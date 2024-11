Erklärt: Wie die britische Erbschaftssteuer Teil des Kampfes gegen Lebensmittel ist

Von Kit Knightly

Bei den Erbschaftssteuerreformen der britischen Regierung geht es nicht um Klassenkampf oder darum, das „schwarze Loch“ im Haushalt des Landes zu stopfen, sondern darum, kleinen und mittleren Familienbetrieben lebenswichtiges Land zu entziehen und es an Megakonzerne zu vergeben.

Es ist ein weiteres Stück der Agenda des „Great Reset“, insbesondere des Krieges gegen Lebensmittel.

Ein kurzer Überblick für Nicht-Briten, die nicht wissen, wie unser Land funktioniert (und in der Tat für die beträchtliche Anzahl von Briten, die kürzlich gezeigt haben, dass sie nicht wissen, wie ihr eigenes Land funktioniert):

Seit 1984 sind bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen des „Agrarimmobilienerleichterungssystems“ (APR) zu 100 % von der Zahlung der Erbschaftssteuer befreit.

Die Rechtfertigung dafür war, dass bewirtschaftete Höfe benötigt werden, um die Lebensmittel zu produzieren, die wir alle essen, und da britische Bauernfamilien im Allgemeinen vermögend, aber knapp bei Kasse sind, könnte die Erhebung von Erbschaftssteuern auf landwirtschaftliche Flächen die landwirtschaftliche Produktion negativ beeinflussen.

Die Regierung von Keir Starmer hat gerade angekündigt, dass sie das APR-System ab April 2026 abschaffen wird.

Das bedeutet, dass jeder, der einen bewirtschafteten Bauernhof erbt, nun bis zu 20 % des Wertes des Vermögens an Steuern zahlen muss, und da Landwirte mit geringen Margen arbeiten, bedeutet dies wahrscheinlich, dass sie Landparzellen verkaufen müssen, um Geld zu beschaffen. Einige Landwirte könnten gezwungen sein, das gesamte Land auf einmal zu verkaufen, da es schwierig sein könnte, Käufer für einzelne Parzellen zu finden.

Wie Sie sich vorstellen können, sind die Landwirte darüber nicht glücklich. Auch nicht diejenigen, die die möglichen Auswirkungen verstehen.

In der Presse wird dies als altmodische Politik von links gegen rechts dargestellt. Es wird behauptet, dass das Land Einnahmen braucht und dass „gierige, hortende Landwirte nicht ihren gerechten Anteil zahlen“.

Aber meiner Meinung nach ist das eine Lüge.

Oder bestenfalls eine Verzerrung. Eine laute öffentliche Debatte, die die eigentliche Absicht der Politik verschleiert.

Ich glaube nicht, dass es hier um Steuererhöhungen geht. Ich glaube, es geht um das Land.

Sie wissen, dass diese Politik mittelgroße Familienbetriebe zum Verkauf zwingen wird – tatsächlich setzen sie darauf.

Schauen Sie sich die Kolumne von Will Hutton im Guardian an …

Es ist schwer, dies anders zu sehen als ein Eingeständnis der tatsächlichen Politik hier.

Und dann hat sich der ehemalige Blair-Berater John McTernan in Schwierigkeiten gebracht, als er in einem Interview sagte, Starmer’s Regierung solle „mit den Landwirten das Gleiche tun, was Thatcher mit den Bergarbeitern getan hat“, und behauptete, „die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig, auf den wir verzichten können“. Labour-Funktionäre distanzierten sich schnell von den Kommentaren, aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich um einen „leisen, aber lauten Moment“ handelte.

Wie üblich sind es die Journalisten und Twitterati, die die Tyrannei anprangern und bittere, bissige Social-Media-Beiträge über „Millionärsbauern“ verfassen oder darüber schwadronieren, dass Bauern es verdient hätten, ihr Geschäft zu verlieren, weil sie für den Brexit gestimmt haben.

Ja, im Ernst:

"It does beg the question whether farmers are simply reaping what they sowed."@Matthew_Wright would have more sympathy for farmers complaining about inheritance tax if the majority of them hadn't made the country "£100 billion a year worse off" by voting for Brexit. pic.twitter.com/9ot55mYT8L