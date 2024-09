Japans Notfall-Pressekonferenz hebt dringende Bedenken hinsichtlich der Zulassung des mRNA-Replikon-Impfstoffs hervor

🚨🚨🚨

Japanese Emergency Press Conference:

By the beginning of October 2024, Japan has the potential to "trigger a worldwide disaster as self amplifying mRNA vaccines are being administered to the public. "



Japanese Member of Parliament Ryuhei Kawada

Von Aussie17

„Es ist ein Massaker!“ “…bis Anfang nächsten Monats hat Japan das Potenzial, eine weltweite Katastrophe auszulösen…“

Am 12. September 2024 leitete der japanische Abgeordnete Ryuhei Kawada eine hochbrisante Notfall-Pressekonferenz in Japan, auf der er seine tiefe Skepsis gegenüber der bevorstehenden Einführung von mRNA-Replikon-Impfstoffen, oder wie manche sie nennen, selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen, zum Ausdruck brachte. Die Veranstaltung löste bei Kritikern der Regierungspolitik Alarmglocken aus, die den Behörden vorwarfen, Pharmaprofit über die öffentliche Gesundheit zu stellen.

Was sind mRNA-Replikon-Impfstoffe?

Wie Sie wissen, verwenden mRNA-COVID-Impfstoffe, wie sie von Pfizer und Moderna fĂĽr COVID-19 entwickelt wurden, einen kleinen Teil des genetischen Codes (mRNA), um Ihre Zellen anzuweisen, einen Teil des Virus, das sogenannte Spike-Protein, zu produzieren.

Andererseits stellen selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe oder Replikon-Impfstoffe eine fortgeschrittenere Version dar, bei der die mRNA Ihre Zellen nicht nur anweist, das Spike-Protein zu produzieren, sondern auch Kopien von sich selbst erstellt (yay! mehr mRNA …), sobald sie sich in den Zellen befindet.

ARCT-154, der der Bevölkerung im Oktober 2024 verabreicht werden soll, ist ein selbstverstärkender mRNA-Impfstoff gegen COVID-19, der von dem dynamischen Duo Arcturus Therapeutics und der Duke-NUS Medical School in Singapur entwickelt wurde. In Japan hat Arcturus Therapeutics mit CSL Seqirus einen Partner gefunden, der die Impfstoffe über ein lokales Pharmaunternehmen namens Meiji Seika Pharma herstellt und vertreibt.

Arcturus Therapeutics ist ein 2013 gegründetes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Genau wie Moderna, das bis zu seinem experimentellen mRNA-Impfstoff gegen COVID keine Produkte auf den Markt gebracht hat, hat auch Arcturus noch keine medizinischen Produkte auf den Markt gebracht, und ihr selbstverstärkender mRNA-Impfstoff wird ihr erstes Produkt sein.

Arcturus entstand durch eine Fusion mit Alcobra Pharma, einem israelischen Pharmaunternehmen, nachdem Alcobra bei klinischen Studien auf Schwierigkeiten stieß, was 2017 zu einer Fusion mit Arcturus Therapeutics führte. Interessanterweise bedeutet Alcobra „Die Kobra“. Man fragt sich, wer auf die Idee gekommen ist, sein Pharmaunternehmen nach einer Schlange zu benennen. An dieser Stelle rollen meine Augen bis zum Hinterkopf, sodass ich hier nicht weiter auf die Geschichte des Unternehmens eingehen werde.

Die ersten Tests des Replikon-Impfstoffs ARCT-154 fanden in Singapur während der Phase-1/2-Studien statt, und diese Tests in der Frühphase wurden teilweise durch einen Zuschuss der Regierung von Singapur (Archived Source) finanziert, deren Präsident zufällig auch Mitglied des WEF-Treuhändervorstands ist. Mehr über den nicht gewählten WEF-Funktionär, der seinen Plan zur Impfung der Welt äußerte, erfahren Sie hier.

Das größte Problem des Replikon-Impfstoffs besteht darin, dass er ungeimpfte Menschen durch engen Kontakt infizieren könnte.

Hier ist das Problem: In einer Studie, die in Cell veröffentlicht wurde, erwähnt sie, dass Wissenschaftler untersucht haben, wie etwas Ähnliches wie der Replikon-mRNA-Impfstoff wirkt, wenn er in Zellen eingebracht wird. Sie fanden heraus, dass die Impfstoffteile in den Zellen immer weiter zunahmen. Als dann Flüssigkeit aus diesen Zellen, die winzige Partikel enthält, auf neue Zellen aufgetragen wurde, breiteten sich die Impfstoffkomponenten aus und gelangten auch in diese neuen Zellen. Dies geschieht, weil die ersten Zellen kleine Partikel, sogenannte extrazelluläre Vesikel, freisetzen, zu denen auch Exosomen gehören. Diese Partikel können Stoffe, wie z. B. Teile des Impfstoffs, von einer Zelle zur anderen transportieren. Beim Menschen kommen diese Exosomen in Körperflüssigkeiten wie Tränen, Rotz, Speichel und Schweiß vor. Das bedeutet, dass die Impfstoffteile über Körperflüssigkeiten auf andere Menschen übertragen werden könnten.

