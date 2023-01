Jeff Zients, der für 2021 einen „Winter der Krankheit und des Todes für die Ungeimpften“ vorausgesagt hat, soll Stabschef im Weißen Haus werden

Die Übersterblichkeit in diesem Winter liegt bei 35 %, und unsere Behörden kümmern sich nicht darum

Erinnern Sie sich an Jeff Zients? Jeff ist der ehemalige Covid Response Coordinator des Weißen Hauses, der bekanntlich auf einen „Winter voller Krankheit und Tod für die Ungeimpften“ hoffte. Hier ist ein Video von ihm, in dem er diese Vorhersage macht:

Jeff Zients: Winter of ILLNESS AND DEATH for the unvaccinated.



Jeff trat zurück, als der Winter der Krankheit und des Todes nicht eintrat. Die neuesten Nachrichten besagen, dass Jeff als Stabschef des Weißen Hauses zurückgebracht wird.

Jeff ist mir egal, außer dass ich mich daran erinnere, wie er uns vor einem Jahr den Tod gewünscht hat. Ihn zurück ins Weiße Haus zu holen, ist eine nette Geste für die Regierung Biden.

Der Winter 2022–2023 ist ein Winter der Krankheit und des Todes

Zum Glück hat sich Jeff Zients im letzten Winter 2021-2022 geirrt. Die Zahl der Todesfälle war zwar etwas höher, aber nicht katastrophal. Dieser Winter beginnt jedoch sehr beunruhigend.

In ganz Europa (siehe oben) liegen die Sterbefälle in Woche 52, der letzten Woche, für die vollständige Daten vorliegen, um 35 % über dem Normalwert.

Die Übersterblichkeit in Deutschland liegt im Dezember 36 % über dem Durchschnitt des Jahres 2018-2019.

Das Seltsame ist, dass die Covid-Todesfälle nur einen kleinen Teil der Übersterblichkeit erklären.

Zum Beispiel gab es in Deutschland im Dezember 18.153 überzählige Sterbefälle. (DeStatis untertreibt die Überschusszahl, indem es die Jahre 2020 und 2021 mit hoher Sterblichkeit in den „Vorjahresdurchschnitt“ einbezieht.) Laut Worldometer gab es in Deutschland in denselben Monaten 3.356 Covid-Todesfälle.

Wie erklären sich die restlichen 14.797 Todesfälle? Woran starben im Dezember fast 15 Tausend Deutsche? Da es in den beiden vorangegangenen Jahren außer Covid und Covid-Impfstoffen keine nennenswerten Ereignisse gab, können wir nur diese beiden Ursachen verantwortlich machen, ob gemeinsam oder getrennt.

Möglicherweise werden die Covid-Todesfälle zu wenig gezählt.

Es kann sein, dass wir Todesfälle durch Covid-Impfstoffe sehen, die NICHT mit Covid-Infektionen zusammenhängen.

Es kann sein, dass wir durch den Impfstoff ermöglichte Reinfektionen mit Covid beobachten, die dazu führen, dass Menschen übermäßig häufig sterben. Die plötzlichen und unerklärlichen Todesfälle sind auf längere Covid-Erkrankungen zurückzuführen, die durch Immuntoleranz und die daraus resultierenden Organschäden ermöglicht werden. Solche Todesfälle werden NICHT als Covid-Todesfälle erfasst.

Meiner Meinung nach ist die letzte Erklärung die richtige. Wie es zu solchen Todesfällen kommt, können Sie in diesem Artikel am Beispiel der geimpften und geboosteten 17-jährigen Gwen Casten nachlesen, die nach einer „leichten“ Covid-Infektion, die einen Monat lang anhielt, plötzlich starb:

Was auch immer geschieht, es ist ein nationaler Notfall in allen europäischen Ländern. Die mangelnde Aufmerksamkeit der Gesundheitsbehörden ist verblüffend. In seltenen Zeitungsartikeln wie diesem heißt es: „Wir wissen nicht, warum die Menschen sterben, und es ist uns auch egal, aber wir sind sicher, dass es nicht an den Impfstoffen liegt.“ Viel Spaß mit dieser dummen Passage:

In dem Artikel wird versucht, die Leser davon zu überzeugen, dass wir nur die unmittelbaren, offiziell anerkannten Todesfälle betrachten sollten, die sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung ereignen (und absichtlich zu niedrig gezählt wurden).

Allerdings wurde selbst in der Pfizer-Studie eine Übersterblichkeit von 23 % festgestellt, wobei 21 Personen in der Impfstoffgruppe und nur 17 in der Placebo-Gruppe innerhalb von sechs Monaten nach der Impfung starben.

Ohne Daten auf individueller Ebene, die die Behörden nicht zur Verfügung stellen oder einsehen wollen, können wir nicht herausfinden, was vor sich geht. Wir können nur Vermutungen anstellen.

In der Zwischenzeit sterben Menschen.

Außer ein paar Leuten auf Substack und Twitter scheint sich niemand dafür zu interessieren. Das Problem ist, dass die Zahl der Todesfälle zunimmt, anstatt abzunehmen, und die übermäßige Sterblichkeit bedroht mich, Sie und unsere Angehörigen.

Zu viele Menschen sehen darin einen politischen Wettbewerb, um ihre Lieblingspartei zu beschuldigen oder zu entlasten.

Ich appelliere an alle, das Problem als Bedrohung für uns selbst und unsere Familien zu sehen, anstatt es als Schuldzuweisung zu betrachten. Wir müssen aus reinem Selbstschutz gegen die Übersterblichkeit vorgehen.

Glauben Sie, dass unsere Behörden die Todesfälle ernsthaft untersuchen werden, oder werden sie versuchen, sie unter den Teppich zu kehren?

Glauben Sie, dass Jeff Zients dem Weißen Haus helfen wird, die Situation ernsthaft zu untersuchen?

Bitte TEILEN Sie diesen Artikel. Wir müssen so viel Lärm wie möglich machen!