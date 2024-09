Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy erklärte am 20. September in Kiew gegenüber Reportern, dass der „Siegesplan“, den er in den kommenden Tagen den Vereinigten Staaten und anderen Verbündeten vorlegen wolle, „schnelle Entscheidungen“ der ukrainischen Partner beinhalte – und die Erlaubnis, von westlichen Ländern gelieferte Raketen einzusetzen, um Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen.

Selenskyj machte diese Bemerkungen am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kiew während eines Besuchs der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und zusätzlich in einem Briefing für den Observer, wie The Guardian berichtet.



Wie Tom Ozimek von der Epoch Times berichtet, sagte der ukrainische Präsident auf der Pressekonferenz neben von der Leyen, dass er plane, sich am 26. September in Washington mit Präsident Joe Biden zu treffen und seinen „Siegesplan“ vorzustellen, über den bisher nur wenige Details bekannt sind.

„Alle Einzelheiten [des Plans] werde ich zunächst mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten besprechen“, sagte Zelenskyy.

„Die meisten Entscheidungen des Plans hängen speziell von ihm ab. Auch von anderen Verbündeten, aber es gibt bestimmte Punkte, die vom guten Willen und der Unterstützung der Vereinigten Staaten abhängen. Ich hoffe, dass er diesen Plan unterstützt.“

Zelenskyy fügte hinzu, dass der Erfolg des Plans „von schnellen Entscheidungen unserer Partner abhängt“, und fügte hinzu, dass wichtige Entscheidungen, auf denen der Plan beruht, zwischen Oktober und Dezember getroffen werden sollten.

„Wir wollen das wirklich sehen, und dann würden wir davon ausgehen, dass der Plan funktioniert hat“, sagte er.

In einer separaten Einweisung mit dem Observer in Kiew am Freitag sagte Selenskyj, dass der Plan die Durchführung von Tiefschlägen innerhalb Russlands mithilfe von Raketen aus westlicher Produktion vorsehe, was die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich bisher abgelehnt hätten.

Indem Biden den Einsatz von US-amerikanischen Raketen für Langstreckenangriffe innerhalb Russlands zulasse, würde er sich „einen Platz in der Geschichte verdienen“, sagte Selenskyj.

„Biden kann die Ukraine stärken und wichtige Entscheidungen treffen, damit die Ukraine stärker wird und ihre Unabhängigkeit geschützt wird, während er US-Präsident ist“, sagte er.

„Ich denke, es ist eine historische Mission.“

In einer Erklärung in den sozialen Medien sagte der ukrainische Präsident am Freitag, dass er und sein Team sich auf Verhandlungen in den Vereinigten Staaten vorbereiten, wo er auch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und die Vizepräsidentin Kamala Harris treffen will.

“Wir sind bereit, einen konkreten Plan vorzulegen – nicht nur, damit die Ukraine bestehen bleibt, nicht nur, damit wir unseren Widerstand auf dem gegenwärtigen Niveau aufrechterhalten, sondern damit wir uns jetzt stärken können. Eine Stärkung, die einen gerechten Frieden näherbringt, die den Sieg näherbringt“, sagte Zelenskyy.

Der ukrainische Präsident erklärte am 16. September, dass der Plan fast fertig sei und auf vier Säulen beruhe: militärisch, politisch, diplomatisch und wirtschaftlich.

Zelenskyy ging in einem Interview mit CNN vor einigen Tagen näher auf die vier Teile des Plans ein.

„Es geht um Sicherheit. Es geht um den geopolitischen Platz der Ukraine. Es geht um sehr starke militärische Unterstützung, die uns zur Verfügung steht, und dass wir frei entscheiden können, wie wir den einen oder anderen Punkt nutzen. Es geht um wirtschaftliche Unterstützung, Entscheidungen, die meiner Meinung nach interessant sein werden“, sagte er.

Russland hat gewarnt, dass die Erlaubnis zu Angriffen tief in seinem Hoheitsgebiet mit vom Westen gelieferten Raketen einer Kriegserklärung gleichkäme.

Vor einigen Tagen warnte Wjatscheslaw Wolodin, ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die westlichen Regierungen, dass ein Atomkrieg ausbrechen würde, wenn sie der Ukraine die Erlaubnis erteilen würden, westliche Langstreckenwaffen einzusetzen, um Ziele in Russland anzugreifen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Freitag, der Westen solle die Lieferung von Waffen an die Ukraine einstellen und keine „terroristischen Aktivitäten“ mehr unterstützen, wenn er ein Signal senden wolle, dass es ihm ernst damit sei, den Krieg zu beenden.

„Sobald sie aufhören, das Kiewer Regime mit Waffen zu beliefern und die terroristischen Aktivitäten von Bankowa zu unterstützen, kann dies als Signal für eine politische und diplomatische Lösung wahrgenommen werden“, sagte sie.

„Alles andere ist entweder eine Stärkung der antirussischen Beziehungen zum Westen oder ein Versuch, andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft für ihre rücksichtslosen Pläne zu gewinnen, oder Elemente des aktuellen Wahlprogramms des Weißen Hauses, sozusagen, oder Manöver“, sagte sie. „In Wirklichkeit hat das nichts mit Frieden zu tun.“

Michael Carpenter, leitender Direktor für Europa im Nationalen Sicherheitsrat, sagte am Freitag gegenüber Voice of America (VOA), dass die Gespräche zwischen dem Team von Selenskyj und Mitgliedern der Biden-Administration den Bedarf der Ukraine an Langstreckenkapazitäten beinhalten könnten, wobei zu diesem Thema bereits „sehr aktive Diskussionen“ im Gange seien.

„Wir werden ein umfassendes Gespräch über alle Fähigkeiten führen, die wir derzeit für die Ukraine für am wichtigsten halten, um sie in eine Position der Stärke zu bringen“, sagte er.

Biden betrachtet die Souveränität und den Erfolg der Ukraine als einen wichtigen Teil seines Vermächtnisses, sagte Carpenter.