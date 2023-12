Jemens Dolch durchschneidet die „Normalisierung“

Mohamad Hasan Sweidan

Die Angriffe des Jemen auf Israels lebenswichtige Schifffahrtsrouten haben den Besatzungsstaat gezwungen, einen alternativen Landkorridor über Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien zu suchen, deren Legitimität auf der arabischen Straße untergraben wird, während die von Sanaa zunimmt.

Anfang Dezember berichteten israelische Medien über ein Abkommen zur Errichtung einer Landbrücke zwischen dem Hafen von Dubai und dem besetzten Hafen von Haifa. Den Berichten zufolge zielt dieses strategische Abkommen darauf ab, die wachsende jemenitische Drohung zu umgehen, lebenswichtige Seewege für Schiffe zu sperren, die mit israelischen Häfen in Verbindung stehen und/oder für diese bestimmt sind.

Nur zwei Wochen später meldete die israelische Website Walla, dass die erste Lieferung, die aus Dubai kam und den neu eingerichteten Landkorridor zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel durchquerte, in israelischen Häfen angekommen war.

Mit der Sicherung und Unterstützung Israels haben diese drei arabischen Staaten ihre wesentliche Rolle beim Schutz und bei der Verteidigung des Besatzungsstaates bekräftigt und es diesem ermöglicht, seine Gräueltaten gegen die Palästinenser fortzusetzen.

Karte des Landbrückenprojekts zwischen Israel und dem Golf

Jemens Blockade des Roten Meeres gegen Israel

Am 15. November verhängte Abdul Malik al-Houthi, Führer der jemenitischen Ansarallah-Bewegung, eine Blockade gegen israelische Schiffe, die das Rote Meer und die Straße von Bab al-Mandab passieren. Diese Proklamation markierte den Beginn eines Seekonflikts mit Israel in Solidarität mit dem Gazastreifen und läutete eine neue Phase der Konfrontation ein, die Israel seit mehreren Jahren erwartet hatte.

Seit 2018 hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der die Präsenz der Ansarallah an der Küste des Roten Meeres fürchtet, bekräftigt, dass Tel Aviv alle internationalen Bemühungen unterstützen wird, um die Schließung der Schifffahrtswege in der Region zu verhindern.

In einem vom israelischen National Security Research Center veröffentlichten Bericht aus dem Jahr 2021 heißt es: “Die Möglichkeit, dass die Houthis Schiffe in den Schifffahrtswegen entlang der Straße von Bab al-Mandab, dem Roten Meer oder dem Golf von Aden angreifen, stellt eine konkrete Bedrohung für die nationale Sicherheit Israels dar.”

Im selben Bericht heißt es, dass die Jemeniten in Zukunft israelische Schiffe, die die Straße von Bab al-Mandab passieren, abfangen könnten, um Israel zu einer Änderung seiner Politik zu zwingen.

Vier Tage nach dem Versprechen der Houthi, israelische Schiffe ins Visier zu nehmen, beschlagnahmten jemenitische Streitkräfte ein Transportschiff mit Verbindungen zum israelischen Tycoon Avraham Ongar, einem der reichsten Magnaten des Landes. Der mit den Ansarallah verbündete Militärsprecher Yahya Saree rechtfertigte die Beschlagnahmung als Reaktion auf “abscheuliche Taten gegen unsere palästinensischen Brüder im Gazastreifen und im Westjordanland” und fügte hinzu:

“Wenn die internationale Gemeinschaft um die Sicherheit und Stabilität in der Region besorgt ist, sollte sie Israels Aggression gegen den Gazastreifen beenden, anstatt den Konflikt auszuweiten”.

Am 12. Dezember schlug der Jemen ein norwegisches Ölschiff, das im Januar den israelischen Hafen Ashdod anlaufen sollte, mit einer Rakete an. Saree erklärte, dass der Beschuss erfolgte, nachdem sich die Besatzung geweigert hatte, auf Warnungen zu hören, und kündigte die Fortsetzung der Schiffsblockade an, bis Israel wichtige Hilfsgüter nach Gaza zulässt. Das Pentagon bestätigte das Abfangen jemenitischer Drohnen, die auf israelische Schiffe zielten, und forderte eine internationale Lösung für ein “internationales Problem”.

