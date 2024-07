Israels Minister für nationale Sicherheit: Ankündigung von Massenhinrichtungen zur Lösung von Gefängnisüberbelegung

Arnaud Bertrand

Hier haben wir also den israelischen Minister für nationale Sicherheit, der offen erklärt: “Ja, wir behandeln Gefangene absichtlich barbarisch, und um das Problem der Überbelegung in den Gefängnissen zu lösen, werden wir mit Massenhinrichtungen beginnen”.

In den sozialen Medien ruft er im Grunde aus: “Wir verwandeln unsere Konzentrationslager in Todeslager, und wir sind verdammt stolz darauf”.

Das Ausmaß der Straflosigkeit ist atemberaubend, und es ist zu 100 Prozent der Unterstützung der USA (und einiger anderer westlicher Staaten, die mitspielen) zu verdanken.

Die Welt muss der Realität ins Auge sehen: Im Westen breitet sich langsam eine erschreckende Ideologie aus. Handlungen und Ideologien sind immer untrennbar miteinander verbunden – man kann das eine nicht ohne das andere haben. Wenn man etwas tut oder jemanden unterstützt, der etwas tut, braucht man eine Rationalisierung, um es zu rechtfertigen.

Und leider glaube ich, dass das gerade erst begonnen hat. Bisher hat man uns im Westen gesagt, dass solche Aktionen allem widersprechen, wofür wir stehen. Und obwohl wir sehr oft – ja sogar routinemäßig – barbarisch gehandelt haben, wurde dies immer vertuscht, nicht anerkannt und geleugnet, um die Ideologie intakt zu halten. Diesmal ist es anders, nichts wird verborgen, nicht anerkannt, nicht geleugnet: Die Israelis sind stolz auf das, was sie tun, wie dieser Tweet von Ben Gvir zeigt. Und trotzdem unterstützen wir sie. Das bedeutet unweigerlich, dass sich unsere Ideologie weiterentwickeln muss, um dies zu rechtfertigen, und wir sehen überall im Westen Anzeichen dafür: eine Enthemmung eines Diskurses, der dies rechtfertigt. Schlimmer noch, ein Diskurs, der sich vehement dagegen wehrt, dies zu verurteilen, weil es “antisemitisch” sei, dies zu tun.

Hier liegt die eigentliche Gefahr: Sobald dieser Diskurs normal, ja zum Mainstream wird, öffnet er die Schleusen. Und wir finden uns in einem Westen wieder, der noch mehr den Verstand verloren hat als ohnehin schon, berauscht von einer tödlichen Ideologie, die es ihm erlaubt, mit Stolz und Zuversicht die schlimmsten Gräueltaten zu begehen. Es ist nicht so, dass wir diesen Weg nicht schon einmal gegangen wären – diese Barbarei liegt in unserer DNA, ob es uns gefällt oder nicht.

Deshalb ist es so wichtig, diese Dinge laut und immer wieder anzuprangern. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies zur neuen Normalität wird, dass wir zur schlechtesten Version unserer selbst werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Zukunft noch düsterer wird als unsere Vergangenheit.