Woody Harrelson demonstriert den Schmerz der Wahrheit

Jeffrey A. Tucker

Im Laufe eines ansonsten nichtssagenden Monologs bei Saturday Night Live ließ Woody Harrelson eine bemerkenswerte Theorie über die Covid-Ära los. Es sollte urkomisch sein, aber warum sollte es das sein? In einer Welt, in der die Menschen längst darüber hinweg sind, in der alle Untersuchungen durchgeführt und Verurteilungen ausgesprochen wurden und in der sich Massen von Menschen über die zugrunde liegende Realität und all ihre Schrecken im Klaren sind, wären seine schnoddrigen Bemerkungen lustig gewesen.

Stattdessen saßen die Zuhörer in fassungslosem Schweigen da. Dürfen sie überhaupt lachen? Woody Harrelson ging mit dem Gespür eines großen Komikers schnell zum nächsten Punkt über und beendete dann die Eröffnung.

Mit anderen Worten: Es ist zu früh, wie man sagt. Zu früh für das Lachen. Aber es ist nicht zu früh für die Wahrheit.

Seine Worte waren ziemlich einfach. Er erzählt eine fiktive Geschichte über die Entdeckung eines Drehbuchs. In der Handlung „schließen sich die weltweit größten Drogenkartelle zusammen und kaufen alle Medien und alle Politiker auf und zwingen alle Menschen auf der Welt, in ihren Häusern eingesperrt zu bleiben, und die Menschen können ihr Heim verlassen, wenn sie die Drogen des Kartells nehmen und sie immer wieder nehmen.“ Abschließend sagt er, dass ein solcher Film nicht gedreht werden könnte, weil er zu unwahrscheinlich ist.

Woody dropping truth bombs 💣 pic.twitter.com/rTPRzUuLeS — Cliff Maloney (@CliffMaloneyJr) February 26, 2023

Das Merkwürdige an seiner Beobachtung ist, wie nah an der Realität wir diese Geschichte tatsächlich entdecken. Ursprünglich war ich mir ziemlich sicher, dass die Abriegelungen auf einem primitiven intellektuellen Irrtum beruhen, nämlich dem Glauben, dass Krankheitserreger der Atemwege wie Läuse nicht mehr ansteckend sind, indem man einfach den menschlichen Kontakt unterbindet. Das ist eine absurde Annahme, die für die gesamte Idee der menschlichen Freiheit sehr gefährlich ist.

Als die Masken aufkamen, war mir klar, dass ihr einziger Zweck darin bestand, den Menschen ein Mittel an die Hand zu geben, mit dem sie glauben konnten, etwas zu tun, und dass sie ein wirkungsvolles Symbol für eine Epoche der Panik waren, von der viele wollten, dass sie so lange wie möglich andauert.

Selbst im April 2020, als mich der ehemalige Leiter der Virologie der Gates-Stiftung anrief und mir ganz klar sagte, dass die ganze Idee der Abriegelungen darin bestand, auf den Impfstoff zu warten, konnte ich diese Information nicht verarbeiten. Denn ich wusste aufgrund meiner Lektüre, dass es keinen sterilisierenden Impfstoff für ein Coronavirus geben würde. Eine neue Technologie, die behauptet, die Infektion und Ausbreitung zu stoppen, würde viele Jahre der Erprobung erfordern, vielleicht zehn. So lange können wir nicht unter Verschluss bleiben. Die Gesellschaft würde in Trümmern liegen.

Der Anrufer versicherte mir, dass es schon viel früher so weit sein würde. Ich fand das lächerlich, sogar gefährlich. Aber ich hatte den Zusammenhang immer noch nicht begriffen: Der Zweck der Abriegelung war es, Zeit für die Herstellung und Verteilung eines Impfstoffs zu gewinnen. Eine noch düsterere Interpretation der Sperrungen wäre, dass einflussreiche Leute die immunologische Naivität der Bevölkerung bewahren müssen, um den Wert der Impfstofftechnologie zu demonstrieren.

