CBS-Nachrichtenreporter macht „düstere“ Vorhersage eines „Black Swan“-Ereignisses im Jahr 2024.

Großes „nationales Sicherheitsereignis“ mit negativen Auswirkungen auf Amerika.

Die investigative Reporterin Catherine Herridge von CBS News hat die „düstere“ Vorhersage eines „Black Swan“-Ereignisses gemacht, das die Welt im Jahr 2024 erschüttern wird.

Herridge machte diese Aussage während einer Podiumsdiskussion, als sie von der Moderatorin Margaret Brennan gefragt wurde, was wir im kommenden Jahr erwarten könnten.

„Nun, meine Vorhersage ist ein wenig düster“, sagte Herridge.

„Ich bin sehr besorgt, dass 2024 das Jahr des Schwarzen Schwans werden könnte. Das ist ein Ereignis von großer Tragweite für die nationale Sicherheit, das schwierig vorherzusagen ist“.

CBS Herridge prognostiziert, dass die USA im Jahr 2024 „ein nationales Sicherheitsereignis mit großen Auswirkungen erleben könnten, das schwierig vorherzusagen ist“, und weist darauf hin, dass anhaltende Kriege und die Spaltung der USA Faktoren seien, die „einen fruchtbaren Boden für unsere Gegner wie Nordkorea, China und den Iran“ schaffen würden und ausnützen.

.@CBS_Herridge predicts in 2024, the U.S. may have "a national security event with high impact that's very hard to predict," pointing to ongoing wars and U.S. division as factors creating "fertile ground for our adversaries like North Korea, China and Iran" to take advantage of. pic.twitter.com/Vx8MTnn1W8