Jeffrey Sachs: „Zweiter Weltkrieg endete nie offiziell – Schuld trägt die USA“

JEFFREY SACHS:

„Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Zweite Weltkrieg nie mit einem Vertrag beendet wurde, und ich denke, die Vereinigten Staaten sind daran schuld.

Der Grund, warum er nie mit einem Vertrag beendet wurde, ist, dass die Sowjetunion sagte: ‚Deutschland hat 27 Millionen unserer Menschen getötet; wir wollen, dass Deutschland entwaffnet und neutral ist.‘

Natürlich wurde Deutschland am Ende des Krieges 1945 in Besatzungszonen aufgeteilt.

Die USA kamen im Sommer 1945 sofort zu der Ansicht, dass der nächste Krieg mit der Sowjetunion sein würde.

Anstatt ein Friedensabkommen zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs zu schließen, fusionierten die USA zusammen mit den britischen und französischen Besatzungszonen, gründeten die Bundesrepublik Deutschland und rüsteten Deutschland wieder auf.

Übrigens: Sie setzten viele ehemalige Nazis wieder in Führungspositionen in der Rüstungsindustrie ein, und ein paar Jahre später trat Deutschland der NATO bei.

Das war natürlich sowohl eine Beleidigung als auch eine Bedrohung für die Sowjetunion.

Die NATO wurde nie als Verteidigungsbündnis gesehen.

Die Sowjetunion betrachtete die NATO als die nächste Front in einem fortgesetzten westlichen Krieg gegen sie.

Es gab Zeiten der Entspannung, zum Beispiel mit Nixon, und Zeiten der Spannungen, aber es gab nie ein Ende des Zweiten Weltkriegs auf Basis eines Vertrags.

Als Michail Gorbatschow sagte: ‚Ich wollte den Kalten Krieg beenden’—und seien Sie sicher, er hat den Kalten Krieg beendet—hat er ihn friedlich beendet.

Das muss in Erinnerung bleiben: Es war kein amerikanischer Sieg.

Michail Gorbatschow sagte: ‚Ich wollte, dass die Mauern fallen.‘ Natürlich wollte Reagan das auch friedlich mit Gorbatschow zusammen tun, aber es war Gorbatschows Initiative.

Ich habe viel davon aus nächster Nähe in Zentral- und Osteuropa beobachtet, als ich als Wirtschaftsberater für die beteiligten Regierungschefs tätig war.

Sofort stellte sich die Frage der deutschen Wiedervereinigung.

In diesem Kontext musste es eine Einigung zwischen dem Westen und der Sowjetunion über das rechtliche Ende der Besatzung Deutschlands geben.

Die deutsche Wiedervereinigung war ein rechtliches Ereignis, das im Wesentlichen das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete—you brauchten die Zustimmung der Sowjetunion.

Was sagten die Vereinigten Staaten und Deutschland zur Sowjetunion, um diese Zustimmung zu erhalten? Es war nicht zweideutig; es war nicht unklar.

Sie sagten ohne jegliche Umschweife: ‚Wir werden die deutsche Wiedervereinigung haben, und die NATO wird keinen einzigen Zoll nach Osten vorrücken.‘

Das waren die Worte von US-Außenminister James Baker III direkt zu Michail Gorbatschow am 9. Februar 1990.

Hans-Dietrich Genscher—auf einer Aufnahme, die Sie sich anhören können—sagte: ‚Wenn wir sagen, dass sie sich nicht bewegt, meinen wir nicht nur innerhalb Deutschlands; wir meinen überall nach Osten.‘

Es ist so klar.

Natürlich betrügt Amerika. Bitte verstehen Sie das: Amerika ist eine große Macht. Es betrügt. Es versucht, zu tun, was es kann. Es benutzt Medien und Propaganda, um mit Betrug durchzukommen—das machen große Mächte, kein Zweifel.

Ein paar Jahre später behaupteten die Vereinigten Staaten: ‚Oh, wir haben das nie versprochen.‘ Sie können das einfach in den Unterlagen nachlesen, die online im National Security Archive der George Washington University verfügbar sind.

1994, unter Bill Clinton, haben die USA betrogen.

Sie verabschiedeten einen Plan: Die NATO würde sich nach Osten ausdehnen. Und übrigens, nicht nur 100 km oder 300 km nach Osten, sondern immer weiter—bis in die Ukraine, bis nach Georgien, erinnern Sie sich.

Sie wollten sogar noch weiter gehen. Ich bin sicher, irgendein verrückter Mensch in den Vereinigten Staaten sagte: ‚Warum nicht Kasachstan? Warum nicht Usbekistan? Warum nicht Armenien?‘

Ihre Idee 1990—ich kenne sie—war: ‚Wir haben gewonnen!‘

Vor allem im Dezember 1991, als die Sowjetunion endete, sagten die amerikanischen ‚Strategen’—wenn man sie so nennen kann; es ist eine Art Euphemismus, weil sie kaum gute Strategen sind—: ‚Wir sind allein. Wir sind das mächtigste Land in der Geschichte der Welt. Wir sind mächtiger als das Römische Reich. Wir sind die einzige Supermacht der Welt. Wir können tun, was wir wollen.‘

Das war also die Denkweise, und Betrug gehört zu dieser Denkweise—die Arroganz der Macht.

Kurz gesagt: Ja, die Vereinigten Staaten begannen, sich auszudehnen.

Zbigniew Brzezinski, einer dieser Strategen, erklärte 1997 in seinem Buch The Grand Chessboard sehr klar, warum Russland nicht widerstehen könnte.

In einem akribisch dargelegten Kapitel stellte er die Frage: Was passiert, wenn die USA die NATO drängen? Was, wenn Europa weiter nach Osten expandiert, Russland bedrängt, Russland umzingelt—was kann Russland tun?

Brzezinski fragte, ob Russland widerstehen könnte oder ob es nachgeben müsste, und kam zu dem Schluss, dass Russland keine Wahl hätte.

Er kam zum Beispiel zu dem Schluss, dass Russland niemals ein Bündnis mit China eingehen würde. Er schloss auch, dass Russland niemals ein Bündnis mit dem Iran eingehen würde.

Wissen Sie, okay, Theoretiker—das ist Spielerei.

Er verglich die Welt mit einem Schachbrett.

Übrigens: Die Welt ist kein Schachbrett; es ist kein Pokerspiel. Es sind die realen Leben von acht Milliarden Menschen.

Amerikanische Strategen sind in Spieltheorie geschult, was allein in ihrem Namen alles verrät.

Sie behandeln die Welt wie ein Spiel—Bluff, Erhöhung, Call—als wäre es ein Pokermatch.

Und wissen Sie was? Sie nutzten die Leben anderer Menschen dafür.

Sie erhöhten die Einsätze mit Putin: ‚Wir erhöhen.‘

Aber auf wessen Leben setzten sie am Tisch? Auf ukrainische Leben. Hm, keine gute Show.“