Jeffrey Epstein: Transhumanist und Technokrat an der Spitze der Pyramide?

Von Courtenay Turner

Nehmen Sie sich eine Tasse und lesen Sie diesen Artikel vollständig durch. Jeffrey Epsteins Rolle in der Technokratie und im Transhumanismus wurde von seiner offensichtlichen Lust auf junge Mädchen überschattet und hat zu großen Lücken in der Geschichte beider Bereiche geführt. Vielleicht wurde Epstein beseitigt, bevor die Welt herausfand, worum es bei dem Plan eigentlich ging. Lesen Sie selbst und entscheiden Sie … Patrick Wood, Herausgeber

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Geheimnisse des menschlichen „Quellcodes“ entschlüsseln, um unser Schicksal neu zu schreiben – und damit Mangel, Konkurrenz und sogar den Tod selbst überwinden. Klingt wie eine Science-Fiction-Utopie, oder? Aber was, wenn diese Vision ein Trojanisches Pferd für die Kontrolle durch eine Elite ist, finanziert von Jeffrey Epstein und verstärkt durch die Titanen des Silicon Valley? Tauchen Sie ein in die dunklen Ursprünge von Game-B, einer Bewegung, die kollektiven Wohlstand verspricht, aber möglicherweise einen dystopischen Albtraum aus Gentechnik, KI-Herrschern und spiritueller Eugenik hervorbringt. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie das Intellectual Dark Web, das Santa Fe Institute und Epsteins Milliarden mit einem Plan für „bewusste Evolution“ zusammenhängen, lesen Sie weiter – diese Enthüllung wird Sie umhauen.

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung: Die letzten Fragen und das verborgene Spiel

Abschnitt 1: Die Entstehungsgeschichte von Game-B: Von den Think Tanks in Santa Fe zur Neugestaltung der Zivilisation

Abschnitt 2: Der Epstein-Nexus: Finanzierung der Zukunft der menschlichen Verbesserung

Abschnitt 3: Ideologische Wurzeln und Gefahren

Abschnitt 4: Das Intellectual Dark Web als Einflussoperation?

Abschnitt 5: Gute Absichten, unbeabsichtigte Folgen: Die philosophischen Wurzeln, die zu Transhumanismus und Technokratie führen

Fazit: Game~B als technokratischer und transhumanistischer Trojaner?

Literaturverzeichnis: Quellenangaben und Links

Kurze Zusammenfassung der einzelnen Abschnitte

Einleitung: Die letzten Fragen und das verborgene Spiel

Die Einleitung bereitet die Bühne mit der „Last Questions”-Reihe der Edge Foundation aus dem Jahr 2018, hebt die Beiträge der Weinsteins hervor und stellt Game-B als Antwort auf die Mängel von Game-A vor. Die verführerischen Versprechen der Bewegung hinsichtlich einer bewussten Evolution werden angedeutet, während gleichzeitig ihre dunklen Verbindungen zu Epstein, SFI, Thiel und technokratischen Risiken, einschließlich der Verbindungen zu Pierce und Bannon, aufgedeckt werden.

Abschnitt 1: Die Entstehungsgeschichte von Game-B: Von den Thinktanks in Santa Fe zur Neugestaltung der Zivilisation

Verfolgt die Wurzeln von Game-B bei SFI (mit Finanzierung durch Epstein), dem Economic Manhattan Project von 2009 und den Versammlungen von 2013. Beschreibt wichtige Persönlichkeiten (Rutt, Hall, Weinsteins, Schmachtenberger, Landry), interne Konflikte, die Entwicklung zu einem memetischen Tag und eine Zeitleiste von 2002 bis 2025, wobei die Frage gestellt wird, ob es sich um einen Paradigmenwechsel oder eine technokratische Umbenennung handelt.

Abschnitt 2: Der Epstein-Nexus: Finanzierung der Zukunft der menschlichen Verbesserung

Untersucht Epsteins grundlegende Rolle bei der Finanzierung von Institutionen wie Edge, Harvard, MIT, SFI und transhumanistischen Gruppen (z. B. Humanity Plus). Hebt Verbindungen zu Persönlichkeiten wie Church und Goertzel (AI for Good/UN), Epsteins eugenischen Ambitionen und Verstärkern wie Thiels Unternehmungen und Brock Pierces Krypto-Überlappungen hervor, mit einer Zeitleiste der Spenden.

Abschnitt 3: Ideologische Wurzeln und Gefahren

Untersucht die Wurzeln der bewussten Evolution in Teilhard de Chardins Noosphäre und Hubbards spiritueller Eugenik und stellt Verbindungen zur genetischen Eugenik und zum Darwinismus her. Kritisiert die Risiken von Überwachung und Kontrolle durch Eliten, zieht Parallelen zu historischen Technokratien wie Technocracy Inc. und Wells‘ World Brain und warnt vor Hybris in KI-gesteuerten Systemen.

Abschnitt 4: Das Intellectual Dark Web als Einflussoperation?

Analysiert das IDW (geprägt von Eric Weinstein) als Inkubator für Game-B-Ideen, aus dem sich das IDWeb entwickelt hat. Erörtert Überschneidungen mit der Sprache von Game-B, Persönlichkeiten wie Schmachtenberger und Hall, Podcasts und Spekulationen über Verbindungen zum Geheimdienst und kritisiert dies als Konsensbildung durch Komplexität.

Abschnitt 5: Wohlwollende Absichten, unbeabsichtigte Folgen: Die philosophischen Wurzeln, die zu Transhumanismus und Technokratie führen

Anerkennung der guten Absichten der Befürworter, aber Kritik an den Wurzeln von Game-B (ontologisch, teleologisch, metaphysisch, epistemologisch), die zu Transhumanismus/Technokratie führen. Erläutert Verteidigungsargumente (z. B. Schmachtenberger zu nicht-rivalisierender Technologie), kritisiert Illusionen der Dezentralisierung und Verbindungen zu Unternehmen wie Qualia Life und CosmoErotic Humanism.

Fazit: Game-B als technokratisches und transhumanistisches Trojanisches Pferd

Fasst die Ursprünge von Game-B, seine Wurzeln in der Eugenik/Technokratie, die Verbindungen zu Epstein/Thiel und den Einfluss von IDW zusammen. Warnt vor den Risiken einer bewussten Evolution, die zu Kontrolle führt, und fordert Widerstand durch Bildung, lokale Aktionen und die Ablehnung von Verbesserungen, um die Handlungsfähigkeit des Menschen zu bewahren.

Bibliografie

Listet die im gesamten Essay zitierten Quellen auf, darunter Bücher, Artikel, Podcasts und Websites.

Einleitung: Die letzten Fragen und das verborgene Spiel

John Brockmans Edge Foundation, inspiriert vom „World Question Center“ des Konzeptkünstlers James Lee Byars aus dem Jahr 1968, entwickelte sich zu jährlichen Fragestellungen wie „The Last Question“ – ein Schleier für elitäre Netzwerke, die Wissenschaft, Kultur und versteckte transhumanistische Agenden miteinander verbinden, wie hier durch Byars‘ rätselhafte Präsenz visualisiert wird.

Im Sommer 2018, als weltweit Ängste vor dem Klimakollaps, technologischen Umbrüchen und geopolitischer Instabilität brodelten, veranstaltete die Edge Foundation – ein elitärer intellektueller Salon, gegründet vom Literaturagenten John Brockman – ihre jährliche Reihe, in der sie die ihrer Meinung nach ultimative Herausforderung der Menschheit stellte: „Was ist die letzte Frage?“ Dies war nicht nur ein weiteres Gedankenexperiment, sondern wurde als die letzte Frage formuliert, die den Weg unserer Spezies bestimmen könnte, als Aufruf an die klügsten Köpfe der Welt, sich den existenziellen Gefahren zu stellen. Unter den über 150 Mitwirkenden, darunter Psychologen, Physiker und Philosophen, stachen zwei Brüder mit Fragen hervor, die den Kern der menschlichen Evolution und Selbstbeherrschung trafen.

Bret Weinstein, Evolutionsbiologe und Podcaster, bekannt für seine kontroversen Ansichten zu Kultur und Wissenschaft, schrieb: „Können Menschen einen nicht-evolutionären Kurs einschlagen, der spieltheoretisch stabil ist?“ Sein Bruder Eric Weinstein, Mathematiker und ehemaliger Geschäftsführer von Thiel Capital, fragte: „Passiert etwas Beispielloses, wenn wir endlich unseren eigenen Quellcode kennen?“ Das waren keine müßigen Spekulationen. Sie hallten in Salons wider, die von Nobelpreisträgern und Titanen des Silicon Valley besucht wurden, und warfen Fragen auf, die implizierten, dass die Menschheit am Abgrund stand: Entschlüsseln wir unsere biologische und soziale Programmierung oder erliegen wir den chaotischen Kräften der außer Kontrolle geratenen natürlichen Auslese?

Oberflächlich betrachtet versprachen die Provokationen der Weinsteins eine verführerische Vision einer „bewussten Evolution“, in der die Menschheit ihre Urinstinkte wie Konkurrenz und Knappheit überwindet und stattdessen eine kooperative, widerstandsfähige Zukunft gestaltet. Diese Idee kristallisierte sich in Game~B heraus, einer Bewegung, die die Brüder zusammen mit Denkern wie Jordan Hall, Jim Rutt, Daniel Schmachtenberger und Forest Landry gründeten und populär machten. Game-B positioniert sich als Gegenmittel zu „Game-A”, unserem aktuellen Nullsummen-Betriebssystem: dem gnadenlosen Kapitalismus, der Ausbeutung der Umwelt und den Machtungleichgewichten, die uns in den Untergang treiben. Stattdessen sieht Game-B eine „Omni-Win“-Dynamik vor – skalierbare, antifragile Systeme, die auf kollektiver Intelligenz, fortschrittlichen Technologien wie KI und Blockchain sowie Psychotechnologien für eine verbesserte Sinnfindung basieren.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der dezentrale autonome Organisationen (DAOs) korrupte Regierungen ersetzen, in der Algorithmen aus unzähligen Bürgerbeiträgen „optimale“ Entscheidungen herausfiltern und in der evolutionäre Fallen wie Wettrüsten durch spieltheoretisch stabile Anreize verhindert werden. Es ist ein protopischer Traum – keine Utopie, sondern eine stetige Verbesserung in Richtung Nachhaltigkeit und Blüte. Wie Schmachtenberger oft sagt: „Wenn die Technologie uns so etwas wie die Macht der Götter gibt, müssen wir so etwas wie die Liebe und Weisheit der Götter haben, um sie richtig einsetzen zu können.” Hall fordert in Anlehnung an alte Mythen eine „prometheische” Innovation, die den Göttern alter Paradigmen das Feuer stiehlt, um neue zu schmieden. Rutt, der sich auf seine Wurzeln am Santa Fe Institute stützt, sieht in den sozialen Medien eine Entwicklung hin zu „führenden Plattformen zur Sinnstiftung“ für die Menschheit.

Derzeit ist Game-B noch eher konzeptionell als konkret, ein „loses Netzwerk von Einzelpersonen und Gruppen“ laut der P2P Foundation Wiki, das Experimente in „Proto-B“-Gemeinschaften inspiriert und Vergleiche mit Jacque Frescos Venus-Projekt – einer Vision einer ressourcenbasierten Wirtschaft – hervorruft. In Online-Foren wird lebhaft über den Übergang aus dem „Metakrisenzustand” diskutiert, während der Twitter-Account @GameBMovement X Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit fördert. Eine geplante Videoserie über Game-B-Projekte deutet auf eine wachsende Dynamik hin, doch der Reiz der Bewegung liegt in ihrer Mehrdeutigkeit: Es handelt sich nicht um eine starre Ideologie, sondern um einen „memetischen Tag”, der Visionen für eine nicht-rivalisierende Zivilisation zusammenführt.

Wenn man die Schichten abträgt, um die Auswirkungen der Verbindungen, die intellektuellen und spirituellen Grundlagen zu untersuchen, kommt eine dunklere Seite zum Vorschein. Die Edge Foundation, wo diese „letzten Fragen” diskutiert wurden, war keine neutrale Agora. Von 2001 bis 2015 erhielt sie mindestens 638.000 Dollar von Jeffrey Epstein, dem verurteilten Sexualstraftäter und Finanzier, dessen Einflussnetzwerk Wissenschaftler, Milliardäre und Politiker umfasste. Epstein war nicht nur ein Spender, er war oft der einzige Geldgeber und nahm an exklusiven „Milliardärs-Dinners“ teil, um Beziehungen zu Stephen Hawking, Marvin Minsky und George Church zu pflegen – Pionieren der KI, Genetik und Transhumanismus. Seine Finanzmittel flossen auch in das Programm für Evolutionsdynamik der Harvard University (6,5 Millionen Dollar), das Media Lab des MIT (525.000 Dollar nach seiner Verurteilung) und transhumanistische Organisationen wie Humanity Plus (100.000 Dollar + 20.000 Dollar + 100.000 Dollar), während er gleichzeitig eugenische Fantasien hegte, die Menschheit über eine „Baby-Ranch“ in New Mexico mit seiner DNA zu „impfen“.

Jeffrey Epsteins Finanzierung ermöglichte die Einrichtung des Programms für Evolutionsdynamik an der Harvard University. (Screenshot:http://www.ped.fas.harvard.edu/people/friends/Jeffrey_Epstein.html)

Epsteins Imperium kreuzte die Ursprünge von Game-B am Santa Fe Institute (SFI), wo er 275.000 Dollar spendete und wo Rutt den Vorstandsvorsitz innehatte (2009–2012), während Hall als Treuhänder fungierte (2007–2011). Die Komplexitätswissenschaft des SFI – die Modellierung emergenter Systeme und evolutionärer Dynamiken – bildet das intellektuelle Rückgrat von Game-B. Noch provokanter ist, dass Epstein 40 Millionen Dollar in Valar Ventures investierte, eine Firma, die von Peter Thiel mitbegründet wurde, dem PayPal-Milliardär und transhumanistischen Mäzen, der über Start-ups wie Orchid, die sich mit Embryonenauswahl beschäftigen, Langlebigkeitsforschung und „liberale Eugenik“ finanziert. Bis Juni 2025 ist dieser Anteil auf 170 Millionen Dollar angestiegen, der größte Vermögenswert in Epsteins Nachlass – Gewinne, die den Opfern laut Berichten möglicherweise nie zugutekommen werden. Peter Thiels Umfeld dient als mächtiger Verstärker für diese technokratischen Visionen und leitet Epsteins Investitionen in transhumanistische Bereiche wie Anti-Aging-Forschung (über SENS), KI-Entwicklung (über das Singularity Institute) und Kryonik (Alcor). Thiels jüngste Unterstützung der Enhanced Games, einer „Doping-Olympiade” für übermenschliche Leistungen, spiegelt ebenfalls das Streben der Bewegung nach der Überwindung menschlicher Grenzen wider und könnte unter dem Deckmantel der Innovation die Kontrolle der Elite festigen. Eric Weinstein arbeitete während seiner Zeit bei Thiel Capital (2013–2022) unter dem Dach von Valar, was Fragen nach indirekten Verbindungen aufwirft – obwohl Weinstein Epstein öffentlich als „Konstrukteur” bezeichnet hat, wahrscheinlich ein Geheimdienstmitarbeiter, der die Wissenschaft lenkt.

Brock Pierce, ein Pionier der Kryptowährung und Mitbegründer von Tether und Block.one, steht durch seine Teilnahme an Epsteins „Mindshift“-Konferenz 2011 auf Little St. James Island, wo er neben Wissenschaftlern und Nobelpreisträgern über Blockchain-Technologie sprach, in Verbindung mit Jeffrey Epsteins Netzwerk, obwohl dieser kurz zuvor wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt worden war. Pierce soll Epstein auch bei Investitionen in Kryptowährungen beraten haben, was sich mit der aufstrebenden Kryptoökonomie überschneidet, die Epstein durch Unternehmungen wie seine DNA-Datenmining-Firma Southern Trust finanzierte. Pierce drückte später sein Bedauern über diese Verbindung aus, behauptete, nichts von Epsteins vollständiger Rolle als Sponsor gewusst zu haben, und erklärte, er hätte sich nicht daran beteiligt, wenn er Epsteins Vergangenheit gekannt hätte. Diese Verbindung zu Epstein erstreckt sich auch auf Pierces Zusammenarbeit mit Steve Bannon, den Pierce Mitte der 2000er Jahre in seinem Unternehmen Internet Gaming Entertainment (mit Schwerpunkt auf virtuellem Goldfarmen in World of Warcraft) beschäftigte und der ihn schließlich als CEO ablöste. Bannon unterstützte später Pierces unabhängige Kandidatur für den US-Senat 2022 und war zusammen mit ihm an Krypto-Projekten beteiligt. Pierces unabhängige politische Ambitionen, darunter seine Präsidentschaftskandidatur 2020, stehen im Einklang mit breiteren Bewegungen wie United Independents, die dezentrale Regierungsführung und systemische Reformen betonen und ideologische Überschneidungen mit den anti-rivalisierenden Visionen von Game-B durch Persönlichkeiten wie Christopher Life aufweisen, obwohl Pierce sich direkt auf kryptogetriebenen zivilgesellschaftlichen Aktivismus konzentriert.

Jüngste Diskussionen verstärken den Verdacht: Podcasts, Artikel und Beiträge in sozialen Medien bringen Epstein mit Honigfallen des Mossad, CIA-Repliken und Erpressungsnetzwerken der Elite in Verbindung, mit vagen Hinweisen auf „Spieldesigner“ in Flugprotokollen. Während direkte Beweise für eine Verbindung zwischen Game-B und Epstein schwer zu finden sind, deuten die Überschneidungen auf eine technokratische Agenda hin: Mit evolutionärer Rhetorik wird die Kontrolle der Elite gerechtfertigt, wobei das „Entschlüsseln von Quellcode“ eine gottgleiche Neuprogrammierung der Gesellschaft und Biologie ermöglicht.

Wir werden untersuchen, wie Game-B historische Technokratien widerspiegelt – von Technocracy Inc. aus dem Jahr 1937, die „Social Engineering“ ohne Politiker befürwortete, bis hin zu Pierre Teilhard de Chardins „Noosphäre“, einem planetarischen Geist, der Menschen zu einer technologievermittelten Superintelligenz verschmilzt. Es stützt sich auf Barbara Marx Hubbards „spirituelle Eugenik“, bei der „unentwickelte“ Elemente für den planetarischen Fortschritt aussortiert werden, und H.G. Wells‘ „World Brain“, ein von Experten kuratiertes Wissensarchiv. Im Jahr 2025, inmitten eines KI-Booms und Vertrauensdefiziten, droht das Versprechen von Game-B, die Macht in den Händen der Code-Meister zu festigen – den Designern von Algorithmen, die uns als Daten verarbeiten und nicht als souveräne Akteure.

