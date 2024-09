Der kritisierte Mechanismus der Notfallplattform wurde aus dem Zukunftspakt entfernt

Dr. Jacob Nordangård

Aber wir können getrost davon ausgehen, daß die Technokraten versuchen werden, andere Wege zu finden, um die Werkzeuge der Notfallplattform im gegenwärtigen System zu implementieren.

In der vierten Überarbeitung des Paktes für die Zukunft wurde die Forderung, „Protokolle für die Einberufung und Operationalisierung von Notfallplattformen“ vorzulegen, durch die abgeschwächte Forderung ersetzt: „Ansätze zur Stärkung der Reaktion des Systems der Vereinten Nationen auf komplexe globale Schocks innerhalb der bestehenden Befugnisse zu prüfen“.

Dies ist eine gewisse Erleichterung für alle, die vor den Folgen gewarnt haben, die diese Plattformen für unsere menschlichen Freiheiten haben können, wenn sie ausgelöst werden. Es bleibt jedoch abzuwarten, was dies in der Praxis bedeutet, da der Wortlaut Raum für Interpretationen lässt.

Das Stimson Center schreibt in seinem Emergency Platform Brief, dass „einige, insbesondere die G77-Staaten und China, wahrscheinlich behaupten werden, dass der Begriff ‚komplexer globaler Schock‘ im Wesentlichen ein Deckmantel für Großmachtinteressen ist [no shit, Sherlock], und dass dieses Muster die Zusammenführung globaler Ressourcen nur im Dienste der Einflussreichen erforderlich macht“, fügt aber hinzu, dass „niemand die Idee einer Notfallplattform völlig abzulehnen scheint“.

Wir können sicher sein, dass die Technokraten versuchen werden, andere Wege zu finden, um die Notfallplattform-Toolbox innerhalb des derzeitigen Systems umzusetzen.

Der geänderte Absatz bedeutet jedoch glücklicherweise, dass der Rat der Climate Governance Commission (für den Gipfel der Zukunft), den planetarischen Notstand auszurufen und die Einrichtung einer Notfallplattform für „dringende koordinierte Maßnahmen“ einzuleiten, derzeit nicht umgesetzt werden kann.