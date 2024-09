SCOTT RITTER: 72 Minuten

Letztes Wochenende war die Welt einem Atomkrieg sehr nahe.

Scott Ritter

Die meisten Amerikaner haben sich im Vorfeld des letzten Wochenendes Gedanken darüber gemacht, wie sie das lang ersehnte Ende der Arbeitswoche mit ihren Freunden und ihrer Familie verbringen würden.

Nur wenige wissen, wie nah sie an der Verwirklichung des Szenarios waren, das in Annie Jacobsens alarmierendem Buch Nuclear War: A Scenarioso erschreckend beschrieben wird.

72 Minuten.

Das ist alles, was es braucht, um die Welt, wie wir sie kennen, zu beenden.

Das ist weniger Zeit als die meisten Filme, die im örtlichen Kino laufen.

Die meisten Menschen konnten nicht zum örtlichen Baumarkt fahren, um die Materialien für die kleinen Reparaturen rund um das Haus zu kaufen, die normalerweise auf das Wochenende warten.

Mit den Hunden spazieren gehen?

Mit den Kindern spielen?

Vergessen Sie es.

72 Minuten.

Und alles, wovon du dachtest, dass du dein Leben lebst, wäre tot.

Und wenn Sie überlebt haben?

Um Nikita Chruschtschow zu zitieren: “Die Überlebenden würden die Toten beneiden”.

Die Ukraine hat zusammen mit vielen ihrer NATO-Verbündeten die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich um die Erlaubnis gebeten, von diesen Ländern bereitgestellte präzisionsgelenkte Langstreckenwaffensysteme gegen Ziele tief in Russland einzusetzen.

Am 6. September appellierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski bei einem Treffen der Ramstein-Kontaktgruppe, einem Forum, in dem die militärische Unterstützung der USA und der NATO für die Ukraine koordiniert wird, persönlich an die Gruppe, mehr Waffenunterstützung von den westlichen Verbündeten zu erhalten, und forderte die Verbündeten auf, der Ukraine zu gestatten, die von ihnen bereitgestellten Waffen zu nutzen, um tiefer in Russland einzugreifen.

“Wir brauchen diese Fähigkeit auf lange Sicht”, sagte Zelensky vor den Anwesenden, zu denen auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gehörte,

“nicht nur auf dem geteilten Territorium der Ukraine, sondern auch auf russischem Territorium, damit Russland motiviert wird, den Frieden zu suchen. Wir müssen russische Städte und sogar russische Soldaten dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie benötigen: Frieden oder Putin”.

Außenminister Austin sagte anschließend, er glaube nicht, dass der Einsatz von Langstreckenraketen für Angriffe innerhalb Russlands zur Beendigung des Krieges beitragen würde, und fügte hinzu, er erwarte, dass der Konflikt durch Verhandlungen gelöst werde. Außerdem, so Austin, verfüge die Ukraine über eigene Waffen, die in der Lage seien, Ziele anzugreifen, die weit über die Reichweite des britischen Marschflugkörpers Storm Shadow hinausgingen.

Trotz des Widerstands von Austin schien Präsident Joe Biden auf dem besten Weg zu sein, Zelensky grünes Licht für den Einsatz der von Großbritannien gelieferten Storm Shadow-Marschflugkörper und der von den USA gelieferten ATACMS-Langstreckenraketen (Army Tactical Missile System) für Angriffe auf russischem Boden zu geben.

Am 11. September besuchte US-Außenminister Antony Blinken in Begleitung des britischen Außenministers David Lammy die Ukraine, wo sie mit Zelensky und seinem neu ernannten Außenminister Andrii Sybiha zusammentrafen.

Blinken & Lammy in der Ukraine

Blinken und Lammy machten jedoch nicht die Ankündigung, auf die die Ukrainer mit angehaltenem Atem gewartet hatten. Stattdessen bekräftigten Blinken und Lammy die volle Unterstützung ihrer jeweiligen Nationen für den Sieg der Ukraine und fügten hinzu, dass sie ihre Unterstützung an die Bedürfnisse der Ukraine anpassen würden. “Die Quintessenz ist folgende: Wir wollen, dass die Ukraine gewinnt”, sagte Blinken nach seinem Treffen mit Zelensky.

Keir Starmer, der Premierminister des Vereinigten Königreichs, flog am vergangenen Freitag nach Washington, D.C., wo er mit Biden zusammentraf und gemeinsam vereinbarte, der Ukraine die Erlaubnis zu erteilen, Storm Shadow und ATACMS gegen Ziele in Russland einzusetzen.

Starmer reist nach Washington

Russland hat seit Langem deutlich gemacht, dass es jede Nation, die den Einsatz ihrer Waffen gegen Russland genehmigt, als direkte Konfliktpartei betrachten würde.

