Jeffrey Epsteins finsterer Schatten über Westasien

Kit Klarenberg

Ende Januar veröffentlichte das US-Justizministerium Millionen von Dokumenten, die die kriminellen Aktivitäten des US-Oligarchen und Serienpädophilen Jeffrey Epstein detaillieren, einschließlich seines umfangreichen Rolodex aus pädophilen Prominenten, Finanziers, Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Menge ist so gewaltig, dass unabhängige Journalisten und Forscher bislang kaum an der Oberfläche gekratzt haben. Doch erste Untersuchungen zeigen deutlich, dass Epstein eng mit mehreren ausländischen Geheimdiensten verflochten war. Allen voran mit dem berüchtigten Mossad des zionistischen Staates. Die Schrecken, die daraus für Westasien erwuchsen, sind kaum zu beziffern.

Ein wiederkehrendes Motiv in den neu veröffentlichten Dokumenten, E-Mails und Textnachrichten ist, wie Epstein und sein globales Netzwerk versuchten, aus dem vom Westen verursachten Elend weltweit Profit zu schlagen. Am 18. März 2014, unmittelbar nach dem gewaltsamen Maidan-Putsch, schrieb er eine E-Mail an Ariane de Rothschild, eine französische Bankerin und seit März 2023 CEO der Edmond de Rothschild Group, die durch ihre Heirat in die berühmte, mächtige jüdische Familie eingeheiratet hatte. Epstein war begeistert. „Der Umbruch in der Ukraine sollte viele Gelegenheiten bieten [sic]“, schrieb er.

De Rothschild war nach einem „sehr langen Tag im Bankvorstand“ erschöpft, aber erfreut, von ihrem engen Freund zu hören. „Vermisse unsere Gespräche und hoffe, dir geht es gut“, schwärmte sie. „Werde morgen Abend zu Hause sein, hast du Zeit? Und lass uns über die Ukraine sprechen.“ Die „Gelegenheiten“, die Epstein im zerrütteten Land nach dem Putsch sah, während es in einen vom Westen unterstützten Bürgerkrieg stürzte, könnten von einem unerschlossenen Reservoir junger Mädchen und verletzlicher Frauen bis hin zur Ausplünderung der gewaltigen Ressourcen des Landes gereicht haben.

Im Juli 2011 schrieb Epstein seinem Geschäftspartner Greg Brown, „die Libyer sind jetzt legitim, brauchen aber echte Hilfe“, und fügte hinzu: „Sie müssen vorsichtig sein, es wird viele Ansprüche auf dieses Geld geben.“ Er bezog sich auf Tripolis eingefrorene Auslandsvermögen, die im März desselben Jahres von westlichen Mächten beschlagnahmt worden waren, nachdem das Land in aufständische Gewalt gestürzt war. Epstein verschickte diese Nachricht genau zu dem Zeitpunkt, als die NATO-Bombardierung Libyens von Angriffen auf Regierungstruppen dazu überging, aktiv die Vormärsche der Rebellen zu unterstützen, während ausländische Kämpfer sich der Hauptstadt näherten.

Brown antwortete begeistert, „es gibt bereits 80 Milliarden Dollar an eingefrorenen Geldern/Vermögenswerten international“, und möglicherweise „das Drei- bis Vierfache dieser Summe an staatlichen, gestohlenen und veruntreuten Vermögenswerten.“ Er arbeitete mit Veteranen von MI6 und Mossad zusammen, um „gestohlene Vermögenswerte zu identifizieren und zurückzuholen“. Wenn sie „5 % bis 10 % dieser Gelder identifizieren/wiedererlangen und 10 % bis 25 % als Vergütung erhalten“ könnten, würde das anglo-israelische private Spionagenetzwerk „Milliarden von Dollar“ einstreichen.

Dies verblasste jedoch im Vergleich zu den Gewinnen, die zu erwarten waren, sobald der vom Westen unterstützte Nationale Übergangsrat Libyens langjährigen Führer Muammar Gaddafi stürzte. „Die eigentliche Karotte ist, wenn wir ihre bevorzugten Ansprechpartner werden können, denn sie planen, im nächsten Jahr mindestens 100 Milliarden Dollar auszugeben, um ihr Land wieder aufzubauen und die Wirtschaft anzukurbeln“, schwärmte Brown. Er erinnerte Epstein daran, dass das Land „reich“ sei, mit kleiner Bevölkerung, aber „den neuntgrößten Rohöl- und Erdgasreserven der Welt“. Gaddafi wurde im Oktober desselben Jahres von Rebellen getötet.

