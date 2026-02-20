Peking bemüht sich, Mossads wachsende Reichweite im Iran einzudämmen

Israelische Geheimdienstoperationen im Iran haben in Peking Alarm ausgelöst. Dort werden sie als neues Modell der Geheimdienstkriegsführung betrachtet, was zu einer vertieften technologischen, sicherheitspolitischen und strategischen Zusammenarbeit mit Teheran führte.

Nadia Helmy

Chinesische Militärexperten und Geheimdienste beschreiben die tiefgreifende Infiltration des Iran durch den Mossad zunehmend als das Öffnen einer „Büchse der Pandora“ globaler Sicherheitsrisiken.

Aus Pekings Sicht markieren israelische und US-Geheimdienstoperationen – insbesondere jene, die sich nach 2015 ausweiteten und 2025–2026 beschleunigten – die Entwicklung eines neuen Gefechtsraums. Die Fähigkeit des Mossad, Agenten einzuschleusen, sensible Datenbanken zu kompromittieren, Radarnetzwerke zu deaktivieren und Präzisionsschläge aus dem Inneren iranischen Territoriums zu ermöglichen, wird von chinesischen Analysten als Übergang zu einer „informationalisierten und intelligenten“ Kriegsführung interpretiert.

Dies stellt die Verschmelzung von Cyber-Sabotage, interner Rekrutierung, technologischer Durchdringung und operativer Koordination dar – ein hybrides Modell, bei dem Geheimdienstoperationen die Verteidigungsinfrastruktur aushöhlen, bevor kinetische Aktionen beginnen.

Für China reichen die Implikationen weit über den Iran hinaus.

Geheimdienstkriegsführung als Vorläufer

Im chinesischen Sicherheitsdiskurs werden Israels Operationen im Iran häufig als Beleg dafür angeführt, dass Geheimdienstkriegsführung heute kinetischen Gefechten vorausgeht.

Der Militärexperte Fu Qianshao, ein ehemaliger Analyst der chinesischen Luftwaffe, bezeichnete den Erfolg des Mossad beim Einschleusen von Agenten und beim Lahmlegen iranischer Radar- und Luftverteidigungssysteme von innen heraus als „neues Muster der Geheimdienstkriegsführung“. Die israelischen Angriffe vom Juni 2025 auf die Islamische Republik, die Berichten zufolge aufgrund kompromittierter Systeme auf minimalen Widerstand stießen, verstärkten diese Einschätzung.

Fu argumentierte, dass solche Taktiken über traditionelle Gefechtsführung hinausgehen. Anstatt Luftverteidigungssysteme von außen anzugreifen, habe der Mossad sie von innen untergraben – und so die Abschreckung neutralisiert, bevor Flugzeuge den umkämpften Luftraum erreichten.

Ein weiterer chinesischer Militärexperte, Yan Wei, äußerte ähnliche Bedenken und betonte, dass das Eindringen in sensible iranische Einrichtungen strukturelle Schwächen offenlegte und nicht nur technologische Lücken. Rechtliche Schutzmechanismen und routinemäßige Sicherheitsprotokolle seien, so sein Hinweis, unzureichend gegen Geheimdienstoperationen, die bürokratische Schwachstellen und interne Zugangspunkte ausnutzen.

Professor Li Li, eine chinesische Expertin für westasiatische Angelegenheiten, verwies auf israelische Cyberoperationen gegen Forschungszentren und Infrastruktur als Beleg dafür, dass Geheimdienstkriegsführung als „Kraftmultiplikator“ fungiere. Im Gegensatz zu konventionellen Angriffen verwischen diese Operationen die Grenze zwischen Spionage und Sabotage und erschweren Vergeltungsmaßnahmen.

Tian Wenlin, Direktor des Instituts für Nahoststudien an der Renmin-Universität, warnte, dass anhaltende Geheimdienstangriffe Teheran unter Druck setzen könnten, seine nuklearen Fähigkeiten als defensive Gegenmaßnahme zu beschleunigen.

Strukturelle Verwundbarkeiten und strategische Lehren

Chinesische Analysten argumentieren, dass Mossads Operationen strukturelle Schwächen innerhalb der iranischen Sicherheits- und Verwaltungssysteme offenlegten. In Kommentaren auf chinesischen Militär- und Politikplattformen wurden die Sicherheitsverletzungen als Beweis für Mängel in der digitalen Infrastruktur und internen Schutzmechanismen angeführt.

Die Vorfälle machten Schwächen bei internen Überprüfungen, digitaler Sicherheit und interinstitutioneller Koordination sichtbar. In Peking wurde dies als Warnsignal verstanden – als Erinnerung daran, dass Geheimdienstkriegsführung administrative Nahtstellen ebenso effektiv ausnutzen kann wie Schwachstellen auf dem Schlachtfeld.

