Ehemaliger Pharmamanager über DNA-Kontamination der Covid-Impfung: „Wir haben ein riesiges Problem“

Die ehemalige Vizepräsidentin des deutschen Pharmariesen Boehringer Ingelheim, Dr. Monika Henninger-Erber, hat im österreichischen Sender ServusTV auf die DNA-Verunreinigung der Corona-Impfstoffe aufmerksam gemacht.

Sie wies darauf hin, dass bereits im Februar festgestellt worden sei, dass der Impfstoff mit Plasmid-DNA verunreinigt sei. „Das sind keine Fehlinformationen. Das sind Fakten.“

Henninger-Erberg, die sich in der Welt der Biotechnologie bestens auskennt, sagte, unabhängige Labors hätten hohe Mengen an Plasmid-DNA in mRNA-Impfstoffen gefunden.