Was, wenn „bewusste Evolution” keine Befreiung ist, sondern ein Entwurf für Kontrolle? Indem wir diese Fäden aufgreifen – Epsteins Finanzierung als Inkubator, SFI als Geburtsstätte, Thiels Umfeld als Verstärker – zeigen wir, dass Game-B keine Flucht aus Game-A ist, sondern dessen raffinierte Weiterentwicklung: eine potenzielle technokratische, transhumanistische Machtübernahme, getarnt als Erlösung.

Abschnitt 1: Die Entstehungsgeschichte von Game-B: Von den Thinktanks in Santa Fe zur Neugestaltung der Zivilisation

Die Keime für Game-B wurden nicht in einer revolutionären Revolte oder einer viralen Social-Media-Kampagne gesät, sondern in der exklusiven Atmosphäre von Elite-Thinktanks und privaten Zusammenkünften von Systemtheoretikern, Tech-Unternehmern und Evolutionsbiologen. Im Kern entstand Game-B als Antwort auf das, was seine Befürworter als fatale Mängel von „Game-A“ betrachteten – dem vorherrschenden gesellschaftlichen Paradigma, das durch Wettbewerb, Kurzfristigkeit und destruktive externe Effekte wie ökologischen Kollaps und soziale Ungleichheit gekennzeichnet ist. Stattdessen versprach Game-B ein „neues Betriebssystem“ für die Zivilisation: eines, das auf Zusammenarbeit, langfristiger Verantwortung und technologisch verbesserter kollektiver Intelligenz basiert. Um seinen Werdegang zu verstehen, müssen wir seine Ursprünge bis zum Santa Fe Institute (SFI) zurückverfolgen, einem in New Mexico ansässigen Forschungszentrum, das für seine Komplexitätsforschung bekannt ist und in dem sich die ersten Schlüsselfiguren begegneten, sowie zu früheren Initiativen nach 2008 unter der Leitung von Eric Weinstein, die die konzeptionellen Grundlagen legten.

Das 1984 gegründete SFI ist seit langem ein Knotenpunkt für die interdisziplinäre Erforschung emergenter Systeme – also der Frage, wie einfache Regeln komplexe Verhaltensweisen hervorbringen, von Ameisenkolonien bis hin zu Finanzmärkten. Hier knüpften Jim Rutt und Jordan Hall (ehemals Robert Jordan Greenhall) Kontakte, aus denen Game-B hervorgehen sollte. Rutt, ein ehemaliger Technologie-Manager, der sein Vermögen mit Netzwerkdiensten und Risikokapital aufgebaut hatte, kam von 2002 bis 2004 als Researcher in Residence zum SFI und konzentrierte sich auf die Anwendung von Komplexitätsprinzipien auf Finanzmärkte, soziale Organisationen und evolutionäre künstliche Intelligenz. Später stieg er zum Vorstandsvorsitzenden auf (2009 bis 2012) und ist seit 2025 Distinguished Fellow und emeritiertes Vorstandsmitglied. Hall, ein Technologie-Innovator mit Wurzeln in den Bereichen digitale Medien und KI, war von etwa 2007 bis 2011 Mitglied des Kuratoriums von SFI. Seine Interessen deckten sich weitgehend mit denen des Instituts: die Koevolution von Technologie und menschlicher Zivilisation, einschließlich komplexer adaptiver Systeme und vernetzter Governance.

Ihre gemeinsame Zeit bei SFI fiel in eine Phase, in der das Institut 275.000 US-Dollar von Jeffrey Epstein erhielt, darunter eine Spende in Höhe von 25.000 US-Dollar im Jahr 2010, wie AP News, KRQE und die Virgin Islands Daily News berichteten. Epsteins Engagement am SFI ging auf seine Freundschaft mit dem Physiker Murray Gell-Mann zurück, einem Mitbegründer und Co-Vorsitzenden des Wissenschaftsbeirats, der Epsteins Unterstützung in seinem 1994 erschienenen Buch „The Quark and the Jaguar“ würdigte. Dieser Finanzierungskontext unterstreicht, wie die intellektuellen Grundlagen von Game-B in einem Umfeld gefördert wurden, das von umstrittenen Förderern geprägt war und in dem sich Spitzenforschung mit elitären Netzwerken verband.

Die intellektuellen Vorläufer von Game-B lassen sich sogar noch weiter zurückverfolgen, bis in die Zeit nach der Finanzkrise von 2008, als der Mathematiker und Ökonom Eric Weinstein 2009 die Konferenz „Economic Manhattan Project” am Perimeter Institute organisierte. Diese Initiative hatte zum Ziel, Wissenschaftler und Denker zusammenzubringen, um die Wirtschaftstheorie als Wissenschaft zu überdenken und systemische Versäumnisse durch eine interdisziplinäre Initiative im Stil des „Manhattan-Projekts“ anzugehen, um neue Modelle für Stabilität und Wachstum zu entwickeln. Eric Weinstein, der in Game-B-Kreisen aufgrund seines philosophischen Einflusses oft als „Rabbi“ der Bewegung bezeichnet wird, stellte diese Diskussionen in den Kontext sich entwickelnder menschlicher Systeme und spieltheoretischer Prinzipien. Sein Bruder Bret Weinstein, ein Evolutionsbiologe, war an diesen frühen Gesprächen beteiligt und trug Erkenntnisse darüber bei, wie sich Systeme unvorhersehbar entwickeln, und betonte die Notwendigkeit von Entwürfen, die emergente Verhaltensweisen berücksichtigen, um unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden. Diese nach 2008 unternommenen Erkundungen, die in einführenden Übersichten wie dem Text „On Game B“ dokumentiert sind, dienten als historische Brücke zu späteren Game-B-Formationen, wobei sich die Ideen von einer Neugestaltung der Wirtschaft zu umfassenderen zivilisatorischen Alternativen entwickelten.

„On Game B“ PDF, https://www.scribd.com/document/442863434/On-Game-B-pdf

Die formale Entstehung von Game-B geht auf das Jahr 2013 zurück, als Rutt, motiviert durch gesellschaftliche Herausforderungen wie wirtschaftliche Ungleichheit und Umweltzerstörung, eine vielfältige Gruppe von Denkern zusammenbrachte. Wie Rutt in einem YouTube-Interview aus dem Jahr 2020 berichtete: „2013 brachte Jim Rutt eine Gruppe von Denkern aus verschiedenen Bereichen zusammen, um wichtige gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, was zur Entstehung von ‚Game B‘ führte.“ Die ersten Diskussionen zielten auf die Gründung einer politischen Partei namens „Emancipation Party“ ab, entwickelten sich jedoch zu einem breiteren konzeptionellen Rahmen für ein nachhaltiges soziales Betriebssystem. An einem entscheidenden persönlichen Treffen in Staunton, Virginia, nahm auch Hall teil, der Ideen für eine nicht-hierarchische, netzwerkzentrierte soziale Bewegung mit einer schrittweisen „Einfahrt“ für die Teilnehmer vorstellte – Ideen, die zum mentalen Modell für Game-B wurden. Thor Müller, Autor von „Get Lucky: How to Put Planned Serendipity to Work for You and Your Business“, schlug Berichten zufolge vor, den Namen „Game B“ während dieser Gespräche aus Gründen der Markenbildung beizubehalten.

Bret Weinstein wurde aufgrund seiner Expertise in Evolutionsbiologie rekrutiert. Wie Bret in einem Video aus dem Jahr 2020 erklärte: „Ich wurde hinzugezogen, weil es als evolutionär angesehen wurde … wir haben die Tendenz, Probleme zu lösen … das Problem ist, dass wir, wenn wir diese Dinge aufbauen … uns nicht bewusst sind, dass wir eine Einheit schaffen, die sich weiterentwickeln wird … wir haben das immer wieder getan … wir haben ein System geschaffen, das sich dann zu etwas entwickelt hat, das wir nicht geplant hatten.” Sein Bruder Eric, der einen Hintergrund in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften hat, fügte mit seiner Edge-Frage, die darauf anspielte, menschliche Systeme als programmierbaren „Quellcode“ zu betrachten, eine Ebene spieltheoretischer Strenge hinzu. Daniel Schmachtenberger, ein Systemdenker, der sich auf existenzielle Risiken konzentriert, schloss sich als wichtige Stimme an und betonte angesichts der Globalisierung und der exponentiellen Technologie die „Förderung der kollektiven Intelligenz und Kapazität“. Forrest Landry, Philosoph, Meistertischler und Systemarchitekt mit Fachkenntnissen im Bereich groß angelegter Softwareentwicklung, entwickelte sich zu einem metaphysischen Wegweiser für die Bewegung. Ausgehend von seiner Arbeit an „—einem Rahmenkonzept, das effektive Entscheidungsfindung, relationale Integrität und die gegenseitige Abhängigkeit des Seins betont—lieferte er Werkzeuge für die Bewältigung komplexer Situationen in kleinen Gruppen und beeinflusste die Proto-B-Experimente und die philosophischen Grundlagen antifragiler, skalierbarer Gemeinschaften. (Es gibt noch viele weitere Namen im Game~B-Ökosystem, aber aus Gründen der Übersichtlichkeit werden wir sie hier nicht alle aufführen. Die meisten davon behandle ich ausführlich in meiner Präsentation zu Game~B.)

Die Online-Diskussionen der Gruppe explodierten und generierten rund 100.000 Beiträge auf Basecamp, aber die persönliche Initiative löste sich nach etwa einem Jahr aufgrund interner Konflikte auf. Jim Rutt erklärte, dass es eine eher spirituelle Fraktion gab, „Woo-Woo“, die einer eher wissenschaftlich orientierten Gruppe gegenüberstand. Im Manifest Nirvana Whitepaper heißt es: „2014 spaltete sich die Stanton-Gruppe in zwei Lager: diejenigen, die davon überzeugt waren, dass echte Veränderungen mit institutionellen Reformen beginnen müssen, und diejenigen, die glaubten, dass persönliche und spirituelle Transformation eine Voraussetzung für sozialen Wandel sind – und somit die primären Grundlagen, auf denen ein wirklich neues Spiel B aufgebaut werden muss. Einige der wesentlichen Zukunftsvorstellungen der letzteren Gruppe für die Menschheit klingen ähnlich wie die ursprüngliche Vision einer kollektiven evolutionären Entstehung, die wir bei Manifest Nirvana ebenfalls vertreten, und sind es wert, weiter untersucht zu werden. Dies gilt insbesondere für die Vorstellungen inspirierender Denker wie Jamie Wheal, einem der weltweit führenden Experten für Spitzenleistung und Führung, Jordan Hall, einem Techno-Zauberer, der zum Philosophen wurde, und Daniel Schmachtenberger, einem Sozialphilosophen und Futuristen.”

Die Dialoge zwischen den wichtigsten Akteuren (z. B. Rutt, Hall, den Weinsteins und Daniel Schmachtenberger) wurden aufgrund ihrer sich überschneidenden Netzwerke in den Bereichen Komplexitätswissenschaft und Technologie wahrscheinlich fortgesetzt, aber sie wurden zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht oder als Game-B-Aktivitäten dargestellt. Im Dezember 2017 diskutierte Bret Weinstein Game-B im Podcast „Joe Rogan Experience“, was die erste nennenswerte öffentliche Präsenz des Konzepts seit 2013 darstellte. Dies war eine Soloaktion, um das Interesse wiederzubeleben, wobei er sich auf evolutionär-biologische Aspekte aus den ursprünglichen Vorträgen stützte. Im Jahr 2018 startete Daniel Schmachtenberger das Emergence Project (ein Think Tank, der sich mit Designkriterien für allumfassende Systeme befasst und von der Integralen Theorie inspiriert ist, aus dem später das Consilience Project hervorging, in dem Jordan Hall die Rolle des „Strategic Intelligence“ innehat). Dies war eine direkte Erweiterung des Game-B-Denkens, an der ein kleiner Kreis in fortlaufenden Diskussionen beteiligt war, aber es handelte sich um eine unabhängige Initiative. Game-B bestand informell weiter und gewann um 2019 mit dem Hashtag #GameB in den sozialen Medien an Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt hatte es sich zu dem entwickelt, was das Game-B-Wiki als „ein memetischer Tag, der eine Vielzahl von Visionen, Projekten und Experimenten zusammenfasst, die potenzielle zukünftige Zivilisationsformen modellieren” beschreibt. Das Ziel von Game B ist eine antifragile, skalierbare und zunehmend omni-win-win-Zivilisation. Das Wiki, das zuletzt im März 2024 wesentlich aktualisiert wurde, unterscheidet Game-B von „rivalisierenden Game A“ und stützt sich dabei auf die evolutionäre Spieltheorie, Komplexitätswissenschaft und Systemdenken.

Befürworter wie Schmachtenberger beschreiben es als einen Wandel von „konkurrierenden, endlichen Spielen“ zu „unendlichen Spielen“, bei denen das Ziel das fortwährende Spielen zum gegenseitigen Nutzen ist. Hall warnte in frühen Formulierungen, dass „Spiel B aus dem guten Grund notorisch schwer zu denken und zu diskutieren ist, dass man, wenn man dazu die konzeptuellen Strukturen aus Spiel A verwendet, sehr wohl den Brunnen vergiften könnte“. Andere Stimmen, wie Zak Stein, Tyson Yunkaporta und Nora Bateson, bereicherten die Debatte mit Ideen aus den Bereichen Bildung, indigenes Wissen und Ökologie.

Bis 2020 verbreiteten Podcasts und Videos die Botschaft. In einer Folge von Future Thinkers diskutierte Rutt „Proto-B“-Gemeinschaften – experimentelle Gruppen, die die Prinzipien von Game B in der Praxis anwenden – und Schritte zur Übernahme einer Game-B-Denkweise. In einem Vortrag an der Singularity University im Jahr 2022 untersuchte Rutt seine Ansichten zur Gestaltung einer besseren Gesellschaft durch Game B und ging dabei auch auf Online-Communities und soziale Medien ein.

Obwohl es in der Game-B-Community eine große Vielfalt an Ideen gibt, sind viele davon spirituelle und philosophische Anhänger des Neoplatonismus, von Barbara Marx Hubbard und Pierre Teilhard de Chardin. Die Entwicklung der Bewegung nahm 2024 mit Jordan Halls öffentlicher Konversion zum Christentum, die er in die Game-B-Rahmenkonzepte integrierte, eine scheinbar traditionellere religiöse Wendung. In einem Podcast mit Jim Rutt (Episode 223) im Februar 2024 diskutierte Hall über „Städte, Civiums und das Christwerden” und untersuchte, wie Wertehierarchien und kulturelle Werkzeuge mit den antifragilen Bestrebungen von Game-B in Einklang gebracht werden können. In einem Video mit dem Titel „Trans-Paradigmatic Christianity” (Transparadigmatisches Christentum) vom März 2024 stellte er das Christentum als eine Weltanschauung vor, die Innovation und Tradition miteinander verbindet. Diese Wende setzte sich 2025 fort, als er in einem Video mit dem Titel „Jordan Hall | Game B Christianity” (Jordan Hall | Game B Christentum) gemeinsam mit den Moderatoren über die Verschmelzung von Game-B-Konzepten mit christlicher Theologie diskutierte. In seinem Vortrag „The Rise of Network States and Smart Cities | Jordan Hall | Startups Societies Conference at Vitalia” wendet er christliche Konzepte auf den Aufbau von Netzwerkstaaten an. Die Verschmelzung christlicher Ideen mit den Kernprinzipien und Visionen von Game~B mag für diejenigen, die mit beiden vertraut sind, etwas erzwungen wirken, als würde man einen quadratischen Pflock in ein rundes Loch pressen.

Im Jahr 2025 zeigt Game-B Anzeichen einer leichten Wiederbelebung.

Zeitleiste der Entwicklung von Game-B:

2002–2004: Jim Rutt tritt als Researcher in Residence bei SFI ein und konzentriert sich auf Komplexitätsanwendungen.

Jim Rutt tritt als Researcher in Residence bei SFI ein und konzentriert sich auf Komplexitätsanwendungen. 2007–2011: Jordan Hall ist Mitglied des SFI-Vorstands; zeitgleich mit Rutt als Vorsitzender (2009–2012).

Jordan Hall ist Mitglied des SFI-Vorstands; zeitgleich mit Rutt als Vorsitzender (2009–2012). 2009: Eric Weinstein organisiert in Zusammenarbeit mit der Edge Foundation die Konferenz „Economic Manhattan Project” am Perimeter Institute, an der Bret Weinstein teilnimmt, Jordan Hall vorgestellt wird und erste Grundlagen für ein Umdenken hinsichtlich systemischer Fehler gelegt werden, die Game-B beeinflusst haben.

Eric Weinstein organisiert in Zusammenarbeit mit der Edge Foundation die Konferenz „Economic Manhattan Project” am Perimeter Institute, an der Bret Weinstein teilnimmt, Jordan Hall vorgestellt wird und erste Grundlagen für ein Umdenken hinsichtlich systemischer Fehler gelegt werden, die Game-B beeinflusst haben. 2013: Rutt beruft eine Gruppe ein; Treffen in Staunton, Virginia; Hall präsentiert Kernideen; Bret Weinstein stößt hinzu und bringt eine evolutionäre Perspektive ein. Ursprüngliches Ziel: Emanzipationspartei. ~100.000 Basecamp-Beiträge; Projekt wird nach ~1 Jahr aufgelöst.

Rutt beruft eine Gruppe ein; Treffen in Staunton, Virginia; Hall präsentiert Kernideen; Bret Weinstein stößt hinzu und bringt eine evolutionäre Perspektive ein. Ursprüngliches Ziel: Emanzipationspartei. ~100.000 Basecamp-Beiträge; Projekt wird nach ~1 Jahr aufgelöst. 2019: Der Hashtag #GameB gewinnt in den sozialen Medien an Bedeutung; Game-B-Wiki wird gestartet und definiert ihn als „memetischen Tag” für eine Omni-Win-Zivilisation.

Der Hashtag #GameB gewinnt in den sozialen Medien an Bedeutung; Game-B-Wiki wird gestartet und definiert ihn als „memetischen Tag” für eine Omni-Win-Zivilisation. 2020: Podcasts/Videos verbreiten sich; Rutt diskutiert in „Future Thinkers” Proto-B-Gemeinschaften.

Podcasts/Videos verbreiten sich; Rutt diskutiert in „Future Thinkers” Proto-B-Gemeinschaften. 2024: Jordan Hall konvertiert zum Christentum; integriert Game-B in Podcasts (z. B. EP 223 mit Rutt über „Civiums”); Video „Trans-Paradigmatic Christianity”.