In seinen Äußerungen gegenüber den Medien in Russland am vergangenen Donnerstag – einen Tag vor dem Treffen zwischen Biden und Starmer im Weißen Haus – machte der russische Präsident Wladimir Putin deutlich, dass jede Aufhebung der Beschränkungen für den ukrainischen Einsatz der von den USA und Großbritannien bereitgestellten Langstreckenwaffen “das Wesen des Konflikts” verändern würde:

“Das wird bedeuten, dass die NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder gegen Russland kämpfen. Und wenn das der Fall ist, dann … werden wir angemessene Entscheidungen treffen, um auf die Bedrohungen zu reagieren, die sich uns stellen werden.”

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte nach Putins Ankündigung, die Worte des russischen Präsidenten seien “sehr deutlich” gewesen und hätten ihr Zielpublikum – US-Präsident Biden – erreicht.

Biden schien nicht glücklich über diese Botschaft zu sein. Auf eine Frage von Reportern vor seinem Treffen mit Premierminister Starmer im Weißen Haus, was er von Putins Warnung halte, antwortete Biden verärgert: “Ich halte nicht viel von Wladimir Putin.”

Die Beweise sprechen dagegen.

Auf einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am selben Tag fragte Robbie Gramer, der Korrespondent des Weißen Hauses für Politico, John Kirby, den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates: “Nehmen Sie Putin beim Wort, dass Schläge auf russisches Territorium durch Raketen aus amerikanischer, britischer oder französischer Produktion den Krieg tatsächlich ausweiten würden?”

Die Antwort von Kirby war in vielerlei Hinsicht aufschlussreich. “Es ist schwer, alles, was Putin sagt, beim Wort zu nehmen, aber das ist keine Rhetorik, die wir nicht schon einmal von ihm gehört haben, also gibt es wirklich nicht viel Neues.

Gramer hakte nach: “Mit anderen Worten, Sie wissen, dass bei den Überlegungen zu diesem Langstreckenschlag Drohungen von Putin für Sie keine große Rolle spielen?”

“Nun”, antwortete Kirby,

“Ich habe nie gesagt, noch habe ich jemals gesagt, dass wir die Drohungen von Herrn Putin nicht ernst nehmen. Wenn er zum Beispiel mit dem Atomschwert herumfuchtelt, dann nehmen wir das ernst, und wir beobachten diese Art von Aktivitäten ständig. Er hat offensichtlich bewiesen, dass er zu Aggressionen fähig ist. Er hat offensichtlich in den vergangenen drei Jahren bewiesen, dass er zur Eskalation fähig ist. Also, ja, wir nehmen diese Kommentare ernst, aber es ist nichts, was wir nicht schon einmal gehört haben. Also, wir nehmen es zur Kenntnis. Verstanden. Wir haben unser eigenes Kalkül, was wir der Ukraine zur Verfügung stellen wollen und was nicht. Und ich denke, ich würde es dabei belassen.”

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Vassily Nebenzia, erklärte am vergangenen Freitag vor dem Sicherheitsrat, dass die NATO “direkt an Feindseligkeiten gegen eine Atommacht beteiligt wäre”, wenn sie der Ukraine gestatten würde, Waffen mit größerer Reichweite gegen Russland einzusetzen. “Man sollte das nicht vergessen und über die Konsequenzen nachdenken”, erklärte er.

Spiel nicht mit dem Feuer

Den letzten Schliff, um die Ernsthaftigkeit von Putins Warnung zu verdeutlichen, hat der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, erhalten. In einer Rede vor den russischen Medien sagte Antonow am vergangenen Freitag, er sei überrascht, dass viele amerikanische Beamte glaubten, dass

“Wenn es einen Konflikt gibt, wird er nicht auf das Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika übergreifen. Ich versuche ständig, ihnen die These zu vermitteln, dass die Amerikaner nicht in der Lage sein werden, den Konflikt hinter den Wassern dieses Ozeans auszusitzen. Dieser Krieg wird alle betreffen, deshalb sagen wir immer wieder: Spielt nicht mit dieser Rhetorik.”

Putins Äußerungen hatten die Aufmerksamkeit mehrerer ehemaliger US-Regierungsbeamter erregt, die Antonov um eine Klarstellung gebeten hatten.

“Die gestrigen Erklärungen von Wladimir Putin wurden hier sehr sorgfältig abgewogen. Mehrere Ex-Beamte riefen mich an und baten mich zu erklären, was eigentlich hinter diesen Äußerungen steht. Ich habe einfach geantwortet: ‘Spielen Sie nicht mit dem Feuer'”.

Antonovs Äußerungen wurden wahrscheinlich über die bestehenden Rückkanäle des Verteidigungsministeriums und der CIA weitergegeben.

