Die dümmste Verschwörungstheorie der ganzen Welt

Caitlin Johnstone

Die dümmste Verschwörungstheorie der Welt ist die, dass alle großen humanitären Institutionen der Welt sich verschworen haben, um Israel fälschlicherweise des Völkermordes zu beschuldigen.

Und doch ist der Glaube an diese völlig verrückte Verschwörungstheorie die einzige Möglichkeit, zu glauben, dass es sich nicht um einen Völkermord handelt. Es gibt keine andere Möglichkeit zu behaupten, dass in Gaza kein Völkermord stattfindet, ohne diese offensichtlich lächerliche Theorie als wahr zu betrachten.

Um zu glauben, dass es in Gaza keinen Völkermord gibt, muss man als gegeben hinnehmen, dass die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete sich verschworen hat, um Israel dieses Verbrechen anzuhängen.

Sie müssen auch glauben, dass die International Association of Genocide Scholars in die Verschwörung verwickelt ist.

Man muss auch glauben, dass die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem in die Verschwörung verwickelt ist.

Sie müssen auch glauben, dass Physicians for Human Rights-Israel, eine weitere israelische Organisation, an der Verschwörung beteiligt ist.

Sie müssen auch glauben, dass Amnesty International an der Verschwörung beteiligt ist.

Sie müssen auch glauben, dass Ärzte ohne Grenzen an der Verschwörung beteiligt sind.

Sie müssen auch akzeptieren, dass Human Rights Watch an der Verschwörung beteiligt ist.

Sie müssen auch akzeptieren, dass das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte an der Verschwörung beteiligt ist.

Sie müssen auch akzeptieren, dass die Internationale Föderation für Menschenrechte an der Verschwörung beteiligt ist.

Sie müssen auch glauben, dass das Lemkin-Institut für Völkermordverhütung an der Verschwörung beteiligt ist.

Sie müssen auch glauben, dass die Verschwörung so weit verbreitet und durchdringend ist, dass es keine einzige große Menschenrechtsgruppe gibt, die behauptet, dass Israel in Gaza KEINEN Völkermord begeht. Sie müssen glauben, dass diese Verschwörung bis ganz nach oben reicht.

Zu welchem Zweck verschwören sich all diese Institutionen, um der Welt vorzugaukeln, dass der unschuldige, tugendhafte Staat Israel dieser abscheulichen Verbrechen schuldig ist? Nun, das ist der Punkt, an dem die „Theorie“ der Verschwörungstheorie ins Spiel kommt. Man muss einen Grund haben, warum all diese Gruppen zusammenarbeiten, um allen vorzugaukeln, dass Israel einen Völkermord begeht. „Cui bono?“, wie man in Verschwörungskreisen sagt.

Wenn man den durchschnittlichen Israel-Verteidiger dazu drängt, zu erklären, warum all diese Institutionen über Israels Aktionen in Gaza lügen, wird man ihn schließlich dazu bringen, zuzugeben, dass seine Theorie darin besteht, dass all diese Institutionen insgeheim Juden hassen. Dass es sich um eine riesige antisemitische Verschwörung handelt, die darauf abzielt, den israelischen Staat zu diskreditieren und jüdische Menschen traurig zu machen.

Ich fordere Sie auf, mir eine dümmere Verschwörungstheorie als diese zu nennen. Es gibt nichts, was da mithalten kann. QAnon. Flache Erde. Reptilianer. Sie scheinen alle ziemlich vernünftig im Vergleich zu diesem verrückten Unsinn. Sie sind sicherlich viel weniger schädlich.

Sie sind viel weniger schädlich, weil sie nicht dazu benutzt werden, einen laufenden Völkermord zu rechtfertigen, und weil sie nicht von den mächtigsten Leuten der Welt gefördert werden. Alle westlichen Großmächte, die sich geweigert haben, anzuerkennen, dass wir es mit einem Völkermord in Gaza zu tun haben, sind Anhänger der fraglichen dummen Verschwörungstheorie. Alle Massenmedien, die den Völkermord als unbegründete Anschuldigung darstellen und nicht als erwiesene Tatsache, die durch den überwältigenden Konsens der einschlägigen Experten in der Welt bestätigt wurde, sind zwangsläufig auch Anhänger der dümmsten Verschwörungstheorie der Welt.

Es ist die dümmste Verschwörungstheorie der Welt, aber es ist auch das Mainstream-Narrativ. Es ist das, was unsere Regierungen und unsere Medien uns als Realität erzählen. Sie sind ein Haufen von Spinnern mit Alufolienhüten, und sie regieren die Welt.

Das westliche Imperium ist die verrückteste, mörderischste, hinterlistigste und gefährlichste Machtstruktur der Welt, und sie wird immer verrückter. Deshalb werden die Erzählungen, die man uns glauben machen will, von Jahr zu Jahr dümmer.