Jordan Hall konvertiert zum Christentum; integriert Game-B in Podcasts (z. B. EP 223 mit Rutt über „Civiums”); Video „Trans-Paradigmatic Christianity”. 2025: Im Januar wird in einem Facebook-Post eine neue Videoserie angekündigt; @GameBMovement X ist im März aktiv.

Dieser Zeitstrahl zeigt den Wandel von Game-B von seinen ambitionierten politischen Anfängen zu einem eher philosophisch und spirituell geprägten Netzwerk. Seine Wurzeln im SFI und seine elitäre Zusammensetzung werfen jedoch Fragen auf: Handelt es sich um einen echten Paradigmenwechsel oder um eine technokratische Umbenennung? Bei näherer Betrachtung deuten diese Verbindungen zu den von Epstein finanzierten Ökosystemen und transhumanistischen Ideologien eher auf Letzteres hin.

Abschnitt 2: Der Epstein-Nexus: Finanzierung der Zukunft der menschlichen Verbesserung

Little St. James: Epsteins Zentrum für Wissenschaftsphilanthropie und mutmaßliche Ambitionen

Jeffrey Epsteins Rolle im Ökosystem rund um Game-B war nicht die eines peripheren Spenders oder gelegentlichen Enthusiasten; sie war grundlegend und tief mit den intellektuellen und finanziellen Wurzeln der Bewegung verflochten. Als verurteilter Sexualstraftäter, der sich als „Wissenschaftsphilanthrop“ positionierte, flossen Millionen von Epstein in Institutionen und Personen, die den Transhumanismus vorantrieben – das philosophische und technologische Streben nach der Überwindung der biologischen Grenzen des Menschen durch Gentechnik, KI, Langlebigkeitsforschung und kollektive Intelligenzsysteme. Darüber hinaus wirft sein Engagement im Bereich der Kryptowährungen, sowohl in Bezug auf persönliche Investitionen als auch auf technologische Forschung und Innovation, Fragen hinsichtlich technokratischer Visionen auf. Laut der Beschreibung der Jeffrey Epstein VI Foundation, die im Jahr 2000 gegründet wurde, war es Epsteins Ziel, „weltweit Spitzenforschung zu finanzieren und zu unterstützen“. Er stellte sich selbst als „einen der größten Förderer einzelner Wissenschaftler, darunter der theoretische Physiker Stephen Hawking, Marvin Minsky, Seth Lloyd und die Nobelpreisträger Gerard ‚t Hooft, David Gross und Frank Wilczek“ dar. In jüngerer Zeit unterstützte seine Stiftung Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, wie beispielsweise die OpenCog Foundation in Hongkong und Joscha Bachs Micropsi-Projekt in Berlin, das sich auf die Erstellung virtueller kognitiver Modelle des menschlichen Geistes konzentrierte. Epstein war auch aktiv am Program for Evolutionary Dynamics, dem Santa Fe Institute, der Theoretical Biology Initiative am Institute for Advanced Study, dem Quantum Gravity Program an der University of Pennsylvania und dem Mind, Brain and Behavior Committee der Harvard University beteiligt. Er war ehemaliges Mitglied der Trilateralen Kommission, des Council on Foreign Relations, der New York Academy of Science und Vorstandsmitglied der Rockefeller University.

Dieses Finanzierungsnetzwerk unterstützte nicht nur abstrakte Ideen, sondern schuf auch Netzwerke, die Ideologien verstärkten, die für Game-B von zentraler Bedeutung sind, wie die Entschlüsselung des „Quellcodes” der Menschheit (Eric Weinsteins Edge-Frage), das verwandte Thema von Jordan Halls Blog Deep Code und die Konstruktion „nicht-evolutionärer” sozialer Strukturen (Bret’s Frage). Durch die Untersuchung von Epsteins Beiträgen – Millionenbeträge für wissenschaftliche Zwecke, soweit bekannt – decken wir auf, wie sein Einfluss dazu beitrug, eine technokratische Vision zu entwickeln, in der Eliten, ausgestattet mit fortschrittlichen Werkzeugen, die menschliche Evolution lenken könnten.

Edge Foundation „Billionaires’ Dinner“: Hier knüpften Wissenschaftsphilanthropen wie Epstein Kontakte zu Futuristen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Edge.org)

Im Zentrum dieses Netzwerks stand die Edge Foundation, die Epstein als wichtigster Zugang zur intellektuellen Elite diente. Edge.org wurde 1988 von John Brockman gegründet und fungierte als intellektueller Salon, in dem jährlich Fragen gestellt, Konferenzen abgehalten und exklusive Veranstaltungen wie das „Billionaires‘ Dinner“ organisiert wurden. Diese Zusammenkünfte brachten Wissenschaftler, Philosophen und Unternehmer zusammen und förderten Diskussionen über die „dritte Kultur“, in der Systemdenker und Technologen die traditionellen Geisteswissenschaften als kulturelle Autoritäten ablösten. Von 2001 bis 2015 spendeten Epsteins Stiftungen mindestens 638.000 Dollar an Edge, oft als einziger oder größter Geldgeber, wie aus Unterlagen der Steuerbehörde IRS und Brockmans eigenen Angaben nach dem Skandal hervorgeht. Das war keine passive Philanthropie: Epstein nahm an Veranstaltungen teil, sponserte Abendessen und nutzte die Plattform, um Beziehungen zu Persönlichkeiten wie Stephen Hawking, Marvin Minsky (KI-Pionier) und Murray Gell-Mann (Mitbegründer des SFI) aufzubauen, den er monatlich in New Mexico besuchte, um über Teilchenphysik zu diskutieren.

Die „Last Question”-Reihe von Edge aus dem Jahr 2018, in der die Weinsteins ihre Fragen stellten, veranschaulicht, wie transhumanistische Ideen dort entstanden sind. Erics Frage zum „Quellcode” rief die Idee hervor, die menschliche Kognition und Biologie als Software zu entschlüsseln, um Verbesserungen wie Langlebigkeit oder postbiologische Existenz zu ermöglichen. Wie Weinstein in einem Gespräch mit Lex Fridman ausführte: „Und in einem anderen Fall sind wir die Simulierten, und wenn man diese kauft und zusammenfügt, sind wir die AGI, und unabhängig davon, ob wir Simulatoren haben oder nicht, versuchen wir vielleicht, aufzuwachen, indem wir unseren eigenen Quellcode lernen, sodass dies unser Skynet-Moment sein könnte …” Dieser Rahmen verbindet nicht nur die Simulationstheorie mit dem Selbstbewusstsein der AGI, sondern unterstreicht auch die existenziellen Risiken – dass die Menschheit durch Selbstentschlüsselung möglicherweise ihre eigene Obsoleszenz auslöst. Bret befindet sich auf einem „spieltheoretisch stabilen“ nicht-evolutionären Weg, der mit der Neugestaltung der Gesellschaft jenseits der darwinistischen Nullsummenfallen im Einklang steht – ein Kernpunkt der Diagnose von Game-B zum Scheitern von Game-A. Diese Themen waren für Edge nicht neu; die jährlichen Fragen drehten sich oft um KI-Konvergenz, das „globale Gehirn“ und menschliche Upgrades, wobei Persönlichkeiten wie Ray Kurzweil (Singularitätsbefürworter) und Nick Bostrom (Philosoph der existenziellen Risiken) im Vordergrund standen. Epsteins Finanzierung ermöglichte diesen Diskurs, der seine eigenen Obsessionen widerspiegelte: Er träumte angeblich davon, die Menschheit mit seiner DNA zu „impfen”, indem er Frauen auf seiner Zorro Ranch in New Mexico schwängerte, inspiriert von eugenischen Spermabanken wie dem Repository for Germinal Choice.

Über Edge hinaus erstreckte sich Epsteins Großzügigkeit auch auf bedeutende akademische Einrichtungen, was zu Skandalen führte, die bis ins Jahr 2025 nachwirken. Der Löwenanteil ging an die Harvard University: mindestens 8,9 Millionen Dollar zwischen 1998 und 2007, wie eine interne Überprüfung aus dem Jahr 2019 bestätigte, die in einem Artikel der Crimson vom Juli 2025 über die anhaltenden Verbindungen zu Epstein erneut bestätigt wurde. Im Mittelpunkt stand eine Spende in Höhe von 6,5 Millionen Dollar im Jahr 2003 zur Einrichtung des Program for Evolutionary Dynamics (PED) unter Martin Nowak, das sich mit mathematischen Modellen der Evolution befasste – direkt relevant für die evolutionären Kritiken von Game-B. Selbst nach Epsteins Verurteilung wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen im Jahr 2008 besuchte er zwischen 2010 und 2018 über 40 Mal die Büros des PED, zuletzt im Oktober 2018. Die Psychologieabteilung der Harvard University ernannte ihn trotz seiner mangelnden Qualifikationen nach einer Spende in Höhe von 200.000 Dollar zu einem Gastwissenschaftler.

Im Juli 2025, inmitten erneuter Untersuchungen des Weißen Hauses zu Skandalen im Zusammenhang mit Epstein, wurde bekannt, dass Angehörige der Harvard-Universität Epstein noch 2018 Geburtstagsbriefe geschickt hatten, wie aus einem Crimson-Bericht unter Berufung auf freigegebene Dokumente hervorgeht. Dies steht im Zusammenhang mit weiteren politischen Auswirkungen, da Präsident Trump in einem NBC-Interview am 15. Juli 2025 die Behandlung der Epstein-Akten durch Generalstaatsanwältin Pam Bondi verteidigte. Die Zurückhaltung der Universität, die Beziehungen vollständig abzubrechen, zeigt, wie finanzielle Anreize (oder vielleicht andere Motive) ethische Bedenken überwogen und es Epstein ermöglichten, Forschungsschwerpunkte in der Evolutionsbiologie und Genetik zu beeinflussen – Bereiche, die den Ethos des „bewussten Designs” von Game-B widerspiegeln.

Die Verwicklung des MIT war ebenso brisant und führte zu einer der größten Abrechnungen der akademischen Welt nach Epstein. Zwischen 2002 und 2017 spendete Epstein 850.000 Dollar – 750.000 Dollar davon nach seiner Verurteilung –, davon gingen 525.000 Dollar an das Media Lab unter der Leitung von Joi Ito. Interne E-Mails, die 2019 in einer Untersuchung des New Yorker veröffentlicht und in Aktualisierungen zu anonymen Spenden aus dem Jahr 2025 erwähnt wurden, zeigten, dass Laborbeamte Epsteins Spenden als anonym kennzeichneten, obwohl sie seine Identität und seine kriminelle Vergangenheit kannten. Epstein fungierte auch als Vermittler und vermittelte Millionenbeträge von Spendern wie Bill Gates und Leon Black, obwohl Gates‘ Vertreter eine direkte Beteiligung bestreiten. Professor Seth Lloyd, ein Experte für Quantencomputing, erhielt 225.000 Dollar, darunter eine persönliche Spende in Höhe von 60.000 Dollar, und verschleierte Epsteins Rolle bei Spenden in den Jahren 2012 und 2017, was gegen die Richtlinien des MIT verstößt. Lloyds Arbeit über Information als Substrat des Universums stand im Einklang mit den transhumanistischen Zielen der Verschmelzung von Geist und Maschine.

Ein Untersuchungsbericht des MIT vom Januar 2020 bestätigte diese Verbindungen, was zum Rücktritt von Ito und zu Richtlinienreformen für Spenden führte. Die Brown University soll einen Beamten im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu Epsteins Spenden suspendiert haben.

Epsteins transhumanistische Verbindungen waren am tiefsten durch Personen wie George Church und Ben Goertzel verwurzelt. Church, ein Harvard-Genetiker und Pionier der CRISPR-Technologie und der synthetischen Biologie, erhielt zwischen 2005 und 2007 von Epstein Fördermittel für „spitzenwissenschaftliche Forschung und Bildung“. Seine Forschungen – Menschen virusimmun machen, Krankheiten ausrotten, Alterung umkehren – spiegelten Epsteins eugenische Visionen wider. Church traf sich nach der Verurteilung „mehrmals” jährlich mit Epstein, darunter 2014 zu einem Abendessen mit Ito und Reid Hoffman, und entschuldigte sich 2019 für seine „nerdige Tunnelblick”. Es gab keine wesentlichen neuen Informationen über die Verbindungen zwischen Church und Epstein im Jahr 2025, aber seine genetische Dating-App (zur Überprüfung auf Krankheiten) wird weiterhin mit Eugenik in Verbindung gebracht, da sie behauptet, dass die App dazu beitragen könnte, „alle genetischen Krankheiten auszurotten”, wenn alle Menschen ihre Fortpflanzung auf der Grundlage genetischer Sequenzierung planen würden, was Epsteins Interesse an der Nutzung von Technologie zur Kontrolle der menschlichen Fortpflanzung entspricht.

Goertzel, stellvertretender Vorsitzender von Humanity Plus (ehemals World Transhumanist Association), erhielt sein Gehalt aus Epsteins Spende von 100.000 Dollar im Jahr 2011 sowie weiteren 100.000 Dollar an die Organisation im Jahr 2018 über Gratitude America Ltd. Goertzel, AGI-Forscher und Gründer von OpenCog, bestritt eine direkte Finanzierung von Projekten wie dem Roboter Sophia, aber ein Tweet von Grok vom Juli 2025 hob die Verbindung hervor und verwies auf Epsteins transhumanistisches Engagement. Humanity Plus erhielt insgesamt über 220.000 Dollar zur Unterstützung von Visionen einer Verschmelzung von Geist und Maschine. Goertzels Arbeit reicht jedoch über Epsteins Schatten hinaus, da er sich über SingularityNET, eine dezentrale KI-Plattform, die Projekte wie DigiTruck, ein solarbetriebenes Klassenzimmer für ländliche Gebiete in Äthiopien, und Rejuve Biotech für Langlebigkeitsforschung fördert, für „KI für das Gute” einsetzt. In einem Forbes-Interview aus dem Jahr 2020 erklärte er: „Jedes andere Problem, mit dem die Menschheit konfrontiert ist – einschließlich extrem schwieriger Probleme wie die Heilung von Tod oder psychischen Erkrankungen, die Entwicklung von Nanotechnologie oder Femtotechnologie-Assemblern, die Rettung der Umwelt oder die Reise zu den Sternen – kann effektiv gelöst werden, indem zunächst eine wohlwollende AGI geschaffen wird und diese dann gebeten wird, das Problem zu lösen.” Seine Führungsrolle bei OpenCog und der AGI Society sowie seine Verbindungen zur UNO und zum WEF unterstreichen die Bedeutung einer „ethischen“ AGI für die Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel, obwohl seine Verbindungen zu Epstein Fragen nach den Motiven hinter solchen Visionen aufwerfen. Goertzel wirkte am AI for Good Global Summit der UNO mit, wo er über dezentrale AGI (künstliche allgemeine Intelligenz) und deren potenziellen gesellschaftlichen Nutzen diskutierte. Im Jahr 2017 wurde Sophia als erster Roboter mit einem UN-Titel ausgezeichnet und zum Innovation Champion für Asien und den Pazifikraum des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) ernannt, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu fördern. Im Juli 2023 trat Goertzel zusammen mit Sophia und anderen KI-fähigen Robotern auf einer von der ITU organisierten UN-Pressekonferenz in Genf auf, wo sie sich mit KI-Governance und dem Potenzial von Robotern, die Welt effektiver als Menschen zu regieren, befassten. Epsteins eigene Unternehmungen verstärkten diese Ziele: Southern Trust, sein 2012 gegründetes Unternehmen für DNA-Datenmining, erzielte bis 2017 einen Umsatz von über 200 Millionen Dollar und organisierte Algorithmen für genetische Veranlagungen. Seine 40-Millionen-Dollar-Investition in Thiels Valar Ventures, deren Wert im Juni 2025 laut Berichten der NYT und der Economic Times auf 170 Millionen Dollar geschätzt wurde, verbindet ihn mit Thiels transhumanistischem Imperium, das SENS (Anti-Aging), das Singularity Institute (AGI) und Alcor (Kryonik) finanziert. Dieser Anteil von 170 Millionen Dollar, der größte Vermögenswert des Nachlasses, könnte den Forderungen der Opfer entgehen.

Zeitleiste zu Jeffrey Epsteins Finanzierung und Beteiligung an wissenschaftlichen Projekten

Diese Zeitleiste fasst wichtige Ereignisse, Spenden und Beziehungen im Zusammenhang mit Jeffrey Epsteins Unterstützung für wissenschaftliche, transhumanistische und technokratische Initiativen zusammen, die ich im Rahmen meiner Recherchen zusammenstellen konnte.

1994 Murray Gell-Mann würdigt Epsteins Unterstützung für seine Arbeit am Santa Fe Institute im Vorwort zu seinem Buch „The Quark and the Jaguar“. Dies ist eine der frühesten bekannten Verbindungen (die ich gefunden habe) zwischen Epstein und der wissenschaftlichen Forschung in den Bereichen Physik und Komplexität.

Murray Gell-Mann würdigt Epsteins Unterstützung für seine Arbeit am Santa Fe Institute im Vorwort zu seinem Buch „The Quark and the Jaguar“. Dies ist eine der frühesten bekannten Verbindungen (die ich gefunden habe) zwischen Epstein und der wissenschaftlichen Forschung in den Bereichen Physik und Komplexität. 1998 Epsteins Beziehung zur Harvard University beginnt mit einer Spende in Höhe von 30.000 Dollar an Harvard Hillel.

Epsteins Beziehung zur Harvard University beginnt mit einer Spende in Höhe von 30.000 Dollar an Harvard Hillel. 2000 Epstein gründet die Jeffrey Epstein VI Foundation, eine seiner wichtigsten Einrichtungen für wissenschaftliche Philanthropie.

Epstein gründet die Jeffrey Epstein VI Foundation, eine seiner wichtigsten Einrichtungen für wissenschaftliche Philanthropie. 2001 Epstein beginnt mit der Finanzierung der von John Brockman gegründeten Edge Foundation und spendet bis 2015 insgesamt 638.000 Dollar. Die Stiftung dient Epstein als wichtige Drehscheibe für den Austausch mit Wissenschaftlern und Technologen, unter anderem durch jährliche „Milliardärs-Dinner“.