ZurĂĽck zur Pressekonferenz

Der japanische Parlamentsabgeordnete Ryuhei Kawada eröffnete die Konferenz und erklärte, dass das Zulassungsverfahren für diese Impfstoffe Anlass zu großer Sorge gebe. Er drückte die dringende Notwendigkeit aus, die Einführung zu stoppen, und erklärte: „Dieses sich selbst replizierende Immunmittel, das ab dem 1. Oktober 2024 regelmäßig geimpft werden soll, sollte gestoppt werden, und ich spreche mich nachdrücklich für diese Maßnahme aus.“ Seine deutlichen Worte unterstrichen sein Engagement, dem, was er als rücksichtslosen Schritt der Gesundheitsbehörden ansieht, Einhalt zu gebieten.

Der Abgeordnete betonte auch die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung der Nebenwirkungen der bestehenden experimentellen mRNA-Impfstoffe. Er forderte von den Gesundheitsbehörden Transparenz und betonte, dass „eine gründliche Untersuchung und Überprüfung gewährleistet werden muss, um den Opfern der mRNA-Impfstoffe, die erhebliche Schäden erlitten haben, Hilfe zu leisten.“

Professor Dr. Seiji Kojima, emeritierter Professor an der Universität Nagoya, verstärkte die Bedenken, indem er die Wirksamkeit der bestehenden mRNA-Impfstoffe in Frage stellte. Er kritisierte die angeblichen Vorteile und erklärte: “Die Regierung und die Befürworter des Impfstoffs behaupteten, dass er eine infektionsvorbeugende Wirkung hat, aber es scheint, dass dies eine Lüge sein könnte.“ Seine Analyse ergab, dass die Daten selbst bei mehreren Dosen keinen Rückgang der Sterblichkeitsrate zeigen, was ein Hauptziel von Impfungen ist. Kojima wies darauf hin, dass die Daten aus der Stadt Hamamatsu beunruhigenderweise zeigten, dass bei Personen in ihren 80ern die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die zwei Dosen erhalten hatten, fünfmal höher war als bei denjenigen, die nicht geimpft worden waren. Er bezeichnete die Einführung des Impfstoffs drastisch als „ein Massaker“ und wies auf die schwerwiegenden Gefahren hin, die er mit seiner breiten Verteilung in Verbindung bringt.

„…die Sterblichkeitsrate war bei denjenigen, die zwei Dosen erhalten hatten, fĂĽnfmal höher als bei denjenigen, die nicht geimpft waren…„

“Es ist ein Massaker!”

– Professor Dr. Seiji Kojima

Die renommierte internationale Journalistin und Autorin Mika Tsutomi schürte die Skepsis gegenüber dem Impfstoffzulassungsverfahren weiter, indem sie die Interessenkonflikte innerhalb des Pharmaceutical Affairs Council des Gesundheitsministeriums hervorhob. Sie merkte an: „Betrachtet man die Mitglieder des Pharmaceutical Affairs Council (des Gesundheitsministeriums) vom letzten November, so haben drei von 16 Mitgliedern Geschäftsbeziehungen zu Pharmaunternehmen.“ Diese Enthüllung hat die öffentliche Besorgnis über mögliche Befangenheit bei der Entscheidung über die Zulassung der Impfstoffe verstärkt.

Dr. Yasufumi Murakami schloss sich dieser Meinung an und warnte, dass die Einführung des in diesen Impfstoffen enthaltenen Spike-Proteins aufgrund seiner Toxizität erhebliche Risiken bergen könnte. Er verwies auf zahlreiche Studien, die diese Behauptung stützen, und fügte hinzu: „Die Impfstoffe scheinen nicht wirksam zu sein. Sie funktionieren nicht. Ihnen fehlt die Wirksamkeit. mRNA-Impfstoffe haben zu vielen Todesfällen, Verletzungen und Opfern geführt.“

Dr. Murakamis Botschaft war klar: „Es gibt absolut keine Notwendigkeit, ihn zu verabreichen. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit. Daher ist es meiner Meinung nach ein Verbrechen, dies zu wissen und den Impfstoff dennoch zu verabreichen.“

„Es gibt absolut keinen Grund, ihn zu verabreichen. Es gibt überhaupt keinen Grund. Daher ist es meiner Meinung nach ein Verbrechen, dies zu wissen und den Impfstoff dennoch zu verabreichen.“

– Professor Dr. Yasufumi Murakami

Die auf dieser Konferenz zum Ausdruck gebrachte Skepsis spiegelt die wachsende öffentliche Besorgnis über die Auswirkungen dieser Impfstoffe wider und fordert die japanische Regierung auf, ihre nächsten Schritte zu überdenken.

Nächsten Monat könnte Japan eine weltweite Katastrophe auslösen!

Dr. Yasufumi Murakami fügte hinzu, dass „bis Anfang nächsten Monats Japan eine weltweite Katastrophe auslösen könnte“, wenn die Einführung des Replikon-Impfstoffs wie geplant verläuft, und betonte die potenziellen globalen Auswirkungen der Einführung dieser Replikon-Impfstoffe ohne gründliche Überprüfung.

Da Japan kurz vor der umstrittenen Einführung des mRNA-Replikon-Impfstoffs steht, verdeutlichen die bei diesem Treffen geäußerten Stimmen die dringende Notwendigkeit von Transparenz, Rechenschaftspflicht und der Priorisierung der öffentlichen Gesundheit gegenüber Unternehmensinteressen. Die Welt beobachtet aufmerksam und wartet auf Japans Entscheidung, ob es diese Warnungen beherzigen oder wie geplant vorgehen wird, was sich möglicherweise in großem Umfang auf die globale Gesundheitspolitik auswirken wird.