Wenn ein Staat mit umfangreichen Sicherheitsinstitutionen einer solchen Durchdringung ausgesetzt sein kann, könnten ähnliche Methoden auch strategische Infrastruktur andernorts ins Visier nehmen, einschließlich Handels- und Energiekorridore, die mit der Belt and Road Initiative (BRI) verknüpft sind.

Die zentrale Schlussfolgerung in chinesischen Politikzirkeln ist präventiver Natur: Souveränität im digitalen Zeitalter hängt ebenso sehr von Systemintegrität ab wie von militärischer Fähigkeit.

Irans Rolle in der Belt and Road Initiative

Chinas Engagement im Iran beruht auf langfristiger strategischer Planung.

Der Iran nimmt eine zentrale geografische Position ein, die Ostasien mit Westasien und weiter mit Europa verbindet. Seewege durch die Straße von Hormus und Bab al-Mandab sind für Chinas Energiesicherheit und Handelsströme essenziell.

Instabilität im Iran würde sich auf diese Korridore auswirken. Für Peking wären Störungen nicht auf regionale Politik beschränkt, sondern würden sich direkt auf Lieferketten und Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der BRI auswirken.

Chinesische Vertreter haben daher konsequent ihre Unterstützung für die iranische Souveränität bekräftigt und zugleich das kritisiert, was sie als einseitigen Druck bezeichnen.

Aktivierung der Gegenspionage-Koordination

Als Berichte über israelische Geheimdienstinfiltrationen sich im Jahr 2025 und bis Anfang 2026 verstärkten, intensivierte Peking seine Gegenspionage-Koordination mit Teheran. Chinesische Sicherheitsinstitutionen gingen von der Beobachtung der Mossad-Methoden zur Analyse ihrer strukturellen Implikationen über und behandelten die iranischen Erfahrungen als laufenden operativen Fall.

Ab Januar 2026 wurde die Zusammenarbeit Berichten zufolge auf gemeinsame Bewertungen von Infiltrationswegen, digitalen Schwachstellen und administrativen Zugangspunkten ausgeweitet, die von ausländischen Geheimdiensten ausgenutzt wurden. Die Vorfälle wurden nicht als isolierte Ereignisse verstanden, sondern als Hinweise auf systemische Verwundbarkeit, die institutionelle Reaktionen erfordert.

Über das Neunte Büro des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit begann China im Januar 2026 mit der Umsetzung einer umfassenden Strategie zur Zerschlagung israelischer und US-amerikanischer Spionagenetzwerke im Iran. Während China Irans digitale Souveränität stärkt, drängt Peking Teheran, westliche Software aufzugeben und durch sichere, verschlüsselte chinesische Systeme zu ersetzen, die schwer zu durchdringen sind – im Wesentlichen der Aufbau einer digitalen „Großen Mauer“.

Das Ziel ging über die unmittelbare Eindämmung von Sicherheitsverletzungen hinaus. Es konzentrierte sich auf die Abschirmung kritischer Infrastruktur, die den Handelsrouten der Belt and Road Initiative zugrunde liegt, vor anhaltender Geheimdienststörung.

China förderte zudem die Integration seines BeiDou-Navigationssystems als Alternative zu westlichen GPS-Plattformen, um die Anfälligkeit für Signalstörungen zu verringern und die Unabhängigkeit bei der Steuerung von Raketen- und Drohnensystemen zu erhöhen. Radar-Upgrades, einschließlich Plattformen wie dem YLC-8B, stärkten Berichten zufolge die Erkennungsfähigkeit, auch gegenüber Tarnkappenflugzeugen.

Fortschrittliche Luftverteidigungssysteme wie das HQ-9B verstärkten zusätzlich die Überwachungskapazität des Luftraums. Die Zusammenarbeit erstreckte sich auch auf Komponenten der Raketeninfrastruktur und technische Systeme zur Unterstützung der Abschreckungsresilienz.

Weltraumgestützte Überwachungsfähigkeiten, verknüpft mit chinesischen Satellitennetzwerken, verbesserten Berichten zufolge die Überwachungs- und Aufklärungskapazitäten.

Einbettung Irans in eine breitere Sicherheitsarchitektur

Über die bilaterale Koordination hinaus versucht Peking, den Iran über die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in breitere multilaterale Sicherheitsmechanismen einzubinden.

Die formelle Sicherheitsarchitektur der SCO konzentriert sich auf ihre Regionale Anti-Terror-Struktur (RATS) mit Sitz in Taschkent, die den Austausch von Geheimdienstinformationen und die Terrorismusbekämpfung unter den Mitgliedstaaten koordiniert. Obwohl ursprünglich zur Bekämpfung extremistischer Bedrohungen konzipiert, bietet dieser Rahmen institutionelle Kanäle für den Informationsaustausch über grenzüberschreitende Sicherheitsrisiken.

Chinesische politische Kommentatoren stellen die SCO zunehmend als mehr als eine Plattform zur Terrorismusbekämpfung dar. Im Kontext von Geheimdienstinfiltration und verdeckten Destabilisierungskampagnen betont Peking das Potenzial der Organisation als Instrument für vertiefte Sicherheitskoordination und kollektive Widerstandsfähigkeit gegen externe Einmischung.