Am Ende kam die Botschaft an – Biden zog sich zurück, der Ukraine die gewünschten Genehmigungen zu erteilen.

Die meisten Amerikaner sind sich nicht bewusst, wie nahe sie daran waren, am Samstagmorgen aufzuwachen, nur um festzustellen, dass es ihr letzter Tag war.

Ukraine war bereit zum Start

Hätte Biden dem Druck von Starmer nachgegeben (die Briten glaubten zusammen mit der Ukraine und mehreren NATO-Staaten, dass Putin blufft) und die Erlaubnis unterschrieben, wäre die Ukraine bereit gewesen, noch in der Nacht einen Angriff auf Russland zu starten.

(Britische Soldaten, die in der Ukraine stationiert sind, würden benötigt, um die Storm Shadows zu bedienen, und sie sind bereits vor Ort, so der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der es abgelehnt hat, ähnliche Waffen in die Ukraine zu schicken).

Russland hätte wahrscheinlich mit konventionellen Angriffen auf Kiew geantwortet und dabei neue Waffen wie den Hyperschallsprengkopf Avangard eingesetzt, die jeweils eine Sprengkraft von 26-28 Tonnen hätten.

Russland hätte höchstwahrscheinlich auch NATO-Ziele in Polen und Rumänien angegriffen, wo ukrainische Kampfflugzeuge stationiert sind. Und schließlich hätte Russland britische Militärziele getroffen, möglicherweise auch solche auf den britischen Inseln.

Dies würde einen Vergeltungsschlag der NATO nach Artikel 5 auslösen, bei dem eine große Zahl von NATO-Langstreckenwaffen eingesetzt würde, die auf russische Kommando- und Kontrollzentren, Flugplätze und Munitionslager abzielen.

Die russische Antwort würde höchstwahrscheinlich den Abschuss weiterer konventioneller Avangard-Sprengköpfe gegen NATO-Ziele beinhalten, einschließlich des Luftwaffenstützpunkts Ramstein und des NATO-Hauptquartiers sowie der Luftwaffenstützpunkte, von denen aus die Angriffe gegen Russland gestartet wurden.

Zu diesem Zeitpunkt würden die Vereinigten Staaten den Einsatz eines oder mehrerer nuklearer Sprengköpfe mit geringer Sprengkraft gegen russische Ziele auf russischem Boden genehmigen, indem sie nukleare Einsatzpläne verwenden, die von einer nuklearen Haltung abgeleitet sind, die den präventiven Einsatz von Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft betont, um “von der Eskalation zur Deeskalation” zu gelangen, d.h. um Russland durch eine Demonstration seiner Fähigkeiten zum Rückzug zu zwingen.

Die russische Doktrin ist jedoch nicht in der Lage, einen begrenzten Atomkrieg zu führen. Stattdessen würde Russland mit einem allgemeinen nuklearen Vergeltungsschlag reagieren, der sich gegen ganz Europa und die Vereinigten Staaten richtet.

Die strategischen Streitkräfte der USA, die diesen Angriff überleben, würden auf Russland abgefeuert werden.

Und dann sterben wir alle.

72 Minuten.

Und die Welt geht unter.

Wir waren am Freitag, den 13. September 2024, nur einen Federstrich von diesem Ergebnis entfernt.

Das ist keine Übung.

Dies ist keine akademische Übung.

Das ist die reale Welt.

Es geht um Leben und Tod.

Dies ist Ihre Zukunft, die von einem Verrückten in Kiew als Geisel gehalten wird, der von Verrückten in Europa unterstützt wird.

Die Frage ist: Was werden wir dagegen tun?

Am 5. November findet eine Wahl statt, bei der der nächste Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten von “uns, dem Volk” gewählt wird.

Diese Person wird in jedem zukünftigen Szenario, in dem Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden, die zu einem allgemeinen Atomkrieg führen könnten, den Stift in der Hand halten.

Es liegt an uns, dem Volk, dafür zu sorgen, dass die Amerikaner von den Kandidaten für dieses Amt verlangen, dass sie ihre politische Vision in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, die Aussichten auf Frieden mit Russland und die Maßnahmen, die sie ergreifen werden, um den Ausbruch eines Atomkriegs zu verhindern, darlegen.

Aber das werden sie nicht tun, wenn wir, die Menschen, zu diesem Thema schweigen.

Stehen Sie auf.

Sprechen Sie sich aus.

Verlangen Sie, gehört zu werden.

72 Minuten genügen, um das Leben, wie wir es kennen, zu beenden.

Am Wochenende vom 14. und 15. September 2024 wären wir fast alle gestorben.

Was werden wir tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert?

*

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt war. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.