Was die Medien und Politiker betrifft, so ist die Vorstellung, dass sie von Big Pharma gekauft werden, nicht mehr unumstritten. Wir haben schon zu viele „brought to you by Pfizer“-Rollen in jeder Form der Unterhaltung gesehen, und wir haben die Quittungen gesehen.

Die Geschichte von Harrelson ist also nicht ganz falsch. Unter dem Deckmantel der Komödie ist er der Wahrheit sogar näher gekommen, als es eine Mainstream-Unterhaltungsform bisher zugeben konnte. Und wie sich herausstellt, sind seine Ansichten ziemlich gut ausgearbeitet, wie wir aus einem anderen Interview erfahren können.

Woody Harrelson kritisiert die Regierung und die Pharmaindustrie dafür, dass sie erschwingliche, nicht mehr patentgeschützte Virostatika wie Hydroxychloroquin und Ivermectin blockieren, um von COVID-19-Impfstoffen zu profitieren:

„Ivermectin wurde zu einem Beruhigungsmittel für Pferde gemacht. Hydroxychloroquin wurde lächerlich gemacht, und es gab nur eine Sache, die funktionieren konnte, und das war der Impfstoff, und letztlich wurden dadurch Milliarden von Dollar verdient.“

„Die letzten Menschen, denen ich meine Gesundheit anvertrauen würde, sind Big Pharma und Big Government, denn beide wirken auf mich nicht wie fürsorgliche Wesen. Ihnen geht es nur um Profit, und es ist wahnsinnig, wie viel Profit sie gemacht haben.“

Woody Harrelson criticizes the government and the pharmaceutical industry for blocking affordable, off-patent antivirals like hydroxychloroquine and ivermectin to profit from COVID-19 vaccines:



"Ivermectin got made into a horse tranquilizer. Hydroxychloroquine got made… https://t.co/DWtygMM0Mx pic.twitter.com/LsMKTrvl2Z — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 26, 2023

Es hat eine Verschwörung des Schweigens gegeben und gibt es immer noch. Das Trauma war so tief und die Politisierung der Episode so intensiv, dass die wichtigsten Stimmen immer noch darüber schweigen.

Harrelsons Kommentar wird daran wahrscheinlich nichts ändern. Die üblichen Leute werden auftauchen, um ihn als Verschwörungstheoretiker zu verurteilen und wahrscheinlich behaupten, dass er zu viel QAnon gehört hat, was auch immer das sein mag, oder dass er von einem neu gefüllten Einflussnehmer hypnotisiert wurde. Er hat sich mit Sicherheit zur Zielscheibe gemacht.

Es ist viel sicherer, sich niemals zu äußern, niemals auf den Elefanten im Raum hinzuweisen, niemals die Illusionen der Menschen zu stören oder mächtige industrielle Interessen zu verärgern. Aber er hat es trotzdem getan. Und ja, natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen über die Rolle der Regierung und die militärische Grundlage, auf der die gesamte Gesellschaft in den meisten Teilen der Welt gelandet ist. Und das Gemetzel geht weit über ein lästiges Jahr oder so oder das Zuhausebleiben hinaus. Bildung, Kultur, Religion und die Zivilgesellschaft selbst wurden zerschlagen.

Als Brownstone-Leser sind Sie wahrscheinlich bereit, die Wahrheit zu akzeptieren, was immer sie auch sein mag. Aber für den Großteil der übrigen Gesellschaft in den meisten Ländern leben wir immer noch im Land des Tabus. Und es ist ein intensives Tabu. Der Schleier des Mythos, der das große Trauma unseres Lebens umgibt, muss zerrissen werden. Vielleicht fängt es genau so an: mit wahrheitsgemäßen Fabeln im Gewand der Komödie, die beim schockierten Publikum, das lieber die Illusion aufrechterhält, dass all dies im Namen der öffentlichen Gesundheit geschah, auf taube Ohren stoßen.