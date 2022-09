Zelensky läutet die Glocke der New Yorker Börse, während der Euro unter den Dollar fällt

Während der Stellvertreterkrieg in der Ukraine eine Wirtschaftskrise im Westen auslöst. Zelensky hat eine Kampagne gestartet, die ausländische Investoren dazu einlädt, sein Land zu plündern und die Arbeitsrechte seiner Bürger zu untergraben.

Der ukrainische Präsident und Teilzeit-Prominentenwerber Volodymyr Zelensky läutete am 6. September die Glocke bei der Eröffnungsfeier der New Yorker Börse.

Zelenskys virtuelle Ankunft an der Wall Street sollte die Gelegenheit bieten, den Investoren die von seiner Regierung neu gestartete Kampagne #AdvantageUkraine vorzustellen. Der Aufruf ist eine Zusammenarbeit zwischen der ukrainischen Regierung und WPP, dem größten Werbeunternehmen der Welt.

Die Veranstaltung des Präsidenten an der Wall Street fiel mit einem drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch in Westeuropa zusammen, wo die Europäische Investitionsbank eingeräumt hat, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine „viele in die Armut treiben“ könnte. Nur einen Tag vor Zelenskys Rede stürzte der Euro auf ein 20-Jahres-Tief, nachdem Russland als Reaktion auf die westlichen Sanktionen die Gaslieferungen nach Europa eingestellt hatte.

„Wir erwarten nun, dass der Euro weiter unter die Parität (zum Dollar) fallen und in den nächsten sechs Monaten auf diesem Niveau bleiben wird“, sagte Goldman Sachs-Stratege Michael Cahill gegenüber Reuters.

Unterdessen setzten sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average ihre Talfahrt nach Zelenskys Rede fort, da die hohen Inflationsraten die Anleger verschrecken.

Zelensky hat wiederholt argumentiert, dass Russland als nächstes den Westen angreifen werde, wenn die NATO der Ukraine nicht so viel Militärhilfe wie möglich zukommen lasse. Und der kollektive Westen hat dem eifrig Folge geleistet, indem er Dutzende von Milliarden Dollar an Militärhilfe und ungezählte Summen an Finanzhilfe in das Land schüttete. Im August dieses Jahres schickten die USA über die Weltbank 4,5 Milliarden Dollar an die Ukraine, um „zur Aufrechterhaltung der Verwaltungs- und Dienstleistungskapazitäten der Regierung beizutragen, damit diese ihre Kernaufgaben auf nationaler und regionaler Ebene erfüllen kann“.

Obwohl ein Land, das fast ausschließlich von ausländischer militärischer und finanzieller Unterstützung gestützt wird, nicht gerade ein attraktiver Ort für Investoren zu sein scheint, hat die ukrainische Regierung die größte Werbe- und Public-Relations-Firma der Welt, WPP, unter Vertrag genommen, um multinationale Spekulanten anzulocken.

WPP rühmt sich auf seiner Website, dass es die Mehrheit der Fortune Global 500-Unternehmen, alle 30 des Dow Jones 30, 62 des NASDAQ 100 und 61 des FTSE 100 vertritt. Doch mit dem Erfolg kamen auch erhebliche Skandale.

So wurde der PR-Titan im Februar dieses Jahres scharf kritisiert, als er eine täuschende Kampagne startete, um fossile Brennstoffriesen wie BP, Exxon und Shell als umweltfreundliche Verwalter der Umwelt darzustellen. Im Jahr 2021 verhängte die US-Börsenaufsichtsbehörde Security and Exchange Commission eine Geldstrafe gegen das Unternehmen wegen Bestechungsdelikten.

WPP führt jetzt eine seiner bisher ehrgeizigsten Kampagnen durch, um ein vom Krieg zerrissenes Land, dessen Regierung immer wieder als eine der korruptesten der Welt eingestuft wird, als Paradies für Investoren zu bezeichnen.

Und Zelensky trägt seinen Teil dazu bei, indem er den Schutz der Arbeitnehmerrechte so schnell wie möglich aushöhlt.

Zelensky untergräbt Arbeitnehmerrechte im Namen des „ungehinderten Zugangs zu den Kapitalmärkten“

Am 6. September erschien Volodymyr Zelensky auf einem großen Plasmabildschirm und strahlte in seinem typischen olivgrünen T-Shirt im Kampfanzug auf das Parkett der New Yorker Börse herab.

