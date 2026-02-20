Die Schaltzentrale: Von Epstein über Mandelson bis hin zu McSweeney und Ahmed – Wie eine britische Maschine zur Zensurmaschine Amerikas wurde

Von Sayer Ji

Wie die Epstein-Akten die Architektur hinter Zensur und Krisenfinanzierung offenbaren und was geschah, als ich dies untersuchte – Teil 3 einer Serie

Dies ist Teil 3 einer Reihe.

Peter Mandelson – „der Fürst der Finsternis“, Keir Starmer’s handverlesener Botschafter in Washington, die mächtigste nicht gewählte Persönlichkeit in der britischen Politik – trat diese Woche aus dem Parlament zurück, einen Schritt vor der Gesetzgebung, die ihn aus dem Amt entfernen sollte. Die Metropolitan Police leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein. Der Premierminister entschuldigte sich bei den Opfern von Jeffrey Epstein dafür, dass er Mandelsons Lügen geglaubt hatte.

Die Presse behandelt dies als eine Geschichte über den Niedergang eines Politikers. Das ist es aber nicht. Es ist eine Geschichte darüber, mit was er in Verbindung stand – und was aufgebaut wurde, um sicherzustellen, dass Sie es nie herausfinden würden.

Wichtigste Erkenntnisse:

Die Zensurmaschine, die während COVID gegen amerikanische Meinungsäußerungen vorging, wurde innerhalb einer Fraktion der Labour-Partei aufgebaut. Morgan McSweeney und Imran Ahmed gründeten das Center for Countering Digital Hate (CCDH) aus demselben Büro heraus, mit denselben Mitarbeitern und derselben dunklen Geldinfrastruktur, mit der sie Jeremy Corbyn zerstört hatten – und setzten dann dasselbe Spielbuch gegen US-amerikanische Gesundheitsverlage und unabhängige Medien ein.

Es gibt Momente, in denen sich investigative Arbeit nicht mehr wie eine Entdeckung anfühlt, sondern wie eine Bestätigung.

Genau dort befinden wir uns gerade.

Während immer mehr Epstein-Dokumente auftauchen – E-Mails, Kalender, Vermittler, finanzielle Vereinbarungen –, dreht sich die öffentliche Debatte immer wieder um dieselbe Frage: Wer wusste davon? Wer nahm an den Abendessen teil? Wer flog mit? Wer verschickte Briefe?

Diese Frage ist zwar emotional verständlich, aber strukturell unzureichend.

Die aufschlussreichere Frage lautet:

Welche Rolle spielte Epstein innerhalb eines Systems, das eindeutig weit über ihn hinausging – und warum tauchen immer wieder dieselben Akteure aus Politik, Finanzwelt und Narrativkontrolle in seinem Umfeld auf?

Wenn man die Enthüllungen über Epstein neben die Karte stellt, die ich seit Jahren veröffentliche – über Morgan McSweeney, das Center for Countering Digital Hate (CCDH), transatlantische Zensurkampagnen und die Instrumentalisierung von „Desinformation” –, wird die Antwort beunruhigend klar.

Epstein war nicht nur eine kriminelle Anomalie. Er war eine Schaltzentrale – ein Routing-Mechanismus für Verbindungen, die niemals formalisiert werden konnten.

Ich weiß das, weil die Strafverfolgungsbehörden mich persönlich erreicht haben – in Form von ausländischen Gerichtsverfahren, einem einseitigen Haftbefehl und der Instrumentalisierung meiner verfassungsmäßig geschützten Rede in einem Gerichtssaal, in den ich nie eingeladen wurde.

Dieser Artikel verfolgt drei konvergierende Linien. Die erste ist eine politische Operation: Wie eine Fraktion der Labour Party in einem Raum über einem Pub in Brixton eine Zensurmaschine aufbaute und diese dann gegen amerikanische Meinungsäußerungen einsetzte. Die zweite ist eine Informationspipeline: Wie Peter Mandelson geheime britische und US-amerikanische Regierungspolitik in Echtzeit an Jeffrey Epstein weiterleitete – während Epstein gleichzeitig mit JPMorgan eine private globale Gesundheitspolitik entwarf. Die dritte ist ein Strafverfolgungsfall: Was geschah, als ich diese Verbindungen untersuchte und der Apparat seine Maschinerie gegen mich persönlich richtete. Zusammen offenbaren sie eine einzige Architektur, die über Jahrzehnte, Grenzen und Bereiche hinweg funktioniert – eine Architektur, die niemals sichtbar werden sollte.

Bevor ich Ihnen jedoch erzähle, was mir widerfahren ist, muss ich Ihnen zeigen, wo diese Maschine aufgebaut wurde – und was sie schützen sollte.

Raum 216: Wo die Maschine gebaut wurde

Die Zensurmaschine, die während COVID amerikanische Stimmen zum Schweigen brachte, wurde in einem Raum über einem Pub in Brixton gebaut.

Um zu verstehen, wie die verfassungsmäßig geschützte Rede eines amerikanischen Journalisten schließlich in einem ausländischen Haftbefehl zitiert wurde, muss man zurück in ein Hot-Desking-Büro im Süden Londons gehen.

