Jeden Tag gibt es mehr Beweise dafür, dass der Ausbruch von SARS-2 Monate vor den ersten dokumentierten Infektionen in Wuhan begann. Warum kümmert sich niemand darum?

Kurze Anmerkungen zu einer aufsehenerregenden Studie aus der Lombardei, die eindeutige Beweise für eine SARS-2-Infektion in einer Patientenprobe vom 12. September 2019 liefert.

Die schwarze Linie zeigt den Prozentsatz der Masern- und Rötelnverdachtsfälle, die in einem Referenzlabor in der Lombardei negativ auf diese Viren getestet wurden. Der Anstieg nach Juli 2019 spiegelt den wachsenden Anteil von Patienten wider, deren Hautausschläge stattdessen durch SARS-2 verursacht wurden.

Ich bin endlich dazu gekommen, die neue italienische Studie über präpandemische SARS-2-Infektionen in der Lombardei zu lesen, die bereits die Runde gemacht hat. Sie stammt von einem italienischen Referenzlabor für die Überwachung von Masern und Röteln, wo die Wissenschaftler bereits im August 2019 einen Anstieg des Anteils der Masernverdachtsfälle mit negativem Testergebnis feststellten. Da Hautausschläge ein gut dokumentiertes Corona-Symptom sind, beschlossen sie kürzlich, alte Archivproben auf SARS-2 zu testen, um zu sehen, ob sie dieses kleine Rätsel nicht lösen können. Sie untersuchten Proben, die bis ins Jahr 2018 zurückreichen, und ihre Tests ergaben in dreizehn Fällen ein positives Ergebnis für SARS-2-RNA. Elf dieser Proben wurden gesammelt, bevor eine Pandemie ausgerufen wurde. Vier der elf Proben wiesen auch Anti-SARS-2-Antikörper auf – darunter die früheste Probe, die am 12. September 2019 von einem acht Monate alten Säugling genommen wurde. Keiner dieser Patienten hatte eine relevante Reisegeschichte.

Das Interessanteste sind die genetischen Sequenzen dieser frühen Proben aus dem Herbst 2019:

Insgesamt erhielten wir 15 Sequenzen, darunter 12 aus Fällen vor der Pandemie. Alle drei Hauptmutationen (C3037T, C14408T und A23403G), die erstmals Wochen nach dem Ausbruch in China entdeckt worden waren, wurden bei jeder Sequenzierung dieser Regionen beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Sequenzen vom Oktober 2019 bereits Mutationen trugen, die in den ersten beprobten Stämmen (z. B. Wuhan-Hu-1), die aus China gemeldet wurden, nicht vorhanden waren…

Es ist so: Aus dem Vergleich früher SARS-2-Sequenzen mit eng verwandten Schuppentier- und Fledermausviren lässt sich ableiten, dass dem Vorläufer von SARS-CoV-2 eine Reihe sogenannter Alpha-Mutationen fehlte, die in den frühesten Sequenzen aus Wuhan zu sehen sind. Ende Januar 2020 traten zu diesen Alpha-Mutationen zunehmend Beta-Mutationen in den sequenzierten Wuhan-Viren hinzu. Hier gibt es eine gute relative Chronologie: Viren mit Alpha- und Beta-Mutationen sind wahrscheinlich älter als Viren mit Alpha-Mutationen allein.

Was die Italiener herausgefunden haben, ist, dass diese Beta-Mutationen viel älter sind und bis zum Oktober 2019 zurückreichen. Wir können immer noch sagen, dass Wuhan der Ursprung des Ausbruchs zu sein scheint, weil die älteren Linien mit nur Alpha-Mutationen dort zuerst und in der größten Anzahl entdeckt wurden. Aber es ist klar, dass das chronologische Bild, das uns über die Ursprünge des SARS-2-Ausbruchs vermittelt wurde und das alle etablierten Quellen weiterhin propagieren, völlig falsch ist.

Wie Michael Senger kürzlich bemerkte, „ist etwas faul im Staate der Virologie“. Dass wichtige Erkenntnisse wie diese auf so wenig Interesse stoßen, spricht Bände über die stark manipulierte Natur des Corona-Diskurses. Es gibt bestimmte Parteien, von denen man annehmen könnte, dass sie von mehr Studien wie dieser direkt profitieren würden; für das Wuhan Institute of Virology wäre die Entdeckung von Alpha-, aber nicht Beta-Viren in Proben aus dem Jahr 2019 außerhalb Chinas ein starkes Argument für eine Entlastung. Aber niemand will weitere Beweise dafür ausgraben, wann und wo SARS-2 in den Menschen eingedrungen ist – vielleicht, weil jeder weiß, dass mehr chronologische Klarheit alles andere als die Argumentation für einen natürlichen Ursprung unterstützen würde.