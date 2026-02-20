Eine vollständig digitalisierte technokratische Herrschaft steht nicht vor der Tür, sie ist schon da

Von Gary D. Barnett

„Sie haben nicht erkannt, dass die Globalisierung lediglich eine Taktik war, um den Nationalstaaten Macht zugunsten internationaler Konzerne zu entziehen. Sobald die Macht dem Volk entzogen und die demokratische Kontrolle umgangen worden war, war es möglich, eine globale Regierungsführung ohne demokratische Einschränkungen durchzusetzen.“ ~ James Tunney, TechBondAge: Slavery of the Human Spirit

Beobachten Sie oder warten Sie? Sind Sie wach oder schlafen Sie? Stellen Sie Fragen oder schweigen Sie? Oder sind Sie völlig gleichgültig, was bedeutet, dass Sie aufgegeben haben? Leider warten die meisten Menschen in diesem Land, schlafen, schweigen und vermeiden um jeden Preis, sich mit der Realität und der Wahrheit auseinanderzusetzen, und leben in Angst. Dies scheint die normale Haltung der Mehrheit dieser Bevölkerung zu sein, und das ist ein deutliches Zeichen für die Kapitulation vor den herrschenden Kräften und Regeln und für die massenhafte Akzeptanz physischer, psychischer und finanzieller Sklaverei.

Während die meisten nur Schlagzeilen lesen oder sehen und völlig von den eigentlichen Themen abgelenkt sind, konzentrieren sie sich auf „Massenerschießungen“, die Epstein-Akten, böse Politiker, manipulierte Wetterereignisse, das Abschießen von Partyballons durch das US-Militär, Trumps zahlreiche Klagen gegen alle, Trumps Übernahme anderer Länder, den Bürgerkrieg und den vorgetäuschten „Krieg gegen die Drogen“, den Transgender-Wahnsinn und die Propaganda der Rechten und Linken, befinden sich dieses Land und die Welt mitten in einer monströsen Transformation von einer fälschlicherweise als „demokratische“ konstitutionelle Republik bezeichneten Staatsform zu einem vollwertigen technokratischen Gefängnis.

Was jetzt sicher ist, ist, dass wir in einem totalitären und faschistischen Nationalstaat leben, der auf die totale Zerstörung des Individuums aus ist, zugunsten eines von oben nach unten gerichteten technokratischen Herrschaftssystems, das jeden Einzelnen, der nach dem globalen Reset aller Gesellschaften am Leben bleiben darf, entwerfen, überwachen, kontrollieren und steuern würde. Bitte verzichten Sie hier auf die lächerliche „Verschwörungstheorie“-Karte, denn das ist nur ein Zeichen für eine immense Ignoranz gegenüber der Realität seitens uniformierter nationalistischer Marionetten, die extreme Anstrengungen unternehmen, um hirntote Anhänger des Staatsapparats zu bleiben.

Wir befinden uns mitten in einem über hundertjährigen Plan, die globale Macht in den Händen einiger weniger geografischer Technokratien zu konzentrieren, wo die wenigen in jedem Sektor die Welt mit technokratischen Mitteln kontrollieren würden.

Diese Karte von Technocracy, Inc. aus dem Jahr 1930 erzählt die Geschichte des Plans, den zentralen Dreh- und Angelpunkt einer technokratischen Welt zu errichten. Wie man sieht, wird das derzeitige Bestreben der Trump-Regierung völlig offensichtlich, da der ursprünglich geplante Umfang der nordamerikanischen Region (Technate of America) die USA, Mexiko, Kanada, den nördlichen Teil Südamerikas sowie Kuba, Mittelamerika und Grönland umfasste. Genau das ist es, was Trumps Berater anstreben, und genau das ist es, was Trump als Übernahmeprojekte androht. Diese Verschwörung ist nicht nur bereits in Gang gesetzt, sondern auch schon weit fortgeschritten.

Sie alle, fast alle von Ihnen, werden gleichzeitig in viele verschiedene Richtungen „gelenkt” (propagandistisch beeinflusst und indoktriniert), um Sie so weit wie möglich vom Gesamtbild, sozusagen der eigentlichen Agenda, abzulenken. Diese Agenda ist ein weltweiter Neustart, bei dem die USA offenbar das wichtigste Machtzentrum sind, jedoch ist die gezielte Schwächung dieses amerikanischen Imperiums, insbesondere in monetärer und wirtschaftlicher Hinsicht, offensichtlich, um die globale Machtstruktur auszugleichen.

