Politischer Kommentator wettert gegen die Ukraine: „Es ist unglaublich, was hier passiert“.

Eine kleine Kabale benutzt die Regierung, um Kriege aus finanziellen Gründen zu führen, sagte der politische Kommentator und Komiker Jimmy Dore in der Sendung von Tucker Carlson.

Der Unterschied zwischen dem Mafiastaat damals und heute sei, dass die Mafia geholfen habe, die Nazis zu besiegen, fuhr er fort. „Jetzt bewaffnen wir Nazis“, betonte Dore.

Die ‚Nazis‘ zu Hause haben kaum genügend Geld, um durch den Monat zu kommen, während wir Nazis in anderen Ländern finanzieren. „Es ist unfassbar, was hier geschieht. Das hat alles mit dem Dritten Weltkrieg zu tun.“