Die strategische Bedeutung von Bab al-Mandeb

Die Straße von Bab al-Mandab ist eine wichtige Handelsroute zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean mit einem jährlichen Wert von rund 700 Milliarden US-Dollar. Auf dieser lebenswichtigen Wasserstraße werden täglich 4 Millionen Barrel Öl transportiert, was 10 Prozent des weltweiten Seehandels ausmacht und 25.000 Schiffen den Weg ebnet.

Jüngste Zahlen für das erste Halbjahr 2023 zeigen, dass über den Bab al-Mandab Mengen an Rohöl, Kondensat und Erdölprodukten umgeschlagen werden, die denen entsprechen, die durch den Suezkanal fließen. Auch die Menge an verflüssigtem Erdgas (LNG), die durch die Meerenge fließt, übertrifft die des Suez-Kanals (ca. 4 Milliarden Kubikfuß Gas pro Tag).

Freightos, ein israelisches Schifffahrtsunternehmen, meldete in den letzten beiden Oktoberwochen einen bemerkenswerten Anstieg der Transportkosten von China zum israelischen Hafen Ashdod um 9-14 Prozent. Judah Levin, Forschungsleiter bei Freightos, erklärte gegenüber der israelischen Zeitung Globes, dass der Ausbruch des Krieges “bereits Auswirkungen auf alle Waren hat, die aus China nach Israel gelangen und deren Preise in den letzten Wochen zu steigen begonnen haben”.

Die Bedeutung dieses Preisanstiegs ergibt sich aus der Tatsache, dass China derzeit Israels größter Handelspartner auf dem Seeweg ist, wobei die Seefracht aus China 20 Prozent der gesamten israelischen Importe auf dem Seeweg ausmacht.

Die “Achse der Normalisierung” kommt zur Rettung

Der mutige Schritt Sanaas hat die israelische Schifffahrt im Bab al-Mandab bedroht und den Besatzungsstaat dazu veranlasst, nach alternativen Routen für die Ein- und Ausfuhr von Waren zu suchen. Es überrascht nicht, dass die VAE, das arabische Land, das bei der Normalisierung der Beziehungen zu Israel im Rahmen des Abraham-Abkommens eine Vorreiterrolle gespielt hat, bei der Überwindung des jemenitischen Hindernisses behilflich ist.

Karte der alternativen Schiffsroute zur Umgehung des Roten Meeres

Nach Berichten israelischer Medien soll die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel zur Errichtung einer Landbrücke, die den Hafen von Dubai mit Haifa verbindet, über Saudi-Arabien und Jordanien führen. Amman hat diese Berichte jedoch inzwischen dementiert und sie als “absolut falsch” bezeichnet.

Mitte Dezember begann der Warenverkehr über diesen Korridor, und Walla berichtet, dass in den letzten Tagen zehn Lastwagen aus Dubai im Hafen von Haifa angekommen sind. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Korridor eine strategische Lösung darstellt, die es Schiffen mit Ziel Israel ermöglicht, die jemenitische Bedrohung zu umgehen.

Seine erfolgreiche Umsetzung zeigt jedoch nur, dass Saudi-Arabien und Jordanien bereit sind, sich in diese strategische Initiative einzubringen – ein Schritt, der ihre Herrscher bei der überwältigend pro-palästinensischen arabischen Straße weiter delegitimieren könnte. Für einen solchen Landkorridor sind lediglich Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien erforderlich, wobei bestehende internationale Routen genutzt werden können.

Die Landbrücke bietet nicht nur eine Alternative für chinesische Schiffe, die ein Fünftel der israelischen Importe auf dem Seeweg transportieren, sondern verkürzt auch die langwierige Reise durch den Süden und Westen Afrikas, um die Straße von Gibraltar zu erreichen, von 31 auf 19 Tage.