Obwohl die SCO öffentlich kein Mandat zur Bekämpfung bestimmter Geheimdienste unterhält, haben ihre erweiterten Kooperationsmechanismen – insbesondere nach Irans Vollmitgliedschaft im Jahr 2023 – Teherans Integration in ein breiteres eurasisches Sicherheitsnetzwerk gestärkt.

Die Einbettung Irans in diesen Rahmen erfüllt operative und politische Funktionen: Sie verteilt das Bewusstsein für Gegenspionage multilaterale und signalisiert, dass Geheimdienstlicher Druck auf Teheran über bilaterale Beziehungen hinaus Wirkung zeigt.

Wirtschaftliche Absicherung und langfristige Verpflichtungen

Sicherheitskoordination bildet nur eine Ebene von Pekings Ansatz. Wirtschaftliche Integration ist eine weitere.

China bleibt Irans größter Handelspartner. Iranische Exporte nach China – überwiegend Energie – belaufen sich auf annähernd 22 Milliarden Dollar jährlich, während Importe aus China etwa 15 Milliarden Dollar betragen. Das 25-jährige umfassende Kooperationsabkommen zwischen beiden Ländern sieht langfristige chinesische Investitionen in iranische Öl-, Gas-, Infrastruktur- und Industriesektoren vor, wobei die prognostizierten Summen häufig im Bereich von 300–400 Milliarden Dollar über die Zeit genannt werden.

Parallel dazu hat Peking alternative Finanzierungsmechanismen eingesetzt, um die Anfälligkeit gegenüber Sanktionsdruck zu verringern. Tauschvereinbarungen, die Ölexporte mit Infrastrukturentwicklungsprojekten – einschließlich Verkehrsnetzen und Industrieanlagen – verknüpfen, ermöglichen Transaktionen außerhalb traditioneller Finanzkanäle.

Wirtschaftliche Kontinuität stärkt strategische Stabilität. Handelsströme und Infrastrukturverpflichtungen schaffen Puffer, die helfen, die Auswirkungen anhaltenden politischen und geheimdienstlichen Drucks abzufedern.

Diplomatische Positionierung und strategische Zurückhaltung

China hat in internationalen Foren konsequent diplomatische Unterstützung für den Iran geäußert und Prinzipien wie Souveränität, Nichteinmischung und Ablehnung einseitiger Zwangsmaßnahmen betont. Peking hat Angriffe auf iranische Einrichtungen kritisiert und vor einer Eskalation gewarnt, die regionale Handelsrouten destabilisieren könnte.

Gleichzeitig vermeiden chinesische Vertreter eine Sprache, die China zu einer direkten militärischen Verteidigung Teherans verpflichten würde. Diese Haltung ist bewusst gewählt. China stärkt institutionelle Widerstandsfähigkeit, unterstützt technologische Substitution, vertieft wirtschaftliche Integration und erweitert diplomatische Rückendeckung – während es Abstand von einer offenen Konfrontation mit Israel oder den USA wahrt. Strategische Vorsicht bleibt zentral für Pekings Kalkül.

Eine gestufte Antwort in einem hybriden Gefechtsraum

Israelische Geheimdienstoperationen im Iran werden in chinesischen Kommentaren weithin als Beispiel dafür interpretiert, wie sich moderne Konflikte entfalten. Geheimdienstkriegsführung – die Cyberzugang, menschliche Netzwerke, administrative Durchdringung und präzisionsunterstützende Maßnahmen kombiniert – verändert das strategische Umfeld, bevor eine konventionelle Eskalation sichtbar wird.

Pekings Reaktion spiegelt diese Einschätzung wider. Digitale Abschirmung, Navigationssubstitution, Radar-Modernisierung, satellitengestützte Überwachung, multilaterale Koordination über die SCO und langfristige wirtschaftliche Einbindung bilden eine gestufte Gegenstrategie.

In diesem Rahmen steht Widerstandsfähigkeit über Vergeltung. Ziel ist es, Systeme zu stärken, anstatt Konfrontation zu eskalieren.

Chinas Engagement im Iran hat daher doppelte Bedeutung. Es stärkt einen strategischen Partner, der anhaltendem geheimdienstlichem Druck ausgesetzt ist, und verfeinert zugleich Pekings eigenes Verständnis hybrider Konflikte und systemischer Verwundbarkeit.

Der sich entfaltende Wettbewerb ist struktureller Natur. Souveränität in diesem Umfeld hängt ebenso sehr von gehärteter Infrastruktur, sicheren Netzwerken und institutioneller Koordination ab wie von militärischen Plattformen.

Eindämmung, Abschirmung und Kalibrierung definieren Pekings Ansatz – ein abgewogener Versuch, Geheimdienstinfiltration zu begrenzen und zugleich das übergeordnete strategische Gleichgewicht zu wahren.