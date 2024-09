War Israels Sprengstoffexplosion im Libanon ein Erfolg?

Sowohl Israel als auch die USA müssen sich Sorgen machen, dass sie in ihr eigenes Schwert fallen.

Es ist unglaublich schwer, die jüngsten Ereignisse im Libanon zu entschlüsseln. Erst explodierten Pager, dann Walkie-Talkies, und jetzt gibt es 20 Tote und über 500 Verletzte. Obwohl Israel die Operation nicht zugibt, ist es klar, dass die Fingerabdrücke überall auf den Operationen zu sehen sind, und so wäre es leicht, anzunehmen, dass dies ein großer Erfolg für Netanjahu war. Sie hat die Hisbollah geschockt und ihre Kommunikation, wenn auch nur vorübergehend, lahm gelegt und sowohl den Libanesen als auch der Welt gezeigt, dass Israel dem vom Iran unterstützten Stellvertreter einen Schritt voraus ist. Der Angriff war raffiniert, originell und genial in seiner Einfachheit und Wirksamkeit. Und ein solcher Angriff hat die Fantasie der westlichen Medien beflügelt, die sich in der Berichterstattung überschlug.

Natürlich können die Medienexperten und die Kommentatoren, an die sie sich wenden, nicht sagen, was als Nächstes passiert. Viele spekulieren jedoch, dass dies ein Vorspiel zu einem Angriff ist, einem totalen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah, der im Südlibanon ausgetragen wird. Der verweichlichte und selbstverliebte Tom Fletcher, ehemaliger Botschafter des Vereinigten Königreichs im Libanon, hat weder Weitblick noch Einsicht gezeigt, sondern im BBC-Radio nur die alten Klischees wiederholt. Jeremy Bowen, ein erfahrener BBC-Nahost-Experte, bot mehr. Bowen warnt, dass die Rhetorik Israels in den vergangenen Tagen verschärft und noch mehr militärisches Gerät an die libanesische Grenze verlegt wurde – ein Hinweis darauf, dass eine Invasion unmittelbar bevorsteht. Er warnt aber auch davor, dass Israel in der Vergangenheit in den Libanon einmarschiert ist und immer mit einer blutigen Nase davongekommen ist, indem es das Klischee geprägt hat, über den Abgrund zu gehen.

In der Tat muss es sowohl Israel als auch den USA Sorgen bereiten, in sein eigenes Schwert zu fallen.

Bowen gibt sich auch vorsichtig und fügt hinzu, dass der Angriff auf die Gadgets Teil einer Einschüchterungsstrategie sein könnte, die keine vollständige Invasion vorsieht. Niemand weiß das wirklich. Eine Landinvasion zumindest bis zum Litani-Fluss muss Netanjahu jedoch im Sinn haben. Ein weiteres Mal, um den Fluch zu brechen, könnte er denken. Auch seine Generäle werden an einem solchen Unterfangen interessiert sein, was den Angriff auf die Gadgets erklären würde, da viele Hisbollah-Kämpfer geblendet oder teilweise geblendet wurden.

Eine andere Theorie, die von der BBC nicht vertreten wird, besagt, dass die Pager und Walkie-Talkies schon vor langer Zeit abgefangen wurden, um eines Tages einen Angriff vorzubereiten – dass Israel aber Informationen darüber erhielt, dass die Hisbollah den Trick entdeckt hatte oder im Begriff war, dies zu tun. In einem solchen Szenario wäre es sinnvoll, beide zu zünden, um aus dem Sieg Kapital zu schlagen und ein Maximum an Opfern zu erwarten.

Aber selbst auf dieser Ebene ist es möglich, dass die Menge an Sprengstoff, die den beiden Geräten hinzugefügt wurde, falsch eingeschätzt wurde, da die Explosionen selbst, militärisch gesehen, nur sehr wenige Tote zur Folge hatten. Für ein paar Gramm mehr hätten vielleicht Hunderte Hisbollahkämpfer getötet werden können.

Der Libanon ist voll von israelischen Spionen und Informanten. Die Israelis verfügen dort in der Regel über ausgezeichnete Geheimdienstinformationen und wissen weit mehr, als die Hisbollah zugeben möchte. Es steht außer Frage, dass dies eine Niederlage für die Hisbollah ist, da es den Anschein erweckt, als hätte sie eine Menge Sicherheitslücken, durch die der Mossad springen kann, wann immer er will. Natürlich werden diese Schlupflöcher jetzt gestopft, aber der Trick Israels war genial und hat den Hisbollah-Führer verunsichert und seine Drohungen nicht wahr gemacht. Der Iran ist jedoch eine größere Bestie, für die mehr auf dem Spiel steht. Je größer man ist, desto härter fällt man, das gilt auch für Teheran. Die Iraner wurden dadurch gedemütigt, dass ihr oberster Befehlshaber auf einer Reise von Trump ermordet wurde; in jüngster Vergangenheit wurde ein Palästinenserführer während seines Besuchs in Teheran ebenfalls ermordet; und zu viele Hisbollah-Befehlshaber wurden in den letzten Monaten bei Operationen der IDF/Mossad im Libanon getötet. Jedes Mal, wenn erfahrene Schreiberlinge in der Region davon sprechen, dass die Hisbollah und der Iran sich Zeit lassen, um dem Westen und Israel ihr kaltes Gericht der Rache zu servieren, sieht es so aus, als wolle Teheran einen totalen Krieg mit dem Westen um jeden Preis vermeiden. Seltsamerweise ist dies auch das Ziel von Biden, doch wenn diese jüngsten Angriffe Teil einer geplanten Bodenoffensive sind, wie selbst IDF-Kommandeure andeuten, die eine Offensive in Richtung Libanon “anstreben”, dann wird Teheran keine andere Wahl haben, als den Einsatz zu erhöhen.

Es stimmt zwar, dass der Angriff der Gadgets durch seine Originalität beeindruckend war, aber wir sollten niemals unterschätzen, was der Iran für die unscheinbare israelische Infanterie auf dem Schlachtfeld im Libanon oder sogar innerhalb Israels auf Lager haben könnte. Die IDF hat bei ihren Invasionen sowohl 1982 als auch in jüngerer Zeit 2006 nie etwas erreicht, was auch nur als Sieg bezeichnet werden kann. Die Hisbollah hat den IDF damals im Libanon eine demütigende Niederlage zugefügt, und Israel tut gut daran, zur Kenntnis zu nehmen, dass seine Armee aus libanesischen Kämpfern heute noch besser ist als früher. Es ist eine grausame Ironie für Israel, aber seine Invasionen dienten nur dazu, die Fähigkeit der Hisbollah als disziplinierte Armee zu verbessern, um die IDF im Krieg lahmzulegen. In einem solchen Szenario würde eine solche Niederlage mit Sicherheit das Ende jeglicher politischer Herrschaft der Elite in Tel Aviv bedeuten, möglicherweise aber auch das Ende Israels, wie wir es kennen. Ist Netanjahu so verblendet, dass er einen solchen Schritt riskieren würde?