Kalkulation der Kosten

Die Landroute zwischen Dubai und Haifa ist 2550 km lang, und Lkw benötigen für die Strecke etwa vier Tage – eine kürzere Zeitspanne im Vergleich zu Schiffen, die das Rote Meer und den Suezkanal befahren. Die Transportkosten pro Kilometer sind zwar etwas höher als auf der Route über das Rote Meer, aber deutlich niedriger als die derzeitigen Kosten für den Transport durch die Straße von Gibraltar.

Trotz der begrenzten Frachtkapazität des Landkorridors (etwa 350 Lkw pro Tag) im Vergleich zu Schiffen bietet er eine schnellere Durchfahrt von Dubai nach Europa und spart gegenüber der Suezkanalroute etwa 10 Transporttage.

Doch auch wenn der Korridor zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs Israels angesichts der Bedrohung durch den Jemen ausreichen mag, stellt er keine vollständige Alternative für die Seewege nach Europa dar. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich Israel möglicherweise aus der Seeschifffahrt zurückziehen könnte, was eine Herausforderung für Ägypten und den Suezkanal darstellen würde.

Im weiteren Verlauf ist es möglich, dass der Landkorridor auch für eine Reihe asiatischer und europäischer Staaten interessant wird. Es muss betont werden, dass Ägypten zu den Verlierern gehört, sobald die Landroute Dubai-Haifa angenommen wird, da die Schiffe, die das Rote Meer umfahren, natürlich auch die Suezroute umgehen.

Die größere Bedrohung für die ägyptischen Wirtschaftsinteressen liegt jedoch in der Aussicht auf eine künftige Eisenbahnverbindung zwischen Dubai und dem Besatzungsstaat, die die Schifffahrtskapazitäten erheblich steigern und die Kosten und Transitzeiten verringern würde.

Jemen stellt sich gegen Israel

Während der Landkorridor an Fahrt gewinnt, hat Berichten zufolge das Risikomanagementunternehmen Ambrey Schiffseignern geraten, Schiffe mit israelischen Verbindungen aufgrund potenzieller Mobilitätsprobleme zu prüfen. Nichtsdestotrotz ist der Beginn des Landkorridors ein Segen für den Besatzungsstaat und seine Geschäftsleute, da er die Nutzung der Route über das Rote Meer überflüssig macht.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Einrichtung des Landkorridors Israel die Möglichkeit eröffnet, sich über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Jordanien mit anderen internationalen Korridoren zu verbinden. Der Nord-Süd-Korridor, der Russland, den Iran und Indien verbindet, wurde in diesem Jahr mit Saudi-Arabien verbunden, das diese Waren nun nach Israel weiterleiten kann.

Das gilt auch für den Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC), einen Eckpfeiler der Pekinger Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), über den Waren von und nach China durch den pakistanischen Hafen Gwadar transportiert werden. Von Gwadar aus gelangen die Waren zu den Häfen der Vereinigten Arabischen Emirate und dann möglicherweise über den Landkorridor nach Israel. Auf diese Weise können die drei arabischen Staaten Saudi-Arabien, VAE und Jordanien Israel mit anderen wichtigen internationalen Korridoren verbinden – es sei denn, der Iran und Pakistan beschließen, diesen Korridoren einen Strich durch die Rechnung zu machen.

All dies macht jedoch deutlich, dass der Eintritt des Jemen in die Frontlinie im Kampf gegen Israel und zur Unterstützung Palästinas einen weltweiten Widerhall gefunden hat. Trotz des jahrelangen Konflikts stellt das verarmte Land durch seine Aktionen im Bab al-Mandab eine erhebliche und wachsende Bedrohung für Israels nationale Sicherheit und seine Nachschubwege dar.

Indem die Ansarallah ihre Angriffe auf See an die Beendigung der schrecklichen Belagerung des Gazastreifens durch Tel Aviv knüpft, hat sie die Welt gezwungen, dem Ausmaß von Israels beispielloser Militärkampagne gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen größere Aufmerksamkeit zu schenken.

Umgekehrt unterstreicht die Zusammenarbeit der VAE, Saudi-Arabiens und Jordaniens bei der Eröffnung einer Landbrücke nach Haifa, dass sie es vorziehen, sich Israel anzuschließen, anstatt die arabische und muslimische Solidarität zu stärken.