Epstein beginnt mit der Finanzierung der von John Brockman gegründeten Edge Foundation und spendet bis 2015 insgesamt 638.000 Dollar. Die Stiftung dient Epstein als wichtige Drehscheibe für den Austausch mit Wissenschaftlern und Technologen, unter anderem durch jährliche „Milliardärs-Dinner“. 2002 Epstein spendet 50.000 Dollar an Hasty Pudding in Harvard.ogc.harvard.edu Außerdem tätigt er seine erste Spende an das MIT: 100.000 Dollar gehen an den KI-Pionier Marvin Minsky. Darüber hinaus spendet Epstein 200.000 Dollar an die Psychologieabteilung der Harvard University, was später zu seiner Ernennung zum Gastwissenschaftler führt.

Epstein spendet 50.000 Dollar an Hasty Pudding in Harvard.ogc.harvard.edu Außerdem tätigt er seine erste Spende an das MIT: 100.000 Dollar gehen an den KI-Pionier Marvin Minsky. Darüber hinaus spendet Epstein 200.000 Dollar an die Psychologieabteilung der Harvard University, was später zu seiner Ernennung zum Gastwissenschaftler führt. 2003 Epstein spendet 6,5 Millionen Dollar an Harvard zur Einrichtung des Program for Evolutionary Dynamics (PED) unter Martin Nowak, das sich auf mathematische Modelle der Evolutionsbiologie konzentriert, die für transhumanistische Interessen im Bereich der genetischen Verbesserung relevant sind.

Epstein spendet 6,5 Millionen Dollar an Harvard zur Einrichtung des Program for Evolutionary Dynamics (PED) unter Martin Nowak, das sich auf mathematische Modelle der Evolutionsbiologie konzentriert, die für transhumanistische Interessen im Bereich der genetischen Verbesserung relevant sind. 2004 Epsteins C.O.U.Q. Foundation spendet 50.000 Dollar an die Physikabteilung der Stanford University. Der MIT-Professor Seth Lloyd lernt Epstein bei einer Veranstaltung der Edge Foundation kennen, woraus sich eine langjährige Beziehung entwickelt.

Epsteins C.O.U.Q. Foundation spendet 50.000 Dollar an die Physikabteilung der Stanford University. Der MIT-Professor Seth Lloyd lernt Epstein bei einer Veranstaltung der Edge Foundation kennen, woraus sich eine langjährige Beziehung entwickelt. 2005 Epstein spendet 100.000 Dollar an Joi Ito (Media Lab) vom MIT. Außerdem finanziert er den Harvard-Genetiker George Church für „spitzenforschungsorientierte Wissenschaft und Bildung” (bis 2007), was im Einklang mit Churchs Arbeit im Bereich Gentechnik und synthetische Biologie steht. Epstein wird trotz fehlender akademischer Qualifikationen zum Gastwissenschaftler am Institut für Psychologie der Harvard University ernannt. Er spendet 100.000 Dollar an die Interfaculty Initiatives der Harvard University.

Epstein spendet 100.000 Dollar an Joi Ito (Media Lab) vom MIT. Außerdem finanziert er den Harvard-Genetiker George Church für „spitzenforschungsorientierte Wissenschaft und Bildung” (bis 2007), was im Einklang mit Churchs Arbeit im Bereich Gentechnik und synthetische Biologie steht. Epstein wird trotz fehlender akademischer Qualifikationen zum Gastwissenschaftler am Institut für Psychologie der Harvard University ernannt. Er spendet 100.000 Dollar an die Interfaculty Initiatives der Harvard University. 2006 Epstein spendet weitere 100.000 Dollar an das Media Lab des MIT. Er finanziert die Mathematikabteilung der Harvard University mit 200.000 Dollar. Church beginnt, sich mehrmals im Jahr mit Epstein zu treffen. Epstein veranstaltet auf seiner Privatinsel Little St. James eine wissenschaftliche Konferenz, an der unter anderem Stephen Hawking teilnimmt.

Epstein spendet weitere 100.000 Dollar an das Media Lab des MIT. Er finanziert die Mathematikabteilung der Harvard University mit 200.000 Dollar. Church beginnt, sich mehrmals im Jahr mit Epstein zu treffen. Epstein veranstaltet auf seiner Privatinsel Little St. James eine wissenschaftliche Konferenz, an der unter anderem Stephen Hawking teilnimmt. 2007 Epstein spendet 100.000 Dollar an das Media Lab des MIT. Er spendet jeweils 100.000 Dollar an die Mathematikabteilung der Harvard University und an PED.

Epstein spendet 100.000 Dollar an das Media Lab des MIT. Er spendet jeweils 100.000 Dollar an die Mathematikabteilung der Harvard University und an PED. 2008 Epstein wird wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt. Trotzdem bleiben seine wissenschaftlichen Förderungen und Beziehungen weitgehend unbeeinträchtigt.

Epstein wird wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt. Trotzdem bleiben seine wissenschaftlichen Förderungen und Beziehungen weitgehend unbeeinträchtigt. 2010 Epstein spendet 25.000 Dollar an das Santa Fe Institute, das für seine Forschung im Bereich Komplexitätswissenschaften und Physik bekannt ist. (Das Santa Fe Institute bestätigte im Juli 2019, dass es vor 2007, also vor Epsteins Schuldbekenntnis in Florida wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen, Spenden in Höhe von 250.000 Dollar aus Quellen erhalten hat, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen. Er beginnt, das Origins Project der Arizona State University bis 2017 mit 250.000 Dollar über seine Stiftung Enhanced Education zu finanzieren. Epstein besucht bis 2018 mehr als 40 Mal die PED-Büros in Harvard.

Epstein spendet 25.000 Dollar an das Santa Fe Institute, das für seine Forschung im Bereich Komplexitätswissenschaften und Physik bekannt ist. (Das Santa Fe Institute bestätigte im Juli 2019, dass es vor 2007, also vor Epsteins Schuldbekenntnis in Florida wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen, Spenden in Höhe von 250.000 Dollar aus Quellen erhalten hat, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen. Er beginnt, das Origins Project der Arizona State University bis 2017 mit 250.000 Dollar über seine Stiftung Enhanced Education zu finanzieren. Epstein besucht bis 2018 mehr als 40 Mal die PED-Büros in Harvard. 2011 Eine mit Epstein verbundene Wohltätigkeitsorganisation spendet 20.000 Dollar an Humanity Plus (ehemals World Transhumanist Association). Epsteins Stiftung stellt 100.000 Dollar zur Verfügung, um das Gehalt von Ben Goertzel zu bezahlen, dem Vizepräsidenten von Humanity Plus und KI-Forscher, der über OpenCog an künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) arbeitet. Epstein veranstaltet die „Mindshift Conference” auf Little St. James, an der Murray Gell-Mann teilnimmt.

Eine mit Epstein verbundene Wohltätigkeitsorganisation spendet 20.000 Dollar an Humanity Plus (ehemals World Transhumanist Association). Epsteins Stiftung stellt 100.000 Dollar zur Verfügung, um das Gehalt von Ben Goertzel zu bezahlen, dem Vizepräsidenten von Humanity Plus und KI-Forscher, der über OpenCog an künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) arbeitet. Epstein veranstaltet die „Mindshift Conference” auf Little St. James, an der Murray Gell-Mann teilnimmt. 2012 Epstein gründet Southern Trust, ein DNA-Data-Mining-Unternehmen auf den Jungferninseln, das bis 2017 einen Umsatz von über 200 Millionen Dollar erzielt und sich auf genetische Algorithmen zur Vorhersage von Krankheiten konzentriert. Außerdem gründet er Gratitude America Ltd. als Finanzierungsvehikel. Seth Lloyd verschleiert Epsteins Identität bei einer Forschungszuwendung an das MIT.

Epstein gründet Southern Trust, ein DNA-Data-Mining-Unternehmen auf den Jungferninseln, das bis 2017 einen Umsatz von über 200 Millionen Dollar erzielt und sich auf genetische Algorithmen zur Vorhersage von Krankheiten konzentriert. Außerdem gründet er Gratitude America Ltd. als Finanzierungsvehikel. Seth Lloyd verschleiert Epsteins Identität bei einer Forschungszuwendung an das MIT. 2013 Epstein spendet 150.000 Dollar an das Media Lab des MIT.

Epstein spendet 150.000 Dollar an das Media Lab des MIT. 2014 Epstein spendet 75.000 Dollar an das Media Lab des MIT und 150.000 Dollar an Seth Lloyd. Church nimmt an einem Abendessen mit Epstein, Joi Ito und Reid Hoffman teil.

Epstein spendet 75.000 Dollar an das Media Lab des MIT und 150.000 Dollar an Seth Lloyd. Church nimmt an einem Abendessen mit Epstein, Joi Ito und Reid Hoffman teil. 2015 Epstein spendet 150.000 Dollar an das MIT Media Lab und 75.000 Dollar an Seth Lloyd. Er investiert 40 Millionen Dollar in Valar Ventures, eine von Peter Thiel mitbegründete Firma, die sich auf Fintech-Startups konzentriert (Investition getätigt zwischen 2015 und 2016). Die Finanzierung der Edge Foundation durch Epstein endet.

Epstein spendet 150.000 Dollar an das MIT Media Lab und 75.000 Dollar an Seth Lloyd. Er investiert 40 Millionen Dollar in Valar Ventures, eine von Peter Thiel mitbegründete Firma, die sich auf Fintech-Startups konzentriert (Investition getätigt zwischen 2015 und 2016). Die Finanzierung der Edge Foundation durch Epstein endet. 2017 Epstein spendet 150.000 Dollar an das MIT Media Lab (seine letzte Spende an diese Einrichtung). Lloyd verschleiert erneut Epsteins Identität bei einer Spende. Southern Trust meldet erhebliche Gewinne aus DNA-Analysen.

Epstein spendet 150.000 Dollar an das MIT Media Lab (seine letzte Spende an diese Einrichtung). Lloyd verschleiert erneut Epsteins Identität bei einer Spende. Southern Trust meldet erhebliche Gewinne aus DNA-Analysen. 2018 Gratitude America Ltd. spendet weitere 100.000 Dollar an Humanity Plus. Epstein besucht im Oktober zum letzten Mal das PED der Harvard University.

Gratitude America Ltd. spendet weitere 100.000 Dollar an Humanity Plus. Epstein besucht im Oktober zum letzten Mal das PED der Harvard University. 2019 Epstein wird im Juli wegen Sexhandels unter Bundesanklage verhaftet und stirbt im August. Enthüllungen über seine Spenden führen zu Skandalen am MIT und in Harvard, darunter der Rücktritt von Joi Ito vom MIT und Untersuchungen zur Überprüfung von Spendern.

Epstein wird im Juli wegen Sexhandels unter Bundesanklage verhaftet und stirbt im August. Enthüllungen über seine Spenden führen zu Skandalen am MIT und in Harvard, darunter der Rücktritt von Joi Ito vom MIT und Untersuchungen zur Überprüfung von Spendern. 2020 Harvard und das MIT veröffentlichen interne Berichte, in denen die Spenden von Epstein detailliert aufgeführt sind: Harvard bestätigt den Erhalt von 9 Millionen Dollar, während das MIT 850.000 Dollar bestätigt. Seth Lloyd wird vom MIT beurlaubt.

Harvard und das MIT veröffentlichen interne Berichte, in denen die Spenden von Epstein detailliert aufgeführt sind: Harvard bestätigt den Erhalt von 9 Millionen Dollar, während das MIT 850.000 Dollar bestätigt. Seth Lloyd wird vom MIT beurlaubt. 2025 Epsteins Nachlass bewertet seine Investition in Valar Ventures auf etwa 170 Millionen Dollar, was sie zum größten verbleibenden Vermögenswert macht. In den wissenschaftlichen Kreisen werden anhaltende Diskussionen geführt, in denen als Reaktion auf die Skandale eine verbesserte Transparenz der Spender gefordert wird.

Epsteins Stiftungen – C.O.U.Q., Jeffrey Epstein VI, Enhanced Education, Gratitude America – schleusten Geld ins Ausland und blieben dabei anonym. Sein Interesse an Kryonik (das Einfrieren von Kopf und Penis) und seine Finanzierung von AGI (über Goertzel) verkörperten die transhumane Flucht vor der Sterblichkeit.

Diese Tabelle veranschaulicht Epsteins strategische Investitionen, die auf eine noosphärische Zukunft abzielen, in der Technologie das Schicksal der Menschheit bestimmt. Während die Kämpfe um den Nachlass toben und die Verbindungen zu Gates und CRISPR verstärkt werden, bleibt Epsteins Vermächtnis bestehen – nicht als der in Ungnade gefallene Finanzier, sondern als Architekt eines technokratischen Netzwerks, das die Verheißung von Game-B einfängt.

Abschnitt 3: Ideologische Wurzeln und Gefahren

Das Grundkonzept von Game-B, die „bewusste Evolution“ – die bewusste Steuerung der biologischen, kulturellen und technologischen Entwicklung der Menschheit – klingt wie ein nobler Sprung nach vorn, ein kollektives Erwachen aus den blinden Kräften der natürlichen Selektion. Befürworter stellen es als dringende Antwort auf die „Metakrise“ dar, bei der Instrumente wie KI, Blockchain und Psychotechnologien eingesetzt werden, um „Omni-Win“-Ergebnisse und eine planetarische Verantwortung zu fördern. Dieses Konzept hat jedoch dunklere ideologische Wurzeln, in denen spiritueller Mystizismus mit eugenischen Ambitionen, historischen technokratischen Entwürfen und darwinistischen Rechtfertigungen für die „Verbesserung“ des Menschen vermischt sind. Weit entfernt von einem harmlosen Paradigmenwechsel birgt die bewusste Evolution die Gefahr, die Kontrolle der Elite zu festigen, in der eine „entwickelte“ Minderheit unter dem Deckmantel der kollektiven Intelligenz über das Schicksal der Massen entscheidet. Da KI diese Ideen beschleunigt, sind die Gefahren größer denn je: eine noosphärische Ordnung, die die Handlungsfähigkeit des Einzelnen untergräbt, diskreditierte Hierarchien wiederbelebt und den Weg für einen subtilen Autoritarismus ebnet, der als Fortschritt getarnt ist.

Der Begriff „bewusste Evolution“ geht auf Denker des frühen 20. Jahrhunderts zurück, gewann jedoch durch Pierre Teilhard de Chardin an Bedeutung, einen jesuitischen Paläontologen, der in seinem 1955 posthum veröffentlichten Buch „Das Phänomen des Menschen“ den menschlichen Fortschritt als kosmische Entfaltung hin zu einem „Omega-Punkt“ beschrieb, an dem individuelle Bewusstseine zu einer kollektiven Superintelligenz verschmelzen. Teilhard prägte den Begriff „Noosphäre”, eine planetarische „Sphäre des Geistes”, die die Biosphäre umgibt und als nächste Evolutionsstufe nach der Biosphäre gilt. Er nahm das Internet, das World Wide Web, den Transhumanismus, das „globale Gehirn” und das Anthropozän vorweg und machte seine Vision zur philosophischen Grundlage für die technologische Konvergenz, die die Befürworter von Game-B verfolgen, verhüllt in der berauschenden Sprache der Zusammenarbeit und der „Omni-Win”-Dynamik. Game~B erinnert stark an das Konzept „Changing Images of Man” des Stanford Research Institute, das den Übergang vom Zeitalter der Fische zum Zeitalter des Wassermanns beschreibt und durch Marylin Fergursons Buch „Aquarian Conspiracy” populär wurde.

Befürworter wie Schmachtenberger verweisen ausdrücklich auf die „Noosphäre“ – eine planetarische Sphäre des Geistes – als ultimativen Horizont und suggerieren die Evolution der Zivilisation hin zu einer technologisch vermittelten kollektiven Intelligenz. Das Ziel ist nicht einfach individuelle Selbstwahrnehmung, sondern gesellschaftliche Systeme, die die kollektive Koordination und Sinnstiftung verbessern. Bewusstes soziales Design bedeutet, die „Betriebssysteme“ der Gesellschaft durch soziotechnische Innovationen weiterzuentwickeln, anstatt die Ergebnisse dem Wettbewerb oder dem Zufall zu überlassen.

Teilhards Ideen erleben derzeit eine Renaissance. In einem Interview in der Zeitschrift Christian Century vom Juli heißt es, dass „die Wissenschaft endlich Teilhard de Chardin einholt“ und seine Noosphäre mit der Rolle der KI in der kosmischen Evolution und der Transzendenz des Menschen in Verbindung bringt. Ein Artikel im Kosmos Journal behauptet, „die Noosphäre ist da“, und argumentiert, dass sie „unser Leben, unsere Arbeit, soziale Institutionen, die globale Ordnung und sogar unseren Geist und unsere Seele“ durch miteinander verbundene digitale Netzwerke verändern wird. SR Dryja geht in seinem Blogbeitrag vom Februar 2025 auf Teilhards Noosphäre als „Internet vor dem Internet“ ein und integriert KI-Netzwerke als Erweiterungen des planetarischen Bewusstseins.

Kritiker betonen die Gefahren des Konzepts. Ein katholisches Podiumsgespräch in Detroit warnt im Mai davor, dass der Transhumanismus, der tief in Teilhards Vision verwurzelt ist, darauf abzielt, den Menschen durch technologisch verbesserte Wesen zu ersetzen und damit die spirituelle Würde des Körpers als heiliges Gefäß zu untergraben. Teilhards Einfluss auf die „bewusste transhumane Evolution“ hat auch die malthusianischen Narrative der Auslese beeinflusst. Ein Artikel aus dem Bereich Systemforschung und Verhaltenswissenschaften, der 2025 in akademischen Foren viel diskutiert wurde, greift Teilhard wieder auf, um zu diskutieren, wie die Wissenschaft die Noosphäre vorantreibt, indem sie biologische Evolution mit KI-gesteuerter Informationsverarbeitung verbindet, warnt jedoch vor übertriebenem Vertrauen in die menschliche Herrschaft, das zu ethischen Blindflecken führen könnte. Der Artikel „Transhumanism Vs. The Soul“ von Patheos vom Februar 2025 bezeichnet dies als „direkten Angriff auf das menschliche Bewusstsein“ und argumentiert, dass traditionelle spirituelle Lehren in allen Kulturen den Körper als etwas Heiliges betonen und nicht als Substrat für die Verschmelzung mit Maschinen. Diese Warnungen deuten darauf hin, dass die Noosphäre zu einem Überwachungsnetzwerk verkommen könnte, in dem individuelle Gedanken und Daten in von Eliten kontrollierte Algorithmen einfließen und eine „weiterentwickelte“ Kontrolle über die Massen rechtfertigen.