Raum 216. China Works. Brixton.

Dort leitete Morgan McSweeney – heute Stabschef von Sir Keir Starmer und nach den Worten des Journalisten Andrew Marr ein Mann mit einer Position „von beispielloser Macht in der Geschichte der Labour Party“ – die Operation, die schließlich die politische Zensur auf beiden Seiten des Atlantiks neu gestalten sollte.

Die Entstehungsgeschichte von McSweeney ist nicht unbekannt. Dank des investigativen Journalisten Paul Holden und seinem Werk „The Fraud: Keir Starmer, Morgan McSweeney, and the Crisis of British Democracy” – einer 544-seitigen Untersuchung, die sich auf umfangreiche interne Dokumente der Labour-Partei stützt – sowie früheren Berichten von Matt Taibbi, Paul Thacker und The Canary ist sie mittlerweile umfassend dokumentiert. Die Dokumentarserie „The Labour Files“ von Al Jazeera machte weitere interne Dokumente öffentlich bekannt.

Hier ist, was diese Dokumente offenbaren.

Nach dem unerwartet starken Abschneiden von Jeremy Corbyn bei den Parlamentswahlen 2017 – bei denen Labour die konservative Mehrheit zerstörte – sah McSweeney keine Chance, sondern eine Bedrohung. Wie Holden dokumentiert, übernahm McSweeney, der sich selbst als „Zentrist“ bezeichnet und ein langjähriger Protegé von Peter Mandelson ist, die Kontrolle über eine kleine Interessengruppe namens „Labour Together“ und verwandelte sie von einem nominellen Einheitsprojekt in etwas, das Holden als „eine geheimnisvolle Verschwörungsgruppe, die sich dem Ziel verschrieben hat, Corbyn und den Corbynismus zu Fall zu bringen“ beschreibt.

Außer McSweeney durften nur drei Personen in Raum 216 arbeiten. Zwei davon waren Nachwuchskräfte. Der dritte war Imran Ahmed – ein Spin-Doctor der Fraktion, der zuvor als Kommunikationschef für Angela Eagle während ihrer gescheiterten Führungsherausforderung gegen Corbyn im Jahr 2016 gedient hatte und der nachweislich dafür bekannt war, kontroverse Medienberichte zu verbreiten und zu verstärken, in denen die Labour-Linke als Brutstätte von Hass, Mobbing und Missbrauch dargestellt wurde.

Gemeinsam starteten McSweeney und Ahmed eine zweigleisige Strategie. Erstens wollten sie heimlich die „Antisemitismuskrise“ anheizen, die Corbyns Führung verfolgte – eine Krise, zu deren Entstehung Labour Together selbst maßgeblich beigetragen hatte, wie Holden anhand interner Parteidokumente nachweist. Zweitens wollten sie einen Apparat aufbauen, um das unabhängige Medienökosystem, das die Labour-Linke unterstützte, zu demonetarisieren und zu zerstören.

(Weitere Informationen darüber, wie Holden und andere diese Operationen erstmals aufgedeckt haben, finden Sie unter: The Secret Architect: How Keir Starmer’s Chief of Staff Quietly Built the Censorship Machine.)

Die Waffe des Antisemitismus war verheerend wirksam. Ab Januar oder Februar 2018 traten McSweeney und Ahmed Corbyn-unterstützenden Facebook-Gruppen bei – eine Abfolge, die in Paul Holdens The Fraud detailliert dokumentiert und durch Al Jazeeras The Labour Files Dokumentarserie bestätigt wurde – und durchsuchten diese systematisch nach Beiträgen, die sie als „Hass“ charakterisieren konnten. McSweeney beauftragte mit Geldern von Labour Together das Meinungsforschungsinstitut YouGov, zwei der größten Gruppen zu befragen, um ein Bild von der Demografie und den Überzeugungen der Mitglieder zu erhalten. Anschließend gaben er und Ahmed die daraus resultierenden Narrative an wohlwollende Journalisten weiter und bauten so Fall um Fall auf, dass Corbyns Labour-Partei institutionell antisemitisch sei.

Wie Holden feststellt, bedeutete die Natur der Antisemitismusvorwürfe, dass „jeder Versuch, das Ausmaß der ‚Krise‘ in Frage zu stellen, als ‚Leugnung‘ bezeichnet und selbst als antisemitisch gebrandmarkt wurde“ – wodurch eine nicht widerlegbare Rückkopplungsschleife entstand. Der Vorwurf war der Beweis. Die Leugnung war die Bestätigung. Und die Menschen, die die gesamte Operation inszenierten, versteckten sich hinter einer Fassade besorgter Aktivität.

Dies war kein Nebenprojekt. Es handelte sich, wie Holdens Untertitel andeutet, um einen Betrug – durchgeführt mit Geldern, die, wie Holden dokumentiert, Labour Together nicht wie vorgeschrieben bei der Wahlkommission angemeldet hatte – ein Versäumnis, das die Wahlkommission anschließend untersuchte.

Und das Unternehmensvehikel für die nächste Phase dieser Operation wurde bereits vorbereitet.