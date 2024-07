Prof. Jeffrey Sachs: USA vs. Russland: Auswirkungen auf die Zukunft der Ukraine erklärt

Welches Land ist der schlimmste Feind für die Ukraine, Russland oder die Vereinigten Staaten?

Nun, ich sage die USA, weil die USA die Ukraine ins Unglück gelockt haben. Was ich kürzlich geschrieben habe, ist, dass wir den ukrainischen Führern viele Märchen erzählt haben, wie sie der NATO beitreten und glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben würden.

Prof Jeffrey Sachs: US vs Russia: Impact on Ukraine's Future Explained



So which country is the worst enemy

for Ukraine, Russia or the United States?



Well, I say the US because the US sweet talked Ukraine

into disaster what I've recently written is that we told ukrainian leaders… pic.twitter.com/sVqgP0whES