‚Geheime Waffe‘

Zahlreiche freigegebene Materialien deuten stark darauf hin, dass Epstein ein reisender Geheimdienstmitarbeiter war, mit Verbindungen zu mehreren scheinbar getrennten Spionageorganisationen. Auffällig ist, dass einige stark geschwärzte Mitteilungen Hinweise auf sogenannte Sensitive Compartmented Information Facilities (SCIF) enthalten. Diese Gebäude werden von US-Geheimdiensten und Regierungsbehörden genutzt, um streng geheime Informationen auszutauschen, und der Zugang erfordert höchste Sicherheitsfreigabe. In einer geheimen Diskussion im Januar 2018 mit dem politischen Strategen Steve Bannon prahlte Epstein damit, sein weitläufiges Anwesen in New York sei „ähnlich wie ein SCIF“.

Bannon war einer von vielen rechten Akteuren, die Epstein umwarb. Ein anderer war Peter Thiel, der milliardenschwere Gründer des undurchsichtigen Datensammlers Palantir. Im Juni 2014 schrieb Epstein, er neige zunehmend Thiels „Intentionalitäts“-Argument zu – der These, dass das „Chaos“, das sich in den vergangenen Jahren in der arabischen und muslimischen Welt entfaltete, genau das sei, was der damalige US-Präsident Barack Obama „wirklich wollte“. Epstein bemerkte, „wir müssten zugeben, eine brillant umgesetzte Strategie.“ Thiel antwortete:

„Das ‚Intentionalitäts‘-Argument würde sich darauf konzentrieren sicherzustellen, dass die USA sich weniger mit dem Rest der Welt einlassen (ich denke, das ist der ‚Plan‘). Je größer das Chaos, mit einfach vielen schlechten Akteuren auf verschiedenen Seiten, desto weniger werden wir tun.“

Thiel war in einer Position, um zu wissen, dass dies die Strategie der Obama-Regierung war. Mit Startkapital von In-Q-Tel, dem Risikokapitalarm der CIA, gegründet, verdiente Palantir enorme Summen als „Geheime Waffe“ im Krieg gegen den Terror. Es wurde eingesetzt, um „schlechte Akteure“ zu jagen, die im Krieg mit den USA und Israel standen – dem Hauptprofiteur davon, dass Westasien in Brand gesetzt wurde. Nicht zufällig nutzt der zionistische Staat seit Jahren eine Vielzahl von Palantir-Produkten. Thiel kommentierte im Juli 2024, als der Gaza-Holocaust bereits im Gange war:

„Meine Neigung ist, Israel den Vorrang zu geben.“

Entsprechend gibt es Hinweise darauf, dass Epstein sowohl für US- als auch für israelische Geheimdienste tätig war. In einem E-Mail-Austausch mit Thiel im Februar 2016 erklärte er: „Wie du wahrscheinlich weißt, vertrete ich die Rothschilds.“ Die Bankendynastie war maßgeblich an der Entstehung Israels beteiligt und finanzierte ab dem späten 19. Jahrhundert den Bau kolonialer Siedlungen in Palästina. Epsteins eigene Verbindungen zum zionistischen Staat waren tiefgreifend. Von September 2010 bis März 2019 traf er sich über 60 Mal offiziell mit dem prominenten israelischen Politiker und Militärveteranen Ehud Barak.

Barak war ein wiederholter Besucher von Epsteins Privatinsel Little St James. Mindestens einmal, im Januar 2014, besuchte Barak die Insel mit seiner Frau und ließ sein Sicherheitspersonal ausdrücklich zurück. Im Juni desselben Jahres arrangierte Epstein ein Treffen zwischen Barak und Thiel. Der israelische Politiker war so häufig Gast in Epsteins New Yorker Apartment in der 301 East 66th Street, dass seine Mitarbeiter die Unterkunft intern schlicht „301“ nannten.

‚Terrorismusfinanzierung‘

Im Januar versuchte Barak, sich von Epstein zu distanzieren, und erklärte, er „bedaure zutiefst, irgendeine Verbindung mit ihm gehabt zu haben.“ Doch ihre Beziehung war intim, warm und langjährig. Epsteins Verurteilung wegen Sexualdelikten im Jahr 2008 trübte ihre Verbindung nicht, und im November 2018 bezeichnete Barak Epstein in Gesprächen mit Jabor Yousef Jassim Al Thani, einem Geschäftsmann und Mitglied der katarischen Königsfamilie, als „großen Freund“. Am 12. Juni 2018 wurde eine FBI-Ermittlung gegen Epstein eingeleitet.