Dieser noosphärische Idealismus nimmt durch Barbara Marx Hubbard, eine Futuristin und „evolutionäre Führerin”, deren Lehre der bewussten Evolution die Game-B-Kreise tief geprägt hat, eine beunruhigende Wendung. Hubbard, die 2019 verstorben ist, war Mentorin für Persönlichkeiten in diesen Netzwerken und verfasste neun Bücher, in denen sie dies als metaphysischen Prozess propagierte. In einem Interview mit dem Magazin New Dimensions and The Moon aus dem Jahr 2013 erklärte sie: „Wenn die Natur also in eine Krise wie die aktuelle gerät, ist die Absicht dieselbe wie immer: ‚sich weiterentwickeln oder sterben‘. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir uns jetzt bewusst sind, dass wir unsere eigene Zerstörung verursachen können, sodass es immer mehr Menschen geben wird, die sich für die Weiterentwicklung entscheiden.“

Barbara Marx Hubbard spricht am 1. September 2016 auf dem Forum für eine Kultur des Friedens der UN-Generalversammlung. Hubbard ist Verfechterin einer „spirituellen Eugenik” für den Fortschritt unseres Planeten. (Screenshot mit freundlicher Genehmigung von UN.org)

Hubbards Vision umfasste „spirituelle Eugenik“: die selektive Förderung „weiterentwickelter“ Eigenschaften wie Empathie und Erleuchtung, während „weniger anpassungsfähige“ Elemente (Egoismus, Wettbewerbsdenken) als für den Fortschritt der Menschheit überflüssig angesehen wurden. In einem unveröffentlichten Manuskript schrieb sie: „Ein Viertel der Menschheit muss aus dem sozialen Körper eliminiert werden. Wir sind für Gottes Auswahlprozess für den Planeten Erde verantwortlich. Er wählt aus, wir vernichten. Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes, der Tod.“ Diese „göttliche Auswahl“ verband New-Age-Spiritualität mit Hierarchie: Kulturen oder Individuen, die es nicht schafften, „ganzheitlich“ zu werden, würden in einem „evolutionären Auswahlprozess“ auf natürliche Weise aussortiert werden.

S. 60 aus Barbara Marx Hubbards „The Revelation: Alternative to Armageddon“ (Die Offenbarung: Alternative zum Armageddon), Foundation for Co-Creation, 1983.

Hubbards Vermächtnis wird inmitten der Debatten um Transhumanismus einer verstärkten Prüfung unterzogen. Der nächste Schritt in der bewussten Evolution: Jenseits der dunklen Schatten des Transhumanismus bezeichnet sie als „Göttin des Transhumanismus“ und warnt vor malthusianischen Lehren, die Spiritualität mit Bevölkerungskontrolle und elitärer Herrschaft verbinden. Ein X-Post von @1984 aus dem Januar 2025 teilt ein Video aus dem Jahr 2015, in dem Hubbard über „Babys essen“ im eugenischen Kontext spricht, angeblich finanziert von den Rockefellers, was virale Debatten über konspirative Einflüsse in der evolutionären Spiritualität auslöst. Ein Artikel aus Frontiers in Psychology aus dem Jahr 2023, auf den in psychedelischen und transhumanen Foren im Jahr 2025 Bezug genommen wird, stellt „evolutionäre Spiritualität“ als kulturelle Linse für Erfahrungen wie Psychedelika dar, kritisiert jedoch ihre eugenische Rhetorik als Förderung von Hierarchien, in denen einige „weiter entwickelt sind als du“. Jules Evans fragt in einem Medium-Artikel, ob es eine „globalistische eugenische Verschwörung“ gibt, und zitiert Hubbard als „evolutionären Führer“, der von der Vizepräsidentschaft träumte und gleichzeitig selektive Ausmerzung befürwortete. Diese Kritiken entlarven spirituelle Eugenik als Darwinismus, der auf die Psyche angewendet wird: Das Überleben der spirituell Stärksten rechtfertigt soziale Ausgrenzung, wobei „bewusste“ Eliten darüber entscheiden, wer sich weiterentwickelt.

Ergänzt wird die spirituelle Eugenik durch die genetische Variante, die durch das Netzwerk von Jeffrey Epstein veranschaulicht wird, das sich auf die physische „Verbesserung“ durch Selektion und Manipulation konzentrierte, wie sie von Epstein und seinen Mitarbeitern verfolgt wurde. Epsteins Pläne, Frauen auf der Zorro Ranch zu schwängern, um die Menschheit mit „überlegenen“ Genen zu „besamen“, gingen auf Francis Galton zurück, Darwins Cousin und Begründer der Eugenik, der die natürliche Selektion auf die menschliche Fortpflanzung übertrug. George Church, ein von Epstein finanzierter Genetiker aus Harvard, verkörpert dies mit seiner CRISPR-Arbeit, die darauf abzielt, Menschen immun gegen Viren zu machen, genetische Krankheiten zu eliminieren und den Alterungsprozess umzukehren. Church hat erklärt: „Ein Szenario ist, dass jeder eine Gentherapie erhält – nicht nur zur Heilung seltener Krankheiten wie Mukoviszidose, sondern auch von Krankheiten, die jeder hat, wie zum Beispiel das Altern.“ Seine genetische Dating-App zielt darauf ab, potenzielle Partner zu überprüfen, um „unfähige“ Kinder zu verhindern, und damit die Eugenik als Verbraucherentscheidung neu zu vermarkten.

Dr. George Church im Gespräch mit Epstein. Church, ein Harvard-Genetiker, der von Epstein für Forschungen zur Verbesserung des Menschen finanziert wurde. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Jeffrey Epstein Foundation, JeffreyEptein.org)

Die Debatten über das Wiederaufleben der genetischen Eugenik sind heftig. Ein Podcast der British Academy vom Juni warnt vor einem „Wiederaufleben der Eugenik im 21. Jahrhundert”, das durch Konsumismus und Fortschritte in der Humangenetik vorangetrieben wird und erneut komplexe Merkmale wie Intelligenz oder Kriminalität ins Visier nimmt. Die Aktualisierung von Britannica zum Thema Eugenik vom Juni 2025 hebt deren historisches Scheitern in den 1930er Jahren aufgrund heftiger Kritik hervor, stellt jedoch eine Wiederbelebung „neuer Eugenik”-Praktiken wie Embryonenauswahl und Gentherapie fest. Ein Artikel aus dem Jahr 2022, der 2025 in Bioethik-Foren diskutiert wurde, kritisiert die Eugenik als „Ideologie, nicht Wissenschaft” und betont, dass die von Eugenikern geschätzten Merkmale nicht nur von den Genen, sondern auch von der Umwelt und der Kultur beeinflusst werden. Julian Huxleys „evolutionärer Humanismus”, der in einem PMC-Artikel ausführlich beschrieben wird, schlug eine Brücke zwischen der alten Eugenik und dem Transhumanismus, indem er sich für eine „Qualitätskontrolle” der Bevölkerung durch die Wissenschaft aussprach. Ein Artikel christlicher Gelehrter vom März 2025 verbindet das amerikanische Christentum mit der „neuen Eugenik“ und weist darauf hin, wie die Beteiligung an Bewegungen des 20. Jahrhunderts Maßnahmen wie Zwesterilisation ermöglichte, und warnt vor ähnlichen Risiken durch Gentechnologien heute. Elon Musk hat diese Diskussionen mit seiner Befürwortung von genetischen Vorhersagediensten ebenfalls populär gemacht.

Beide Formen der Eugenik haben ihren Ursprung im Darwinismus: Die natürliche Auslese wird auf die menschliche Gesellschaft übertragen. Game~B fördert ein intellektuelles Milieu, das die metaphysische Notwendigkeit der spirituellen Eugenik, „unentwickelte“ Merkmale für den Fortschritt des Planeten auszusortieren, mit dem Streben der biologischen Eugenik nach genetischen Verbesserungen durch CRISPR und Embryonenauswahl sowie dem Design der Spieltheorie-Eugenik nach stabilen, nicht-evolutionären Anreizen zur Neuprogrammierung des menschlichen „Quellcodes“ verbindet und so einen umfassenden Rahmen für eine bewusste, von der Elite orchestrierte menschliche Evolution schafft. Die spirituelle Eugenik wendet dies psychologisch an – Hubbards „Entwickeln oder Sterben“ als metaphysischer Anpassungsprozess –, während die genetische Eugenik wörtlich zu nehmen ist und sich auf die Vererbung konzentriert, um sicherzustellen, dass die „fitten“ Merkmale dominieren. Ein Artikel aus dem Jahr 2025 in Evolution: Education and Outreach über „genetischen Determinismus, Genetiklehrpläne und Eugenik“ bringt das Thema in die Bildungsdebatte und warnt davor, dass falsche Vorstellungen über die darwinistische Vererbung eine neue Welle eugenischer Maßnahmen auslösen könnten. Ein Artikel aus dem Jahr 2022 in Mind Matters, der 2025 erneut veröffentlicht wurde, verbindet beide über den Transhumanismus, wo KI und Genetik „ethische“ Entscheidungen ermöglichen, die das Verbesserte gegenüber dem Natürlichen bevorzugen. Der Eintrag des American Museum of Natural History zum Sozialdarwinismus stellt fest, wie dieser Imperialismus, Rassismus und Eugenik rechtfertigte, indem er das Überleben des Stärkeren auf den sozialen und wirtschaftlichen Bereich ausweitete.

Diese eugenischen Strömungen erinnern an historische technokratische Bewegungen, die die Gesellschaft durch die Herrschaft von Experten gestalten wollten. Technocracy Inc., gegründet 1932, aber mit Höhepunkt 1937, schlug eine „Wissenschaft der Sozialtechnik” vor, die den „gesamten sozialen Mechanismus” wissenschaftlich steuern sollte, um Güter und Dienstleistungen zu verteilen, wobei „kein Platz für Politik oder Politiker, Finanzen oder Finanziers” sein sollte. In ihrem Manifest erklärten sie dies für den nordamerikanischen Kontinent für „verbindlich” und stellten sich eine zentralisierte Kontrolle durch spezialisierte Funktionsbereiche vor. Die Bibliothek der Cornell University verfügt über die Karte „Technate of America”, auf der der Kontinent unter der Herrschaft von Experten vereint ist. Elon Musks Großvater leitete den kanadischen Zweig der Technocracy.

„Technokratie ist die Wissenschaft der Sozialtechnik“, S. 3 The Technocrat – Band 3 – Nr. 4 – September 1937

Technokratie ist die Wissenschaft der Sozialtechnik, die wissenschaftliche Steuerung des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung dieses Kontinents. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird dies als wissenschaftliches, technisches Problem gelöst werden. Es wird keinen Platz mehr geben für Politik oder Politiker, Finanzen oder Finanziers, Betrüger oder Gauner. Die Technokratie besagt, dass diese Methode zur Steuerung des sozialen Mechanismus des nordamerikanischen Kontinents nun zwingend erforderlich ist.

Die Vision von Technocracy Inc. aus dem Jahr 1940: Ein „Social Engineering“-Plan zur Vereinigung des Kontinents unter der Herrschaft von Experten.

H.G. Wells schlug 1938 in seinem Werk „World Brain“ eine universelle Enzyklopädie als „geistigen Hintergrund für jeden intelligenten Menschen“ vor, die von Experten kuratiert werden sollte, um die „unkoordinierten Ganglien“ der Universitäten und Literaturen durch einen „kompetenten Empfänger für Weltangelegenheiten“ zu ersetzen. Wells sah darin eine wesentliche Voraussetzung für die „direktive Kontrolle“ destruktiver Entwicklungen und nahm damit das Internet als Kanal für die Verbreitung von Wissen durch die Elite vorweg.

H.G. Wells‘ Entwurf für ein „Weltgehirn“ aus dem Jahr 1938 – von Experten kuratiertes Wissen, das moderne technokratische Träume widerspiegelt

„Ein Weltgehirn, das durch ein verbessertes Bildungssystem der gesamten Menschheit funktioniert, wird unsere Vielzahl unkoordinierter Ganglien, unsere machtlose Ansammlung von Universitäten, Forschungseinrichtungen, zweckgebundener Literatur, nationalen Bildungssystemen und Ähnlichem ersetzen; darin und nur darin besteht die einzige klare Hoffnung auf einen wirklich kompetenten Empfänger für Weltangelegenheiten, auf eine angemessene Steuerung der gegenwärtigen destruktiven Entwicklung der Weltpolitik. Wir wollen keine Diktatoren, wir wollen keine oligarchischen Parteien oder Klassenherrschaft, wir wollen eine weit verbreitete, sich ihrer selbst bewusste Weltintelligenz. Die Erarbeitung eines Weges zu dieser Weltgehirn-Organisation ist daher unser vorrangiges Bedürfnis in diesem Zeitalter des zwingenden Aufbaus … Es ist ein gewaltiges Unterfangen, aber kein unmögliches … Es gibt günstige Voraussetzungen dafür, ermutigende Präzedenzfälle und einen offensichtlich erkennbaren Bedarf.“ „Die Welt ist ein Phönix. Sie geht in Flammen unter, und selbst wenn sie stirbt, wird sie wiedergeboren. Diese Synthese des Wissens ist der notwendige Anfang einer neuen Welt.“

Diese ideologischen Wurzeln manifestieren sich in akuten Gefahren, insbesondere im Zuge der Konvergenz von KI und Biotechnologie. Die bewusste Evolution läuft Gefahr, zu einem „algorithmischen Orakel“ zu werden, in dem Technologie die Entscheidungsfindung vermittelt und die Bürger zu Dateneingaben in von Eliten entworfenen Systemen reduziert. Ein LinkedIn-Beitrag zum Thema „Die Kunst der bewussten Evolution“ warnt davor, dass kognitive Verbesserungen die Seele zerstören könnten, indem sie Technologie mit spirituellem Wachstum verbinden, jedoch auf Kosten der Menschlichkeit. Der Artikel „AI and how not to become a transhumanist“ (KI und wie man kein Transhumanist wird) des Theos Think Tank untersucht die zunehmende Verflechtung mit Technologie und fragt, ob wir dies zu spät erkennen. Der Artikel „Musk, Harari, and AI“ (Musk, Harari und KI) der Daily Declaration vom Januar warnt davor, dass KI Intelligenz vom Bewusstsein trennt und Menschen wirtschaftlich überflüssig macht. Ein YouTube-Video mit dem Titel „The Ethics of Transhumanism” (Die Ethik des Transhumanismus) diskutiert moralische Dilemmata und fragt, ob ein verbessertes Leben den Verlust dessen rechtfertigt, was uns als Menschen ausmacht. Der Artikel von Juicy Ecumenism mit dem Titel „How Should Christians Respond to Transhumanism?” (Wie sollten Christen auf Transhumanismus reagieren?) lehnt dessen utopische Ideale als unerreichbar und überheblich ab. Das Panel von Our Sunday Visitor bezeichnet Transhumanismus als „nicht nur die neueste Technologie, sondern als Versuch, den Menschen zu ersetzen” und stuft ihn als moderne Häresie ein. Der Juni-Artikel „Humanity v2.0“ von Klover.ai sieht in der KI eine Beschleunigung der spirituellen Evolution. Der Juni-Eintrag von Britannica beschreibt den Transhumanismus als Entwicklung zu einer „posthumanen“ Spezies. Der Artikel „Innate Despair“ von Sage aus dem Jahr 2024 über „Innate Despair“ in der transhumanen Philosophie erläutert „die philosophischen Grenzen des Transhumanismus und seine fehlgeleitete Hoffnung auf die Verbesserung des Menschen“.

Daten aus historischen Kritiken und modernen Analysen. Zur Bewusstseinsbildung visualisiert.

Die Hybris der bewussten Evolution – die Annahme, dass Eliten die Menschheit „entschlüsseln“ und neu gestalten können – birgt die Gefahr eines dystopischen Endpunkts. Die wahre Gefahr liegt darin, dass sich die Noosphäre zu einem Überwachungsökosystem entwickelt, in dem Individuen zu bloßen Datenpunkten in Systemen werden, die von „Code-Meistern“ kontrolliert werden, was an Wells‘ von Experten kuratiertes Gehirn und die funktionalen Unterteilungen der Technokratie erinnert. Im aktuellen KI-Boom ist Wachsamkeit unerlässlich, um zu verhindern, dass „Evolution“ zu einem Instrument der Herrschaft wird.

Abschnitt 4: Das Intellectual Dark Web als Einflussoperation?

Das Intellectual Dark Web (IDW), ein Begriff, der im Mai 2017 von Eric Weinstein in einem Interview im Rubin Report geprägt wurde, entstand als selbsternannte Koalition „ketzerischer“ Denker, die die Mainstream-Orthodoxie zu Themen wie Meinungsfreiheit, Identitätspolitik und kulturelle Evolution in Frage stellen. Eric Weinsteins YouTube-Video aus dem Jahr 2018 über die Entstehung des Intellectual Dark Web ist durchdrungen von der unverkennbaren Sprache von Game~B. Das IDW wurde 2018 von der New York Times als „eine Allianz von Ketzern, die den Mainstream-Diskurs unterlaufen“ beschrieben und umfasste Persönlichkeiten wie Jordan Peterson, Sam Harris, die Weinstein-Brüder und Joe Rogan. Obwohl es sich angeblich um einen spontanen Aufstand freier Denker handelte, fungierte es eher als vorpolitische Inkubator für die Ideen von Game-B, indem es evolutionäre Spieltheorie, Komplexitätswissenschaft und noosphärische Konzepte zu einer vertrauenswürdigen Erzählung verwebte. Die Weinsteins, Hall, Schmachtenberger und andere nutzten die IDW-Plattformen, um die Fehler von Game-A (rivalisierender Wettbewerb, der zu existenziellen Risiken führt) zu diagnostizieren und gleichzeitig die Lösungen von Game-B (Omni-Win-Systeme durch technologiegestützte Intelligenz) anzuteasern. Spekulationen über Verbindungen zum Geheimdienst – angeheizt durch Epsteins Netzwerk und Thiels Umfeld – sorgen für zusätzliche Intrigen und lassen vermuten, dass es sich um eine verdeckte Einflussnahme handelte, um den Diskurs der Elite in Richtung einer technokratischen und transhumanistischen Neugestaltung zu lenken.

Eric Weinsteins Begriff „IDW” positionierte es als „Dark Web”-Alternative zu zensierten akademischen Kreisen und Medien, eine Anspielung auf die anonyme Online-Untergrundszene, jedoch für Ideen. Wie er 2018 in einem Medium-Beitrag von Rebel Wisdom erklärte, handelte es sich um eine „lose Vereinigung von Akademikern und Sozialkommentatoren, die sich gegen … linke Identitätspolitik” aussprechen (wobei anzumerken ist, dass die meisten von ihnen, mit Ausnahme von Ben Shapiro, ideologisch der Linken angehörten oder ihr nahestanden) und die freie Meinungsäußerung, heterodoxes Denken und Widerstand gegen das, was die Mitglieder als „woke” Orthodoxie bezeichneten, betonten. Der Kern der Gruppe überschneidet sich stark mit Game-B: Bret und Eric Weinstein (von einigen als „Rabbi von Game-B“ bezeichnet), Daniel Schmachtenberger und andere wie Jamie Wheal und Tristan Harris. Diese Persönlichkeiten tauschten sich über vertrauenswürdige Kanäle – private Konferenzen, Podcasts und die Sensemaking-Veranstaltungen von Rebel Wisdom – aus und schufen so ein angesehenes Netzwerk, in dem Game-B-Konzepte ohne unmittelbare Kontrolle reifen konnten.