Natürlich steht das KI-Monster im Mittelpunkt all dieser Veränderungen und wird der „Öffentlichkeit“ eher als Bequemlichkeit, Sicherheit, Effizienz und Schutz verkauft, damit eine breite Akzeptanz leichter zu erreichen ist. Und genau wie von den staatlichen Planern gewünscht, machen die meisten mit, akzeptieren die Überwachung und Kontrolle und nur wenige hinterfragen die offensichtlichen technokratischen Gefängnisse, die dadurch entstehen.

Diese Regierung hat bereits wichtige technokratische Akteure in Macht- und Kontrollpositionen in der gesamten Herrschaftsstruktur eingesetzt, vom Militär und Krieg über die monetäre Dominanz, die Verfolgung und Rückverfolgung (man denke an Palantir) bis hin zur Massenüberwachung, den gesamten Mainstream- und vielen alternativen Medien, dem Internetmanagement, KI, digitaler ID, Biometrie und der Einführung des Kriegsrechts.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für diese Machtübernahme ist die fortwährende Spaltung der proletarischen Bevölkerung, und dieser Punkt ist bereits weit fortgeschritten, genau wie es die Schöpfer dieses dystopischen Komplotts beabsichtigt hatten. Da diese unfähige und gleichgültige Bevölkerung bereitwillig dieser manipulierten Hass- und Spaltungstaktik gefolgt ist, haben die Mächte, die es nicht geben sollte, nun einen großen Einfluss darauf gewonnen, die Menschen in interne Konflikte zu treiben.

Fast alle Menschen in diesem Land werden als Werkzeuge benutzt, um ihren eigenen Untergang herbeizuführen. Wie praktisch für die herrschenden Akteure, dass die Dummköpfe so leicht zu täuschen sind und bereit sind, jede einzelne Lüge zu glauben, die ihnen täglich erzählt wird.

Ja, es ist wichtig, die aktuellen Ereignisse zu verstehen, aber noch wichtiger ist es, die Gründe für all diese Ablenkungsmanöver zu verstehen. Die Epstein-Akten, die aufgeblasene Berichterstattung der Medien über bestimmte Ereignisse, die vorgetäuschte „Einwanderungskrise“, das ICE-Mafia-Szenario, das eine doppelte Funktion hat, da es einerseits ablenkt und andererseits den begehrten Hass, die Spaltung und das Kriegsrecht fördert. Trumps bösartige Possen nehmen viel Raum im Ablenkungsspiel ein und tragen definitiv dazu bei, viel Hass zwischen den beiden idiotischen Parteianhängern zu schüren. Dann gibt es noch Zölle, Attentate, (falsche und echte) ständige Kriegsdrohungen, die jeden Tag die Handlung verraten, was übrigens lächerlich ist, den falschen „Covid”- und Virus-Unsinn, wahnsinnige Wahlen, um Herren zu wählen, und so weiter und so fort.

Es ist eine riesige manipulative Seifenoper, die von den meisten dieser unglücklichen Bevölkerung verfolgt und mitgemacht wird, während die Haupthandlung im Hintergrund, nämlich der Aufbau eines globalen technokratischen Staates, der in der Lage ist, alle in speziell dafür vorgesehenen KI-Konzentrationslagern zu inhaftieren, mit rasender Geschwindigkeit unvermindert voranschreitet.

Jedes Ereignis, jede „Nachricht”, jede gemeldete sogenannte Bedrohung, jede politische Manöver, jede gefälschte Gesundheitswarnung, jede „Schießerei” und im Grunde genommen alles, was von der Regierung oder den Medien kommt, sollte als Lüge angesehen und dann genauestens geprüft und hinterfragt werden. Nichts sollte akzeptiert oder geglaubt werden, es sei denn, es kann überprüft und bewiesen werden.

Diejenigen von uns, die die Richtung, in die sich die Gesellschaft bewegt, in Frage stellen, die sich gegen Tyrannei auflehnen, die die kriminelle Natur von Regierung und Herrschaft aufdecken, die sich weigern, den Sklavenbefehlen der Regierung zu gehorchen, die jeden Krieg und jede Aggression verabscheuen und die um ihr Leben und ihre souveräne Individualität kämpfen, werden als Feinde des Staates betrachtet, obwohl in Wirklichkeit der Staat selbst der schlimmste Feind des Volkes ist; des gesamten Volkes. Wenn diejenigen von uns, die sich wehren, nicht mehr da sind, wohin werden Sie sich dann wenden? Wenn sich eine Mehrheit gegen dieses totalitäre Monster stellt, wird der Staat scheitern, wird nicht mehr in der Lage sein zu herrschen, und die Freiheit wird zumindest eine Chance haben. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.