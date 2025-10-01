Japans Daten der Covid-Injektion: Jedes Mal, wenn man eine weitere Spritze verabreicht, wird es schlimmer. JEDES. EINZELNE. MAL.

Steve Kirsch

Die Japaner sind sehr gehorsam, selbst wenn die Regierung ihnen sagt, sie sollen eine Spritze nehmen, die sie umbringt. Japanische Beamte werden wahrscheinlich weiterhin die Beweise für ihren Fehler ignorieren.30. September 2025

Zusammenfassung

Dies sind Daten aus Japan. Sie sind sorgfältig erhoben. Soweit ich das beurteilen kann, sind sie sogar besser als die tschechischen Daten in Bezug auf Genauigkeit.

Sie zeigen, dass jedes Mal, wenn man eine neue Spritze bekommt, die Gruppe, die die neue Spritze erhalten hat, nach einer kurzen Verzögerung einen sprunghaften Anstieg der Sterblichkeit aufweist. Das passiert jedes einzelne Mal.

Sie können das selbst hier ausprobieren – das ist eine Website, die von Kenji Fujikawa erstellt wurde. Sie können ihm auf X folgen.

Die Diagramme zeigen, dass die Gruppe mit mehr Impfungen (grüne Linie) sich immer an die Gruppe mit weniger Impfungen (blaue Linie) angleicht und dann jedes einzelne Mal davon abbricht und nach oben ausschert.

Dosis 1 und 2 im Vergleich zu Dosis 0. Die Geimpften schneiden im Laufe der Zeit schlechter ab.

Dosis 2 vs. Dosis 1. Mehr Dosen, mehr Todesfälle.

Dosis 3 vs. Dosis 2. Bei Empfängern der Dosis 3 verschlechtert sich die Sterblichkeit im Laufe der Zeit zunehmend. Aber gesündere Menschen entscheiden sich immer für die letzte Dosis, so dass sie eine niedrigere Sterblichkeit aufweisen sollten.

Dosis 4 vs. 3. Auch hier haben diejenigen, die die nächste Impfung erhalten, eine höhere Sterblichkeit.

Dosis 5 vs. 4. Auch hier gilt: mehr Dosen, höhere Sterblichkeit, aber die Dinge nähern sich an.

Dosen 6 vs. 5. Auch hier gilt: mehr Dosen bedeuten höhere Sterblichkeit.

Dosis 7 vs. 6: Ähnliche Sterblichkeit. Kürzeres Zeitfenster, geringere Anzahl von Personen in den Kategorien.

Zusammenfassung

Vielen Dank an Kenji für die Zusammenstellung dieses Tools.

Offensichtlicher geht es nicht mehr.

Die hier zum Vergleich der Kohorten verwendete Methode ist die Standard-Epidemiologie (Risikoverhältnis, in diesem Fall Vergleich des kumulativen Sterberisikos).

Die Kurven der Sterbefälle/Woche gleichen sich über einen kurzen Zeitraum an und weichen dann voneinander ab.

Dies ist entweder die größte Ansammlung von „Zufällen“ aller Zeiten, oder die COVID-Aufnahmen sind unsicher.