Ein wichtiges Dokument, das dies verdeutlicht, ist Andrew Cohens Whitepaper „Manifest Nirvana“, in dem die IDW als „frühes Game-B-Phänomen“ beschrieben wird. Darin heißt es: „Unter den ursprünglichen Game-B-Denkern befanden sich Personen, die später mit dem Intellectual Dark Web in Verbindung gebracht wurden, wie die Brüder Weinstein, und es gibt Verbindungen und Überschneidungen zwischen diesen beiden Bewegungen … In vielerlei Hinsicht kann das Intellectual Dark Web als ein aufkommendes Game-B-Phänomen interpretiert werden.“ Das Whitepaper lobt den „generativen Dialog“ der IDW, kritisiert jedoch, dass sie bei „getrennten Egos, die rationale Denkkonstrukte erforschen“ verharrt, und drängt auf einen „tieferen Strom“, der mit der ganzheitlichen Beherrschung des Entstehungsprozesses von Game-B im Einklang steht. Diese Darstellung offenbart die IDW als Brücke: von der rationalen Kritik an Game-A zu den antifragilen, skalierbaren Visionen von Game-B.

Auszug aus „Manifest Nirvana: Ein Zufluchtsort für spirituelle Entdecker des 21. Jahrhunderts“ von Andrew Cohen

Das IDW entwickelte sich um 2018 zum Intellectual Deep Web (IDWeb), wie es Alexander Beiner laut Andrew Sweeny in einem Artikel in Rebel Wisdom prägte, was eine bewusste Hinwendung zu den ganzheitlichen Zielen von Game-B markierte. Beiner positionierte IDWeb als „nächsten Schritt“ über den rationalen, kritikorientierten Fokus von IDW hinaus und integrierte intuitive, spirituelle und verkörperte Praktiken, um die Metakrise anzugehen. Hall, der die IDWeb-Mailingliste gründete, stützte sich ausdrücklich auf Game-B-Konzepte wie antifragile Systeme und mythopoetische Narrative, um für eine „dunkle Renaissance“ zu plädieren, in der technokratische Koordination auf spirituelles Erwachen trifft. Rebel Wisdom, gegründet 2017 von David Fuller – einem Journalisten, der eine Dokumentation über Jordan Peterson gedreht hat und zehn Jahre lang bei BBC und Channel 4 tätig war, Institutionen, die oft spekulativ mit britischen Geheimdiensten wie dem MI6 in Verbindung gebracht werden – festigte die Verbindung zwischen IDW und Game-B mit Veranstaltungen wie der Reihe „War on Sensemaking”, in der Schmachtenberger Informationskriegsführung und Defizite der kollektiven Intelligenz – zentrale Themen von Game-B – analysierte. Fullers BBC-Hintergrund ist zwar kein direkter Beweis für Verbindungen zum Geheimdienst, wirft aber angesichts der historischen Verbindungen der BBC zu staatlichen Einflussoperationen Fragen über die Rolle des IDWeb bei der Gestaltung des Diskurses auf. Diese oft inoffiziellen oder kostenpflichtigen Zusammenkünfte schufen seriöse Räume für die Verbreitung der protopischen Visionen von Game-B – skalierbare, für alle Seiten vorteilhafte Zivilisationen, die aus den Trümmern von Game-A entstehen. Ein Video von Rebel Wisdom aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „The Story of Game B” mit Bret und Rutt erzielte 63.000 Aufrufe und skizzierte explizit die Ursprünge und Ziele der Bewegung.

Die Sensemaking-Veranstaltungen von Rebel Wisdom wurden zu Trägern dieser Fusion und luden Hall, Schmachtenberger, Jamie Wheal (Autor von „Recapture the Rapture”, der Neurowissenschaften mit Spiritualität verbindet) und Tristan Harris (Center for Humane Technology) zu Gesprächen ein, die Komplexitätswissenschaft mit zeitlosen Philosophien verbanden.

Auszug aus „WHAT „THE HELL IS A DARK RENAISSANCE? Acknowledging the Intellectual Deep Web” (Screenshots von WhatIsEmerging.com)

Podcasts waren der Verstärker, keiner war so wirkungsvoll wie der von Joe Rogan. Rogan lud wiederholt Persönlichkeiten aus Game-B/IDW ein und schuf so einen „vertrauten inneren Kreis“. Bret Weinstein war in den Folgen #1006 (2017, mit Jordan Peterson), #1494 (2020), #1919 (2023) und #2198 (2024) zu Gast und diskutierte evolutionäre Fallen und die Neugestaltung der Zivilisation. Eric war in den Folgen #1628 (2021) und #1945 (2023) zu Gast und erörterte „geometrische Einheit“ und Metaphern zum Quellcode. Schmachtenberger schloss sich über Erics Portal (#27 mit Eric, 2020) an und befasste sich mit Sinnstiftung. Diese Plattformen waren nicht nur Diskussionsforen, sondern bildeten, wie im Whitepaper erwähnt, ein zuverlässiges Netzwerk, in dem evolutionäre Theorie und noosphärische Ideen in einer umgangssprachlichen Umgebung miteinander verschmolzen.

Das IDW ist weitgehend fragmentiert, wie in einem Artikel des Skeptic Magazine vom April 2025 mit dem Titel „What Happened to the Intellectual Dark Web?” analysiert wird, der seinen Niedergang auf interne Spaltungen über COVID-Maßnahmen, den Klimawandel und politische Ausrichtungen zurückführt – z. B. Petersons Wechsel zu konservativen Medien wie Daily Wire. Ein Artikel im Mindplex Magazine vom Mai 2025 diskutiert das neu veröffentlichte Buch The Intellectual Dark Web: A History (and Possible Future), das ursprünglich wegen unzureichender Auseinandersetzung mit Kritikern eingestellt worden war und nun inmitten der kulturellen Turbulenzen des Jahres 2025 eine Wiederbelebung erlebt.

Halls öffentliches Bekenntnis zum Christentum Ende 2024, das er kürzlich in die Game-B-Frameworks eingewoben hat, veränderte das Erscheinungsbild des IDWeb. In der Jim Rutt Show, Folge 223 (Februar 2025), diskutierte Hall „Städte, Civiums und das Christwerden“ und untersuchte, wie Wertehierarchien und kulturelle Werkzeuge die antifragilen Designs von Game-B verbessern könnten. Ein YouTube-Video vom April 2025 mit dem Titel „Jordan Hall | Game B Christianity“ verband diese Konzepte mit theologischen Einsichten. Dieser Wandel signalisiert die Rolle von IDWeb bei der Bereicherung von Game-B mit „seelenvollen” Erzählungen, die technokratische Elemente möglicherweise als aufgeklärten Fortschritt verschleiern.

Spekulationen über Verbindungen zum Geheimdienst sorgen für zusätzliche Spannung: Epsteins Salons überschnitten sich mit IDW-Persönlichkeiten, und Thiels Palantir (Datenanalyse für Regierungen) beschäftigte Eric von 2013 bis 2022.

Diese erweiterte Tabelle verdeutlicht die tiefe Verflechtung. Die Gefahren liegen auf der Hand: Indem sie eine Dringlichkeit aufgrund menschlicher Unzulänglichkeit heraufbeschwört, stimmt die IDW/IDWeb der elitären Koordination von Game-B zu und schiebt den demokratischen Diskurs als „zu langsam“ beiseite. Halls Glaubenswandel und kulturelle Verschiebungen bergen die Gefahr, Machtkonsolidierungen als göttlich inspirierte Heterodoxie zu tarnen. Im Übergang zu Gegenargumenten unterstreicht diese Vorgehensweise die verführerischen, aber potenziell manipulativen Wurzeln von Spiel B oder seine prekären unbeabsichtigten Folgen.

Abschnitt 5: Wohlwollende Absichten, unbeabsichtigte Folgen: Die philosophischen Wurzeln, die zu Transhumanismus und Technokratie führen

Pierre Teilhard de Chardin: Pionier der „Noosphäre“ – einer planetarischen Intelligenz, die Wissenschaft und Spiritualität verbindet

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Befürworter von Game-B – Persönlichkeiten wie Daniel Schmachtenberger, Jordan Hall, Jim Rutt und die Brüder Weinstein – möglicherweise keine böswilligen Absichten hegen. Tatsächlich präsentieren sie sich oft als ernsthafte Reformer, die von dem aufrichtigen Wunsch getrieben sind, ein überlegenes „Betriebssystem“ für die Menschheit zu schaffen, das die Metakrise des ökologischen Zusammenbruchs, der technologischen Fehlentwicklungen und der sozialen Fragmentierung abwendet. Schmachtenberger beispielsweise hat in Podcasts und Schriften (wie seinen Auftritten bei Rebel Wisdom und The Stoa) wiederholt die Notwendigkeit von „der Macht angemessener Weisheit“ betont und vor der Hybris unkontrollierter exponentieller Technologien wie KI, Biotechnologie und Nanotechnologie gewarnt, die alle potenziell autopoietische Technologien sind, die zu dystopischen Ergebnissen führen könnten, in denen „Fehler versehentlich existenziell sein können“. Er kritisiert ausdrücklich den Zwangstranshumanismus – wie erzwungene genetische Verbesserungen oder KI-gesteuerte Überwachung – als Fortsetzung der rivalisierenden Dynamik von Spiel A und plädiert stattdessen für ethische, konsensuelle Instrumente, die das kollektive Gedeihen fördern, ohne die Menschenwürde zu untergraben. Diese Vision wird in praktischen Unternehmungen wie Qualia Life Sciences (ehemals Neurohacker Collective) verwirklicht, das von Schmachtenbergers Bruder James mitbegründet wurde und an dem Jordan Hall, eine frühe Figur von Game-B, beteiligt ist. Das Unternehmen entwickelt Nootropika und Nahrungsergänzungsmittel zur kognitiven Optimierung und stellt mentale Verbesserungen als einen einvernehmlichen Schritt in Richtung kollektiver Intelligenz dar, obwohl dies die Gefahr birgt, transhumanistische Augmentationen unter dem Deckmantel des Wohlbefindens zu normalisieren. Hall war unter anderem an der Kontrolle von Crest Industries, LLC beteiligt, die dem Unternehmen 2017 einen Überbrückungskredit in Höhe von 120.000 US-Dollar für die Startfinanzierung gewährte, was die finanziellen Verbindungen innerhalb der Game-B-Kreise deutlich macht. Eine der wichtigsten Finanzierungsquellen von Qualia Life ist CyclEffect Regenerative Ventures, eine hybride Risikokapitalgenossenschaft, die sich auf Kreislauf- und Regenerativwirtschaft konzentriert – Modelle, die den Schwerpunkt von Game B auf anti-rivalisierende, für alle Seiten vorteilhafte Systeme widerspiegeln und mit verbundenen Organisationen übereinstimmen, die eine geschenkähnliche, kollaborative Wirtschaft für Nachhaltigkeit fördern. In ähnlicher Weise hat Bret Weinstein sich gegen tyrannische Anwendungen der Wissenschaft ausgesprochen, wie aus seinen Diskussionen über evolutionäre Fallen in Episoden seines DarkHorse-Podcasts hervorgeht, in denen er sich für Systeme einsetzt, die die individuelle Souveränität bewahren und eine Vereinnahmung durch Eliten verhindern. Halls jüngste Integration des Christentums in die Game-B-Rahmenkonzepte, die er in seinem YouTube-Video „Game B Christianity” vom April 2025 ausführlich darlegt, stellt die Bewegung als spirituelles Gegenmittel zu technokratischer Übergriffigkeit dar und stützt sich dabei auf biblische Vorstellungen von Verantwortung, um gottgleiche Ansprüche zurückzuweisen. Diese Denker behaupten oft, dass ihre Vision der Tyrannei entgegensteht, indem sie Macht durch „antifragile“ Netzwerke und Proto-B-Gemeinschaften dezentralisiert und Game-B als protopischen Weg zur Nachhaltigkeit und nicht als utopische Zwangsmaßnahme positioniert. Diese viel gepriesene „Dezentralisierung“ ist jedoch möglicherweise nicht wirklich dezentral, da Plattformen wie Web3 und Holochain die Macht oft bei Protokollarchitekten oder Elite-Knoten konzentrieren und damit eine neue Form der technokratischen Kontrolle riskieren, die als dezentrale Governance getarnt ist.

Doch trotz dieser wohlwollenden Absichten und bekundeten Gegensätze schaffen die epistemologischen, metaphysischen, ontologischen und teleologischen Wurzeln des philosophischen Rahmens von Game-B – die aus der Komplexitätswissenschaft, der Evolutionstheorie, der integralen Spiritualität und dem Systemdenken stammen – unbeabsichtigt einen fruchtbaren Boden für transhumanistische und technokratische Agenden. Diese Wurzeln, die oft unbewusst von Einflüssen wie Pierre Teilhard de Chardins Noosphäre oder Barbara Marx Hubbards bewusster Evolution übernommen wurden, enthalten Annahmen, die systemische Optimierung über individuelle Grenzen stellen, wodurch das Rahmenwerk zu Ergebnissen führt, die seine Befürworter möglicherweise ablehnen würden. Darüber hinaus basiert ein Großteil dieses Rahmens auf der Evolutionstheorie, die trotz ihrer wissenschaftlichen Akzeptanz nach wie vor umstritten ist, mit Debatten über ihre Anwendbarkeit auf soziale Systeme und Kritik aus Bereichen wie Intelligent Design oder Philosophie, die ihre Erklärungskraft für Phänomene wie Bewusstsein in Frage stellen, Evolution: Education and Outreach, 2025. Diese Abhängigkeit verstärkt die Risiken, da evolutionäre Metaphern hierarchische Eingriffe unter dem Deckmantel des „natürlichen” Fortschritts rechtfertigen können. Hinzu kommt, dass Game-B-Philosophien tief im Neoplatonismus verwurzelt sind – einem hellenistischen System, das die Emanation aus einem göttlichen „Einen”, den hierarchischen Aufstieg zur Einheit und die Transzendenz der materiellen Welt betont –, was sie von Natur aus nominalistisch (Leugnung objektiver Universalien zugunsten konstruierter Namen oder Konzepte) und gnostisch (Postulierung geheimen Wissens zur Erlösung aus einer fehlerhaften, illusorischen materiellen Welt) macht. Diese neoplatonische Grundlage fördert den Konstruktivismus, bei dem die Realität als von Menschen geschaffen oder vom Verstand abhängig angesehen wird, sowie die Selbstapotheose, die Vergöttlichung des Selbst durch den Aufstieg zu einem gottähnlichen Status. Solche Elemente eignen sich natürlich für transhumanistische Bestrebungen zur Verbesserung des Menschen und technokratische Agenden einer von Eliten gelenkten „aufgeklärten“ Herrschaft von „Philosophenkönigen“ (oder Tech-Königen), die globalistische Netzwerke widerspiegeln, wie sie Eric Weinstein während seiner Arbeit für die Vereinten Nationen pflegte (z. B. als Autor eines ILO-Papiers aus dem Jahr 2001). Weinstein ILO-Papier, 2001, das sich mit Jeffrey Epsteins Finanzierungsnetzwerk überschneidet – Epsteins Spenden für UN-nahe Evolutionsforschung in Harvard und seine Verbindungen zu globalen Eliten deuten auf ein gemeinsames Ökosystem hin, das unter dem Banner des Fortschritts auf eine künstlich gestaltete Zukunft der Menschheit zusteuert.

Ontologische Wurzeln: Vernetzte Entstehung über das individuelle Sein hinaus

Die Ontologie, die Lehre vom Sein und der Existenz, bildet die Grundlage von Game-B, das die Realität als grundlegend vernetzt und emergent betrachtet. Wie im Game-B-Wiki dargelegt – dessen Einführungsseite mit Stewart Brands berühmtem Zitat aus dem Whole Earth Magazine von 1968 beginnt: „Wir sind wie Götter. Wir können es genauso gut gut machen.“ (zuletzt aktualisiert im März 2024) – und in Schmachtenbergers Essays über kollektive Intelligenz entsteht Existenz aus dynamischen Systemen, die sich zu größerer Kohärenz entwickeln – vom Urknall über die kognitive Revolution bis hin zu menschlichen Gesellschaften. Menschen sind keine isolierten Wesen, sondern Knotenpunkte in einem Netzwerk, wobei das wahre Sein durch Hyperkollaboration und antifragile Skalierbarkeit verwirklicht wird. Dies kritisiert die „rivalisierende“ Getrenntheit von Game-A als ontologisch fehlerhaft und befürwortet stattdessen Win-Win-Verbindungen für alle.

Während die Befürworter damit Resilienz und gegenseitigen Nutzen fördern wollen, führt dies zu Transhumanismus, indem die menschliche Ontologie als aufrüstbare Substanz dargestellt wird. Das Wiki verweist auf „epigenetische Upgrades“, „genetische Upgrades“ und „Transhumanismus (biologisch und transbiologisch)“ als Mechanismen zur Weiterentwicklung des „Codes“ des Seins, wobei die Biologie als modifizierbar für eine höhere Kohärenz behandelt wird. Die neoplatonische Unterströmung – wonach das Sein aus einer einheitlichen Quelle hervorgeht und durch Läuterung wieder zu ihr zurückkehrt – durchdringt dies mit gnostischem Nominalismus, der die materielle Existenz als konstruierte Illusion betrachtet, die durch Gnosis (geheimes Wissen) überwunden werden muss, was zu einer konstruktivistischen Selbstapotheose führt: Menschen als Schöpfer ihrer göttlichen Essenz durch Technologie. Auch wenn Schmachtenberger in verschiedenen Podcasts und Social-Media-Beiträgen vor biotechnologischer Hybris warnt, rechtfertigt die zugrunde liegende Ontologie implizit die Überwindung von Grenzen durch die Integration von KI oder Langlebigkeits-Technologien, was mit transhumanistischen Projekten wie Thiels Prospera übereinstimmt, das mit VR-Psychedelika experimentiert und „den Tod optional machen“ will (Prospera Overview). Für die Technokratie hat dies zur Folge, dass systemische Netzwerke Vorrang vor persönlicher Souveränität haben, wodurch Experten oder Algorithmen die Verbindungen „optimieren” können. Dies könnte als „Trojanisches Pferd” fungieren, das gegnerische Kontrollmechanismen (wie Verfassungen) als Relikte aus der Vergangenheit abtut und unbewusst den Weg für eine zentralisierte Kontrolle ebnet, die als Dezentralisierung getarnt ist – ähnlich wie Epsteins von der Elite finanzierte Salons, die einen Globalismus im Stil der UNO mit eugenischen Visionen verbanden.

