben, und inzwischen kennen die meisten Menschen viele Personen, die sich trotz mehrfacher Impfungen infiziert haben, einige davon schwer. Bilder von fitten und jungen Sportlern, die plötzlich zusammenbrechen, helfen auch nicht weiter, vor allem, wenn es so weit gekommen ist, dass sich der beliebte Fernsehmoderator Mark Steyn, der „Cause Unknown“ als führende Todesursache in Alberta bezeichnet, und Websites wie die satirische Babylon Bee offen darüber lustig machen:

Im Jahr 2020 sind die Medien dazu übergegangen, nicht mehr die offiziellen Lügen zu entlarven, sondern sie zu verstärken. Am 21. Januar veröffentlichte The Australian als erstes großes MSM-Medium des Landes eine Reportage über die versteckten Kosten von Impfschäden. In den meisten Kommentaren zu der Geschichte hieß es: „Willkommen auf dieser Seite der Gleise, aber warum habt ihr so lange gebraucht?“ Der Ruf nach einer sofortigen Aussetzung der Impfungen wird immer lauter, bis die ungewöhnlich starken Korrelationen mit Todesfällen, Herzproblemen und der weiblichen Fortpflanzung gründlich untersucht sind.

Am 25. November hat der angesehene Onkologe Masanori Fukushima, emeritierter Professor an der Universität Kyoto, die Geheimhaltung und Nachlässigkeit der Gesundheitsbehörden angeprangert, die ihre feierliche Verantwortung für den Schutz der Öffentlichkeit vor schädlichen Impfstoffen ignorieren. Das Video mit englischen Untertiteln wurde in Japan und in der ganzen Welt weithin angesehen und verbreitet, nicht zuletzt, weil er kein Blatt vor den Mund nahm.

Am 12. Januar genehmigte das japanische Gesundheitsministerium pauschale Entschädigungszahlungen für fünf Menschen, die nach Covid-Impfungen gestorben waren. Das Ministerium kam zu dem Schluss, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den Impfstoffen nicht ausgeschlossen werden kann. In ähnlicher Weise erhärtet sich im Westen der Verdacht, dass die Aufsichtsbehörden in erster Linie zu Erfüllungsgehilfen von Impfstoffen geworden sind und sich mehr dafür einsetzen, Impfstoffe gegen Kritik zu verteidigen, als Menschen vor schädlichen Impfstoffen zu schützen. Dr. Richard Ennos, ein pensionierter Biologieprofessor der Universität Edinburgh, kommt zu dem Schluss, dass:

Es gibt eindeutige Sicherheitssignale, die auf eine Schädigung des Lymphsystems, des Herzens und der weiblichen Fortpflanzung hinweisen. Es steht außer Frage, dass die mRNA-Impfstoffe mit sofortiger Wirkung vom Markt genommen werden sollten.

Vielleicht ist es an der Zeit, den Neologismus „Iatrocide“ in die englische Sprache einzuführen. In der Zwischenzeit haben einige andere Länder das Ausmaß der aktuellen Infektionswelle und die Sterblichkeitsrate in Japan zur Kenntnis genommen und Kontrollen bei einreisenden Reisenden von dort sowie aus China eingeführt.

Dies ist zwar verständlich, aber als langfristige Strategie zur Eindämmung von Covid fragwürdig, aber ein Aspekt, der wieder auftaucht, ist die Liste der bizarren und idiotischen Anforderungen. Australier, die nach Indien reisen, müssen keinen negativen PCR-Test vorweisen, da Australien derzeit kein Hochrisikoland ist.

Aber australische Reisende (oder Amerikaner von der Westküste), die durch Singapur reisen, weil es ein Drehkreuz für Reisende aus China und Japan ist, müssen sich innerhalb von 72 Stunden vor Reiseantritt testen lassen.

Denken Sie einmal einen Moment darüber nach. Die Befürchtung ist, dass ein ankommender Reisender bei der Durchreise durch Singapur infiziert werden könnte, nicht bei der Einreise nach Australien. Der PCR-Test muss jedoch in Australien organisiert und durchgeführt werden, und zwar in den drei Tagen vor der Einreise nach Singapur. Der PCR-Test muss über ausgefeiltere diagnostische Fähigkeiten verfügen, als mir bewusst war, um eine Infektion bis zu 80 Stunden vor der Ansteckung durch einen flüchtig vorbeigehenden Fremden im Flughafenterminal in Singapur vorhersagen zu können.

Ramesh Thakur, ein Senior Scholar des Brownstone Institute, ist ehemaliger stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen und emeritierter Professor an der Crawford School of Public Policy, The Australian National University.