Am selben Tag bestellte Epstein sechs 55-Gallonen-Fässer Schwefelsäure, „mit Treibstoff- und Versicherungskosten für den Transport“, bei der inzwischen aufgelösten Firma Gemini Seawater Systems in Florida. Es wäre nicht überraschend, wenn er über die Ermittlungen informiert worden wäre. Jemand innerhalb des FBI oder ein ausländischer Geheimdienst, der die Behörde genau beobachtete, könnte ihn gewarnt haben. So wie Epstein Verbindungen zwischen verschiedenen ausländischen Diensten unterhielt, pflegte er Beziehungen zu hochrangigen Staatsvertretern weltweit.

Jabor Yousef Jassim Al Thani war nur einer von mehreren Golf-Royals, die der pädophile Finanzier zu seinen engen Vertrauten zählte. Offenbar galt Epstein als Ansprechpartner, wenn Katar mit Israel kommunizieren wollte. Im Februar 2010 schrieb Al Thani an Epstein, die „israelische Operation … hilft niemandem.“ Er bezog sich auf die dreiste Ermordung des palästinensischen Widerstandskämpfers Mahmoud al-Mabhouh im Vormonat in Dubai durch den Mossad. Einen Tag zuvor hatten die örtlichen Behörden den berüchtigten Geheimdienst offiziell für den Mord verantwortlich gemacht, was einen medialen Sturm auslöste.

Im Juli 2017, nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine von den USA unterstützte Land-, Luft- und Seeblockade verhängt hatten, schrieb Epstein an Al Thani und bot ihm Ratschläge an, wie Katar sich retten könne. „Ich denke, Katar sollte aufhören zu treten und zu streiten“ und sich mit dem zionistischen Staat arrangieren, schlug er vor. „Lasst die Hitze etwas nachlassen.“

In Bezug auf die Unterstützung der Monarchie für Hamas meinte er, „Katar muss sich gegen Terrorismus positionieren“, da „der Geruch von Terrorismusfinanzierung noch jahrelang in der Luft liegen wird.“ Epstein verwies auf die jüngste Auslandsreise des indischen Premierministers Modi, der Trump getroffen hatte, bevor er als erster indischer Premierminister den zionistischen Staat besuchte und die Palästinensische Autonomiebehörde brüskierte. Epstein berichtete:

„Modi nahm den Rat an und tanzte und sang in Israel zum Nutzen des US-Präsidenten [Donald Trump]. Sie hatten sich ein paar Wochen zuvor getroffen. ES HAT FUNKTIONIERT!“

Beunruhigenderweise fiel Epsteins enge Allianz mit Ehud Barak zeitlich mit Baraks Amtszeit als israelischer Verteidigungsminister zusammen. Das wirft die offensichtliche Frage auf, ob Epstein in irgendeiner Weise israelische Politik direkt beeinflusste oder als Vermittler für den zionistischen Staat gegenüber anderen Ländern in Westasien und darüber hinaus fungierte. Barak bat Epstein um Rückmeldung zu seinen öffentlichen Schriften, darunter ein Entwurf seines Buches My Country, My Life: Fighting for Israel, Searching for Peace, das im Mai 2018 erschien.

Im selben Monat schrieb Baraks Ehefrau Epstein während eines Aufenthalts in New York und verlangte ein „dringendes kurzes Treffen“ zwischen Epstein und ihrem Mann. Einen Tag später zog Donald Trump die USA aus dem iranischen Atomabkommen zurück und leitete eine Politik des „maximalen Drucks“ ein. Im Juli 2018 trat Baraks private Überwachungsfirma Toka erstmals öffentlich in Erscheinung und gab bekannt, 12,5 Millionen Dollar Startkapital von Investoren, darunter die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz, eingesammelt zu haben.

Andreessen Horowitz investierte in mehrere Unternehmen, die ebenfalls von Jeffrey Epstein unterstützt wurden, darunter CoinBase. Es ist unbekannt, ob Epstein in Toka investierte, doch sein Interesse an einem solchen Unternehmen liegt auf der Hand. Die Firma ist mit ehemaligen israelischen Cyber-Spionen besetzt und hat Technologie patentiert, die Sicherheitskameras und Webcams lokalisieren, hacken und ihre Live-Übertragung spurlos verändern kann. Eine solche Ressource macht es überflüssig, reale Personen zur Durchführung von „Honeytrap“-Operationen einzusetzen – und Ziele müssen nur noch anbeißen.