Das Versprechen „dezentralisierter“ Systeme in Spiel B, das durch neue Technologien wie Web3 und Holochain propagiert wird, verbirgt oft einen trügerischen Weg zu einer erneuten Zentralisierung. Während diese Plattformen mit der Transparenz verteilter Ledger und Peer-to-Peer-Autonomie werben, um die Hierarchien von Spiel A abzubauen, können sie in Wirklichkeit die Macht bei Protokollarchitekten, Token-Inhabern oder KI-vermittelten „Sinnmachern“ konzentrieren, die den zugrunde liegenden Code und die Governance-Regeln kontrollieren. So entwickeln sich beispielsweise die Blockchain-Ökosysteme von Web3 häufig zu oligarchischen Strukturen, die von Venture-Capital-Größen oder Insidern von Stiftungen dominiert werden, während das agentenorientierte Modell von Holochain das Risiko emergenter Engpässe birgt, bei denen „ganzheitliche“ Konsensalgorithmen Elite-Knoten mit überlegenen Rechenressourcen begünstigen. Diese Illusion der Dezentralisierung ermöglicht nicht nur eine subtile technokratische Kontrolle, sondern steht auch im Einklang mit transhumanistischen Agenden, bei denen die menschliche Handlungsfähigkeit optimierten Netzwerken untergeordnet wird, was unter dem Deckmantel des kollektiven Aufschwungs zu einem „planetarischen Gehirn“ führen könnte.

Teleologische Wurzeln: Gezielte Evolution hin zu kollektivem Gedeihen

Teleologie befasst sich mit Zweck und Endzielen. Die Teleologie von Game-B lenkt die Menschheit in Richtung universelles Gedeihen und metastabile Kohärenz und verwandelt „endliche” rivalisierende Spiele in „unendliche” kooperative Spiele. In Anlehnung an die evolutionäre Spieltheorie besteht das Ziel darin, Komplexität zu bewältigen, indem die Zusammenarbeit durch technologiegestützte Sinnstiftung über die Dunbar-Zahl hinaus skaliert wird und Risiken wie die Fehlausrichtung der KI angegangen werden. Dazu gehört auch, die „Klimakrise” als teleologischen Imperativ für Veränderungen zu formulieren. Diese Vorstellung ist jedoch umstritten und hat ihren Ursprung in der strategischen Erzählung des Club of Rome, einen vereinigenden „gemeinsamen Feind” zu schaffen, wie es in ihrem Bericht „The First Global Revolution” von 1991 heißt. Die Befürworter von Game-B, Zak Stein und Nora Bateson, die als Mitglieder des Club of Rome aufgeführt sind, verbinden die Bewegung mit dieser Erzählung des Club of Rome.

S. 75, „Die erste globale Revolution“. Club of Rome, 1991

Befürworter sehen darin einen weisen, antityrannischen Weg – beispielsweise betont Rutt in seinen Vorträgen an der Singularity University im Jahr 2025 die ethische Verantwortung. Das neoplatonische Telos der Rückkehr zum Einen durch hierarchischen Aufstieg ist jedoch von gnostischen Elementen durchdrungen, bei denen das Ziel darin besteht, durch konstruiertes Wissen der materiellen Gefangenschaft zu entkommen und schließlich in der Selbstvergöttlichung zu gipfeln. Dies fördert den Transhumanismus, indem es eine zielgerichtete Evolution zu posthumanen Zuständen impliziert, wobei „die Weiterentwicklung des Codes” exponentielle Technologien für eine Welt nach der Knappheit nutzt. Dies erinnert an Teilhards Omega-Punkt, an dem kollektive Bewusstseine verschmelzen, auch wenn Hall in seiner christlichen Kehrtwende die „dunklen” Varianten des Silicon Valley kritisiert. Unbewusst ermöglicht dies transhumane Werkzeuge wie das Hochladen des Bewusstseins zum Zwecke des „Gedeihens”, trotz der Ablehnung von Zwangsmaßnahmen. Technokratie entsteht, da das Telos eine Blockchain-Governance durch liquide Demokratie oder synergistische Demokratie durch diejenigen mit Gnosis rechtfertigt – Komplexitätsexperten oder KI ähnlich den von Epstein finanzierten Netzwerken, die die Entstehung von Game-B als algorithmische Durchsetzung darstellen, bei der „Omni-Consideration“ zu einer Top-down-Intervention wird, die als kollaborativer Fortschritt umbenannt wird.

Metaphysische Wurzeln: Paradoxe Einheit und göttliche Emergenz

Die Metaphysik erforscht die grundlegende Natur der Realität. Game-B verbindet Gnostizismus, Jung’sche Archetypen und integrale Theorien und postuliert die Realität als einen paradoxen Tanz zwischen Ego (wahnhafte Getrenntheit) und göttlicher Essenz. Laut dem Artikel von HighExistence über das Intellectual Deep Web stützt es sich auf gnostische Ansichten vom Ego als falschem Gott und befürwortet das transzendente Wissen der „Dritten Sache”. Kohärenz ist ein metaphysisches Prinzip, das von der Evolution ausgewählt wurde und zu einem kollektiven Bewusstsein führt.

Als spirituelles Korrektiv zum Materialismus von Game-A gedacht – Halls jüngste Videos integrieren christliche Demut –, ist diese Metaphysik jedoch tief in der emanativen Hierarchie des Neoplatonismus verwurzelt, in der das Materielle ein nominalistisches Konstrukt (bloße Namen ohne unabhängige Realität) ist, das durch gnostische Einsicht überwunden werden muss. Dies treibt den Konstruktivismus – die Realität als von Menschen geschaffen – und die Selbstapotheose voran, die das Selbst durch technologievermittelte Einheit vergöttert. Die transhumanen Upgrades des Wikis implizieren die Erlangung göttlicher Einheit durch die Verschmelzung mit Maschinen, ähnlich einer kybernetischen Noosphäre, die den Transhumanismus spiritualisiert, wo „sich entwickelndes Bewusstsein“ die Biotechnologie rechtfertigt, obwohl ihre Befürworter elitär geprägte Varianten ablehnen. Für die Technokratie erfordert metaphysische Ganzheit eine „weise” Koordination durch Sinnstifter, die rivalisierende Grenzen für eine kollektive Integration auflösen – eine „weiche Technokratie”, die eine von KI gesteuerte Einheit unter dem Deckmantel einer emergenten Göttlichkeit ermöglicht.

Diese metaphysische Entwicklung wird durch den Einfluss des kosmoerotischen Humanismus weiter verstärkt, der in First Principles and First Values: Forty-Two Propositions on CosmoErotic Humanism, the Meta-Crisis, and the World to Come von David J. Temple (ein Pseudonym für Marc Gafni, Zak Stein und Ken Wilber) artikuliert wird, das den Evolving Perennialism (sich entwickelnden Perennialismus) einführt. Dieser Rahmen betrachtet die Realität als eine sich entwickelnde Geschichte von intrinsischem Wert und Eros – dem Streben nach Intimität und Kohärenz –, die Wissenschaft und Spiritualität integriert, um eine neue menschliche Identität (Homo Amor) vorzuschlagen, die durch technologiegestütztes kollektives Gedeihen durch die Metakrise navigiert. Durch Zak Steins Beteiligung sowohl an Game-B als auch am Club of Rome verstärkt die Vision des Evolving Perennialism von einer werteorientierten, technologisch vermittelten kosmischen Ordnung die neoplatonischen und gnostischen Tendenzen von Game-B und steuert unbewusst in Richtung transhumanistischer Augmentierung und technokratischer Koordination unter dem Deckmantel universeller Liebe und Weisheit. In ähnlicher Weise kann seine Anthro-Ontologie, die die menschliche Existenz als relational und kulturell konstruiert betrachtet, zum Transhumanismus führen, indem sie die Menschheit als eine evolutionsfähige Einheit darstellt, die reif für technologische Augmentierung ist, um kulturelle Grenzen zu überwinden, während sie gleichzeitig die Technokratie unterstützt, indem sie von Experten geleitete „Sinn stiftende“ Hierarchien zur Optimierung relationaler Systeme priorisiert und die individuelle Handlungsfähigkeit einer algorithmischen Kontrolle unterordnet, was ironischerweise zu dem Techno-Feudalismus führt, den sie eigentlich vermeiden wollen. Iain McGilchrist, dessen Arbeit über hemisphärische Kognition, insbesondere „The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World”, reduktionistische Weltanschauungen kritisiert, befürwortete das Buch mit den Worten „Die in diesem Buch vertretene Position ist von entscheidender Bedeutung … es muss dringend gelesen werden”, womit er seine intellektuelle Übereinstimmung mit der ganzheitlichen Vision signalisierte, obwohl seine direkten Verbindungen zu Game B über Podcast-Diskussionen mit Befürwortern und diese Empfehlung hinaus begrenzt bleiben. Marc Gafni, Mitautor von „First Principles and First Values“ und eine Schlüsselfigur des CosmoErotic Humanism, erweitert die spirituelle Vision von Game B durch seine Eros Mystery School, einen immersiven Retreat, den er gemeinsam mit Aubrey Marcus leitet, einem Podcaster und Unternehmer, der durch sein Engagement für Psychedelika und evolutionäre Spiritualität mit den Kreisen um Game B verbunden ist. Die Schule findet jährlich statt, zuletzt vom 28. April bis 2. Mai 2025 in den Niederlanden, und verspricht, die Teilnehmer in den „Weg des erotischen Mystikers“ einzuführen, indem sie spirituelle Lehren mit Verkörperungspraktiken verbindet, um „unverschämte Liebe“ zu fördern und das persönliche und globale Bewusstsein zu transformieren, was Game~Bs Omni-Win-Ethos widerspiegelt, aber die Normalisierung einer von Eliten gelenkten spirituellen Manipulation riskiert. Marcus, der von Gafni als seinem spirituellen Guru beeinflusst ist, hat kürzlich in seinem Podcast „radikale Monogamie“ oder „erweiterte Monogamie“ propagiert und diese als ein spirituell weiterentwickeltes Beziehungsmodell dargestellt, das Eros-getriebene Intimität mit bewusster Bindung verbindet. Kritiker argumentieren jedoch, dass dies eine manipulative Umbenennung von Polyamorie unter dem Deckmantel der Erleuchtung sei.

Epistemologische Wurzeln: Kollektive Sinnstiftung über individuelle Rationalität

Die Erkenntnistheorie befasst sich mit der Natur des Wissens. Die Erkenntnistheorie von Spiel B konzentriert sich auf kollektive Sinnstiftung, die verkörperte, relationale und liminale Weisheit über individuelle Rationalität oder „Bullshit“-Intellektualismus stellt und Wissen als etwas betrachtet, das aus vernetzter Intelligenz, gemeinsamen Erfahrungen und Praktiken wie Meditation, Psychedelika oder Gruppenuntersuchungen entsteht, um Komplexität jenseits der Dunbar-Zahl (etwa 150 Personen) zu bewältigen. Dieser Ansatz kritisiert die rivalisierenden, endlichen Wissensspiele von Spiel A und befürwortet „antifragile“ Systeme, in denen wahres Wissen aus transzendenter, paradoxer „gnostischer Initiation“ und ko-kreativen Dialogen entsteht. Der Erwerb von Wissen ist somit ganzheitlich und technologiegestützt, wobei Tools wie KI oder Blockchain eingesetzt werden, um kollektive Intelligenz für „Omni-Win“-Ergebnisse zu skalieren.

Diese Erkenntnistheorie fördert den Transhumanismus, indem sie die menschliche Wahrnehmung als durch Technologie verbesserbar darstellt und damit eine epistemische Evolution über biologische Grenzen hinaus impliziert – beispielsweise durch neuronale Schnittstellen oder die Integration von KI für ein „sich entwickelndes Bewusstsein“ –, um posthumane Zustände wie ein „planetares Gehirn“ oder einen Superorganismus zu erreichen, obwohl die Befürworter zwanghafte Varianten ablehnen. Sie unterstützt die Technokratie, indem sie Hierarchien von „Sinnstiftern“ oder Experten etabliert, die Wissen durch systemische Kohärenz und Konsensalgorithmen validieren und die Wahrheit unter dem Deckmantel der Dezentralisierung an eine KI-vermittelte Governance auslagern, was potenziell zu einer Kontrolle durch Eliten oder einer „weichen Technokratie“ (Governance durch Experten oder Algorithmen, subtil umgesetzt durch „dezentrale“ oder partizipative Systeme, die eine zentralisierte Kontrolle verschleiern) führen kann, in der die Handlungsfähigkeit des Einzelnen zugunsten optimierter kollektiver Systeme erodiert.

Diese Wurzeln schaffen eine gefährliche Entwicklung: Wohlwollende Ziele für ein besseres System enthalten Annahmen, die eine technologievermittelte Transzendenz und Expertenaufsicht begünstigen, was selbst unbeabsichtigt zu transhumanistischen und technokratischen Ergebnissen führen kann. Der Rahmen von Spiel B läuft Gefahr, genau zu der Tyrannei zu werden, die er bekämpft – eine raffinierte Weiterentwicklung von Spiel A, getarnt als Erlösung und verflochten mit globalistischen Agenden.

Spiel B weist Vorwürfe der Technokratie oder Eugenik entschieden zurück und betont, dass die Bewegung basisdemokratisch und offen ist und darauf abzielt, alle Teilnehmer zu stärken. Daniel Schmachtenberger, einer der führenden Vertreter dieser Bewegung, betont „anti-rivalisierende” Technologien als Kernelement zur Vermeidung von Zentralisierung. In seinen Schriften zu den Kriterien der „New Economics” schreibt er: „Bei allen Systemen mit strukturellen Anreizen müssen die Anreize für alle Akteure strikt auf das Wohlergehen aller anderen Akteure im System und der Allgemeinheit im Großen und Ganzen ausgerichtet sein … Das Wirtschaftssystem darf keine Quelle menschlicher Konditionierung sein; es muss zu einer umfassenden Rücksichtnahme konditionieren und darf in keiner Weise zu Psychopathie führen … Es muss auch die Entwicklung kollektiver Intelligenz, Kapazitäten und Kohärenz auf allen Ebenen unterstützen.” Schmachtenberger befürwortet Plattformen wie Holochain für den dezentralen Datenaustausch, die transparente, skalierbare Entscheidungsprozesse ermöglichen und Gemeinschaften zur Selbstorganisation befähigen. Er warnt davor, dass KI ohne „ethisches Design“ die extraktive Dynamik von Spiel A verstärken könnte, betont jedoch, dass offene, menschenzentrierte Technologien das Gegenmittel sind.

Jordan Hall verteidigt in ähnlicher Weise die dezentrale Ethik von Spiel B, insbesondere durch „prometheanische“ DAOs (dezentrale autonome Organisationen). In seinem Podcast-Auftritt im Februar 2024 in der Rutt Show (#223) argumentierte Hall: „Es ist gleichzeitig das Ziel von Spiel B, uns zu ermöglichen, weiterhin eine technologische Spezies zu sein, ohne unser Aussterben zu garantieren … Technologie im Prozess der Entwicklung einer effektiveren kollektiven Intelligenz zu nutzen und dies auf eine Weise zu tun, die durch die Designimplikationen der Art und Weise, wie Sie die Technologie nutzen, keine bestimmten Versagensbedingungen erzeugt.” Hall positioniert DAOs als Werkzeuge für „bewusst selbstverwaltete“ Gemeinschaften und greift dabei auf seine Hinwendung zum Christentum im Jahr 2025 zurück, um Game B mit spiritueller Tiefe zu versehen: „Wenn der Winter die Parasiten abtötet und die Raserei zum Schweigen bringt, beginnen wir die vielleicht letzte und wichtigste Phase dieser evolutionären Reise.“ Er widerlegt Befürchtungen hinsichtlich einer Zentralisierung, indem er das Potenzial der Blockchain für eine „flüssige Demokratie“ hervorhebt, in der Entscheidungen nicht von oben nach unten, sondern durch Beteiligung von unten nach oben getroffen werden.

Auszug aus „The DAO Moment“ von Jordan Hall (Screenshot von Deep Code via Substack)

Jim Rutt, Mitbegründer von Game-B, konzentriert sich auf praktische Anwendungen und setzt sich für eine digitale Infrastruktur ein, um die Fähigkeiten der Menschheit zu verbessern. In der Jim Rutt Show-Transkription von „Currents 081” erklärt Rutt: „Diese erstaunlichen Netzwerke, die wir geschaffen haben, haben das Potenzial, die Fähigkeiten der Menschheit erheblich zu verbessern. Dies ist vielleicht ein Bereich, in dem wir kurzfristig mehr tun können. Um Gutes für die Menschheit zu tun, müssen wir uns darauf konzentrieren, Twitter zur führenden Plattform für die Sinnfindung der Menschheit zu machen.” Rutt widerspricht Vorwürfen des Elitismus und verweist auf „Proto-B“-Experimente – kleine Gemeinschaften, die die Prinzipien von Game-B testen – als Beweis für Inklusivität. Auf der Seite „Collective Intelligence“ im Game-B-Wiki werden interne Kritikpunkte angesprochen: „Game-B ist erfolgreich, weil es die Vorteile kollektiver Intelligenz, Zusammenarbeit und zunehmender Omni-Consideration nutzt. Wenn verschiedene Menschen mit der richtigen Moderation zusammenkommen, können sie Lösungen finden, die keiner von ihnen allein finden könnte.“

Diese Verteidigungsargumente stellen Game-B als einen offenen, evolutionären Prozess dar, nicht als eine feste Ideologie. Das Game-B-Wiki bekräftigt dies: „Game B ist die Umgebung, die kollektive Intelligenz, Zusammenarbeit und zunehmende Omni-Berücksichtigung maximiert … ein Metaprotokoll für Hyperkollaboration.“ Befürworter argumentieren, dass Kritik aus der Game-A-Denkweise stammt, die „den Brunnen vergiftet“, wie Hall es ausdrückt, und nicht in der Lage ist, nicht-rivalisierende Alternativen zu erkennen. Einflüsse wie Charles Eisensteins „Sacred Economics“ veranschaulichen diese Vision weiter und schlagen ein Geldsystem vor, das mit der Zeit zerfällt, um den Umlauf und das Schenken statt der Anhäufung zu fördern und Anreize mit der Gesundheit des Planeten und dem Gedeihen der Gemeinschaft in Einklang zu bringen – ganz im Sinne von Schmachtenbergers Forderung nach einer Wirtschaft, die „Omni-Consideration“ fördert, ohne Psychopathie zu begünstigen. Eisenstein, der als leitender Berater und Direktor für Kommunikation in der Präsidentschaftskampagne 2024 von Robert F. Kennedy Jr. tätig war und über die United Independents-Bewegung und Koalitionen wie die United People’s Coalition Verbindungen zu Christopher Life hat, verkörpert, wie sich Game-B-Ideen auf den politischen Aktivismus für einen systemischen Wandel ausweiten. Christopher Life, Gründer der One Nation Party USA und der All-Win Leadership Academy, stützt sich bei der Schaffung von „All-Win“-Politparadigmen und Gemeinschaften wie Azure Village, die oft als „Game-B-Paradiese“ bezeichnet werden, ausdrücklich auf Game-B-Prinzipien – wie Omni-Win-Dynamiken und alternative Zivilisationsmodelle –, um einen systemischen Wandel und eine dezentrale Regierungsführung zu fördern. Um einen tieferen Einblick zu erhalten, wie diese Ideen mit Ereignissen wie Weinsteins Rede bei Rescue the Republic und der Phoenix Conspiracy zusammenhängen, sehen Sie sich das Video „A Republic If You Can Phoenix It” an, das die mögliche Konstruktion eines Verfassungskollapses durch Schattennetzwerke untersucht. In ähnlicher Weise untersucht Courtenay Turner in seiner Podcast-Episode „Game B to Noomap, Is The Singularity Nearer?” in der Courtenay Turner Radio Hour die Entwicklung von Game-B zu S7 (ehemals Noomap) und kritisiert dessen Verbindungen zu Teilhard de Chardins Noosphäre und die Risiken technologiegetriebener Singularitätsagenden, wodurch das Potenzial von Game-B als technokratischer Entwurf weiter offengelegt wird.

