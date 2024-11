Jeffrey Sachs hat was zu erzählen: Als ich 1991 Jelzin traf, der mir mitteilte, dass die Sowjetunion am Ende ist.

JEFFREY SACHS:

„Im Dezember 1991 leitete ich eine Delegation von Ökonomen zu einem Treffen mit Präsident [Russlands Boris] Jelzin. Der Raum im Kreml war gigantisch, fast so groß wie ein Fußballfeld. Wir warteten und warteten, bis sich in der hintersten Ecke die Tür öffnete. Präsident Jelzin kam energisch auf uns zu. Er setzte sich direkt vor mich hin – ich war der Leiter unserer Delegation – und sagte: ‚Meine Herren, ich möchte eine Ankündigung machen: Die Sowjetunion ist am Ende.‘

Das war unglaublich, besonders für mich als Amerikaner, so etwas im Kreml direkt vom Präsidenten Russlands zu hören – es war wirklich außergewöhnlich. Dann deutete er auf den Raum im Hintergrund und sagte: ‚Wissen Sie, mit wem ich dort gerade gesprochen habe? Mit den Köpfen des Militärs. Und sie haben der Auflösung der Sowjetunion zugestimmt. Also kann ich sagen, die Sowjetunion ist vorbei.‘

Solche Momente im Leben erlebt man nicht oft – es war wahrhaft außergewöhnlich. Präsident Jelzin fuhr fort: ‚Was will Russland? Russland will eine demokratische Nation sein. Russland will ein friedliches Land sein. Russland will kooperieren.‘ Und das Wort, das ihm am meisten gefiel: ‚Russland will normal sein. Wir wollen normal sein – kein Bolschewismus mehr – wir wollen normal sein.‘

Dann war ich an der Reihe zu sprechen. Ich sagte: ‚Präsident Jelzin, das bewegt uns sehr, und wir fühlen uns geehrt, hier mit Ihnen zu sein. Ich möchte Ihnen versichern, dass das, was Sie gesagt haben, der größte Traum der Vereinigten Staaten ist. Wir hatten 45 Jahre Kalten Krieg. Wir standen am Rande eines Atomkriegs. Was Sie sagen, Herr Präsident, ist eine Symphonie für die Vereinigten Staaten. Das sind die besten Nachrichten, die wir uns vorstellen können.‘

‚Ich bin mir auch sicher, dass die Vereinigten Staaten Ihnen finanziell helfen werden, Ihnen helfen werden, Stabilität zu schaffen und die Wirtschaft zu reformieren. Denn was könnte wichtiger sein?‘

Ich lag falsch.

Die Vereinigten Staaten haben nicht geholfen – überhaupt nicht.

Und ich lag auch aus einem persönlichen Grund falsch. Zwei Jahre zuvor war ich Berater Polens. Durch einen seltsamen Zufall wurde ich als nicht-polnischer Berater zum Hauptberater der polnischen Regierung für Wirtschaftsreformen.

Damals empfahl ich viele Dinge, die die USA und Europa für Polen tun sollten, wie, dass Polen seine Schulden nicht bezahlen müsse, weil sie erdrückend waren. Ich schlug vor, die Hälfte der Schulden zu streichen, Polen Milliarden Dollar als Starthilfe zu geben und einen sozialen Schutz zu bieten. Fast alles, was ich empfahl, wurde umgesetzt.

Ich war damals 35 Jahre alt und dachte: ‚Nicht schlecht, oder? Der Präsident hört auf mich, der Nationale Sicherheitsberater hört auf mich, der Kongress hört auf mich.‘ Und sie taten es, und für Polen hat es funktioniert.

Also dachte ich: ‚Russland – nun, das ist nur fünfmal größer.‘ Das war meine grundlegende Logik. Polen hatte 40 Millionen Einwohner; Russland hatte etwa 160 Millionen. Ich sagte: ‚Multiplizieren wir einfach alles mal vier.‘

Wenn wir Polen eine Milliarde Dollar für einen Stabilisierungsfonds gaben, würde Russland vier Milliarden bekommen. Wenn wir diese Kredithöhe hatten, würde Russland das Vierfache erhalten und so weiter, als Daumenregel.

Als ich das Gleiche für Russland empfahl, war die Antwort: ‚Njet, Herr Sachs, das machen wir nicht.‘

Ich konnte es nicht verstehen.

Ich war naiv, natürlich – ich machte Wirtschaft, aber sie machten Geopolitik. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass wir Russland helfen würden.

‚Im Ernst? Russland ist unser Feind. Warum sollten wir Russland je helfen? Natürlich wollen wir nicht, dass sie kollabieren und nukleare Waffen abwerfen, aber wenn sie langsam zusammenbrechen, ist das okay.‘

Es gab keinen guten Willen. Bush Sr. lehnte all meine Vorschläge ab, und Clinton tat dasselbe.

Ende 1993 trat ich zurück.

Seitdem werde ich für alles verantwortlich gemacht, was dort passiert ist.

In Wahrheit hatte ich nichts mit der Privatisierung, den Oligarchen, den Aktien-für-Kredite-Geschäften, dem Diebstahl – nichts zu tun! Ich war nicht einmal da, aber ich wurde für alles verantwortlich gemacht.

Das war auch eine Lektion, wie die Medien funktionieren. Die Medien sehen dich auf eine Weise, stecken dir ein Etikett auf, und es spielt keine Rolle – wahr, falsch, egal, was du sagst. Du kannst 30 Jahre lang reden – es zählt nicht.

Jedenfalls, das war meine Erfahrung. Ich beschwere mich nicht einmal – es war eine interessante Lebenserfahrung, ein bisschen bizarr. Aber ich habe gesehen, dass die USA keinen Finger gerührt haben, um Russland wirklich zu helfen.

15 Jahre lang habe ich das nicht verstanden, weil unter meinen Ökonomen-Kollegen alles eine Debatte war: ‚Ist Schocktherapie klug oder dumm?‘, ‚Ist Sachs ein Idiot?‘, ‚War das ein guter oder schlechter Rat?‘, ‚Hätte es gradueller sein sollen?‘ – lauter Diskussionen, die nichts mit den wirklichen Themen zu tun hatten. Gar nichts!

So ist die akademische Welt – völlig losgelöst von dem, was sie tun sollte, wenn sie nicht mit echten Problemlösungen verbunden ist.

Man kann nicht verstehen, was in der Welt passiert, wenn man nicht versucht, ein Problem tatsächlich zu lösen.

Und wenn man scheitert, lernt man etwas. Man lernt, warum Dinge nicht funktionieren oder warum sie es tun.“