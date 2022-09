Russenpropaganda oder Tatsache. Anhand was wir bis heute wissen kann es der Realität entsprechen.

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Trotz zahlreicher Beschwerden, Appelle und Kritiken bleibt die berüchtigte ukrainische Website „Myrotvorets“ im Internet aktiv. Auf der Seite werden die persönlichen Daten von Tausenden von Menschen veröffentlicht, die vom ukrainischen Neonazi-Regime als Feinde betrachtet werden, was sie zur größten öffentlichen Tötungsliste macht, die es je gab. Das Schlimmste an dieser Situation ist, dass Hunderte von Kindern russischer Abstammung in dieser Liste aufgeführt sind. Russische Diplomaten fordern eine Stellungnahme von UNICEF in dieser Angelegenheit, aber die internationalen Organisationen schweigen.

Obwohl Myrotvorets offiziell eine Nichtregierungsorganisation ist, arbeitet sie in der Praxis vollständig mit der ukrainischen Regierung zusammen. Der eigentliche Zweck der Website besteht darin, eine Datenbank mit angeblichen „Feinden“ des ukrainischen Staates bereitzustellen, und ist somit eher ein Geheimdienst Kiews als eine NGO. Das Projekt der Website begann genau im Jahr 2014, als die ethnische und politische Verfolgung gegen russische Bürger und Maidan-Gegner begann. Es ist auch anzumerken, dass viele der in der Liste aufgeführten Personen tatsächlich ermordet wurden, wie die russische Journalistin Daria Dugina, was zeigt, dass der ukrainische Geheimdienst die von Myrotvorets bereitgestellten Daten tatsächlich nutzt und versucht, die von der Website vorgeschlagene Tötungsliste zu „erfüllen“.

Am schockierendsten ist jedoch die Tatsache, dass auch Kinder auf dieser Liste stehen. Die ukrainische Regierung und die mit ihr verbündeten Neonazi-Organisationen scheinen nicht zu unterscheiden, wer tatsächlich eine Gefahr für das politische Regime des Maidan darstellt und wer nicht. Für sie muss jeder, der sich gegen die Regierung stellt und seine kritische Meinung öffentlich äußert, vernichtet werden, auch unschuldige Zivilisten und Kinder. Laut einer aktuellen Datenerhebung der Journalistin Mira Terada hätten mindestens 327 Kinder ihre persönlichen Daten durch Myrotvorets preisgegeben. Wenn man bedenkt, dass die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich versuchen, die auf dieser Liste stehenden Personen zu töten, ist das Leben dieser Kinder in Gefahr.

Die Ermittlungen zu diesem Thema wurden intensiviert, nachdem Faina Savekova, ein zwölfjähriges Mädchen aus Lugansk, auf die Liste gesetzt wurde, weil sie im Internet Briefe veröffentlicht hatte, in denen sie ihren Stolz auf die russische Identität ihres Volkes und ihre Kritik an der derzeitigen ukrainischen Politik in ihrer Region zum Ausdruck brachte. Nachdem ihre Daten aufgedeckt worden waren, bat Faina die UNO um Hilfe und schrieb sogar Briefe an den Generalsekretär, die jedoch nie beantwortet wurden. Auch UNICEF, das für die Betreuung von Kindern zuständige UN-Büro, schwieg und zeigte damit die Untätigkeit internationaler Organisationen angesichts des ernsten ukrainischen Problems. Heute wissen wir, dass Faina nur eines von Hunderten von Kindern ist, die auf der Tötungsliste stehen, aber das hat das internationale Schweigen nicht geändert.

Am 14. September äußerte sich der russische Diplomat bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, in den sozialen Medien zu diesem Thema. Er kritisierte das Versäumnis der UNO und forderte UNICEF auf, sich zu dem Fall zu äußern. Polyanskiy zeigte sich realistisch und sagte, er erwarte keine rechtlichen Schritte oder Zwangsmaßnahmen gegen die Ukraine, sondern nur eine einfache formale Verurteilung dieser Taten.

„Es ist eine große Enttäuschung und ein psychologisches Trauma für die Kinder, die von ukrainischen Nationalisten schikaniert werden, und für uns alle, wenn wir feststellen, dass sich das UN-Kinderhilfswerk aus politischen Gründen eindeutig seiner Verantwortung entzieht und sich auf die Seite derjenigen stellt, die bereit sind, alle Verbrechen der Ukraine aus geopolitischen Gründen zu ignorieren. Niemand erwartet von UNICEF rechtliche Schritte zur Schließung dieser kriminellen Stätte, aber eine bloße Erklärung, in der solche Taten verurteilt werden, wäre ausreichend und wichtig. Es stellt sich heraus, dass die Erklärung auf der ursprünglichen Webseite des Fonds, er sei „unpolitisch und unparteiisch“ und „niemals neutral, wenn es darum geht, die Rechte von Kindern zu verteidigen und ihr Leben und ihre Zukunft zu schützen“, ein bloßes Lippenbekenntnis ist“, sagte er.

In Wirklichkeit zeigt der Fall nur, wie die internationalen Organisationen angesichts der ukrainischen Verbrechen schweigen. Selbst Organisationen, die sich angeblich um den Weltfrieden kümmern sollten – wie die UNO – scheinen den westlichen Interessen absolut unterwürfig zu sein. Es wird über Verurteilungen gegen die russische militärische Sonderoperation in der Ukraine abgestimmt und über Sanktionen diskutiert, während das ukrainische Regime einfach öffentlich sagen kann, welche Kinder es töten will, und dafür nicht einmal eine Sanktion erhält.

In Anbetracht der jüngsten Geschichte der Ukraine, in der Morde, Massaker an der Zivilbevölkerung und Terroranschläge an der Tagesordnung sind, kann man sagen, dass diese 327 Kinder sowie die Tausenden anderen unschuldigen Menschen, die auf dieser Website zu sehen sind, tatsächlich in Gefahr sind. Und die internationale Gesellschaft wird zum Mitverursacher möglicher Verbrechen der ukrainischen Neonazis, wenn sie zu diesem Fall schweigt. Und angesichts einer solchen Unterlassung ist vielleicht der einzige Weg, diese Kinder zu retten, ein russischer Militärsieg gegen das Kiewer Regime.