Mehr über die politischen Verbindungen zur Bewegung der vereinigten Unabhängigen erfahren Sie in diesen beiden Artikeln:

Eine wichtige Kritik ist, dass Game~B trotz seiner Dezentralisierungsansprüche durch seine Abhängigkeit von „von Experten entwickelten” Technologien wie DAOs und KI-gestütztem Sensemaking die Macht bei den Systemarchitekten konzentriert. Der Artikel „The Biggest Game in Town” bezeichnet Game-B als „gescheiterte Utopie” und argumentiert, dass es „an Kohärenz und Skalierbarkeit mangelt und zu einer jargonlastigen Echokammer verkommt”.

Fazit: Game-B als technokratisches und transhumanistisches Trojanisches Pferd?

Game-B, das aus den interdisziplinären Ambitionen von Eric Weinsteins Economic Manhattan Project am Perimeter Institute hervorgegangen ist, im intellektuellen Schmelztiegel des Santa Fe Institute entwickelt und durch die elitären Salons der Edge Foundation weiter verstärkt wurde, präsentiert sich als revolutionäres Gegenmittel zu den existenziellen Krisen von „Game-A“ – unserem aktuellen gesellschaftlichen Betriebssystem, das von Wettbewerb, ökologischer Zerstörung und systemischer Fragilität geprägt ist. Seine Befürworter, darunter Jim Rutt, Jordan Hall, Daniel Schmachtenberger, Forrest Landry und die Brüder Weinstein, formulieren eine Vision der „bewussten Evolution“, die sich Komplexitätswissenschaften, KI, Blockchain und Psychotechnologien zunutze macht, um eine „Omni-Win“-Zivilisation zu schaffen. Hinter diesem utopischen Versprechen verbirgt sich jedoch eine beunruhigende Konvergenz historischer technokratischer Ambitionen, transhumanistischer Ideologien und elitärer Netzwerke – insbesondere in Verbindung mit Jeffrey Epsteins Finanzimperium und Eric Weinsteins Verbindungen zu einflussreichen Institutionen wie dem Office of Naval Research (ONR) –, die die Menschheit nicht als befreite Akteure, sondern als Datenpunkte in einer technofeudalen Ordnung umzugestalten droht.

Die philosophischen Wurzeln von Game-B – die in Pierre Teilhard de Chardins Noosphäre verwurzelt sind, einem planetarischen Bewusstsein, das Individuen zu einer technologievermittelten Superintelligenz verschmilzt – und Barbara Marx Hubbards spiritueller Eugenik zeigen, dass Game-B keine Innovation, sondern eine Rekursion ist. Hubbards Aufruf, „ein Viertel der Menschheit zu eliminieren“, als göttliche Auslese vermischte New-Age-Spiritualität mit Hierarchie und hallte den Sozialdarwinismus wider. Epsteins genetische Fantasien und George Churchs CRISPR-Verbesserungen stellen das biologische Pendant dazu dar, wobei beide aus der darwinistischen Extrapolation schöpfen, um „Verbesserungen“ zu rechtfertigen. Historische Parallelen zu H.G. Wells‘ „World Brain“ – einem kuratierten Wissensnetzwerk zur Kontrolle durch Experten – und der „Social Engineering“ der Technocracy Inc. von 1937 ohne Politiker verstärken die Warnung: Die „kollektive Intelligenz“ von Game-B birgt die Gefahr, dass Macht in den Händen von Experten konzentriert wird und Bürger zu Datenpunkten für algorithmische Optimierung werden. Das Economic Manhattan Project, das 2009 von Eric Weinstein am Perimeter Institute for Theoretical Physics ins Leben gerufen wurde, versuchte, die systemischen wirtschaftlichen Versäumnisse nach 2008 zu beheben, indem es Ökonomen, Biologen, Mathematiker und Physiker in einer „Manhattan Project“-ähnlichen Initiative zusammenbrachte, um die Wirtschaftstheorie als Wissenschaft neu zu denken. Diese Konferenz, die in Quellen wie The Portal Wiki dokumentiert ist, legte den konzeptionellen Grundstein für Game-B, indem sie menschliche Systeme als programmierbar und entwicklungsfähig darstellte, was mit Erics späterer Edge-Frage zur Entschlüsselung des „Quellcodes“ der Menschheit und Bret’s Frage nach spieltheoretisch stabilen, nicht-evolutionären Pfaden übereinstimmt. Dieser Rahmen, obwohl in Wohlwollen gehüllt, geht davon aus, dass die Realität ein Konstrukt ist, das neu programmiert werden kann, wobei Menschen als aktualisierbare Substrate für einen technologievermittelten „planetarischen Geist“ dienen. Hubbards erschreckende Vision einer „evolutionären Selektion”, bei der „ein Viertel der Menschheit” für den Fortschritt des Planeten ausgesondert wird, und Epsteins genetische Eugenik, die von CRISPR-Pionieren wie George Church verfolgt wird, basieren beide auf der darwinistischen Evolution – einer Theorie, die zwar weithin akzeptiert ist, aber hinsichtlich ihrer Anwendung auf soziale und spirituelle Bereiche nach wie vor umstritten ist. Kritiker, von Befürwortern des Intelligent Design bis hin zu philosophischen Skeptikern, argumentieren, dass die mechanistische Sichtweise des Darwinismus Bewusstsein und moralisches Handeln nicht erklären kann, doch die Abhängigkeit von Game-B von dieser Sichtweise rechtfertigt hierarchische Eingriffe unter dem Deckmantel des „natürlichen“ Fortschritts.

Epsteins Rolle als finanzieller Architekt dieser Agenda kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seine 638.000 Dollar an Edge, 6,5 Millionen Dollar an das Programm für Evolutionsdynamik der Harvard University, 850.000 Dollar an das MIT Media Lab, 220.000 Dollar an Humanity Plus und 275.000 Dollar an das Santa Fe Institute – wo Rutt und Hall Führungspositionen innehatten – schufen ein Einflussnetzwerk, das die intellektuellen Grundlagen von Game-B nährte, darunter die Komplexitätswissenschaft, die sowohl für das SFI als auch für das Economic Manhattan Project von zentraler Bedeutung ist. Seine 40 Millionen Dollar (mittlerweile 170 Millionen Dollar) Beteiligung an Peter Thiels Valar Ventures verbindet ihn noch enger mit Thiels transhumanistischem Imperium, das SENS (Anti-Aging), das Singularity Institute (AGI) und Alcor (Kryonik) finanziert. Epsteins Salons, die von Persönlichkeiten wie Stephen Hawking und Marvin Minsky besucht wurden, und sein Engagement für das SFI, wo die Saat für Game-B gesät wurde, deuten auf eine bewusste Konvergenz transhumanistischer Bestrebungen hin – die Entschlüsselung des „Quellcodes” der Menschheit und die Entwicklung „nicht-evolutionärer” „Spieltheorie”-Systeme. Der interdisziplinäre Ansatz des Economic Manhattan Project, wie Eric Weinstein ihn 2009 in seinem Vortrag am Perimeter Institute beschrieb, zielte darauf ab, die Wirtschaftswissenschaften mit den traditionellen Wissenschaften zu verbinden, was Game-Bs Ambition widerspiegelt, die Zivilisation durch Systemdenken neu zu gestalten. Spekulationen über Epsteins Verbindungen zum Geheimdienst – möglicherweise zum Mossad oder zur CIA – sind zwar unbewiesen, aber angesichts seiner dokumentierten Verbindungen zu elitären Netzwerken und der Überschneidungen mit Persönlichkeiten wie Eric Weinstein, der unter Thiels transhumanistischer Ägide bei Thiel Capital arbeitete, durchaus plausibel. Die Tragödie von Epsteins Sexskandalen ist zwar schrecklich, scheint aber gegenüber seinem übergeordneten Projekt zweitrangig: der Finanzierung einer technokratischen Zukunft, in der Eliten gottgleiche Macht über die menschliche Evolution ausüben.

Das Intellectual Dark Web (IDW) und seine Entwicklung zum Intellectual Deep Web (IDWeb) dienten als kulturelle Inkubator für Game-B und fungierten als potenzielle Einflussoperation, um den westlichen Diskurs zu steuern. Das von Eric Weinstein geprägte und durch Plattformen wie Joe Rogans Podcast und die Sensemaking-Veranstaltungen von Rebel Wisdom verbreitete IDW verband evolutionäre Spieltheorie mit noosphärischen Idealen und stellte den Zusammenbruch von Game-A als dringenden Ruf nach einer technologiegetriebenen Erlösung dar. Der Einfluss des Economic Manhattan Project ist in dieser Erzählung nach wie vor präsent, da seine Forderung nach einer systemischen Neugestaltung die Kritik des IDW an den Mainstream-Institutionen und die Vision von Game-B von antifragilen Alternativen geprägt hat. Persönlichkeiten wie David Fuller mit Verbindungen zur BBC und die Nähe der Weinsteins zu von Epstein finanzierten Ökosystemen werfen Fragen nach koordinierten Agenden auf, auch wenn direkte Verbindungen zu Geheimdiensten weiterhin spekulativ sind. Die Hinwendung des IDWeb zu spirituellen Narrativen – beispielhaft durch Jordan Halls Bekenntnis zum „Game-B-Christentum“ für 2024–2025 – verschleiert technokratische Elemente als aufgeklärten Fortschritt und steht im Einklang mit dem neoplatonischen Aufstieg und der gnostischen Transzendenz. Game-B fasst diese Elemente zusammen und veranschaulicht die „Herstellung von Konsens durch Komplexität“, wobei es das Modell von Edward Herman und Noam Chomsky aus Manufacturing Consent (1988) adaptiert. Chomsky und Herman skizzierten fünf Filter, die die Voreingenommenheit der Medien prägen: Eigentumsverhältnisse (Elite-Konglomerate stellen Profit über Wahrheit), Werbung (Inhalte werden als Produkte auf das Publikum zugeschnitten), Quellen (die Abhängigkeit von offiziellen Narrativen schließt abweichende Meinungen aus), Flak (Diskreditierung von Kritikern) und Antikommunismus (ideologischer Feind, der das Establishment eint). Im Kontext von Game-B fungiert die Komplexitätswissenschaft als sechster Filter: Fachjargon wie „Omni-Consideration“, „multipolare Fallen“ und „spieltheoretisch stabil“ errichtet intellektuelle Barrieren, die Nicht-Experten ausschließen und Systemtheoretiker privilegieren. Die Eigentumsverhältnisse spiegeln die elitären Netzwerke (SFI, Edge) wider, die den Diskurs finanzieren; „Werbung“ verkauft utopische Visionen an ein technikaffines Publikum; die Quellen stammen von Wissenschaftlern mit Verbindungen zu Epstein; Flak weist Skeptiker als „Game-A-Vergiftete“ ab; und das Äquivalent zum „Antikommunismus“ ist eine rivalitätsfeindliche Rhetorik, die Wettbewerb als existenzielle Bedrohung darstellt.

Trotz der scheinbar wohlwollenden Absichten der Architekten von Game-B, die vor einer Fehlausrichtung der KI und einem zwanghaften Transhumanismus warnen, schaffen die ontologischen, teleologischen, metaphysischen und epistemologischen Wurzeln ihres Rahmens – miteinander verbundene Emergenz, gelenkte Entfaltung, göttliche Einheit und kollektive Sinnstiftung – eine gefährliche Abwärtsspirale in Richtung Technokratie und Transhumanismus. Die Vision des Economic Manhattan Project von wissenschaftlich konstruierter Stabilität trägt dazu bei, da sein interdisziplinärer Ethos den Glauben von Game-B an technologievermittelte gesellschaftliche Verbesserungen untermauert. Das Versprechen dezentralisierter Systeme wie Web3 oder Holochain verbirgt oft eine emergente Zentralisierung, in der Protokollarchitekten oder KI-„Sinnstifter“ zu neuen Philosophenkönigen werden. Der kosmoerotische Humanismus, der Game-B durch Zak Steins Verbindungen mit dem Club of Rome verknüpft, verfestigt dies noch, indem er die Menschheit als einen evolutionsfähigen „Homo Amor“ darstellt, der reif für eine technologisch erweiterte Einheit ist. Dies birgt die Gefahr eines noosphärischen Überwachungsnetzes – verstärkt in Echtzeit, als Trump seinen Vertrag mit Thiels Palintir zur Erfassung von Daten über Amerikaner unterzeichnete –, in dem Individuen auf Daten in von Eliten kontrollierten Algorithmen reduziert werden, was an die Vision von „Social Engineering“ von Technocracy Inc. aus dem Jahr 1937 und Wells‘ von Experten kuratiertes World Brain erinnert.

Die Gefahr liegt in der verführerischen Paradoxie von Spiel B: Eine Bewegung, die den rivalisierenden Fallen von Spiel A entkommen will, könnte sich zu dessen raffiniertem Nachfolger entwickeln – einer transhumanistischen Technokratie, die sich als Erlösung tarnt. Angesichts des Booms der KI und des Vertrauensverlusts muss die Anziehungskraft von Spiel B als „protopianische“ Lösung kritisch hinterfragt werden. Seine darwinistischen Grundlagen, die Finanzierung durch Eliten und der neoplatonische Gnostizismus drohen, die Macht der „Code-Meister“ zu festigen und demokratische Handlungsfähigkeit und Verfassungsprinzipien zugunsten algorithmischer Orakel zu verdrängen. Die Frage ist nicht, ob die Visionäre von Spiel B glauben, dass sie die Menschheit retten – das tun sie wahrscheinlich –, sondern ob ihr Entwurf, der auf umstrittenen evolutionären Annahmen und historischen technokratischen Träumen beruht, zur Befreiung oder zu einem posthumanen Käfig führt. Wachsamkeit ist von größter Bedeutung, um sicherzustellen, dass „bewusste Evolution“ nicht zu einem Synonym für Eugenik oder Kontrolle wird, die zu einer neofeudalen Ordnung führt, in der die Massen in Lehensgütern leben.

Inmitten dieser Schatten gibt es Wege zum Widerstand und zur Selbstermächtigung. Um die kognitive Souveränität und den freien Willen des Menschen zu schützen, können Einzelpersonen und Gemeinschaften proaktive Schritte unternehmen, die auf Bewusstsein, Handlungsfähigkeit und kollektivem Handeln beruhen. Erstens: Bilden Sie sich und andere weiter: Tauchen Sie in Ressourcen ein, um die Agenden zu verstehen, und lehnen Sie sie durch fundierte Diskussionen ab. Setzen Sie sich für kognitive Freiheit als Grundrecht ein und drängen Sie auf Gesetze, die die mentale Privatsphäre, die Gedankenfreiheit und das Recht, nicht manipuliert oder bestraft zu werden, schützen. Dies geschieht am besten auf lokaler Ebene, wo Sie sich für Gesetze einsetzen können, die technokratische Eingriffe in persönliche und bürgerliche Freiheiten verbieten. Fördern Sie Ihre Aufmerksamkeit und kognitive Handlungsfähigkeit durch Praktiken wie Achtsamkeit, Begrenzung der Bildschirmzeit und Offline-Kreativität, um Ihren Geist von Technologien zurückzugewinnen, die Ihre Aufmerksamkeit vereinnahmen. Bauen Sie widerstandsfähige lokale Gemeinschaften auf, die menschliche Beziehungen über digitale Abhängigkeiten stellen, Proto-A-Alternativen fördern, die auf Glauben, innerer Weisheit oder einem einfachen Leben basieren, und Technologien einsetzen, die das menschliche Leben bereichern, anstatt es zu kontrollieren oder zu überwachen. Unterstützen Sie Tools und Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre, indem Sie sich beispielsweise gegen CBDCs (nicht nur digitale Zentralbankwährungen, sondern auch vom Kongress unterstützte digitale Währungen in den USA) aussprechen und Sanktionen gegen die Digitalisierung in verschiedenen Infrastrukturen (z. B. Politik, Religion, Bildung) befürworten, die der Online-Repression entgegenwirken. Nehmen Sie spirituelle oder philosophische Ankerpunkte an, um den inneren Wert des Menschen über technologische Verbesserungen hinaus zu bekräftigen. Engagieren Sie sich politisch (vor allem lokal): Stimmen Sie für politische Maßnahmen, die KI und Biotechnologie regulieren, fördern Sie Bildung, die unabhängiges kritisches Denken fördert, und widersetzen Sie sich transhumanistischen Politiken durch Aktivismus und öffentlichen Druck. Lehnen Sie unnötige Verbesserungen ab und entscheiden Sie sich für natürliche Gesundheit, Kreativität und Souveränität. Indem wir unseren Verstand und unsere Gemeinschaften zurückgewinnen, können wir eine Zukunft gestalten, in der die Menschheit nicht als Code, sondern als frei willige Wesen gedeiht.

