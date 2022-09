Jetzt fangen Schulen an, Kinder mit Käfer zu füttern

Sie dachten, das Gerede über das Essen von Insekten und Käfern sei ein Scherz? Nun, Sie haben sich geirrt.

Tatsächlich fangen sie sehr geschickt damit an, Kinder und Schulkinder zum Verzehr von Insekten zu drängen. Sie wissen, dass es schwierig sein wird, Erwachsene für den Verzehr von Insekten zu begeistern, also versuchen sie stattdessen, kleine Kinder mit einer Gehirnwäsche dazu zu bringen.

1000 Schulen in Australien haben damit begonnen, Kindern in den Schulkantinen Chips mit Knusperpulver anzubieten. Köstlich!

Und warum?

Weil sie „gesund“ für die Kinder und außerdem „umweltfreundlich“ und gut für den Planeten sind, deshalb! Das hat nichts damit zu tun, dass du die Käfer fressen wirst und du glücklich bist. Nein, das ist gut für dich!

Der Daily Telegraph hat Schulkinder interviewt, die diese Grillenchips essen. Als sie die Kinder fragten, ob sie wüssten, dass sie aus Insekten hergestellt werden, wussten sie es nicht. So machen sie es. Sie können Erwachsene nicht dazu bringen, dieses Zeug zu essen, also bieten sie es Kindern einfach als leckeren Snack an, und sie essen es, ohne zu wissen, was es ist.

Chips sind toll, nicht wahr, und diese Chips sind noch besser, denn ich glaube, sie sind besser für dich, wusstest du das? Ja, dann dürfen Mama und Papa dir vielleicht mehr Chips geben. Gutes Zeug“, sagte der Interviewer.

Aber das ist nicht nur in Australien so.

Kindern an vier Grundschulen in Wales im Alter von 5 bis 11 Jahren wurden im Rahmen eines Projekts Insekten zum Essen angeboten, um herauszufinden, wie groß der Appetit der Kinder auf „alternative Proteine“ wie Grillen und Mehlwürmer ist (falls Sie es nicht wissen, Mehlwürmer sind Vogelfutter).

Aber nicht nur das: Indem man Kinder mit Insekten füttert, hofft man, auch die Eltern zum Nachahmen bewegen zu können…

Viele Kinder haben die Fähigkeit, zu piesacken, und können daher in einigen Fällen eine große Rolle bei der Ernährungsumstellung in der Familie spielen“, so Verity Jones von der University of the West of England in Bristol, die an der Studie beteiligt ist.

Da haben Sie es also. Sie wollen Kinder benutzen, ihnen eine Gehirnwäsche verpassen, damit sie glauben, dass es gut ist, Käfer zu essen, und sie dann dazu bringen, ihre Eltern davon zu überzeugen, die Käfer ebenfalls zu essen.

HOLEN SIE IHRE KINDER AUS DER SCHULE.

Der einzige Weg ist Heimunterricht.

So wird es in Schweden schon seit Jahren gemacht. Im Sozialismus gehören Ihre Kinder dem Staat, und der Staat benutzt die Schulen, um sie einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie gute kleine Sozialisten werden.

Das Problem ist, dass dies nicht nur in einem Land geschieht. Wie wir gesehen haben, wird dies auch in Australien und auf der anderen Seite der Welt in Großbritannien getan. Es handelt sich um eine koordinierte Anstrengung, um den Verzehr von Wanzen zu fördern.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 10 Jahren jemandem erzählt, dass man Ihre Kinder in der Schule mit Insekten füttern würde. Man hätte Sie für einen verrückten Verschwörungstheoretiker gehalten. Jetzt tun sie es.

Und wissen Sie was? Es würde mich nicht überraschen, wenn sie anfangen, Insekten in Junkfood zu mischen, und die meisten Leute werden es nicht einmal merken. Man muss nur den Geschmack mit künstlichen Aromen überdecken, und schon kann es losgehen!

Es ist so gut für die Umwelt, dass Mehlwürmer (Vogelfutter) im Vergleich zu Kühen nur 1 % der Treibhausgase produzieren. Was für ein Deal: Essen Sie einfach Vogelfutter, um den Klimawandel aufzuhalten!

Sie versuchen tatsächlich, dich dazu zu bringen, Vogelfutter zu essen. Jetzt komm schon.

In einer Stadt in den Niederlanden wird sogar ein Vorschlag zum Verbot von Fleischwerbung diskutiert.

Der Plan ist einfach: Sie wollen, dass Sie das Ungeziefer essen, während die Reichen weiterhin das gute Fleisch essen werden. Sie wollen, dass Sie auf all Ihre Annehmlichkeiten verzichten, um den Klimawandel aufzuhalten, aber sie selbst werden in Privatjets fliegen.

Und das alles beginnt mit einer Gehirnwäsche der Kinder, damit sie Käfer essen.

Warum versuchen sie so sehr, uns dazu zu bringen, Vogelfutter zu essen?

Du wirst die Käfer essen und du wirst glücklich sein.