„Meine Damen und Herren“, erklärte der ukrainische Präsident den Händlern, „Freiheit hat viele Erscheinungsformen, aber die wichtigste für viele ist die Fähigkeit, für Ihr Wohl, für das Ihrer Kinder und für das Ihres Landes zu arbeiten. Die Ukraine ist die Geschichte eines zukünftigen Sieges und eine Chance für Sie, jetzt in Projekte im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar zu investieren, um an unserem Sieg teilzuhaben… Dies wird Ihr Sieg und eine neue Erfolgsgeschichte für Ihre Unternehmen sein.“

Die New Yorker Börse hat die Antworten auf ihre Tweets über Zelenskys Rede schnell abgeschaltet, eine Praxis, auf die Unternehmen oft zurückgreifen, wenn ein kontroverser oder unpolitischer Beitrag die öffentliche Empörung entfacht.

Auch die Präsidentin der NYSE, Lynn Martin, schaltete ihre Antworten auf ihrem Twitter-Konto ab, nachdem sie Zelenskys Auftritt mit den Worten „Freiheit. Mächtiges Wort, viele Bedeutungen. Für uns an der NYSE bedeutet Freiheit viele Dinge. Es bedeutet ungehinderten Zugang zu den Kapitalmärkten.“

Im August dieses Jahres unterzeichnete Zelensky ein Gesetz, mit dem 70 Prozent der ukrainischen Arbeitnehmerschaft ihrer Tarifverhandlungsrechte beraubt wurden. Das Gesetz zielte speziell auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Beschäftigten ab. Dies sind zufällig die gleichen Unternehmen, für die die Kampagne Advantage Ukraine ausländische Investitionen anstrebt.

Zelensky treibt die Ausplünderung der Ukraine nach dem Staatsstreich voran

Von Zelensky als „die größte Chance in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“ bezeichnet, offenbart ein genauerer Blick auf die Advantage Ukraine-Kampagne den Versuch, eine Wirtschaft weiter zu neoliberalisieren, die bereits seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion von ausländischen Interessen stark ausgeplündert wurde.

Auf der Homepage von Advantage Ukraine prangt nicht nur das Wort „Deregulierung“, sondern die Kampagne schlägt im Wesentlichen vor, die strategischen Sektoren des Landes an den Meistbietenden zu versteigern.

Auf der offiziellen Website der ukrainischen Regierung wird Zelensky zu seiner Investitionsoffensive zitiert: „Die größte Chance in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Das „Investitionsmenü“ der Website wirbt für eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten, darunter 10 „Projekte/Gelegenheiten“ in der Verteidigungsindustrie mit einem „Investitionspotenzial“ von 43 Mrd. $, mehr als 20 Projekte in der Metallurgie und Metallverarbeitung mit 26 Mrd. $, mehr als 300 im „agroindustriellen Komplex“ mit 34 Mrd. $, mehr als 50 im Energiesektor mit 177 Mrd. $, mehr als 30 in der pharmazeutischen Industrie mit 19 Mrd. $, mehr als 10 im Bereich „natürliche Ressourcen“ mit einem „Investitionspotenzial“ von 5600 Mrd. $ und einige andere.

Nach dem von den USA unterstützten Euromaidan-Putsch, bei dem im Februar 2014 ein gewählter, russisch orientierter Präsident gewaltsam durch eine nationalistisch-oligarchische Regierung ersetzt wurde, wurden große Teile der ukrainischen Wirtschaft umgehend an den Meistbietenden verscherbelt.

Der Russlandforscher Sean Guillory schrieb 2015: „Die ukrainische Führung hat ihre ungezügelte Bereitschaft gezeigt, einen Herren, nämlich Russland, gegen einen anderen einzutauschen: westliches Finanz- und Unternehmenskapital… die ukrainische Regierung ist bereit, ja sogar begeistert, die vom IWF vorgeschriebenen Reformen nicht nur in dem blinden Glauben umzusetzen, dass sie den wirtschaftlichen Aufschwung ankurbeln werden, sondern auch im Namen der ‚europäischen Werte‘, die jetzt auf dem Prüfstand stehen.“

Zu den Reformen, die der IWF dem ukrainischen Post-Maidan-Regime vorschrieb, gehörte die Vermarktung von Ackerland. Wie Mitchel Cohen, Autor des Buches „The Fight Against Monsanto’s Roundup“ (Der Kampf gegen Monsantos Roundup) erklärt, hat der IWF von der Ukraine verlangt, das Verbot gentechnisch veränderter Pflanzen aufzuheben und multinationalen Konzernen wie Monsanto zu erlauben, gentechnisch verändertes Saatgut anzubauen und die Felder des Landes mit ihrem giftigen Roundup zu besprühen.

„Auf diese Weise“, schrieb Cohen, „hofft Monsanto, den Boykott seines gentechnisch veränderten Mais und Sojas durch eine Reihe von Ländern in Europa zu durchbrechen.“

Im Juli dieses Jahres trafen sich hochrangige ukrainische und westliche Beamte, um den „Wiederaufbau“ des Landes zu besprechen. Es überrascht nicht, dass der Plan für den Wiederaufbau der Ukraine eine „groß angelegte Privatisierung“ vorsah.

Alex Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.